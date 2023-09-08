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Украинский беспилотник упал на здание железнодорожного вокзала в Брянске

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Украинский беспилотник упал на здание железнодорожного вокзала в Брянске

В Брянске средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) был перехвачен еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о перехвате трех украинских дронов.


Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, перехваченный силами РЭБ беспилотный летательный аппарат упал на одно из зданий железнодорожного вокзала Брянск I. К счастью, никто из горожан и гостей города не пострадал.

Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий частично повреждено остекление

- написал губернатор Брянской области.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Пассажиров вокзала эвакуировали из здания в целях безопасности.

До этого глава региона сообщал, что фрагменты сбитого беспилотника упали на административное здание одного из городских промышленных предприятий Брянска. По данным военкоров, речь идет о предприятии, специализирующемся в сфере микроэлектроники.

Губернатор Александр Богомаз поблагодарил военнослужащих ВС РФ, которые смогли отбить атаку украинских беспилотников, предотвратив более масштабные диверсии на территории города и региона. Как известно, украинские формирования в последнее время активизировали атаки с применением дронов, пытаясь наносить удары не только по приграничным районам российских областей, но и дальше от границы, в том числе по целям в Москве и ряде других городов.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:52
    +4
    Вообще то это было вчера.Станция Брянск 1-крупный узел,был там не раз,проездом.По нему и целились стопудово.Впрочем в самом оороде "интересных обьектов "для всушников полно
  2. certero
    certero Вчера, 18:55
    +9
    Число прилётов беспилотников по российским городам будет только возрастать.
    Когда не так безопасность России улучшилась...
    Представить что до февраля 22 года кто-то запускал бы по территории России беспилотные гружённые взрывчаткой аппараты считай крылатые ракеты было невозможно
    1. bayard
      bayard Сегодня, 00:11
      0
      Цитата: certero
      Представить что до февраля 22 года кто-то запускал бы по территории России беспилотные гружённые взрывчаткой аппараты считай крылатые ракеты было невозможно

      Демилитаризация .
      Тем актуальней вопрос об окончательном решении вопроса денацификации территории Малороссии , Новороссии и Слобожанщины .
  3. Алексей Z
    Алексей Z Вчера, 19:38
    +10
    Почему все поражённые беспилотники попадают в цель? Ну не все конечно, но судя по заявлениям в нашей официальной прессе так и получается.
    1. anzar
      anzar Вчера, 19:50
      +9
      ...фрагменты сбитого беспилотника упали на административное здание одного из городских промышленных предприятий .... специализирующемся в сфере микроэлектроники.

      Если не "сбили", пролетел бы мимо? Очевидно сбили зданием... таков (езповский) административный язык.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:57
        0
        Ничего, научимся переводить с русского на русский: "упал на" = "попал в".
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 20:12
      +3
      Пораженные никуда не попадают.
      Попадают в цели те, которых не заметили или по которым промахнулись
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:58
    -3
    У нас проблема в том что дроны сбивают или подавляют НАД населёнными пунктами,и как следствие этого они падают чаще всего на здания,вокзалы,магазины...Их нужно устранять ДО того как они достигнут населенных пунктов.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 20:32
      0
      Существующая СИСТЕМА не готова противостоять таким угрозам...
      Увы, увы, ещё много чего надо сделать, что создать надёжную, эффективную СИСТЕМУ противодействия, защиты.
      Хотя, без дополнения системы СРЕДСТВАМИ НАПАДЕНИЯ, никакая защита угрозам противостоять не может.
      В СССР система была максимально укомплектована различными системами противодействия, на том уровне, который тогда был доступен... не идеальная, но РАБОЧАЯ!
      1. Escariot
        Escariot Вчера, 21:59
        0
        Цитата: rocket757
        Существующая СИСТЕМА не готова противостоять таким угрозам...
        Увы, увы, ещё много чего надо сделать, что создать надёжную, эффективную СИСТЕМУ противодействия, защиты.
        Хотя, без дополнения системы СРЕДСТВАМИ НАПАДЕНИЯ, никакая защита угрозам противостоять не может.
        В СССР система была максимально укомплектована различными системами противодействия, на том уровне, который тогда был доступен... не идеальная, но РАБОЧАЯ!

        У СССР была одна из сильнейших экономик в мире, плюс эта экономика была крайне милитаризованная. Соответственно деньги на ПВО были. Сейчас экономика России в лучшем случае на 5 месте (в худшем на 11, смотря как считать), да и относительные расходы на оборону ниже. От того и результат. Тут надо или экономику поднимать на уровень китайской (что в краткосрочной перспективе не реально), либо кратно (а может даже на порядок) наращивать расходы на оборону, но тут уже жители России вряд-ли согласятся. Так что перспектив никаких
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 00:18
          0
          Никогда не говори никогда...
          Кто может знать, что нас ждёт впереди.
        2. bayard
          bayard Сегодня, 00:20
          0
          Цитата: Escariot
          Так что перспектив никаких

          Перспектива в сухопутной операции по зачистке территорий захваченного фашистами Русского (Северного) Причерноморья .
          И депортацией оставшегося их охвостья в Канаду .
  5. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 21:09
    +1
    Цитата: Алексей Z
    Почему все поражённые беспилотники попадают в цель? Ну не все конечно, но судя по заявлениям в нашей официальной прессе так и получается.

    Цитата: anzar
    ...фрагменты сбитого беспилотника упали на административное здание одного из городских промышленных предприятий .... специализирующемся в сфере микроэлектроники.

    Если не "сбили", пролетел бы мимо? Очевидно сбили зданием... таков (езповский) административный язык.

    Цитата: voyaka uh
    Пораженные никуда не попадают.
    Попадают в цели те, которых не заметили или по которым промахнулись

    Похоже, что всё примерно так и обстоит...
  6. БорзРио
    БорзРио Вчера, 21:14
    +2
    Министерство лжи как всегда в своем репертуаре, все сбито, все подавлено. Нас ждет очень долгое и нехорошее время. Дальше будет только хуже. С таким командованием и руководством... И позавидуют жители больших городов европейской части России деревенским жителям за Уралом...
    1. bayard
      bayard Сегодня, 00:17
      0
      Цитата: БорзРио
      И позавидуют жители больших городов европейской части России деревенским жителям за Уралом...

      Такое тоже может оказаться не без пользы - вопрос о заселении Сибири решится в рабочем порядке .
      Шутка с долей шутки .