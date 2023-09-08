Украинский беспилотник упал на здание железнодорожного вокзала в Брянске

В Брянске средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) был перехвачен еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о перехвате трех украинских дронов.
Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, перехваченный силами РЭБ беспилотный летательный аппарат упал на одно из зданий железнодорожного вокзала Брянск I. К счастью, никто из горожан и гостей города не пострадал.
Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий частично повреждено остекление
- написал губернатор Брянской области.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Пассажиров вокзала эвакуировали из здания в целях безопасности.
До этого глава региона сообщал, что фрагменты сбитого беспилотника упали на административное здание одного из городских промышленных предприятий Брянска. По данным военкоров, речь идет о предприятии, специализирующемся в сфере микроэлектроники.
Губернатор Александр Богомаз поблагодарил военнослужащих ВС РФ, которые смогли отбить атаку украинских беспилотников, предотвратив более масштабные диверсии на территории города и региона. Как известно, украинские формирования в последнее время активизировали атаки с применением дронов, пытаясь наносить удары не только по приграничным районам российских областей, но и дальше от границы, в том числе по целям в Москве и ряде других городов.