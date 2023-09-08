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Советник главы офиса Зеленского обвинил папу Римского в «пророссийской» позиции

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Советник главы офиса Зеленского обвинил папу Римского в «пророссийской» позиции

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "пророссийской" позицию папы Римского, а также заявил, что из-за этого представители Ватикана не могут выступить в роли посредников для урегулирования украинского кризиса.


По мнению Подоляка, заявление папы Римского Франциска о величии России и ее истории полностью обнуляет репутацию понтифика и Святого Престола в целом и обесценивает любые миротворческие действия Ватикана.

Советник главы офиса Зеленского также добавил, что в случае, если Ватикан выступит в роли посредника, "это будет функция, которая введет в заблуждение Украину".

Ранее слова папы Римского о величии России назвал "империалистической пропагандой" спикер украинского МИД Олег Николенко, попытавшегося указать понтифику, что его миссия якобы должна заключаться в том, чтобы "открыть российской католической молодежи глаза на разрушительный характер проводимого правительством России курса".

В Ватикане поспешили оправдаться перед киевским режимом за слова папы Римского, в какой-то степени противоречащие официальному курсу Киева. На официальном интернет-портале Ватикана было опубликовано разъяснение, в котором утверждалось, что понтифик никоим образом не хотел "возвеличить империалистическую логику и представителей российского руководства, упомянутых в качестве ориентиров для различных периодов истории".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Agência Lusa
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22 комментария
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  1. Pavel73
    Pavel73 Вчера, 19:11
    +7
    Позиция папы Римского не пророссийская. Она антидурацкая.
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 19:43
      +2
      Самое время для укронацистов захватить католические храмы для своей раскольничей церквушки.
  2. alystan
    alystan Вчера, 19:12
    +5
    Подыгрывает, вернее свою роль исполняет. Чтобы в России "теплом прониклись" к Ватикану.
  3. ulembeck
    ulembeck Вчера, 19:17
    +1
    Да, кстати.. Имени кого их консерватория теперь будет? :)
  4. Serg Koma
    Serg Koma Вчера, 19:18
    +1
    Папа римский к российской католической молодёжи.. 25.08.23 г..
    Какая же это "новость"? Уже все обсуждения и оправдания давно закончились - к чему возвращаться к теме с "бородой"?
  5. Privet
    Privet Вчера, 19:22
    +5
    Так глядишь они Папу Римского и анафеме предадут.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:06
      0
      Папа римский мог бы им пословицу напомнить: "Не учи отца размножению!".
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Вчера, 19:22
    0
    Подоляка самого скоро обнулят.
    Да и кто он такой, чтобы осуждать деятельность пап и религии осуждать???
    Папа Римский Франциск-давно испортил отношения государств и религиозных конфессий.
    Пытается роль играть и казаться столпом католической веры.
    Но это только игра.
    Теплом не стоит к ним проникаться.
    Нет от них никаких положительных начинаний.
  7. lisikat2
    lisikat2 Вчера, 19:24
    +1
    "Заявление Франциска" ах, какой не хороший Франциск.
    То ли дело Войтыла был: он от слова:"Россия" волком выл
  8. Andrea
    Andrea Вчера, 19:27
    +2
    Сгнивший осколок Российской Империи против её величия.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:40
    +1
    Ну пусть укрошумеоы заведут против Папы уголовное дело.
    Интересно будет посмотреть. А Папе урок, не фига примать жён нацистов из "Азова".
    Вот укрошумеры его и отблагодарили.
    А Папа ничего особенного не сказал, просто озвучил историческую правду в которой нет места древним украм.
  10. Sadok
    Sadok Вчера, 19:49
    0
    не понял. Папа же безгрешен по-определению
    1. Decimalegio
      Decimalegio Вчера, 23:30
      0
      Святой Отец непогрешим, когда говорит ex cathedra, то есть как универсальный врач или пастырь Церкви. Но и он, как и всякий человек, не без греха.
  11. костя1
    костя1 Вчера, 19:52
    0
    Все-потерял папа свой авторитет и репутацию laughing
  12. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:54
    +2
    А ещё папа римский по утрам под одеялом поёт гимн России во весь голос wassat
  13. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:06
    0
    Зачем церковь то католическую в дрязги мирские Подоляк тащит? Мало того, что к УПЦ антагонистским течением появилась ПЦУ? Которая не столько за Веру, сколько за стяжательство ценностей сиюминутных борется.
    Теперь ещё бывший журналист угли раздувает...
  14. faterdom
    faterdom Вчера, 20:32
    0
    Папа, как ни крути - христианин, а ну Украине заправляют сатиры, не сатирики, а сатиры - те, из древнегреческого эпоса, козлоногие и злые существа.
    Папа им конечно чужой, однозначно.
    1. МВГ
      МВГ Вчера, 20:43
      0
      Да, сатиры, которые с голой ж.пой и небритыми ногами скачут, а во рту дудка
  15. МВГ
    МВГ Вчера, 20:42
    -1
    Папа Римский наш человек, как и Дональд Трамп. А кто не верит, тот антипапист и антисшаист
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:48
    0
    Советник главы офиса Зеленского обвинил папу Римского в «пророссийской» позиции
    Те, кто становятся нелюдью, все, что просто нормальное, просто по людски, воспринимается ими как угроза для них.
  17. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:50
    0
    Советник главы офиса Зеленского обвинил папу Римского в «пророссийской» позиции
    Те, кто перестают быть людьми, все просто нормальное, то что по людски, воспринимают как угрозу для себя.
  18. A2AD
    A2AD Вчера, 21:47
    +2
    Упыри ненавидят священика. Эка невидаль. Буд то когда то по другому было.