Советник главы офиса Зеленского обвинил папу Римского в «пророссийской» позиции

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "пророссийской" позицию папы Римского, а также заявил, что из-за этого представители Ватикана не могут выступить в роли посредников для урегулирования украинского кризиса.
По мнению Подоляка, заявление папы Римского Франциска о величии России и ее истории полностью обнуляет репутацию понтифика и Святого Престола в целом и обесценивает любые миротворческие действия Ватикана.
Советник главы офиса Зеленского также добавил, что в случае, если Ватикан выступит в роли посредника, "это будет функция, которая введет в заблуждение Украину".
Ранее слова папы Римского о величии России назвал "империалистической пропагандой" спикер украинского МИД Олег Николенко, попытавшегося указать понтифику, что его миссия якобы должна заключаться в том, чтобы "открыть российской католической молодежи глаза на разрушительный характер проводимого правительством России курса".
В Ватикане поспешили оправдаться перед киевским режимом за слова папы Римского, в какой-то степени противоречащие официальному курсу Киева. На официальном интернет-портале Ватикана было опубликовано разъяснение, в котором утверждалось, что понтифик никоим образом не хотел "возвеличить империалистическую логику и представителей российского руководства, упомянутых в качестве ориентиров для различных периодов истории".