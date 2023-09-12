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Стабильная нестабильность: ядерный паритет в свете СВО

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Стабильная нестабильность: ядерный паритет в свете СВО



Главный игрок российско-украинского конфликта


Современная ситуация по многим параметрам опаснее Карибского кризиса, который в XX веке считался наивысшей точкой напряжения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Несмотря на то, что мотивы и логика сторон схожи, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Арсеналы и возможности противоборствующих сторон серьёзно эволюционировали с 1962 года, что неизбежно расшатывает кажущееся незыблемым ядерное равновесие.

На чём сейчас зиждется современный и достаточно хрупкий баланс ядерных сил? Рассматривать, прежде всего, стоит Россию и Соединенные Штаты. Остальные страны «ядерного клуба» не смогут оказать значимого влияния на баланс сил, как бы ни старались. Числа говорят сами за себя – американцы и россияне контролируют, соответственно, 6190 и 6500 боезарядов в разной степени готовности. Остальные обладатели ядерного оружия – не более 800 боезарядов на всех. Самой «грозной» на второй линии выступает Франция с 300 и Китай с 290 боеголовками. Поэтому, если кому-то и превращать весь мир в труху, то Москве и Вашингтону.


Пресловутая стратегическая стабильность выражается в неспособности ни одной из сторон нанести первый ядерный удар такой силы, чтобы не получить ещё более разрушительный ответ. К примеру, если американцы вздумают из «всех стволов» ударить первыми, они не смогут уничтожить больше российских боезарядов, чем запустят. Ответный удар России гарантированно преодолеет противоракетную защиту Соединенных Штатов и нанесёт неприемлемый ущерб. Принцип аналогично работает в обратную сторону.

Расчёты справедливы в случае, когда «принимающая» сторона сидит смирно и отвечает, лишь когда первые боеголовки сдетонируют на её территории. По-хорошему, в ответ на пуски ракет одной из сторон оппонент инициирует ответно-встречный удар. В идеальной ситуации ядерные боезаряды падают на страны почти синхронно, нанося сопоставимый ущерб. Понятно, что такой сценарий никому из сторон не кажется приемлемым.

Интересно, что в расчётах апокалипсического обмена ядерными ударами отсутствует так называемые высокоточные оружейные системы в неядерном оснащении. Просто потому, что они не способны внести какой-либо дисбаланс в устоявшееся равновесие. По крайней мере, пока неспособны. Зато они вполне могут спровоцировать ядерную войну. Опасность в том, и американские высокоточные изделия типа BGM и AGM, и российские «Калибры», «Кинжалы» и «Искандеры» могут нести ядерное оружие.

Противная сторона до самой последней секунды не будет знать, что летит на её объекты – конвенционная или ядерная боеголовка. В отличие от стратегических сил сдерживания, на атаку тактическим ядерным оружием ответно-встречный удар не столь эффективен. На начальных этапах движения гиперзвуковых ракетно-планирующих средств, спутники предупреждения о ракетном нападении засекают пуски через те же самые минуту-полторы, что и при запуске баллистических ракет. Но этого недостаточно для ответно-встречного удара – требуется ещё и подтверждение от наземных РЛС.

Гиперзвуковые планеры идут к цели на высоте всего в 50-60 км, что заметно оттягивает во времени момент обнаружения загоризонтными радиолокаторами. По аналитическим данным, предупреждение от наземных средств в случае нападения с использованием баллистических ракет приходит через 10-15 минут после запуска. Подтверждение об атаке гиперзвуковыми планерами самая совершенная РЛС выдаёт в лучшем случае за 2-3 минуты до «приземления». Это заставляет больше ориентироваться на спутниковые средства предупреждения, которые и подавить проще, и от ошибок они застрахованы гораздо хуже РЛС. Расшатывание стратегической стабильности в данной истории налицо.

Спецоперация vs ядерная война


А теперь попробуем переложить ядерное status quo на события спецоперации. Несмотря на то, что ни одна сторона конфликта не применила до сих пор оружие массового поражения, тень его стоит за каждым решением оперативно-стратегического уровня. Американцы всерьёз опасались, что Кремль пустит в ход тактическое ядерное оружие в соответствии с концепцией «эскалация ради деэскалации». Красивое название от штатовских аналитиков, означающее прекращение локального военного конфликта серией небольших ядерных ударов.

Точно такая же схема есть и у Пентагона. Летом-осенью 2022 года, когда спецоперация несколько изменила ход событий, риск «эскалации ради деэскалации» со стороны России был особенно велик. Так считали американцы только потому, что в аналогичной ситуации они бы, не раздумывая, нанесли массированный ядерный удар по противнику. Но это не путь России, тем более в отношении соседней страны. И, наоборот, Генштаб воздерживается от ударов по европейским логистическим хабам, через которые идёт трафик оружия на Украину.

Не последнюю роль здесь играет возможность ответного удара, который с высокой долей вероятности спровоцирует мировую войну. Оговоримся, что уничтожение транспортной инфраструктуры польского Жешува по всем нормам военного дела является законным и приоритетным. Но когда сталкиваются интересы двух ядерных сверхдержав, приходится искать варианты. Как приходится искать варианты и блоку НАТО, которому Соединенные Штаты на словах гарантировали ядерный зонтик. Не в смысле защиты от российского оружия массового поражения, а в смысле развязывания мировой войны в случае законных ударов российским оружием по путям доставки ресурсов врагу.

Идёт второй год спецоперации, но ни один солдат НАТО не ступил на территорию Украины. Страх велик, и нередко он приводит к параличу воли. Призрак российских ракет с ядерной начинкой так и не позволил американским снабженцам обеспечить ВСУ всем необходимым для летнего наступления. В прощупывании той самой «красной линии» Пентагон слишком перестраховался. Стало ли это судьбоносным для Украины, покажет время, но фактор работы, пусть и психологической, ядерного оружия на поле боя отрицать сложно.


Попробуем представить, что бы случилось, если бы Россия вообще не обладала ядерным оружием на момент начала спецоперации. Какие последствия ждали бы россиян после начала демилитаризации и денацификации киевского режима? Программа минимум – на Украину бы отправили единовременно всё то, что дарили в течение полутора лет. Не стоит забывать и про довоенные поставки. Американцы бы накачали украинцев тяжелым вооружением гораздо раньше и в больших объёмах, что значительно усложнило бы ход спецоперации. Как и подготовку к СВО. Программа максимум – Россию постарались бы принудить к миру демонстративными ядерными ударами где-нибудь вблизи границ в нейтральных водах. Вероятно, взорвали бы пару боеголовок на Земле Франца-Иосифа. Фантазия № 2 – ядерное оружие монополизировано Россией. В этом случае дело до ударов по центрам принятия решений в Европе и США не дойдёт. Не будет даже демонстрации намерений в Гренландии и где-то ещё. Европа закроет границы с Украиной, и киевский режим падёт в считанные месяцы, если не недели. Заметим, с гораздо меньшим количеством жертв.

Ядерное оружие с 24 февраля 2022 года демонстрирует себя во всей красе, ничего по факту не уничтожая. Только вот равновесие в системе как никогда несбалансированно. И чем дальше заходит конфликт на Украине, тем больше шансов на реальное использование оружия массового поражения.
Автор:
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9 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:39
    -1
    И чем дальше заходит конфликт на Украине, тем больше шансов на реальное использование оружия массового поражения.

    И чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше шансов на реальное использование оружия массового поражения.
    yes
    Неэффективность любых мероприятий позволяет сомневаться в правильном использовании доступных средств для достижения конечного результата. И, поверьте, никто не является сторонником «бахать» где и чем не попадя...
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:14
    +3
    Наше ядерное стратегическое оружие отличное. Но вот по применению его большие вопросы. Особенно в современное время. Ведь его наличие не мешает противнику совершать действия направленные на расчленение или уничтожение России.
    С техникой с ракетами у нас всё в порядке, а вот кто отдаст приказ на пуск? С командующими у нас какая то непонятка, временно исполняющий должность командующего РВСН это как? Раньше на должность начиная с комполка РВСН и выше назначал Верховный Совет СССР. Такая вот ответственность.
    А сейчас сделали ВКС и назначили хорошего пехотинца но не ракетчика, обученного решать судьбы государств и планеты.
    Другой вопрос чем может помочь РВСН в Украинском конфликте? Это нанесение ударов зарядами с не ядерной начинкой. Космическая скорость и десять тонн тротила с точностью не хуже "Калибра" мало не покажется. Всегда есть ракеты с истекающим сроком несения боевого дежурства, вот их и использовать.
    Можно даже не использовать шахты, а стрелять со стола, не выжигая шахты. Это в какой то мере покажет нашу решимость выстоять и победить. soldier
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 05:23
    -3
    Рассуждения прошлого века, когда боеголовок были десятки тысяч и их сбить было труднее. Сейчас ситуация другая.
    Если допустим на нас нападает нато с обычным вооружением и нам не остается ничего как применить ядерное оружие и ... тут вдруг выясняется, что его не хватит чтобы нанести катастрофический урон (часть боеголовок будут уничтожены первым ударом нато,часть сбиты) ну допустим часть уничтожит десяток мегаполисов. НО! поскольку мы массово применим ядерное оружие, нато будет уничтожать всех ан аншей территории. Т.е. мы все умрем, а они в большей части выжившие - получат огромные незараженные территории. Поэтому мы и не будем применять СЯО.
    Выход один, срочно сделать бомбу, которая в крайнем случае сделает мировые океаны радиоактивными. Ну или проиграть и с нами как с индейцами поступят.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:55
    +3
    но ни один солдат НАТО не ступил на территорию Украины. Страх велик, и нередко он приводит к параличу воли.

    А зачем им ступать? НАТО смог перевести СВО в войну "на истощение".
    В первую очередь истощения экономики России, как бы не считали в правительстве. "Идущие по плану" боевые действия начали вызывать "озабоченность" у народа.
    Все это уже было. При "исполнении интернационального долга" в Афганистане. И чем тогда это кончилось, все помнят.
    Хочется верить, что власти России тоже помнят и сделают все для неповторения предыдущего сценария.
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:57
    +1
    Весь мир построен на противоречиях.Но с некоторых пор каждая из сторон считает,что его точка зрения правильная.Идет борьба стенка на стенку. Дипломатия,которая в этом споре должна занять лидирующее место,заняла боксерскую позу,и не хочет идти на переговоры.По сути снежный ком вырос до угрожающих размеров.При таком раскладе можно ожидать чего угодно.Мы можем рассуждать о чем угодно,но угроза войны многих уже не пугает. А вот это самое страшное.Когда это случится,то будет уже поздно.
  6. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:34
    -1
    Что то все чаще и чаще звучит тема применения тактического ядерного оружия, реанимируют понятие "ограниченная ядерная война". Для чего это, готовят общественное мнение к тому что это не так страшно и вполне допустимо? Видимо забылось что один Чернобыль натворил, ядерного апокалипсиса захотелось. Если кто то думает пережить этот кошмар, то навряд ли это получится.
  7. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 06:36
    +1
    Китай с 290 боеголовками

    Хочется призвать российских журналистов и экспертов: прекратите писать в статьях про 200–260 китайских ядерных боеголовок! Эти оценки, транслируемые на весь мир из Федерации американских учёных, как истина в последней инстанции, не подкреплены ни научными расчётами, ни разведывательными данными. Это результат сговора в контролируемой политиками страшно узкой экспертной среде. И этот сговор не имеет к нашей стране никакого отношения, не даёт нам никаких преимуществ. Не надо следовать этому «мировому тренду», у нас имеет смысл писать свои оценки: «точный размер ядерного арсенал Китая неизвестен, оценивается в 1000–3600 боеголовок»
    https://www.sovsekretno.ru/articles/politika/yadernye-sekrety-podnebesnoy/
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:37
    0
    Нагнетание вокруг применения я.о. - страшилка для управления массами (населением). Кукловодам, заварившим конфликты его применение ни к чему... Хотя это не отменяет небольшой вероятности что кто-то неподконтрольный случайно не нажмёт на кнопку...
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:43
    0
    Цитата: Солдатов В.
    нанесение ударов зарядами с не ядерной начинкой. Космическая скорость и десять тонн тротила с точностью не хуже "Калибра" мало не покажется

    Точность плюс минус двести метров (эффект близкий к 0 - если не нужен пруд карасей разводить), стоимость одной ракеты близкая к стоимости вооружения МСБ и риск получить ответку от НАТО, неразобравшегося в ситуации...