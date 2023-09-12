Стабильная нестабильность: ядерный паритет в свете СВО

Главный игрок российско-украинского конфликта
Современная ситуация по многим параметрам опаснее Карибского кризиса, который в XX веке считался наивысшей точкой напряжения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Несмотря на то, что мотивы и логика сторон схожи, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Арсеналы и возможности противоборствующих сторон серьёзно эволюционировали с 1962 года, что неизбежно расшатывает кажущееся незыблемым ядерное равновесие.
На чём сейчас зиждется современный и достаточно хрупкий баланс ядерных сил? Рассматривать, прежде всего, стоит Россию и Соединенные Штаты. Остальные страны «ядерного клуба» не смогут оказать значимого влияния на баланс сил, как бы ни старались. Числа говорят сами за себя – американцы и россияне контролируют, соответственно, 6190 и 6500 боезарядов в разной степени готовности. Остальные обладатели ядерного оружия – не более 800 боезарядов на всех. Самой «грозной» на второй линии выступает Франция с 300 и Китай с 290 боеголовками. Поэтому, если кому-то и превращать весь мир в труху, то Москве и Вашингтону.
Пресловутая стратегическая стабильность выражается в неспособности ни одной из сторон нанести первый ядерный удар такой силы, чтобы не получить ещё более разрушительный ответ. К примеру, если американцы вздумают из «всех стволов» ударить первыми, они не смогут уничтожить больше российских боезарядов, чем запустят. Ответный удар России гарантированно преодолеет противоракетную защиту Соединенных Штатов и нанесёт неприемлемый ущерб. Принцип аналогично работает в обратную сторону.
Расчёты справедливы в случае, когда «принимающая» сторона сидит смирно и отвечает, лишь когда первые боеголовки сдетонируют на её территории. По-хорошему, в ответ на пуски ракет одной из сторон оппонент инициирует ответно-встречный удар. В идеальной ситуации ядерные боезаряды падают на страны почти синхронно, нанося сопоставимый ущерб. Понятно, что такой сценарий никому из сторон не кажется приемлемым.
Интересно, что в расчётах апокалипсического обмена ядерными ударами отсутствует так называемые высокоточные оружейные системы в неядерном оснащении. Просто потому, что они не способны внести какой-либо дисбаланс в устоявшееся равновесие. По крайней мере, пока неспособны. Зато они вполне могут спровоцировать ядерную войну. Опасность в том, и американские высокоточные изделия типа BGM и AGM, и российские «Калибры», «Кинжалы» и «Искандеры» могут нести ядерное оружие.
Противная сторона до самой последней секунды не будет знать, что летит на её объекты – конвенционная или ядерная боеголовка. В отличие от стратегических сил сдерживания, на атаку тактическим ядерным оружием ответно-встречный удар не столь эффективен. На начальных этапах движения гиперзвуковых ракетно-планирующих средств, спутники предупреждения о ракетном нападении засекают пуски через те же самые минуту-полторы, что и при запуске баллистических ракет. Но этого недостаточно для ответно-встречного удара – требуется ещё и подтверждение от наземных РЛС.
Гиперзвуковые планеры идут к цели на высоте всего в 50-60 км, что заметно оттягивает во времени момент обнаружения загоризонтными радиолокаторами. По аналитическим данным, предупреждение от наземных средств в случае нападения с использованием баллистических ракет приходит через 10-15 минут после запуска. Подтверждение об атаке гиперзвуковыми планерами самая совершенная РЛС выдаёт в лучшем случае за 2-3 минуты до «приземления». Это заставляет больше ориентироваться на спутниковые средства предупреждения, которые и подавить проще, и от ошибок они застрахованы гораздо хуже РЛС. Расшатывание стратегической стабильности в данной истории налицо.
Спецоперация vs ядерная война
А теперь попробуем переложить ядерное status quo на события спецоперации. Несмотря на то, что ни одна сторона конфликта не применила до сих пор оружие массового поражения, тень его стоит за каждым решением оперативно-стратегического уровня. Американцы всерьёз опасались, что Кремль пустит в ход тактическое ядерное оружие в соответствии с концепцией «эскалация ради деэскалации». Красивое название от штатовских аналитиков, означающее прекращение локального военного конфликта серией небольших ядерных ударов.
Точно такая же схема есть и у Пентагона. Летом-осенью 2022 года, когда спецоперация несколько изменила ход событий, риск «эскалации ради деэскалации» со стороны России был особенно велик. Так считали американцы только потому, что в аналогичной ситуации они бы, не раздумывая, нанесли массированный ядерный удар по противнику. Но это не путь России, тем более в отношении соседней страны. И, наоборот, Генштаб воздерживается от ударов по европейским логистическим хабам, через которые идёт трафик оружия на Украину.
Не последнюю роль здесь играет возможность ответного удара, который с высокой долей вероятности спровоцирует мировую войну. Оговоримся, что уничтожение транспортной инфраструктуры польского Жешува по всем нормам военного дела является законным и приоритетным. Но когда сталкиваются интересы двух ядерных сверхдержав, приходится искать варианты. Как приходится искать варианты и блоку НАТО, которому Соединенные Штаты на словах гарантировали ядерный зонтик. Не в смысле защиты от российского оружия массового поражения, а в смысле развязывания мировой войны в случае законных ударов российским оружием по путям доставки ресурсов врагу.
Идёт второй год спецоперации, но ни один солдат НАТО не ступил на территорию Украины. Страх велик, и нередко он приводит к параличу воли. Призрак российских ракет с ядерной начинкой так и не позволил американским снабженцам обеспечить ВСУ всем необходимым для летнего наступления. В прощупывании той самой «красной линии» Пентагон слишком перестраховался. Стало ли это судьбоносным для Украины, покажет время, но фактор работы, пусть и психологической, ядерного оружия на поле боя отрицать сложно.
Попробуем представить, что бы случилось, если бы Россия вообще не обладала ядерным оружием на момент начала спецоперации. Какие последствия ждали бы россиян после начала демилитаризации и денацификации киевского режима? Программа минимум – на Украину бы отправили единовременно всё то, что дарили в течение полутора лет. Не стоит забывать и про довоенные поставки. Американцы бы накачали украинцев тяжелым вооружением гораздо раньше и в больших объёмах, что значительно усложнило бы ход спецоперации. Как и подготовку к СВО. Программа максимум – Россию постарались бы принудить к миру демонстративными ядерными ударами где-нибудь вблизи границ в нейтральных водах. Вероятно, взорвали бы пару боеголовок на Земле Франца-Иосифа. Фантазия № 2 – ядерное оружие монополизировано Россией. В этом случае дело до ударов по центрам принятия решений в Европе и США не дойдёт. Не будет даже демонстрации намерений в Гренландии и где-то ещё. Европа закроет границы с Украиной, и киевский режим падёт в считанные месяцы, если не недели. Заметим, с гораздо меньшим количеством жертв.
Ядерное оружие с 24 февраля 2022 года демонстрирует себя во всей красе, ничего по факту не уничтожая. Только вот равновесие в системе как никогда несбалансированно. И чем дальше заходит конфликт на Украине, тем больше шансов на реальное использование оружия массового поражения.