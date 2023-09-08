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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ на Артемовском и Авдеевском направлениях

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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ на Артемовском и Авдеевском направлениях

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации были предприняты атаки украинских позиций в районе населенного пункта Белая Гора на Артемовском направлении, а также в районе Авдеевки и в Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба.


Всего, по данным украинского командования, ВС РФ провели 24 атаки на различных участках фронта. Кроме Артемовского, Авдеевского и Марьинского направлений российская армия, по утверждению генштаба ВСУ, атаковала украинские позиции в районе населенного пункта Новоегоровка. Это – Краснолиманское направление, где российские войска демонстрируют успехи в последнее время.

По утверждению украинской стороны, ВСУ якобы имеют некоторый успех в районе села Работино на Запорожском направлении. Однако удержать оборону в этом селе будет очень сложно, да и бессмысленно, так как чревато несоразмерными потерями в личном составе и технике.


Российские военкоры также сообщают, что спецподразделения ВС РФ нанесли удар по месту временной дислокации украинских формирований на Ореховском участке Запорожского направления.

На других направлениях ситуация пока – без особых изменений. На Херсонском направлении продолжаются периодические обстрелы российской артиллерией позиций ВСУ, украинская артиллерия в ответ пытается обстреливать левый берег реки Днепр, где закрепились наши подразделения.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:53
    +1
    Мы эту бедную Марьинку сколько времени пытаемся взять?Там наверное и целых зданий то не сыскать.
    1. Dinamo
      Dinamo Вчера, 20:03
      +1
      И не смотря на ,то,что все наверняка разрушено ВСУ не отступает.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 20:04
    +3
    "Однако удержать оборону в этом селе будет очень сложно, да и бессмысленно,"///
    ----
    В нем никто и не удерживает оборону.
    Бои идут в 8-10 км к югу от Работино.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 21:30
      -1
      А чего не 80? И где ваш друган с пирамидками на скрине? 9 км общее продвижение из начальной точки на сегодняшний день.
  3. Ярик
    Ярик Вчера, 20:49
    +2
    Почему наши за Клещеевку молчат??? бандеровские старлинки уже фонят практически по всей Клещеевке.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 21:36
      -1
      Ну ваши-то, допустим, как раз и не молчат. Но и веры им нет, мы уж сначала своих дождёмся. А то помнится о взятии Клещеевки вещали ваши баюны с самого июня, а воз и ныне там.

      Кстати, тут в статье написано про Белую гору, а это значит, что все украинские усилия по продавливанию флангов могут очень скоро накрыться медный тазом.

      Пожелаем удачи, нашим ребятам!