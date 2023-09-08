Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ на Артемовском и Авдеевском направлениях

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации были предприняты атаки украинских позиций в районе населенного пункта Белая Гора на Артемовском направлении, а также в районе Авдеевки и в Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба.Всего, по данным украинского командования, ВС РФ провели 24 атаки на различных участках фронта. Кроме Артемовского, Авдеевского и Марьинского направлений российская армия, по утверждению генштаба ВСУ, атаковала украинские позиции в районе населенного пункта Новоегоровка. Это – Краснолиманское направление, где российские войска демонстрируют успехи в последнее время.По утверждению украинской стороны, ВСУ якобы имеют некоторый успех в районе села Работино на Запорожском направлении. Однако удержать оборону в этом селе будет очень сложно, да и бессмысленно, так как чревато несоразмерными потерями в личном составе и технике.Российские военкоры также сообщают, что спецподразделения ВС РФ нанесли удар по месту временной дислокации украинских формирований на Ореховском участке Запорожского направления.На других направлениях ситуация пока – без особых изменений. На Херсонском направлении продолжаются периодические обстрелы российской артиллерией позиций ВСУ, украинская артиллерия в ответ пытается обстреливать левый берег реки Днепр, где закрепились наши подразделения.