НИИ Стали запустило в серию усиленную версию противоосколочного одеяла

Противоосколочное одеяло «Эгида-У» (усиленное) производства АО «НИИ стали» гарантирует 100% защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 метров

НИИ Стали усовершенствовал противоосколочное одеяло "Эгида", запустив в серию его усиленную версию под названием "Эгида-У". Как утверждают в концерне "Калашников", новая разработка защищает от осколков гранат, летящих со скоростью 650 м/сек.Разработчики из НИИ Стали провели испытания нового противоосколочного одеяла на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, по итогам которого установили, что "Эгида-У" защищает от осколков гранат Ф-1 и РГН на дистанции 3 и 5 метров. При весе нового одеяла всего на 2 кг больше базовой модели, "Эгида-У" защищает от осколков, летящих на скорости 650 м/сек, тогда как "Эгида" - 450 м/сек. В августе этого года при испытаниях "Эгида-У" задержала 85% осколков, летящих со скоростью 700 м/сек.- говорится в сообщении.Также утверждается, что одеяло держит и пулю пистолета Стечкина с расстояния 5 метров. Это также было зафиксировано на испытаниях.Защитное одеяло предназначено для защиты военнослужащего от осколков и вторичных факторов взрыва, оно может быть использовано как средство индивидуальной защиты, так и коллективной, в случае закрытия им дверных или оконных проемов. Представляет собой многослойный пакет мягкой защитной структуры на основе высокопрочной баллистической арамидной ткани и сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, который и обеспечивает высокую степень защиты.Одеяло имеет размеры метр на два, базовая версия весит 8,4 кг, усиленная - чуть более 10 кг. Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.