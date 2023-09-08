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НИИ Стали запустило в серию усиленную версию противоосколочного одеяла

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НИИ Стали запустило в серию усиленную версию противоосколочного одеяла

НИИ Стали усовершенствовал противоосколочное одеяло "Эгида", запустив в серию его усиленную версию под названием "Эгида-У". Как утверждают в концерне "Калашников", новая разработка защищает от осколков гранат, летящих со скоростью 650 м/сек.


Разработчики из НИИ Стали провели испытания нового противоосколочного одеяла на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, по итогам которого установили, что "Эгида-У" защищает от осколков гранат Ф-1 и РГН на дистанции 3 и 5 метров. При весе нового одеяла всего на 2 кг больше базовой модели, "Эгида-У" защищает от осколков, летящих на скорости 650 м/сек, тогда как "Эгида" - 450 м/сек. В августе этого года при испытаниях "Эгида-У" задержала 85% осколков, летящих со скоростью 700 м/сек.

Противоосколочное одеяло «Эгида-У» (усиленное) производства АО «НИИ стали» гарантирует 100% защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 метров

- говорится в сообщении.

Также утверждается, что одеяло держит и пулю пистолета Стечкина с расстояния 5 метров. Это также было зафиксировано на испытаниях.

Защитное одеяло предназначено для защиты военнослужащего от осколков и вторичных факторов взрыва, оно может быть использовано как средство индивидуальной защиты, так и коллективной, в случае закрытия им дверных или оконных проемов. Представляет собой многослойный пакет мягкой защитной структуры на основе высокопрочной баллистической арамидной ткани и сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, который и обеспечивает высокую степень защиты.

Одеяло имеет размеры метр на два, базовая версия весит 8,4 кг, усиленная - чуть более 10 кг. Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.
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17 комментариев
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  1. potterz
    potterz Вчера, 19:45
    +4
    Вот такие давно нужны в зоне сво!

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 20:55
      +1
      Если бы хотя бы 3-4 штуки на отделение выдавали бы. А то будет как обычно, либо МО не будет закупать, либо не смогут наладить массовый выпуск. Или даже МО не будет закупать потому что не смогут наладить массовое производство. Но я надеюсь "Калашников" сдюжит а МО найдет деньги.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:48
    +5
    В три одеяла таких укутался и броник не нужен wassat А если вокруг БМП эти одеяла обмотать в количестве 5 штук вообще новая лёгкая динамическая защита wassat
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:24
      +1
      БМП эти одеяла обмотать в количестве 5 штук вообще новая лёгкая динамическая защита

      Мотать? Лучше чехол на буханку пошить.)))
  3. костя1
    костя1 Вчера, 19:50
    +1
    Это типа-укрываться когда спишь-и не застрелят? belay
    1. Хорон
      Хорон Вчера, 20:05
      +2
      Цитата: костя1
      Это типа-укрываться когда спишь-и не застрелят? belay

      Это типа вход в блиндаж прикрыть, чтобы случайный осколок не залетел.
  4. Грац
    Грац Вчера, 20:04
    0
    в траншеях нашим бойцам может пригодится, главное чтоб выпускали массово, а вот с этим могут быть проблемы, тут бы не помешала помощь Китая, а НИИ надо и дальше совершенствовать технологии
  5. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 20:08
    0
    Это, кстати, очень толковая идея.
    Противоосколочным одеялом можно укрываться при атаке дрона сверху.
    Бронежилет оставляет открытыми конечности.
    Их можно прикрыть одеялом.
    1. Normann
      Normann Вчера, 21:59
      +2
      при атаке дрона сверху

      поможет только ПВО, броня, или Бог...
    2. bayard
      bayard Сегодня, 00:02
      0
      Цитата: voyaka uh
      Противоосколочным одеялом можно укрываться при атаке дрона сверху.

      Это чтоб бойцы во время сна чувствовали себя в безопасности . yes bully
  6. Ярик
    Ярик Вчера, 20:14
    -1
    А почему не написали как они их проверяли? Если намокнет, то сохраняет свои свойства? Их одеяла в дождь становятся тяжелыми и хуже держат осколки.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 20:52
      0
      Цитата: Ярик
      Их одеяла в дождь становятся тяжелыми и хуже держат осколки.

      Ну да, все что намокает становится тяжелее. Это блин физика. Но если высушить то станет легче.
      Хуже держит да может быть, на сколько на 5%? ну т.е. дальность разрыва 155ММ фугаса надо будет увеличить на 0.5 метра? Вы еще пожалуйтесь что не от всего защищает.
  7. Керенский
    Керенский Вчера, 21:26
    -4
    Люди! Откройте учебники геометрии и физики. Открыли? Закрывайте,- не для вас. Математику оставьте открытой пока. Будем на пальцах одеяло расстреливать.
    Начнём с малого:
    установили, что "Эгида-У" защищает от осколков гранат Ф-1 и РГН на дистанции 3 и 5 метров.

    Ага! Минимальный осколок, способный поразить, должен иметь массу 1-2 грамма. И пофиг, от чего он, хоть от бюста Наполеона.
    ".. Разлет 200 метров не значит, что в радиусе 200 метров будет все в осколках, так как половина осколков уйдет в землю (немного в небо) курсив мой, большая часть осколков имеют незначительный вес, что не позволяет им иметь энергию для причинения вреда за 50 метров, а «словить» осколок-(и) на расстояние 200 метров мало вероятно, так плотность осколков будет совсем мала..."
    Итак ф-1 и одеяло в 10 кг весом. Считайте...
    1. Грац
      Грац Вчера, 22:02
      0
      в крупнокалиберном переполохе было видео по поражающему действию гранат, как оказалось оно не такое уж и большое, а если лечь в 2-3м и накрыться обычным советским ватным матрасом, то и вообще не поцарапает(ргд), а 5 м от разрыва ргд может и вообще не зацепить залегшего человека
  8. Normann
    Normann Вчера, 21:56
    0
    сверхвысокомолекулярного полиэтилена

    Это что-то новое, какой такой) не видишь, мы кушаем. Нанотранжекторов там нет случайно, а то тут и до терминатора недалеко.
  9. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:26
    -1
    Пулю антиснайпера держит? Снайперам накрываться так, чтобы только через прицел смотреть.
  10. avebersek
    avebersek Вчера, 23:40
    0
    Круто, купить можно? Для личного использования?