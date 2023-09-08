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КНДР проводит парад гражданской обороны и резервистов в честь 75-летия страны

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КНДР проводит парад гражданской обороны и резервистов в честь 75-летия страны

Сегодня в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине основания страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на неназванные источники.


Как отмечается в сообщении агентства, в 0:00 субботы 9 сентября (18:00 8 сентября по московскому времени), в Пхеньяне, на площади Ким Ир Сена, начался торжественный парад. В отличие от других парадов, регулярная армия и военная техника, судя по всему, не будут принимать в нем участие.

В 2021 году в аналогичном параде участвовали подразделения резервистов – Рабоче-крестьянская Красная Гвардия, силы общественной безопасности, пожарная охрана. На параде также были представлены пожарные автомобили и тракторы.


С начала 2023 года это уже третий по счету парад в КНДР. 8 февраля проводился парад в честь Дня основания армии КНДР, а 27 июля – в честь Дня победы в Корейской войне 1950-1953 гг. В Северной Корее проведению парадов уделяется особое внимание. Раньше парады в КНДР проводились по утрам, как это было принято и в Советском Союзе, и сейчас принято в России, но с 2020 года парады проводятся в полночь.

Напомним, что Рабоче-крестьянская Красная гвардия КНДР охватывает от 3,5 миллионов до 5 миллионов человек и представляет собой своеобразное территориальное ополчение, являющееся резервом Корейской народной армии. На вооружении гвардии – стрелковое оружие, минометы, зенитные орудия, реактивные системы залпового огня.
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:51
    +2
    С учётом того что у них появилась субмарина носитель ядерного оружия,у кого то за океаном ещё сильнее будет болеть голова...
  2. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Вчера, 20:22
    0
    Ну что сказать. Страна с гулькин хрен, а вот жешь.
    Молчу, молчу, молчу....
    1. bayard
      bayard Вчера, 21:54
      -1
      Цитата: Мрачный Жнец
      Страна с гулькин хрен, а вот жешь.

      Нормальная страна , Боевая .
      От начальства зависит .
      Если не воровать и осваивать , а работать на результат ... Но в наших "палестинах" и слово Результат понимется иначе .
  3. Бензорез
    Бензорез Вчера, 22:06
    0
    Одна КНДР меня радует. В настоящий момент времени.
    Гнёт свою линию. Хоть ты тресни.
    Дай Вам Бог здоровья ребята. hi
  4. ulembeck
    ulembeck Сегодня, 02:27
    0
    Вот кто не предаст! Безоговорочно нас поддержали. Несмотря на наши против них санкции в 2017 году.