КНДР проводит парад гражданской обороны и резервистов в честь 75-летия страны

Сегодня в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине основания страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечается в сообщении агентства, в 0:00 субботы 9 сентября (18:00 8 сентября по московскому времени), в Пхеньяне, на площади Ким Ир Сена, начался торжественный парад. В отличие от других парадов, регулярная армия и военная техника, судя по всему, не будут принимать в нем участие.
В 2021 году в аналогичном параде участвовали подразделения резервистов – Рабоче-крестьянская Красная Гвардия, силы общественной безопасности, пожарная охрана. На параде также были представлены пожарные автомобили и тракторы.
С начала 2023 года это уже третий по счету парад в КНДР. 8 февраля проводился парад в честь Дня основания армии КНДР, а 27 июля – в честь Дня победы в Корейской войне 1950-1953 гг. В Северной Корее проведению парадов уделяется особое внимание. Раньше парады в КНДР проводились по утрам, как это было принято и в Советском Союзе, и сейчас принято в России, но с 2020 года парады проводятся в полночь.
Напомним, что Рабоче-крестьянская Красная гвардия КНДР охватывает от 3,5 миллионов до 5 миллионов человек и представляет собой своеобразное территориальное ополчение, являющееся резервом Корейской народной армии. На вооружении гвардии – стрелковое оружие, минометы, зенитные орудия, реактивные системы залпового огня.