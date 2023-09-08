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Воюющий за ВСУ колумбийский наемник объяснил поездки на Украину низкими военными пенсиями на родине

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Воюющий за ВСУ колумбийский наемник объяснил поездки на Украину низкими военными пенсиями на родине

Воюющий на стороне боевиков киевского режима колумбийский наемник Орландо заявил, что граждане Колумбии едут на Украину в качестве наемников, потому что власти их страны не ценят своих военных и выплачивают им низкие пенсии.


В интервью испанскому изданию Mundo наемник из Колумбии рассказал, что на его родине военные не получают достойной поддержки от властей - пенсия военнослужащего с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц, на которые в Колумбии тяжело прожить.

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что киевский режим зачастую использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", которое массово уничтожается российскими военными по всей территории Украины. По словам самих наемников, украинское командование плохо координирует их действия, что еще больше снижает шансы выжить в боестолкновениях, так как интенсивность боевых действий несопоставимо выше по сравнению с привычными ими Афганистаном и Ближним Востоком.

Также сообщается, что с начала спецоперации на Украине в эту страну прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств мира. Наибольшее количество "солдат удачи" прибыло из США, Грузии, Канады и Польши.

Польские наемники активно включились в процесс сразу же после начала российской спецоперации на Украине – уже в апреле 2022 года в рядах боевиков киевского режима насчитывалось 1717 граждан Польши. По оценкам военных экспертов, всего в боевых действиях на стороне Киева принимали участие около 20 тысяч польских военнослужащих.
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28 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 20:10
    +2
    На 20 977,44 рублей ему тяжело прожить в Колумбии?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:28
      +3
      На 200 евро тяжело прожить в зоне "евро".В Латинско Америке,я думаю вполне можно
      1. Наган
        Наган Сегодня, 00:49
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        На 200 евро тяжело прожить в зоне "евро".В Латинско Америке,я думаю вполне можно
        В Колумбии не бывал, а в Мексике в середине 2000х цены на всё, что не местного производства, были на уровне американских, а то и повыше. А доходы там далеко не американские, иначе с чего бы и мексы, и колумбийцы, и прочие латиносы ломятся в Америку с риском сдохнуть по пути?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:41
      +1
      Кстати,это средний заработок ITспециалиста в Колумбии
  2. Silver99
    Silver99 Вчера, 20:11
    +3
    Ну так "дикие гуси" всегда за деньги, а не за идею воевали. Многие до этого даже не представляли где эта Украина находится.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Вчера, 20:13
      +1
      Такова человеческая натура, всегда хочется большего!
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:15
    +1
    Воюющий за ВСУ колумбийский наемник объяснил поездки на Украину низкими военными пенсиями на родине
    . Бабло и ничего больше... таких большинство.
    Есть и одухотворенных какими то идеями, куда ж без них.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 00:53
      +1
      Цитата: rocket757
      Есть и одухотворенных какими то идеями, куда ж без них.

      Это какими идеями? "Бандера наш хeрoй, сало уронили!!!"???
      Это врядли.©
  4. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Вчера, 20:19
    +2
    Хмм, я РФ не вербует наемников?
    Может и выплаты поболее, раз уж ему пофик за кого ...
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 02:47
      0
      Цитата: Мрачный Жнец
      Хмм, я РФ не вербует наемников?
      Может и выплаты поболее, раз уж ему пофик за кого ...

      Проясните, о каких наемниках Вы ведете речь в своем посте?
  5. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 20:25
    +2
    Появились официальные цифры:
    11 675 наемников прибыли на Украину за время СВО.
    Это за все время - почти за два года!
    Совершенно ничтожная цифра, учитывая, что большинство воююют несколько месяцев и уезжают обратно в свои страны.
    Постоянно воюют 3-4 тыс. наемников. 1% от действующей на всех фронтах армии ВСУ (300 тыс. примерно).
    Поэтому ясно, что и огромные цифры
    погибших наемников - это фейк.
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 01:53
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Появились официальные цифры

      Это неофициальные цифры. Пояснить почему? Хотя зачем Вам правда, Вы все равно не знаете, что с нею делать...
      Наемников жаловали особенно. Нескольких отдавали замполиту для статистики, а вот с остальными было интереснее.... Мы всегда поражались насколько они были похожи на обычных людей - орали, визжали, вспоминали о родных и близких... Мы не верили им и продолжали... А они орали еще сильнее... Пакистан, ты же все понимаешь, а кто старое помянет тире тому глаз вон...
  6. sasha_cho
    sasha_cho Вчера, 20:32
    +3
    Тоже возник вопрос, почему Колумбийцы не воюют на стороне РФ????
    1. seamen2
      seamen2 Вчера, 21:42
      -3
      *Тоже возник вопрос, почему Колумбийцы не воюют на стороне РФ????*
      ты закусывай, прежде чем вопросы задавать. че он будет делать с рублями из РФ в своей Колумбии.
      потому он поехал за валюту в юкрейн.
  7. Игорь-68
    Игорь-68 Вчера, 20:38
    +4
    Что-то я не понял. Всего иностранных наемников прибыло 11,6 тысяч. А поляков принимало участие 20 тысяч. Что с арифметикой?
    1. Aken
      Aken Вчера, 20:42
      +1
      Подавляющая часть поляков - кадровые. Заезжают и выезжают организованно.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 21:51
      -2
      А то и происходит с арифметикой.
      Фейки.
      Поляков принимало участие не более 5 тыс. Погибло несколько сот. Поэтому не было польских пленных у рос.армии, ни документов, ни тел польских граждан, которые были бы сразу же торжественно пред'ьявлены прессе.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 21:55
        +5
        Цитата: voyaka uh
        Поляков принимало участие не более 5 тыс. Погибло несколько сот

        Данные из откуда, обозначьте, плз.
      2. 76СССР
        76СССР Сегодня, 02:51
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Поляков принимало участие не более 5 тыс.

        Может прекратите нести чушь, болезный? Вы кто? Возвращайтесь на диван, там врач подошел, уже минут двадцать в дверь стучит....
  8. faterdom
    faterdom Вчера, 20:47
    +3
    Россия помогает колумбяйскому пенсионному фонду? Вот оно как обернулось.
  9. Иван Северский
    Иван Северский Вчера, 20:51
    0
    Цитата: Мрачный Жнец
    Хмм, я РФ не вербует наемников?
    Может и выплаты поболее, раз уж ему пофик за кого ...


    С учетом курса на Украине платят больше, стало интересно, посчитал на примере рядового мотострелка: РФ/(ВСУ):
    1.Денежное довольствие вне зоны СВО: 35 тыс. руб. РФ (55 тыс. руб. ВСУ)
    2.Выполнение боевых задач вне зоны СВО: (134 тыс. руб. ВСУ) - это, например, зенитчики под Киевом. У нас я не знаю, какой статус бойцы аналогичных подразделений имеют.
    3.Зона СВО: 204 тыс. руб. РФ (321 тыс. руб. ВСУ)

    Гробовые: 12.4 млн. руб. РФ (40 млн. руб. ВСУ.)

    Курс гривны 2.66 по состоянию на 08.09.2023.
    1. БедМакс
      БедМакс Вчера, 21:31
      +3
      У нас тоже полковые крематории имеются?И подписки берут с бойцов?
      1. seamen2
        seamen2 Вчера, 21:44
        -3
        *У нас тоже полковые крематории имеются?И подписки берут с бойцов?*
        ну ты ж сьезди, узнай. потом расскажешь обществу.
    2. Вася_Т.
      Вася_Т. Вчера, 21:39
      +2
      Учитывая, что БВП ничего платить не надо, то неважно, какие там "гробовые".
    3. Mister22408
      Mister22408 Сегодня, 00:25
      -1
      Абрамовичи и каломойские рулят по степени возможностей ...
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:41
    0
    Колумбарий. Будущий житель оного гнезда усопших.
  11. Пленник
    Пленник Вчера, 23:04
    +1
    Да-а-а, допустим пенсия маловата. Тогда решение правильное. Разнесет на кусочки и кушать не надо и одеваться не надо. Вообще денег не надо. Ляпота. sad
  12. Cypa
    Cypa Вчера, 23:13
    0
    Пенсия в Колумбии маленькая, но хорошая. И лучше быть живым на родине, чем в гробу на Украине