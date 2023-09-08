Воюющий на стороне боевиков киевского режима колумбийский наемник Орландо заявил, что граждане Колумбии едут на Украину в качестве наемников, потому что власти их страны не ценят своих военных и выплачивают им низкие пенсии.В интервью испанскому изданию Mundo наемник из Колумбии рассказал, что на его родине военные не получают достойной поддержки от властей - пенсия военнослужащего с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц, на которые в Колумбии тяжело прожить.Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что киевский режим зачастую использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", которое массово уничтожается российскими военными по всей территории Украины. По словам самих наемников, украинское командование плохо координирует их действия, что еще больше снижает шансы выжить в боестолкновениях, так как интенсивность боевых действий несопоставимо выше по сравнению с привычными ими Афганистаном и Ближним Востоком.Также сообщается, что с начала спецоперации на Украине в эту страну прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств мира. Наибольшее количество "солдат удачи" прибыло из США, Грузии, Канады и Польши.Польские наемники активно включились в процесс сразу же после начала российской спецоперации на Украине – уже в апреле 2022 года в рядах боевиков киевского режима насчитывалось 1717 граждан Польши. По оценкам военных экспертов, всего в боевых действиях на стороне Киева принимали участие около 20 тысяч польских военнослужащих.