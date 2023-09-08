Главе МВД РФ разрешили пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия»

Министр внутренних дел Российской Федерации в силу занимаемой должности сможет использовать для поездок самолеты специального летного отряда «Россия». Указ, в котором прописывается такое право главы МВД, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, текст документа уже опубликован на портале правовой информации.
Ранее в список лиц, которые в силу должности могут летать самолетами отряда «Россия», согласно президентскому указу от 2009 года, входили: президент Российской Федерации, председатель правительства, главы Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ, главы Конституционного и Верховного судов РФ, генеральный прокурор, глава Следственного комитета РФ, глава администрации президента и министр иностранных дел. Теперь в этом списке – и министр внутренних дел.
Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации
- подчеркивается в указе главы государства.
История специального летного отряда началась еще в 1956 году, когда был создан авиационный отряд особого назначения в составе «Аэрофлота», занимавшийся обеспечением перелетов высшего руководства Коммунистической партии Советского Союза и советского государства. В 1993 году была создана государственная транспортная компания «Россия». По данным из открытых источников, в 2022 году в составе отряда насчитывалось 48 самолетов и 23 вертолета.