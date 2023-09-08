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Главе МВД РФ разрешили пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия»

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Главе МВД РФ разрешили пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия»

Министр внутренних дел Российской Федерации в силу занимаемой должности сможет использовать для поездок самолеты специального летного отряда «Россия». Указ, в котором прописывается такое право главы МВД, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, текст документа уже опубликован на портале правовой информации.


Ранее в список лиц, которые в силу должности могут летать самолетами отряда «Россия», согласно президентскому указу от 2009 года, входили: президент Российской Федерации, председатель правительства, главы Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ, главы Конституционного и Верховного судов РФ, генеральный прокурор, глава Следственного комитета РФ, глава администрации президента и министр иностранных дел. Теперь в этом списке – и министр внутренних дел.

Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации

- подчеркивается в указе главы государства.

История специального летного отряда началась еще в 1956 году, когда был создан авиационный отряд особого назначения в составе «Аэрофлота», занимавшийся обеспечением перелетов высшего руководства Коммунистической партии Советского Союза и советского государства. В 1993 году была создана государственная транспортная компания «Россия». По данным из открытых источников, в 2022 году в составе отряда насчитывалось 48 самолетов и 23 вертолета.
Использованы фотографии:
Управление делами президента РФ / https://udprf.ru
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31 комментарий
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:03
    +6
    Ну все! Теперь раскрываемость увеличится, до 101 процента!)
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 20:10
      0
      На 146 процентов laughing А так - бегут люди, бегут...
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 20:12
      +5
      Кстати, Колокольцева В.А. практически не видно в ближнем кругу президента, а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.
      1. kromer
        kromer Вчера, 20:15
        -5
        Цитата: Теренин
        а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.


        Это да. Роль реально огромна. одно только крышевание наркобизнеса чего стоит.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 20:40
          +5
          Цитата: kromer
          Цитата: Теренин
          а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.


          Это да. Роль реально огромна. одно только крышевание наркобизнеса чего стоит.

          Если Вы все знаете про крышевание МВД наркобизнеса, то может покажете копию Вашего обращения в:
          - Следственный комитет РФ (надзирает за МВД),
          - Прокуратуру России (надзирает за МВД),
          - Федеральное собрание РФ (Госдума и Совет Федераций (надзирают за МВД),
          - ФСБ России (надзирает за МВД),
          - Росфинмониторинг (надзирает за МВД),
          - Общественную палату РФ (надзирает за МВД),
          - Верховный Суд РФ (надзирает за МВД),
          - Президенту России (надзирает за МВД)...
          Ну, смелее. Или одного Колокольцева "козлом отпущения" хотите сделать, знаток крышеваний.
          1. Normann
            Normann Вчера, 22:02
            0
            А есть хоть кто-то кто не надзирает за МВД?)
            1. Qas
              Qas Сегодня, 00:55
              +1
              Есть. Минздрав, к примеру. Но сути вопроса это не меняет.
        2. SoboL
          SoboL Сегодня, 00:38
          0
          Цитата: kromer
          Цитата: Теренин
          а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.


          крышевание наркобизнеса чего стоит.

          Любка соболь рассказала?
      2. Ясная
        Ясная Вчера, 20:28
        -1
        Цитата: Теренин
        Кстати, Колокольцева В.А. практически не видно в ближнем кругу президента, а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.

        Да, уж winked вот эти министры не жаловались и не плакались (как недавно Колокольцев) на критическое состояние с кадрами (увольняются по пять тысяч сотрудников ежемесячно, а реально больше).
        Знаю, что сейчас будут ответы, что закончили все они плачевно. Но, порядок в стане при них был!
        Ягода, Ежов, Берия, Щелоков.




        1. Теренин
          Теренин Вчера, 20:43
          +2
          Цитата: Ясная
          Цитата: Теренин
          Кстати, Колокольцева В.А. практически не видно в ближнем кругу президента, а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.

          Да, уж winked вот эти министры не жаловались и не плакались (как недавно Колокольцев) на критическое состояние с кадрами (увольняются по пять тысяч сотрудников ежемесячно, а реально больше).
          Знаю, что сейчас будут ответы, что закончили все они плачевно. Но, порядок в стане при них был!
          Ягода, Ежов, Берия, Щелоков.





          В нынешних условиях я начинаю по другому воспринимать их ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ деятельность во благо государства. Идут все эти солженицыны со своими гулагами в... Европу и там читают свои басни про кровожадную гэбню.
          1. Ясная
            Ясная Вчера, 20:52
            0
            Цитата: Теренин
            В нынешних условиях я начинаю по другому воспринимать их ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ деятельность во благо государства. Идут все эти солженицыны со своими гулагами в... Европу и там читают свои басни про кровожадную гэбню.

            Точно, что Солженицын в нашей стране не совесть народа. Человек, который отнял у нас родину – не буквально, а идейно. А такое не прощается.
          2. dump22
            dump22 Вчера, 21:55
            0
            их ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ деятельность во благо государства.


            https://1001.ru/articles/post/zachem-yagoda-protivilsya-prikazu-stalina-43972
            Вышинский: Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?

            Ягода: Да, сожалею, очень сожалею…

            Вышинский: Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чём вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?

            Ягода: Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял.
          3. Наган
            Наган Сегодня, 00:35
            0
            Цитата: Теренин
            Идут все эти солженицыны со своими гулагами в... Европу
            Как-то Вы к ним толерантно и демократично. А надо бы так: "Идут все эти солженицыны со своими гулагами в места заключения и там машут кайлом за миску баланды."
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 21:17
          +1
          Особенно Щелоков. Человек ни дня не служил в МВД но провёл колоссальную реформу МВД и создал мощный аппарат!
          1. bayard
            bayard Вчера, 22:04
            +1
            Цитата: Андрей Николаевич
            Щелоков. Человек ни дня не служил в МВД но провёл колоссальную реформу МВД и создал мощный аппарат!

            Андропов тоже ни дня в органах не служил , однако возглавил КГБ ... и наворотил ... Крёстный Папа Горбачёва , Яковлева , Шеварнадзе и всех прочих предателей\разрушителей .
            1. bayard
              bayard Вчера, 23:30
              +1
              А в нашем богоспасаемомОтечестве сколько ... нет - СКОЛЬКО fellow министров не только без профильного образования , но и ... вот министр МО даже в армии срочную не служил , однако призвали парня - сразу в Министры .
        3. dump22
          dump22 Вчера, 21:47
          +1
          Ягода, Ежов, Берия, Щелоков.


          А как же остальные министры МВД СССР?
          Круглов, Берия, Дудоров, Федорчук, Власов, Пуго?
          Почему вы их не упомянули?
    3. alystan
      alystan Вчера, 21:46
      0
      Ну все! Теперь раскрываемость увеличится, до 101 процента!)

      Иначе и быть не может. Видимо Колокольцев среди своих коллег (глава Верховного суда РФ, генеральный прокурор, глава Следственного комитета РФ) и был самым "тормознутым". laughing
    4. Alien From
      Alien From Вчера, 22:36
      0
      На 147 ребята, на 147...............
  2. Касатик
    Касатик Вчера, 20:33
    -1
    У него же есть свой служебный самолет! Надо два? А вообще, недавно зам Шойгу летал в пять стран Африки на самолете с такой ливреей.
  3. faterdom
    faterdom Вчера, 20:42
    +1
    Летать должен министр финансов и министр экономического развития. Без самолета.
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Вчера, 20:45
    +3
    Новость конечно заслуживает внимания, чтобы её в первую полосу... Дебилы!
  5. Филин
    Филин Вчера, 21:20
    0
    А спецназ - отобрали. Для заказа "гавдейцев", минимум Зам. начальника ГУ МВД по региону должен решать вопрос с минимум Зам. начальника ведомства Золотова в регионе. Скорость привлечения - огромная, вот и работают без силового прикрытия...
  6. dump22
    dump22 Вчера, 21:34
    0
    Мне кажется специальные государственные авиакомпании только для обслуживания первых лиц есть в 3 странах мира - России (специальный лётный отряд «Россия»), Украине (государственное авиапредприятие «Украина») и Казахстане (государственная авиакомпания «Беркут»).

    А во всех остальных странах мира первые лица летают либо на самолетах из парка национальных ВВС, либо вообще на частных самолетах.
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 21:58
    0
    Кто скажет, зачем для перевозки 10-ти человек потребовалось 48 самолетов и 23 вертолета?
    what
  8. Normann
    Normann Вчера, 22:06
    0
    Крайне странно что он не мог воспользоваться служебным самолетом, или тут про
    специального летного отряда «Россия»

    хотя есть ли какая-то разница?
  9. Radikal
    Radikal Вчера, 22:47
    -1

    Ранее в список лиц, которые в силу должности могут летать самолетами отряда «Россия», согласно президентскому указу от 2009 года, входили: президент Российской Федерации, председатель правительства, главы Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ, главы Конституционного и Верховного судов РФ, генеральный прокурор, глава Следственного комитета РФ, глава администрации президента и министр иностранных дел. Теперь в этом списке – и министр внутренних дел.

    М-м-да, перечень ещё тот... . Особенно для глав СФ и ГД., ну и этих ещё, тоже глав... . В СССР так не было - самолеты правительственного авиаотряда, который базировался во Внуково-2 обслуживали главу, и членов правительства Союза, а также лиц включенных в перечень - к ним относились Председатель КГБ СССР, Министр Обороны СССР( у них имелась и ведомственная авиация), Министр Внутренних дел, ну и ещё ряд лиц, в частности ведущие Генеральные конструкторы-оборонщики. Вот те лица, которые обладали правом использовать самолёты этого авиаотряда. Никаких депутатов в этом перечне не было. Так что Министр Внутренних дел "Колокол" вполне правильно включен в это список. Странно, что это раньше сделано не было. sad
  10. Radikal
    Radikal Вчера, 22:51
    -3
    Цитата: Теренин
    Цитата: kromer
    Цитата: Теренин
    а роль МВД в общественно-политической жизни государства огромна.


    Это да. Роль реально огромна. одно только крышевание наркобизнеса чего стоит.

    Если Вы все знаете про крышевание МВД наркобизнеса, то может покажете копию Вашего обращения в:
    - Следственный комитет РФ (надзирает за МВД),
    - Прокуратуру России (надзирает за МВД),
    - Федеральное собрание РФ (Госдума и Совет Федераций (надзирают за МВД),
    - ФСБ России (надзирает за МВД),
    - Росфинмониторинг (надзирает за МВД),
    - Общественную палату РФ (надзирает за МВД),
    - Верховный Суд РФ (надзирает за МВД),
    - Президенту России (надзирает за МВД)...
    Ну, смелее. Или одного Колокольцева "козлом отпущения" хотите сделать, знаток крышеваний.

    Смешной Вы, товарисчь! Видимо знаете много, коль скоро таких ведомств список выставили... .Смешной... . lol
  11. Radikal
    Radikal Вчера, 23:07
    -2
    Цитата: Ясная
    Цитата: Теренин
    В нынешних условиях я начинаю по другому воспринимать их ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ деятельность во благо государства. Идут все эти солженицыны со своими гулагами в... Европу и там читают свои басни про кровожадную гэбню.

    Точно, что Солженицын в нашей стране не совесть народа. Человек, который отнял у нас родину – не буквально, а идейно. А такое не прощается.

    Вообще странно, что человек по фамилии Солженицын отнял у Вас родину, хотя бы идейно... . У меня не отнял, у десятков миллионов граждан нашей страны думаю тоже вряд ли... . Вы видимо школу заканчивали после контрреволюционного переворота августа 1991-года? Тогда понятно, потому что "творения" этого предателя-антисоветчика внесли в образовательные программы средних школ, ВУЗов... . поэтому я могу Вас понять. Однако нас, старых большевиков-ленинцев обмануть невозможно, изменников идеи знаем, видим, не простим, ну и далее...посмотрим... . bully hi
  12. Radikal
    Radikal Вчера, 23:47
    0
    Цитата: dump22
    Мне кажется специальные государственные авиакомпании только для обслуживания первых лиц есть в 3 странах мира - России (специальный лётный отряд «Россия»), .

    В СССР этот отряд имел номер - 235. sad
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 00:04
    0
    М-да, столько историков-специалистов здесь..., но кого-то не хватает... . А кого? Ну да, как же я забыл - В.Шпаковского, главного "историка" ВО, одновременно специалиста-советолога, и он же яркий представитель перевёртышей, то есть были детки партийной номенклатуры, пользовались всеми возможностями предоставленными государством, государство закончилось надо зарабатывать самим, а как ? Поливать грязью это разрушенное государство! А самое главное, что за это ничего не будет, поскольку и делать то ничего не надо - всего то просто вытащить номерок у фраера ушастого... .Это так, отступление ну а впрочем вполне подходит для этого пензенского Ручечника. lol