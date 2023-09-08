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В дельте Дуная и на Черном море пройдут военные учения ВМС Румынии и США

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В дельте Дуная и на Черном море пройдут военные учения ВМС Румынии и США

С 11 по 15 сентября 2023 года в Черном море и дельте реки Дунай пройдут военные учения военно-морских сил Румынии и США под названием «Sea Breeze 23.3». Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Румынии.

Помимо Румынии и США, в учениях будут участвовать Болгария, Турция, Франция, Великобритания и Украина. Участие Украины в учениях представляет особый интерес, тем более, что они проводятся на фоне постоянных ударов ВС РФ по украинским портам на Дунае.

В румынских военно-морских силах утверждают, что главной целью учений станет развитие оперативной и тактической совместимости стран – союзников. В частности, планируется отработать обеспечение свободы судоходства и разминирование акватории.

Для участия в учениях военно-морские силы Румынии направят морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, специальный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, а также штурмовые катера и бронетранспортеры-амфибии. К учениям привлекут морских пехотинцев и саперов.

США направят в дельту Дуная катера, специальную технику, водолазов-саперов и патрульно-разведывательный самолет Poseidon. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты по обезвреживанию морских мин, водолазы и офицеры военно-морских штабов из Великобритании, Франции, Болгарии, Турции и Украины.

Ранее стало известно, что США примут участие в начинающихся 9 сентября на Балтийском море военно-морских учениях Northern Coast 2023, которые пройдут у побережья Эстонии и Латвии. Интересно, что страны НАТО практически одномоментно проводят учения и в Балтийском, и в Черном морях, то есть их антироссийская направленность несомненна, так как маневры осуществляются вблизи рубежей России.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Julieta39
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41 комментарий
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  1. максим1987
    максим1987 Вчера, 20:18
    +2
    до 11 сентября надо "отгеранить" Рени и т.д по полной
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:23
      +2
      Можно и до,и потом докончить.Дельта Дуная это большая территория,румынская.Только в северном протоке граница и украинские порты
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 22:32
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Можно и до,и потом

        Лучше всего, для создания реальных условий для учений, раздолбать порты 404 на Дунае во время учений. Их "шлюпки с веслами" не окажут противодействия.

        США направят в дельту Дуная катера, специальную технику, водолазов-саперов и патрульно-разведывательный самолет Poseidon. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты по обезвреживанию морских мин, водолазы и офицеры военно-морских штабов из Великобритании, Франции, Болгарии, Турции и Украины.

        Проводить учения в стране, где идет СВО это ... ошибка. bully
        1. 76СССР
          76СССР Сегодня, 02:17
          0
          Цитата: Alex777
          Проводить учения в стране, где идет СВО это ... ошибка.

          Они не знают наверное об этом. Может предостеречь? Или воспользоваться ошибкой? Как думаете?
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 21:38
      +4
      А ещё Килию, Измаил и Усть-Дунайск. Во время учений можно будет заняться Одессой, Южным и Ильичёвском.
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 22:29
        0
        Цитата: Румaтa
        Во время учений можно будет заняться Одессой, Южным и Ильичёвском.

        А после учений НАТОвцев уже из Черного моря не выгнать.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 22:51
          0
          Цитата: carpenter
          А после учений НАТОвцев уже из Черного моря не выгнать.

          А вы в этом сомневались, я лично не сомневаюсь.
    3. bayard
      bayard Вчера, 22:29
      +2
      Цитата: максим1987
      до 11 сентября надо "отгеранить" Рени и т.д по полной

      А во время учений провести серию ударов по дунайским портам "Искандерами" и "Кинжалом" . Чтоб даже мысли о возможном перехвате не возникало , но драйву учениям добавило .
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:18
    0
    В дельте Дуная и на Черном море пройдут военные учения ВМС Румынии и США
    . Понятно, водоплавающих там мало, в основном, водно ползающие.
    Так то они где то рядом, но все таки... мелко, очень мелко плавают... не ходят, флота там нет.
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 02:25
      0
      Цитата: rocket757
      . Понятно, водоплавающих там мало, в основном, водно ползающие.
      Так то они где то рядом, но все таки... мелко, очень мелко плавают... не ходят, флота там нет.

      И что предлагаете? Вас, судя по комментариям, в Афгане не было, да и в Чечне и в Африке тоже... Так подскажите своим незаинтересованным и незадействованным умом... Что делать и про что Вы вообще?
      1. 76СССР
        76СССР Сегодня, 02:38
        0
        Он про воду, про водоплавающих... Какая вода в Афгане и в Чечне с Африкой... Пардон, в Африке омывается по контуру почти все, но он не про Африку говаривал... Я запутался, кровь из ушей не проходит бесследно...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:39
    +10
    Учения в дельте Дуная ,это мероприятия НАТО по отражению наших ударов по Дунайским портам Украины.Будут пытаться сбивать всё,прикрываясь брехнёй - это могло нести нам угрозу,помните как они сбили Иранский гражданский лайнер в Персидском заливе- он нам нёс угрозу,на метке радара бомбардировщик и лайнер выглядит одинаково.Во время учений Нато можно ожидать усиленную поставку военных грузов в порты Украины на Дунае.Земснаряд нужен для донноуглубительных работ на фарватере Дуная ,я так думаю.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:32
      +4
      Цитата: tralflot1832
      .Земснаряд нужен для донноуглубительных работ на фарватере Дуная ,я так думаю.

      Хоть и не очень реально, но в районе Рени и Измаила можно затопить несколько судов (как Нахимов в Севастополе).
    2. bayard
      bayard Вчера, 22:34
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Земснаряд нужен для донноуглубительных работ на фарватере Дуная ,я так думаю.

      Зачем тратиться на дно Дуная , если в дунайских портах ещё так много целей ? Устроить до 11 сентября гераневый аншлаг , а с 11 сентября отрабатывать "Искандерами" , Х-22 и "Кинжалом" - пусть почувствуют вкус войны .
  4. alexoff
    alexoff Вчера, 20:43
    +2
    Странно кстати, что румыны со своего берега не помогают стрелять по гераням, их же деньги тоже там горят. Или им уже нечем?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:02
      +1
      аlexoff.Cкорее всего румынам запрещают США ,они полностью владеют информацией по нашим спутникам как и мы по их.Не хототелось бы американскому военному аташе в Москве увидеть фото откуда прилетела ракета по БПЛА или крылатой ракете.Это будет фиаско.
      1. exalosm
        exalosm Вчера, 23:49
        +2
        Ну собьют они герань над украинским портом и что дальше? Американскому военному атташе двойку поставят и родителей в школу вызовут? Не вижу никаких последствий
  5. faterdom
    faterdom Вчера, 20:44
    +1
    Надо будет усилить налеты на дельту Дуная в эти дни. Кто не спрятался- предупреждали по-хорошему.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:04
      0
      Надо просто поменять маршрут захода на цели или поменять средства поражения.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 21:20
        +2
        Интересно, а Украина на каких судах в учениях участвовать будет? На крышке деревянного гроба от очередного « захистнЫка»?
      2. A2AD
        A2AD Вчера, 22:30
        +2
        Надо просто поменять маршрут захода на цели или поменять средства поражения.
        Хорошо бы, что б ракеты сперва летели в сторону учений, а не долетая километра до румынской границы отворачивали и уже летели по окончательной цели - бандеровцам. А что такого, границу же не нарушали? А то что подгузники полные демократии, так это оно само так вышло. lol
        Или наш ГШ на столько туп, что только и может что не поддаваться на провокации? Пока именно так все и выглядит.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 22:55
          0
          Цитата: A2AD
          Хорошо бы, что б ракеты сперва летели в сторону учений, а не долетая километра до румынской границы отворачивали и уже летели по окончательной цели - бандеровцам.

          Вот как раз это и дает право НАТО сбивать российские ракеты, да и плюс к этому могут сотворить грандиозную провокацию.
          1. A2AD
            A2AD Сегодня, 00:33
            +1
            Вот как раз это и дает право НАТО сбивать российские ракеты
            Следовательно и мы тогда можем сбивать иностранные беспилотники в чужем или нейтральном воздушном пространстве. А уж о провокациях и речи нет. Это ж по вашему вообще ничего не значит.
  6. Essex62
    Essex62 Вчера, 20:47
    +3
    Это для кого такой вывод в конце статьи? А я уже сомневаться стал. Вдруг не против нас.Для того и существует ната,против России она, со дня создания. Хоть у наших границ,хоть в другой стороне.
    1. dump22
      dump22 Вчера, 21:01
      +2
      Для того и существует ната,против России она, со дня создания.


      А это никто и не скрывал никогда:
      https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/politik/aussenpolitik/60-jahre-deutschland-in-nato/1912564
      "Цель НАТО – держать американцев внутри, русских снаружи, а немцев внизу", – так в двух словах описал в начале 50-х идею создания Североатлантического альянса британский генерал и первый генсек НАТО Гастингс Исмэй.
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 20:49
    +3
    По сути америкосы хотят влезть в войне непосредственно. По сути заходя на театр военных действий. Видимо без зерновой сделки стало хреново военные грузы поставлять на 404. Привезут конвоем под видом учений. Ставки повышаются в этом конфликте и будут повышаться пока не будет применено ЯО, а возможно до прямой угрозы массового применения СЯО.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:35
      +2
      Цитата: Павел_Свешников
      Привезут конвоем под видом учений.

      Даже если в Румынию привезут, то потом без проблем, можно вести на Украину.
  8. dementor873
    dementor873 Вчера, 21:12
    0
    С 11 по 15 сентября 2023 года в Черном море и дельте реки Дунай пройдут военные учения военно-морских сил Румынии и США под названием «Sea Breeze 23.3»

    Турецкий поток вышел из чата.
  9. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:25
    +2
    "Для участия в учениях военно-морские силы Румынии направят морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, "
    А зачем им земснаряд понадобился?!. Кто скажет мне...
    Земснаряд применяется для чего?
    Для дно углубительных работ.
    Дно углубляют для чего?
    Для расчистки и углубления фарватера.
    Фарватер углубляют для чего?
    Для прохождения судов/ кораблей большего водоизмещения.
    Вот и меркуйте сами. Вводные я вам- дал. drinks
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:38
      +2
      Цитата: Бензорез
      "Для участия в учениях военно-морские силы Румынии направят морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, "

      Для подрыва газопроводов "Турецкого и Голубого потоков", тут понимать ничего не надо.
      1. Бензорез
        Бензорез Вчера, 22:58
        0
        Не... Ну нагло копать (а это дело не быстрое земснарядом) на глазах всего мира- то такое...
        Все обратят внимание.
        Начнутся не нужные никому вопросы...
  10. RVAPatriot
    RVAPatriot Вчера, 21:43
    +2
    Водолазы??? Опять будут минировать потоки, тут ясно все... Будет как с Северным, но уже в наглую....
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:02
      +3
      RVAPatriot .Рвануть газовые потоки можно только в зоне ответственности Турции.Нашу зону контролирует ЧФ ,ему надо только не допустить судно к газовым потокам с глубоководными аппаратами,они определяются визуально.Но от США и Англии можно чего угодно ожидать,могут что то запустить с тервод или чуть далее глубоководную телеуправляемую торпеду.
      Возникнет вопрос,а стоит начинать третью мировую из за трубы?
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 22:26
        +4
        Цитата: tralflot1832
        Но от США и Англии можно чего угодно ожидать

        Цитата: tralflot1832
        Но от США и Англии можно чего угодно ожидать

        Если они там появятся, то Балтийский вариант с "Северными потока", обеспечен ровно на 100% и в Черном море.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 23:02
          +1
          Carpeneter.Ecте одно но,в том районе где проходит Турецкий поток ,турки во всю бурят скважины на газоконденсатных морских месторождениях.Группа судов доходила до 10 ти.Один из них был оффшорный буксир Газпрома,но он сейчас исчез из этого района.Кто будет его замещать - американцы или англичане?На таких сараях присутствуют глубоководные аппараты.Дальше объяснять не надо.Всё за Эрдоганом,он может дать добро на подрыв.Цена ,возврат западных инвестиций в Турцию .Надеюсь он тёртый калач.Он нам всей семьёй в Ростове на Дону не нужен. hi
      2. bayard
        bayard Вчера, 22:53
        0
        Цитата: tralflot1832
        Но от США и Англии можно чего угодно ожидать

        США ... Англия ... водолазы ... "Турецкий поток" ...
        Может нам в месте выхода трубы с глубины на мелководье , пару БДК с боевыми пловцами развернуть ? Ну типа у нас тоже учения .
        Цитата: tralflot1832
        ,а стоит начинать третью мировую из за трубы?

        По принципу "Нашему королю показали фигу , так умрём же все до одного !" ? what Так ведь идёт уже война . Уже и страны НАТО своими первыми лицами не раз засвидетельствовали публично : "Мы воюем в Россией в Украине" , "НАТО находится в состоянии войны с Россией" , "Германия находится в состоянии войны с Россией" и т.п. Так чего стесняться ?
        Приурочить к их учениям в дельте Дуная усиленную обработку дунайских портов . Чтоб там всё горело и пылало . Чтоб чёрный дым стелился над водой и оседал копотью на "мужественных лицах" воинов НАТО . Чтоб почувстровали вкус и запах войны . Чтоб Х-22 своими 700 - 1000 кг. БЧ их заставили ввести памперсы в состав униформы ...
  11. Кем1972
    Кем1972 Вчера, 21:48
    -1
    А не сделать ли нам так:

    капитана Врунгеля не хватает
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:27
      0
      Цитата: Кем1972
      капитана Врунгеля не хватает

      Извините, но Вы такими комментами, впадаете в детство, когда не до смеха и детских шалостей.
  12. carpenter
    carpenter Вчера, 22:23
    +2
    Помимо Румынии и США, в учениях будут участвовать Болгария, Турция, Франция, Великобритания и Украина.

    После учений их оттуда уже не выгнать. Зерновая сделка пойдет и провокации начнутся сразу, найти кучу обломков от "Гераней" можно без проблем, подбросить после обстрела Рени, Измаила на территорию Румынии (заранее завезут), вот и прецедент готов. После этого Россия прекратит обстрел Дунайских портов.
  13. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Вчера, 22:53
    0
    Неплохо было бы, если на украинских минах что то там подорвалось, а с неба попадали их посейдоны. Максимально приблизить учения к боевым условиям.
  14. Radikal
    Radikal Вчера, 23:29
    0
    Цитата: максим1987
    до 11 сентября надо "отгеранить" Рени и т.д по полной

    Почему до 11-го? Методично до, и после долбить, долбить... . Ну если конечно Реджеп Тайипович Эрдоганов не попросил человека, занимающего должность ВГК РФ не делать этого. Это вполне реально, если вспомнить начало, продолжение истории Странной Военной Операции. Те кто учил историю в СССР, должны помнить, как , в 1939-м году называлось противостояние гитлеровских войск с войсками англо-французских союзников - "Странная война"... . Ничего не напоминает? Многие эксперты, политики, и прочие лица именно так сравнивают то, что сейчас происходит на Украине. При этом цинизм ситуации с нашей стороны состоит в том, что помпезно отмечаем освобождение Донбасса, Луганска в годы ВОВ, и при этом ...впрочем сами всё видите. Фантасмагория. Но Васильевичу это по фонарю - она утонула, он " Москва" утонул главное, что решил вопрос с Женей, а то что уже Раменское бомбят, так и в ВОВ до Горького долетали, главное, чтобы электронные выборы правильно сработали... .Ну а вы как считаете? bully