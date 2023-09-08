В дельте Дуная и на Черном море пройдут военные учения ВМС Румынии и США

С 11 по 15 сентября 2023 года в Черном море и дельте реки Дунай пройдут военные учения военно-морских сил Румынии и США под названием «Sea Breeze 23.3». Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Румынии.Помимо Румынии и США, в учениях будут участвовать Болгария, Турция, Франция, Великобритания и Украина. Участие Украины в учениях представляет особый интерес, тем более, что они проводятся на фоне постоянных ударов ВС РФ по украинским портам на Дунае.В румынских военно-морских силах утверждают, что главной целью учений станет развитие оперативной и тактической совместимости стран – союзников. В частности, планируется отработать обеспечение свободы судоходства и разминирование акватории.Для участия в учениях военно-морские силы Румынии направят морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, специальный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, а также штурмовые катера и бронетранспортеры-амфибии. К учениям привлекут морских пехотинцев и саперов.США направят в дельту Дуная катера, специальную технику, водолазов-саперов и патрульно-разведывательный самолет Poseidon. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты по обезвреживанию морских мин, водолазы и офицеры военно-морских штабов из Великобритании, Франции, Болгарии, Турции и Украины.Ранее стало известно, что США примут участие в начинающихся 9 сентября на Балтийском море военно-морских учениях Northern Coast 2023, которые пройдут у побережья Эстонии и Латвии. Интересно, что страны НАТО практически одномоментно проводят учения и в Балтийском, и в Черном морях, то есть их антироссийская направленность несомненна, так как маневры осуществляются вблизи рубежей России.