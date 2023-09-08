Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев

Украинские граждане уже поняли, что их жизням исходит угроза от киевского режима. Сейчас они в большинстве своем пытаются избежать мобилизации, которую называют «могилизацией». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при данной международной организации Василий Небензя.Дипломат подчеркнул, что не Россия, а преступная политика режима Владимира Зеленского угрожает безопасности украинцев. Эта политика продиктована стремлением НАТО вести «гибридную войну» против России чужими руками. Но после «контрнаступления», отметил Небензя, все большее количество украинцев не хочет попасть в «мясную мясорубку».Мобилизация, по словам российского дипломата, носит на Украине сугубо принудительный характер. На улицах украинских городов хватают кого попало, и почти без подготовки отправляют на фронт. Евросоюз, отмечает Небензя, готовится выдавать Киеву украинских беженцев-мужчин призывного возраста. Тем самым, европейские власти фактически плюют на собственные принципы.- подчеркнул Небензя.Впрочем, комментируя эту информацию, вряд ли стоит испытывать особую радость по поводу стремления украинских беженцев, сначала уехавших с Украины в Европу, перебраться теперь в Россию в надежде спастись от мобилизации – «могилизации».Подавляющее большинство этих украинских граждан настроены к России и российскому народу крайне негативно, многие являются носителями националистических убеждений, и их личный страх перед призывом в ВСУ и отправкой на фронт никоим образом не гарантирует их лояльность России. В случае появления здесь, они могут стать питательной почвой для вербовки агентуры и диверсантов украинской разведки.