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Постпред РФ в ООН: В соцсетях набирает обороты кампания по переезду украинских беженцев в Россию

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Постпред РФ в ООН: В соцсетях набирает обороты кампания по переезду украинских беженцев в Россию

Украинские граждане уже поняли, что их жизням исходит угроза от киевского режима. Сейчас они в большинстве своем пытаются избежать мобилизации, которую называют «могилизацией». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при данной международной организации Василий Небензя.


Дипломат подчеркнул, что не Россия, а преступная политика режима Владимира Зеленского угрожает безопасности украинцев. Эта политика продиктована стремлением НАТО вести «гибридную войну» против России чужими руками. Но после «контрнаступления», отметил Небензя, все большее количество украинцев не хочет попасть в «мясную мясорубку».

Мобилизация, по словам российского дипломата, носит на Украине сугубо принудительный характер. На улицах украинских городов хватают кого попало, и почти без подготовки отправляют на фронт. Евросоюз, отмечает Небензя, готовится выдавать Киеву украинских беженцев-мужчин призывного возраста. Тем самым, европейские власти фактически плюют на собственные принципы.

Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев

- подчеркнул Небензя.

Впрочем, комментируя эту информацию, вряд ли стоит испытывать особую радость по поводу стремления украинских беженцев, сначала уехавших с Украины в Европу, перебраться теперь в Россию в надежде спастись от мобилизации – «могилизации».

Подавляющее большинство этих украинских граждан настроены к России и российскому народу крайне негативно, многие являются носителями националистических убеждений, и их личный страх перед призывом в ВСУ и отправкой на фронт никоим образом не гарантирует их лояльность России. В случае появления здесь, они могут стать питательной почвой для вербовки агентуры и диверсантов украинской разведки.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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100 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 20:35
    +31
    Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев- подчеркнул Небензя.


    Когда много опытных майданщиков переезжает в Россию это не есть хорошо. Тем более перед выборами они по привычке за денежку и побузить могут. Польша уже поняла чего стоят все эти беженцы,устраивающие в польских городах драки и беспредел.Надеюсь мы сделаем правильные выводы на ошибках той же Польши,а не ударимся в аттракцион невиданной щедрости и широких жестов ,иначе сами скоро в Украину превратимся. Не хватало ещё чтобы у нас в стране начали бандеровщину разводить.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 20:45
      +8
      Лютый проповедник идей Бандеры к нам не приедет.
      А вот сомневающийся или рожденный в СССР, вполне может. И нет в этом ничего плохого.
      Но работы для ФСБ явно будет больше.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 20:50
        +21
        Лютый проповедник идей Бандеры к нам не приедет.


        Почему вы так в этом уверены?Приспособятся где угодно.Когда то так же и в Киеве говорили,а вот видите как всё обернулось.Майдан 2014 в основном жители Западной Украины устроили,а потом в Киеве обосновались и начали устанавливать свои правила и что из этого получилось вы сами знаете.А сейчас многие из того же Киева уехать хотят,так как одно дело ждать лёгкой победы очаровавшись пропагандой Зеленского,а другое дело идти самому воевать.Да ещё экономика там yok,а жить как то надо.
        1. Anarchist
          Anarchist Сегодня, 00:48
          0
          Я сейчас в Энергодаре..
          Сняли хату. Не в первый раз.
          По телеку всё красиво.
          Здесь никто не будет голосовать!
          Большая часть за Днепром.
          Я играл на гитаре "пришёл приказ" пришел пацанчик, сказала что здесь еще п**** с.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 21:10
        +18
        Нет уж.. Никакого ФСБ на чубатых не хватит. Пусть и дальше сидят у себя в Шароварии. Этот народец куда ни целуй- везде- ж@ опа. Проверено собственным опытом.
        1. Chem1st
          Chem1st Вчера, 21:15
          +12
          Цитата: Андрей Николаевич
          Этот народец куда ни целуй- везде- ж@ опа. Проверено

          Ох, как же я Вас понимаю! О себе: Харьковский универ, выпуск 1994 года. Свалил оттуда сразу после выпуска.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Вчера, 21:36
            +13
            Вы- молодец! Я долго наивно верил в « братский народ». Прожил там 7 лет и теперь надух их не переношу. Есть и нормальные украинцы, но их процентов 5-10, максимум.
            1. Chem1st
              Chem1st Вчера, 22:00
              +11
              теперь надух их не переношу

              Мой препод по квантовой химии доктор физ-мат наук с вполне русской фамилией, пообщавшись с год с приезжими с Тернополя родственниками жены, начал нам вместо лекций рассказывать об ареалах распространения украинцев в древние времена. Потом он перешёл в Греко-католики и стал петь в церковном хоре. А нам перед госэкзаменом презентовали таблицу Менделеева на украинськой мове. Вот тут мне стало страшно, и я свалил.
        2. Румaтa
          Румaтa Вчера, 21:29
          +4
          До 1980-х большим авторитетом в Тюмени пользовались вахтовики и шабашники с западэщины. Трудолюбивые, малопьющие, дициплинированные. Из Борисполя в Тюмень ежедневно несколько рейсов с вахтовиками. А ещё были рейсы из других портов.
          1. 76СССР
            76СССР Сегодня, 01:01
            0
            Цитата: Румaтa
            До 1980-х большим авторитетом в Тюмени пользовались вахтовики и шабашники с западэщины. Трудолюбивые, малопьющие, дициплинированные.

            Когда-то и Земля лежала трех слонах, стоящих на панцире гигантской черепахи...
        3. алексеев
          алексеев Вчера, 22:23
          +4
          " ..везде .опа"
          Для характеристики многих беженцев это точно.
          Но есть и ребята, которых можно принять. Просто судьба занесла в гейропку с началом войны. Есть и чистые украинцы, хотя их и немного, но далеко не бандеры, а многие уроженцы России, Белоруссии и т.д. или имеют родителей русских, татар и пр.
          Как отделить " зерна от плевел"?
          Непросто, но на то и компетентные органы. Нужны и определенные условия: присяга РФ, обязательная полезная работа, а не тунеядство на пособия, некоторые ограничения на места проживания, пока идёт СВО и т.п.
      3. Egorovich
        Egorovich Вчера, 21:19
        +15
        Кто не хотел жить идеями Бандеры уже давно в России, а те которые девять лет смотрели молча как убивают Донбасс и с удовольствием срыгнули в ЕС. А когда почувствовали , что их могут могилизировать, сразу "полюбили" Россию. Такой контингент нам даром не нужен.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 21:39
          +9
          Вы правы. Получается следующее: папа- в окопах на нашим солдатам стреляет. Мама и детки- в России на наши налоги, пособия получают. Классно!((
        2. 76СССР
          76СССР Сегодня, 01:08
          0
          Цитата: Egorovich
          Кто не хотел жить идеями Бандеры уже давно в России

          В том и дело, что в России, а не на фронте. Российские сантехники и прочие мобилизованные воюют за их дома, а эти в России сидят зашкерившись, мол, беженцы. Если здоровый мужик увез семью в безопасное место и приютившие тебя россияне воюют за тебя, так оставь жену и детей в безопасности и ступай давить гниду от которой бежал.
      4. guest
        guest Вчера, 21:58
        +4
        Цитата: topol717
        Но работы для ФСБ явно будет больше.

        Ну как минимум при въезде надо что бы подписывали там бумаги о принадлежности Крыма и новых регионов. Разумеется должны признавать это территорией России.
        1. Румaтa
          Румaтa Вчера, 22:58
          +2
          Цитата: guest
          надо что бы подписывали там бумаги о принадлежности Крыма и новых регионов. Разумеется должны признавать это территорией России.

          Цитата: guest
          надо что бы подписывали там бумаги о принадлежности Крыма и новых регионов. Разумеется должны признавать это территорией России.

          Да. На камеру, выкладывать в Интернет, вкладывать в мэйл и отправлять его в СБУ.
          1. Mister22408
            Mister22408 Сегодня, 00:15
            0
            На границе с Латвией уже есть представители СБУ, секущие поляну по хохлам с ксивой окраины в сторону РФ...Но это все обычные люди. У необычных проблем нет и три паспорта ...:-)
      5. letinant
        letinant Вчера, 23:40
        +4
        Цитата: topol717
        Лютый проповедник идей Бандеры к нам не приедет.
        А вот сомневающийся или рожденный в СССР, вполне может. И нет в этом ничего плохого.
        Но работы для ФСБ явно будет больше.

        Монтяны по кличке "голый зад" и т.д. Они приедут и начнут. Нам в каше мяса не додали, мы беженцы, а чё это ты букву Z носишь, сними. Это уже есть.
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 20:55
      -5
      Хорошо, пусть едут.
      Здесь они, уже осознав многое, начнут возвращаться в привычный формат "русского мира".
      "Евро-мрия", которой этих людей соблазнили, уже не столь красива и сладка для решившихся уехать в Россию из ЕС... Тут бы ноги унести!
      А самые оголтелые будут цепляться за "западный рай" до конца. И это тоже выбор...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 20:57
        -3
        Да?Осознавать?А не получится Хабаровска 2.0 как в 2020 году?А то подзабыли уже протесты.Хорошо что дальше по стране не пошли протесты да не оказалось там Слава Богу Пригожина образца июня 2023 года,а то бы наломали дров с блокированием Ростова-на-Дону и походами на Москву.


        Хабаровск образца лета 2020 года.Те места украинцы называют ещё Зелёным клином.
        1. Сергей3
          Сергей3 Вчера, 22:00
          +8
          А при чём здесь Хабаровск и украинцы? Там вообще то из-за Фургала всё происходило.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 22:11
            -6
            Цитата: Сергей3
            А при чём здесь Хабаровск и украинцы? Там вообще то из-за Фургала всё происходило.


            И те и другие склонны к протестам.
        2. carpenter
          carpenter Вчера, 22:17
          -2
          Цитата: Orange-Bigg

          Хабаровск образца лета 2020 года.Те места украинцы называют ещё Зелёным клином.

          Цитата: Orange-Bigg

          Хабаровск образца лета 2020 года.Те места украинцы называют ещё Зелёным клином.

          Проще назвать - "Хабаровский майдам", а все к этому и шло.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 22:43
            -2
            Цитата: carpenter
            Проще назвать - "Хабаровский майдам", а все к этому и шло.

            Еще хуже было бы, чем в Киеве.
    3. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 20:58
      +1
      да пусть попробуют, наш ОМОН не будет шушукать как Беркут в 14м, ногами да по лицу встретят, еще и в кпз потом на бутылку
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 21:04
        +4
        Не надо только доводить до противостояния с ОМОНом как в Киеве образца 2014 года.Это крайняя мера.Надо привентивно заранее предупреждать это всё.
        1. Виталий161
          Виталий161 Вчера, 21:48
          +3
          так наоборот, собрать в кучку и запаковать кучкой, эт проще чем отлавливать этих зябликов по одному
      2. lwxx
        lwxx Вчера, 22:00
        +3
        Цитата: Виталий161
        да пусть попробуют, наш ОМОН не будет шушукать как Беркут в 14м, ногами да по лицу встретят, еще и в кпз потом на бутылку
        Да вы правы , дальневосточники хорошо помнят подмосковные омоны Владивосток 2008 год , Камчатка Магадан сахалин практически каждый год.Операция "ПУТИНА". Все было бы хорошо если бы не икорные борта. Там при слове: ОМОН у людей не очень хорошие ассоциации.
    4. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 21:39
      +3
      У нас гастеров из соседних стран хватает. И они практически творят что хотят в нашей стране. Фактов предостаточно
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 22:44
        -2
        Цитата: RED_ICE
        У нас гастеров из соседних стран хватает. И они практически творят что хотят в нашей стране. Фактов предостаточно

        И это только начало, а потом пойдут ягодки.
    5. Bulrumeb
      Bulrumeb Вчера, 21:55
      +3
      С чего бы это вдруг? Тех же, чью национальность нельзя называть, пускаем и ничьи примеры наши власти не учат. А тут с чего будет по другому?
    6. carpenter
      carpenter Вчера, 22:15
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Когда много опытных майданщиков переезжает в Россию это не есть хорошо.

      Да все они, кто спасается от могилизации, только и ждут чтобы Россия за них навела порядок, а затем вернуться на Украину и опять устроить Украину по своим законам и понятиям. Всё через какое то время вернется на круги своя, но только с новым Зеленским или Мыколой.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 22:49
        -2
        Цитата: carpenter
        Всё через какое то время вернется на круги своя, но только с новым Зеленским или Мыколой.

        Для них никогда Россия не была и не будет родиной, только Украина, так же как и Москва столицей, для них родина Украина, столица Киев. Наши правители их этому учили с 1917 года. И они никогда не забудут СВО, и будут мечтать о реванше, даже 100 лет спустя.
    7. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:07
      0
      соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию

      Вы понимаете, что многие, практически все, кто реально хочет в РФ могут попасть только крюком через ЕС? Или вы рекомендуеие через линию фронта?
      З.Ы. Условия для вновь прибывших в ЕС получше, чем РФ. Знакомая жены чисто русская попала в Сев. Ирландию. Бесплатная комната, бесплатно кормят и 800 фунтов на карманные расходы. Прикинула, что накопит тысяч 20 и только тогда поедет к матери в РФ.
    8. Scipio
      Scipio Сегодня, 00:39
      +2
      У знакомого сын рассказывал, пришёл к ним в класс пацан семья, которого переехала из Украины. Поначалу вел себя нагло со всеми. Пацанам надоело терпеть и после уроков ему объяснили, что он и кто он. Теперь шелковый
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 01:54
        +1
        Цитата: Scipio
        ..ему объяснили, что он и кто он. Теперь шелковый
        Думаю и в Сев.Ирландии, да и не только им скоро начнут объяснять. И в Латвии уже объясняли, и в Эстонии,… даже в Норвегии, там чеченцы политику государства Российского растолковывали…
    9. SSR
      SSR Сегодня, 03:00
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      а не ударимся в аттракцион невиданной щедрости и широких жестов ,иначе сами скоро в Украину превратимся. Не хватало ещё чтобы у нас в стране начали бандеровщину разводить.

      Владимир Владимирович, не думает, так.
  2. Б-15
    Б-15 Вчера, 20:35
    +10
    При таких потоках беженцев просится создать несколько закрытых территорий карантина. И только после полной ясности, кто перед нами, оставлять или депортировать.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Вчера, 20:50
      -7
      Ещё скажите в канлагерь всех согнать)).

      Смысл карантина? Это не эпидемия, за пару недель никто не признается, что он шпион СБУ.

      Наоборот, надо помогать украинцам переезжать в Россию и чем их больше приедет тем лучше!!!

      Во-первых меньше людей попадет в ВСУ и меньше погибнет их и наших, а во-вторых чем больше приедет в Россию украинских граждан, тем меньше будет желания воевать до последнего у всех остальных бойцов ВСУ.
      1. Уарабей
        Уарабей Вчера, 21:03
        +4
        А вы не думаете что это готовые исполнители террористических актов на территории России будут?
        1. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 00:57
          +1
          На территории России полно местных готовых совершить теракт за бы анковский перевод на карту, каждую неделю их ловят.
      2. opuonmed
        opuonmed Вчера, 21:03
        +5
        сша и в европе есть карантины для беженцев проверяют кого пускают к себе )
      3. Б-15
        Б-15 Вчера, 21:23
        +7
        Держать столько, сколько потребуется для выяснения всех обстоятельств появления в РФ.
        По поводу двух недель Вы скажите Европе. Особенно Англии. Или Италии.
        Если не делать фильтрацию, то у нас появятся достаточное количество ждунов, которые по сигналу могут устроить такие шоу, что мало не покажется.
    2. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 20:59
      -5
      наоборот пусть гуляют смотрят работают, они в нашем инфополе будут, и у хорошей части мозги мб встанут на место
      1. Chem1st
        Chem1st Вчера, 21:22
        +8
        Цитата: Виталий161
        у хорошей части мозги мб встанут на место

        Вы наивный человек и никогда не жили среди xoxлов.
      2. Балу
        Балу Вчера, 22:14
        0
        Цитата: Виталий161
        наоборот пусть гуляют смотрят работают, они в нашем инфополе будут, и у хорошей части мозги мб встанут на место

        Три поколения воспитаны бандеровской идеологией. Для справки: в 1957г. црули подготовили доклад госдепу о том, какие регионы украины в случае войны США с СССР будут на стороне СССР, а какие на стороне США. Все совпало .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:44
    +7
    С украинскими беженцами всё просто- место регистрации новые области России,Донецкая,Луганская ,Херсонская и Запарожская и ни как иначе.И всё вопрос решён.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 21:42
      0
      Магадан, Анадырь. Там где наши жить не хотят
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Вчера, 21:56
      +3
      Все равно выяснять нужно где они болтались до чего времени
  4. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 20:44
    +14
    Убежали в гейропу ---- значит выбор сделали .Пусть там и сидят. Уже там показали себя и хамством и скачками и перфомансами . В РФ и так всяких укросочувствующих "пацифистов " развелось. Ещё нахлебники не нужны совсем
    1. topol717
      topol717 Вчера, 20:47
      +2
      Зачем всех под одну гребенку?
      Одна пьяная овца все стадо портит
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 21:24
        +2
        Цитата: topol717
        Зачем всех под одну гребенку?
        Одна пьяная овца все стадо портит

        Я её знаю - это Лорак!
      2. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 22:41
        +1
        Сейчас речь идёт именно о тех, кто в первых рядах бежал в гейропу за пособиями, а свои квартиры в щеневмерлой сдавал. Именно о тех речь, кто боролся с русским языком и клеветал,врал на Россию и подобное
  5. Бензорез
    Бензорез Вчера, 20:46
    +14
    "Подавляющее большинство этих украинских граждан настроены к России и российскому народу крайне негативно, многие являются носителями националистических убеждений, и их личный страх перед призывом в ВСУ и отправкой на фронт никоим образом не гарантирует их лояльность России. В случае появления здесь, они могут стать питательной почвой для вербовки агентуры и диверсантов украинской разведки."
    Вот! Наконец-то я читаю здравые мысли! Об этом надо думать. И размышлять. Бо очень многие товарищи- нам совсем не товарищи. Как показывает жизнь. love
    1. Vita VKO
      Vita VKO Вчера, 22:12
      +1
      Цитата: Бензорез
      многие товарищи- нам совсем не товарищи. Как показывает жизнь.

      Не зря говорят, что психологическая война гораздо страшнее ядерной. Три поколения, а бандеровская зараза посеянная Гитлером и поддерживаема ЦРУ процветает в умах. Хотя нужно отдать должное с 2014 года в основном она держится на деньгах и автоматах нацистов. До этого на выборах в Верховную раду проходило не более 10% првосеков.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:46
    +2
    Постпред РФ в ООН: В соцсетях набирает обороты кампания по переезду украинских беженцев в Россию
    . Вопрос такой, это просто или сложно возвращаться в ту страну, которую если и не отринули, забыли, возненавидели окончательно, но отношения очень сложные на долгие годы!
    И ещё один вопрос... как плотно им мозги за а а грузил всякой дрянью, которая не облегчают наши взаимоотношения?
    Что показательно... у нас нет откровенной, всеуничтожающей ненависти к ним, по крайне мере, значительная часть наших людей не будут с пеной у рта бесноватся вокруг тех, кто приедет и будут себя нормально, адекватно вести.
    Теперь все зависит от тех, кто решить если не связать свою жизнь с нашей страной, то попробует найти тихую гавань, что б переждать лихие времена.
    В общем... все СЛОЖНО/ПРОСТО! Как оно обернётся в реале... фиг её знает???
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 20:46
    -4
    Пусть лучше в России живут, чем на фронте окажутся.

    Чем больше приедет в Россию, тем меньше мобилизуют в ВСУ и тем быстрее мы победим с меньшими потерями.
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 21:23
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Чем больше приедет в Россию, тем меньше мобилизуют в ВСУ и тем быстрее мы победим с меньшими потерями.

      Особенное внимание - допризывникам!
  8. Уарабей
    Уарабей Вчера, 20:47
    -2
    Есть предложение - вот этих беженцев и менять на наших пленных.
  9. Владимир М
    Владимир М Вчера, 20:49
    +9
    "Подавляющее большинство этих украинских граждан настроены к России и российскому народу крайне негативно, многие являются носителями националистических убеждений, и их личный страх перед призывом в ВСУ и отправкой на фронт никоим образом не гарантирует их лояльность России." Что мешает не пускать в Россию именно "носителей националистических" убеждений? Тот же витя медведчук, его сам ВВП называл националистом.
  10. Уарабей
    Уарабей Вчера, 20:54
    +2
    Цитата: tralflot1832
    С украинскими беженцами всё просто- место регистрации новые области России,Донецкая,Луганская ,Херсонская и Запарожская и ни как иначе.И всё вопрос решён.

    По моему как раз наоборот будет. Эти территории снова будут заселены враждебно настроенными к России людьми.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:26
      +3
      Уарабей.К этому вопросу надо властям подойти творчески.При обращении украинского беженца в посольство РФ в ЕС- указывать место проживания наши новые ( старые)области.Отсев будет 90%.И матерей с детьми очень аккуратно пускать,отец может быть воюет в ВСУ или нацбатах.Проскочила инфа по частоте " Волга" для сдачи в плен,сдались всего чуть более 150 человек,это о чём то говорит.Единственное что радует, у них на передовой всё больше случаев " моя хата с краю".Спасение раненых это дело самих раненых.
  11. opuonmed
    opuonmed Вчера, 21:05
    0
    ну после проверки пускать их а не так заходи кто хочет а то получим все в одном и пожар и бедствие !
  12. Oleg812spb
    Oleg812spb Вчера, 21:10
    +2
    Только не пускайте тех,которые кетчупом мазались.
  13. orlandoche
    orlandoche Вчера, 21:15
    +11
    Сталкивался с ними за кордоном. Все как один патриоты до мозга костей , искренне радовались удару по крымскому мосту и дружно слали русский корабль. Ненавидят Россию люто. Правда на передовую тоже не хотят. Все кто старше 25-ти работали в России в своё время .
    Принимать их у себя будет огромной и трагической ошибкой. Домой , только домой. Пусть учатся по настоящему родину любить.
  14. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 21:20
    +3
    Среднеазиатов и северокавказцев на территории России уже больше чем в Средней Азии и на Северном Кавказе. Их переезд и раздача им российских паспортов - неправильная политика пр-ва РФ. А тут ещё предлагают переезд "бешенцев" из Украины. Спасибо, не надо в очередной раз наступать на грабли.
    1. kakvastam
      kakvastam Вчера, 23:23
      0
      Можно рассматривать украинцев как противовес.
      Вряд ли средний заробитчанин окажется хуже среднего "таджика", ненавидящего нас всеми фибрами.
      Куда уж хуже...
  15. Shamil88
    Shamil88 Вчера, 21:21
    +4
    Давно надо было создать какой нибудь орган который занимался бы беженцами с Украины, чем больше покинет Украину мужчин, тем меньше их в ВСУ, запад сколько угодно оружия могут дать хох.лам, в таком темпе дозируя лет 10 минимум, гласное чтобы воевали против нас, а вот солдат на заводе не соберешь, ни немцы и ни французы, или другие за Украину воевать не пойдёт, а наёмниками такую огромную территорию не защитить, так что мы должны всячески поддерживать бегство мужского населения от мобилизации. Идейные и так большинство полегли за полтора года, теперь у них гонят на фронт диванные войска, у ФСБ много работы просто появится
  16. mark1
    mark1 Вчера, 21:23
    +3
    Военнообязанные граждане воюющей с нами страны, позиционирующие себя как беженцы (без принятия гражданства) при пересечении границы в отстойник до окончания боевых действий с последующей депортацией, а новые граждане- на выполнение священного долга (не на фронте а в стройбате).
  17. ric
    ric Вчера, 21:30
    -3
    Что в России мест нет куда их можно отправить, а Сибирь, Дальний Восток , про Колыму и Магадан я вообще молчу .
    После фильтрационных мероприятий пусть слезятся и работают на благо России.
    1. AlexTires
      AlexTires Вчера, 21:41
      0
      Как вы представляете себе фильтр для сотен тысяч..? Особенно если пройдя контроль на границе они растворяются на просторах России и только автомобильные номер и говор может выдать ху изтху...
      1. al3x
        al3x Вчера, 22:08
        +1
        Как для УДОшников - постоянно быть на учёте по месту жительства со всеми соответствующими нюансами. По-другому никак.
  18. Лешак
    Лешак Вчера, 21:36
    +2
    Забылись взрывы домов в Москве, норд ост, Буденновск и т.д. Эти, небратья, будут гадить в неменьших масштабах только дай волю. Террору они обучены. Так, что не всё так однозначно, за каждым ФСБ уследить не сможет.
    1. Балу
      Балу Вчера, 22:09
      +1
      Цитата: Лешак
      Забылись взрывы домов в Москве, норд ост, Буденновск и т.д. Эти, небратья, будут гадить в неменьших масштабах только дай волю. Террору они обучены. Так, что не всё так однозначно, за каждым ФСБ уследить не сможет.

      Мы уже это видим в Крыму и не только.
  19. AlexTires
    AlexTires Вчера, 21:39
    +2
    Мимо.. Пусть едут мимо... Они уже разрушили своё, могут разрушить и наше... Нет.. Спасибо...
  20. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 21:40
    +2
    Кхмм..любая мобилизация это вот это самое "хватание" на улицах и везде,где только можно махать сетями. В подобных обстоятельствах у нас тот же Небензя на той же платформе с жаром и страстью доказывал бы диаметрально противоположное .
    Любой ,абсолютно любой масштабный конфликт это вовлечение принуждением , "пиджаки"-то ,конечно, будут все это именовать различными словами на своем птичьем языке, но суть одна - тех, кому война не нравится всегда и все стороны всех конфликтов ловили и заставляли.

    ООН все больше превращается в пустую говорильню,все больше напоминающую поле тренинга для текстовых нейросетей-генераторов , нежели реально что-то полезное . Бездумные и унылые речи участников ,механическая деятельность, пустые постановления .
    Печально наблюдать как деградировала до уровня низкопробной демагогии некогда сила, призванная останавливать конфликты .
  21. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 21:49
    +1
    Как обычно среди прибывших в Россию беженцев окажется большая доля завербованных агентов ка буданова из сбу
  22. al3x
    al3x Вчера, 22:03
    +2
    В фильтры всех этих перебежчиков. Жестко, но по другому никак.
  23. Балу
    Балу Вчера, 22:09
    +1
    Все что требовалось от 95 квартала, следовать конституции Укураины: внеблоковое, нейтральное государство.
  24. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:30
    +2
    Не надо в Россию тянуть украинцев из Европы. Добра от этого не будет.
  25. Грац
    Грац Вчера, 22:33
    +2
    не пускать, зачем они тут нужны? ясно что с этим потоком возрастет количество диверсий и саботажа
  26. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Вчера, 22:37
    0
    Замечательно, просто замечательно. Власти им- пособия и квартиры (за счет наших налогов), а они нам- ненависть и гадости. И я уверен- 90 процентов таких бегунов обналичивали пособия в паре-тройке стран ес помесячно, пока денежный поток не иссяк и они не воспылали жаждой к российскому рублю.
  27. zloybond
    zloybond Вчера, 22:53
    +2
    где уже нашли приют несколько миллионов украинцев

    .... и вот среди этих беженцев куча шушеры, которая потом запускает беспилотники с территории России.... ну и зачем оно здесь надо????
    ...Нам здесь в России мало азиатских кварталов???? В столице есть уже столица мигрантов Котельники...... есть места где уже русская речь редкость... Нам очень не хватало массового заезда диверсантов.
    1. kakvastam
      kakvastam Вчера, 23:18
      -1
      Я бы сказал иначе - пока ещё есть места, где можно услышать русскую речь...
      Это ненадолго, не переживайте. Пятнадцать миллионов чужих, преимущественно враждебных, мужчин на полтораста миллионов населения - уже необратимое вытеснение.
      Лучше уж украинцы.
    2. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 23:56
      +1
      Котельники.... Люблино! Ну и Марьинский Парк, а в принципе все ЮВАО
  28. Cypa
    Cypa Вчера, 22:55
    0
    Конечно, мы не против украинских беженцев. Но если некоторые из них настроены враждебно, за ними нужен глаз да глаз
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 23:01
      0
      За всех говорить не надо. "Мы" понятие обширное.
  29. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 22:57
    0
    Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев

    - подчеркнул Небензя.
    Рабсила для Хуснулина шутка ли бассейн для Чёрного моря вручную выкопать. Таджики с узбеками наверняка уже затылок чешут laughing
  30. Пленник
    Пленник Вчера, 23:00
    0
    На фиг нужно! Опять будем те же ошибки повторять?! Пусть макроны и шольцы свидомым Явропейские "блага" обеспечивают. "Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит".
    1. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 23:54
      0
      Согласен, пусть едут в Польшу, оно нам НАТО?!
  31. kakvastam
    kakvastam Вчера, 23:12
    -2
    Главное - не допускать компактного расселения, размещать малыми группами, вплоть до отдельных семей. И заниматься ими надо, обеспечивать работой, контролировать настроения.
    Только это большая работа, а у нашей власти на неё аллергия в тяжёлой форме, на грани анафилактического шока. Среднеазиаты, успешно вытесняющие коренное население, не дадут соврать.
    Так что опасное это дело.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 23:52
      +2
      Здесь в теме уже как минимум две бандеровские сволочи. А пусти их...Наши с Украины уже здесь, впрочем банедерва как показывает практика тоже. Теперь чистую бандеровскую сволочь с Запада толами пускать?! sad
  32. Bombaher
    Bombaher Вчера, 23:29
    -2
    Ну можно беженцам вылелить дальневосточную сотку, от городов подальше. Пусть пашут, пока мы фашистов и бандеровцев добиваем.
    1. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 23:53
      0
      Ага, счаз! Будут они вам пахать, этот народец придумал поговорку - тихо свистнул и ушёл, называется нашёл!
  33. Nord11
    Nord11 Вчера, 23:49
    0
    Ну вот, мигранты, еще и щирые добавятся. Лучше уж вместо последних талибов Дума завезла..
  34. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 23:51
    0
    Не-не-не, чубатых в Россию не надо, у на армяне...
  35. Опториус
    Опториус Сегодня, 00:44
    0
    А раньше эту "компанию" провести было никак нельзя, не? Используя весь российский пропагандистский аппарат(весьма действенный, грамотный и эффективный)? Вложить в это средства, волонтеров, все имеющиеся возможности. Сколько жизней бы можно было сберечь и с нашей, и с их стороны. Почему все всегда в последний момент? И ещё что меня весьма коробит в подаче российских СМИ? Ликвидированы столько десятков "националистов". А вы, бляха, хоть на немного задумайтесь и включите логику, сколько среди этих нескольких десятков было "националистов", а сколько вообще абсолютно аполитичных, а может даже и пророссийски настроенных людей, простых обывателей. Которых просто взяли и принудительно загнали, как стадо баранов на передовую. А вы скажете-"так они сами виноваты, пошли на заклание, как скот на бойню, под кнутом пастуха." А я вам отвечу-а выбор у них какой в тоталитарном неонацистском государстве? Вы себя на их место то поставьте. Когда выбора, по факту, нет. Куда им бедолагам деваться то? Если из альтернатив только плен, либо пуля в спину от своих же жопоголовых фанатиков наци. Какое дерьмо. По иному не скажешь.
  36. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 01:30
    -2
    Что тут плохого. Добровольцев в зону СВО резко прибавится.
  37. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 02:30
    0
    Границу на замок, да и приехавших ранее после 14г - пинком под ж. Все они продажные, рано или поздно терроризм начнется от них..
  38. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 02:58
    0
    Выбор они делали сами и как говорят "умерла так умерла ". Не надо нам лишних проблем ибо в подавляющем большинстве это мерзость с которой ФСБ справиться будет невозможно. Пусть думают - ".....а нас за шо !? ".