Дайте флоту вертолеты!

После публикации статьи о проблемах морской авиации, которая получила весьма положительный отклик, мне внезапно прилетело двухстраничное письмо от возмущенного читателя. В нем весьма аргументировано была изложена претензия в мой адрес, суть которой заключалась в том, что я совершенно не уделил внимания вертолетам на службе флотской. Исправляюсь, потому что проблемы, которые озвучил Антон действительно весьма серьезные, а я их зацепил самым краем.
Итак, проблемы морской винтокрылой авиации на примере Черноморского флота России, которые, в свою очередь, порождают проблемы для всего флота в целом.
Почему для примера взят уже многострадальный КЧФ? Да все просто: этот флот по идее должен вести самые активные действия в акватории Черного моря, потому что реально работы там выше крыши. Но… активность, как таковая, минимальная.
Отмена так называемой «зерновой сделки» принесло заявление Минобороны о том, что с 20 июля все суда в северо-западной части Черного моря подлежат обязательному досмотру. Суда, стоит уточнить, следующие В украинские порты, а не ИЗ них. Понятно, что Украина может вывозить от себя все, что угодно, а вот к тому, что может прийти морем в украинские порты от союзников – это вызывает определенные сомнения.
То есть, согласно этому заявлению, российские моряки будут останавливать все подозрительные суда для проведения досмотра.
Но сказать, обычно, намного проще, чем осуществить.
К сожалению, корабельный состав КЧФ, способный выполнять такие задачи на таком удалении от своих баз не просто ограничен – он минимален. Корабли береговой охраны Пограничной службы тут не подходят по соображениям мореходности и автономности, остаются только сторожевые и патрульные корабли флота. Причем именно те, которые способны длительно патрулировать определенный район моря.
Попробуем посмотреть, а какие корабли вообще годны для такой службы, как длительное патрулирование в районе на предмет обнаружения и досмотра судов с потенциально недопустимыми грузами?
Понятно, что это должны быть корабли мореходные, поскольку патрулировать придется не возле базы, быстрые, потому что надо будет не просто догнать судно, подлежащее досмотру, но и оперативно выйти в район его движения, что сделать будет сложно. Есть уверенность, что курсы таких судов будут корректировать по показаниям постоянно присутствующих разведывательных БПЛА тех же США. И обязательно у корабля должен быть на вооружении вертолет.
Сторожевые корабли проекта 1135. 2 шт. «Ладный» и «Пытливый»
Возрастом 40+ лет, вот эти корабли, памятуя о бесподобном послеремонтном состоянии крейсера «Москва», я никуда бы не отправлял. Неизвестно, будут там украинские или американские противокорабельные ракеты, но лучше не рисковать.
Фрегаты проекта 11356Р. 3 шт.
Эти, конечно, справятся, но здесь вопрос только экономики: а стоит ли гонять такие корабля ради выполнения столь сомнительных задач? Ресурс, знаете ли, дело такое… Ну как на «Феррари» в супермаркет за покупками кататься. Можно, но смысл небольшой. Все-таки назначение у фрегата несколько иное. Конечно, когда ничего нет, и тяжелый крейсер сойдет, чтобы за пиратскими лодками гоняться, но тут все-таки расклад другой. Оставим, как говорится, в резерве.
Корвет проекта 20380. 1 шт.
Вот это как раз корабль именно для такой работы. Да, у него невысокая автономность, зато количество вооружения, которое наши конструкторы умудрились запихнуть в 1800 тонн водоизмещения делает «Стерегущих» ну очень сложной целью. К сожалению, такой корабль на Черном море пока один.
Патрульные корабли проекта 22160. 4 шт.
Это самые критикуемые корабли российской постройки, с ними могут поспорить только корветы проекта 22386. Вооружения практически нет, скорости нет, мореходность сильно так себе, но есть большая автономность: до 60 суток корабль может патрулировать район. Да, при досмотровой службе как бы вооружение не особенно нужно, так что эти недокорветы могут заняться именно такой деятельностью.
В общем, Черноморский флот располагает пятью кораблями, способными нести патрульную службу и осуществлять досмотры. Остальные, увы, не годны. И три фрегата за спиной в резерве.
Небогато, правда? Но главная проблема не в этом.
Главная проблема в том, что мало обнаружить судно и догнать его. Дальше по протоколу следует остановить и досмотреть. Остановить – ладно, 14,5-мм пулеметы в этом плане творят чудеса и отрезвляют всех. А вот дальше… Дальше начинаются сложности.
Как вы понимаете, времена «А мы с фрегатом становились борт о борт» давно прошли, и абордаж сейчас не в моде. Современные корабли довольно хрупкие и дорогие, чтобы наваливаться друг на друга. Остается катер или вертолет.
Катер с досмотровой группой – это хорошо, но вот беда, ограничения накладывает волнение на море. 3 балла и больше – и все, катер просто может не догнать сухогруз, как это уже случилось один раз. Да и волны приличной балльности далеко не подарок для тех, кто в катере.
А если волнение больше? Тогда остается только вертолет. Причем, есть мнение, что именно такую погоду и будут использовать мирные сухогрузы, идущие порожняком в украинские порты. Чем гаже, тем лучше. Понятно, исходя из каких соображений.
Так что вертолет с досмотровой командой останется единственным способом осуществить этот самый досмотр.
Нет, конечно, есть еще вариант – конвоирование судна в ближайший порт и там досмотр по полной программе. Однако это чревато (особенно если ничего не найти) сложными претензиями и штрафными санкциями. Дипломатия как бы не наш конек, поэтому тасканием в порты, которые находятся на приличном расстоянии от «зернового коридора» не стоит.
Потому, собственно, пропустили непонятный контейнеровоз «Йозеф Шульте», который стоял под флагом Гонконга в одесском порту довольно долго.
Странный такой контейнеровоз, на профильном сайте название другое... Впрочем, не наша это головная боль. На борту были 2114 контейнеров, как говорила украинская сторона – с грузом. Сомнительная такая провокация, какой груз мог везти контейнеровоз, простоявший все время на нефтеналивном причале №6, не понятно. Да и зерно в контейнерах – это как-то не очень смотрится. Вполне возможно, что порожняк, а использовали его именно для того, чтобы посмотреть на реакцию российских военных.
Нормальная реакция, «Йозеф Шульте» шел ИЗ Украины, а потому, скорее всего, ничего интересного на нем не было.
А вот другой пароход, турецкий «Шюкрю Окан», шедший под флагом Палау, шел В Измаил, а потому его остановили.
Наш корабль (тот самый «Василь Быков») попросил остановиться и принять на борт досмотровую партию. Турки включили режим «моя твоя не понимайт» и прибавили ход. Наши сказали: «Ладно» и вмазали из КПВТ. «Шюкрю Окан» начал останавливаться, и тогда в дело пошел вертолет Ка-29. Как только он оторвался от палубы, выяснилось, что турки не только понимают международный свод сигналов, но еще и умеют пользоваться радиосвязью. Такой вот прогресс.
Досмотровая группа высадилась на сухогруз и после его проверки разрешила капитану продолжить движение. Кстати, ничего запрещенного или сомнительного в грузе не было, чего надо было так себя вести – не совсем понятно.
И вот итог операции: если бы на борту не было вертолета, «Шюкрю Окан» было бы непросто остановить. Попадание даже из 14,5-мм пулемета – уже повод для мирового ора со стороны «пострадавших». А вот отделение морпехов, высадившись на палубу, как-то быстро донесло до потерявшего берега капитана, что он должен сделать. В том числе и подписать бумагу, что груз цел и претензий нет. Получил в процессе капитан по зубам или нет, теперь останется тайной, но стоило бы и заехать для лучшего понимания.
То есть, кроме мореходности, автономности, скорости и вооружения, корабль, предназначенный для патрульной службы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь на палубе вертолет. Именно заточенный под досмотровую работу, то есть, на борту должно быть место для десанта, минимум, на 8-10 человек и вооружение, которым вертолет может поддержать высаживаемых морпехов в случае необходимости.
И вот тут оптимизм заканчивается и начинается вселенская тоска и печаль. Нет, в случае с «Шюкрю Окан» все закончилось прекрасно, у «Василя Быкова» на борту был именно Ка-29, да еще и в комплектации десантно-штурмовой машины. Кстати – редкость в нашей морской авиации.
Подробнее Ка-29 мы разберем в одной из следующих статей, машина того стоит. Сегодня лишь достаточно сказать, что вертолет, мягко говоря, не нов: первый полет совершил в 1976 году. Последний вертолет Ка-29 был изготовлен в Кумертау в 1991 году. То есть, сегодня в авиации ВМФ служат вертолеты, которым минимум 32 года. Минимум.
Что имеем
Всего в советские времена было изготовлено 59 вертолетов Ка-29. На сегодняшний день осталось 27. И это машины, прошедшие капитальный ремонт со всеми вытекающими последствиями, снятые с хранения.
27 машин на 4 флота – это много или как? Как по мне – ни о чем. Если говорить о КЧФ, то количество носителей там больше, чем количество вертолетов этого типа в принципе.
Есть еще предшественник, Ка-27, который тоже ветеранит в рядах ВМФ России.
Количество больше, из почти трех сотен изготовленных с 1980 года Ка-27 осталось в строю 63 Ка-27 и 16 Ка-27ПС, из них 20 вертолетов модернизировали до Ка-27М. Но это в основном вертолеты противолодочной комплектации, на которые никак не возложить обязанности по десантированию досмотровых групп.
Противолодочный Ка-27ПЛ не подойдет для подобного применения, поскольку его основной груз – оборудование поиска и обнаружения подводных лодок: магнитный обнаружитель АМП-73, гидроакустическая станция «Рось-В», противолодочные торпеды или глубинные бомбы. Места для десанта нет и быть не может.
Есть еще ударный Ка-52К. Но ударный вертолет – он и есть ударный.
Так что Ка-29 – практически единственный выход для ВМФ в этом плане. Нельзя сказать, что вертолет только про десант. Он вполне нормально вооружен, машина может взять на подвески 4 блока Б8В20А с 80 неуправляемыми реактивными снарядами С-80 калибра 80 мм. Можно взять как вариант, 2 зажигательных блока 3Б-500, 2 универсальных пушечных контейнера УПК-23–500, 8 противотанковых ракет «Шторм» или бомбы общей массой 500 кг.
Но главное – место для 16 десантников в полной боевой выкладке. Именно эта опция позволила экипажу «Василя Быкова» выполнить боевую задачу.
Но внесу ложку дегтя. Если посмотреть реально на положение дел, то Ка-29 для таких операций явно великоват. 11 тонн взлетного веса, 3 тонны на внешней подвеске, 2 тонны десанта в кабине – это много. Ну и топлива Ка-29 потребляет, скажем так, по советским нормативам, когда его и не требовалось экономить. Ведь предназначался этот вертолет не для службы на корветах, а на кораблях значительно более крупных.
Но главное – Ка-29 стары, вот что с ними не делай. Усталость металла и механизмов и узлов рано или поздно, приведет к авариям и катастрофам. Не может подлатанный вертолет возрастом 30+ лет служить, как новый.
Начинать перезапуск производства? Как с Ту-160? Вариант, конечно, так себе, потому что понятно, что за три десятка лет после остановки производства многое утрачено. Ту-160, которые собрали в Казани – они из того, старого советского задела, которого в Кумертау явно нет и быть не может.
Но вертолет-то нужен…
Хорошо, если нет возможности возобновить выпуск Ка-29, давайте подумаем о вариантах. Вариант есть, он даже выпускался какими-то крошечными сериями. Ка-226ТМ. Вариант гражданского вертолета Ка-226, который был разработан для Пограничной службы ФСБ России. Именно для работы с кораблей ПС.
Вертолетик небольшой, весит до 4 тонн, скорость меньше, чем у Ка-29 (210 км/ч против 285 км/ч), но это не критично, потому что все равно ни один корабль не уйдет. Ка-226 может брать на борт до 7 человек. Это меньше, чем у Ка-29, но если речь идет об обычном судне-нарушителе, то есть, на котором нет вооруженных людей, то и 7 человек более чем достаточно для его осмотра. А прикрыть инспекционную группу можно и пулеметом с борта вертолета в воздухе. С этим запросто справится второй член экипажа.
Учитывая, что корветы – это корабли небольшого водоизмещения, то есть, размеров, такой вертолет, да еще и со складывающимися лопастями – находка. Он требует меньше места, он может пролететь на корабельном запасе топлива намного большее расстояние. Да, в нем нет места для различной электронной начинке, но радары и прочая техника есть на корабле.
Вообще флоту очень нужен такой вертолет. Жирно стоит подчеркнуть – новый вертолет. Не в моральном плане, а в физическом. Ну сколько еще мы будет молиться на старую советскую технику? Понятно, что предки делали на совесть, но ведь не на полста же лет желать службы от такой непростой машины, как вертолет? Да еще и в условиях агрессивной среды моря…
Заканчивая о Ка-226. Очень серьезным недостатком машины сегодня считают изначальную разработку под импортные двигатели Rolls-Royce Allison либо Safran Arrius 2G1. Это действительно нехорошо, однако еще в мае этого года «Ростех» устами генерального конструктора «ОДК-Климов» Всеволода Елисеева сообщил о планах начать в 2024 году серийное производство двигателей ВК-650В, подходящих для Ка-226.
В общем, у нас во что не ткни на флоте – все нужно. Куда уходили триллионы рублей, не совсем понятно. Неужели пустословные прожекты атомных авианосцев водоизмещением в 100 000 тонн и атомных же эсминцев в 30 000 тонн съели новые вертолеты и торпеды?
Но патрульно-десантный вертолет нужен уже сегодня. И «Катран» Ка-52К тоже должен прописаться на палубах наших кораблей. Это своего рода модульность, о которой так мечтали некоторые наши адмиралы. Идет корвет в противолодочный поиск – берет то, что придет на смену (пора уже менять ветерана) Ка-27ПЛ. Идет патрулировать морские пути в поиске нарушителей – Ка-29/Ка-226ТМ. Прикрывает высадку десанта – Ка-52К. И за любым из этих вариантов кроется определенное усиление возможностей корабля. Как Ка-29 усилил возможности «Василя Быкова».
Кстати, пока у нас на других флотах полный штиль, почему бы не сделать такой шаг, как передача временно вертолетов Ка-29, принадлежащих Балтийскому и Северному флотам в пользование черноморцам? Действительно, тогда можно было бы запросто перекрыть все морские пути что к Измаилу, что к Одессе.
Кроме того, даже два десятка вертолетов смогут значительно облегчить патрульную службу по охране портов от посягательств украинских морских беспилотных аппаратов, а уж если говорить о Крымском мосту, так вообще одна сплошная польза.
Однако здесь есть одна неприятная вещь. Чем больше эти старые отремонтированные вертолеты будут работать, а работать им реально придется, тем быстрее им на смену нужны будут новые. И получается замкнутый круг.
Но флоту нужны новые вертолеты. Уповать на то, что ветераны Ка-27 и Ка-29 вытащат на своих винтах все задачи, не стоит. Физика против. Нужны новые винтокрылые машины.