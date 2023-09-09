Financial Times: За несколько месяцев на Украине можно наладить выпуск запчастей для британских гаубиц L119

Западные страны, накачивающие Украину всё новыми вооружениями, уже стали задумываться о производстве некоторых видов оружия непосредственно на территории Украины.
В частности, в Великобритании заговорили о возможности организовать при желании выпуск запчастей для британских гаубиц L119 калибра 105 мм. Как пишет газета Financial Times, глава британской оборонной компании BAE Systems Чарльз Вудберн отметил, что наладить это производство на украинских мощностях можно за несколько месяцев.
Вудберн сказал об этом в ходе своего выступления на мероприятии Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны. Таким образом, впервые были озвучены сроки, в которые британская оборонная компания может организовать производство на Украине. Однако в BAE Systems заявили, что на данный момент нет окончательного решения относительно сроков начала запуска британского производственного предприятия и вообще целесообразности подобного решения.
Стоит напомнить, что не так давно глава BAE Systems побывал в Киеве, где встретился с президентом Зеленским и подписал ряд соглашений, включая и поставки запасных частей для гаубиц L119 и их ремонт.
А весной о том, что на Украине уже умеют производить запчасти для западных гаубиц, заявлял тогдашний глава Минобороны Резников.