Военное обозрение
Войти Регистрация

Financial Times: За несколько месяцев на Украине можно наладить выпуск запчастей для британских гаубиц L119

8
Financial Times: За несколько месяцев на Украине можно наладить выпуск запчастей для британских гаубиц L119

Западные страны, накачивающие Украину всё новыми вооружениями, уже стали задумываться о производстве некоторых видов оружия непосредственно на территории Украины.


В частности, в Великобритании заговорили о возможности организовать при желании выпуск запчастей для британских гаубиц L119 калибра 105 мм. Как пишет газета Financial Times, глава британской оборонной компании BAE Systems Чарльз Вудберн отметил, что наладить это производство на украинских мощностях можно за несколько месяцев.

Вудберн сказал об этом в ходе своего выступления на мероприятии Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны. Таким образом, впервые были озвучены сроки, в которые британская оборонная компания может организовать производство на Украине. Однако в BAE Systems заявили, что на данный момент нет окончательного решения относительно сроков начала запуска британского производственного предприятия и вообще целесообразности подобного решения.

Стоит напомнить, что не так давно глава BAE Systems побывал в Киеве, где встретился с президентом Зеленским и подписал ряд соглашений, включая и поставки запасных частей для гаубиц L119 и их ремонт.

А весной о том, что на Украине уже умеют производить запчасти для западных гаубиц, заявлял тогдашний глава Минобороны Резников.
Использованы фотографии:
www.nzdf.mil.nz
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 09:37
    +1
    Бабы с детьми к станкам станут или как? Судя по объёмам могилизации, там скоро работать будут либо старики либо малолетки.... Баба тоже на фронт забирут....
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 09:40
      +2
      А на Украине ещё какие то машиностроительные мощности остались?
      1. Комментарий был удален.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:03
        0
        Они, наоборот, появились за время войны.
        Так как срочно понадобилась техника и запчасти.
        Станки Украине поставляет Турция. Все электричество, электронные компоненты
        они свободно покупают на Западе.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:37
    +1
    Наладить его можно за несколько месяцев, а разладить его можно за несколько дней... Крылатые ракеты и ночные наши удары ещё никто не отменял...
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 09:49
    0
    Financial Times: За несколько месяцев на Украине можно наладить выпуск запчастей для британских гаубиц L119

    До тупиков не доходит, что любое военное производство в стране У будет разрушено в кратчайшие сроки. России этого не нужно, а значит сломаем. yes
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:50
    0

    Сначала организуют производство Байрактаров, потом уже не помню чего, а уже только после этого - запчасти для британских вундервафель. fool
  5. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 09:50
    0
    В Англии , думают, что если их приезжающих не трогают в центре Киева, то можно производить вооружения???? Они глубоко ошибаются!!!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:05
    0
    О, а у них мощности ещё есть?!
    Неужели наша разведка не знает?