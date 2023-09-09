Западный военный эксперт: Жалобы Зеленского на уклонистов свидетельствуют о проблемах в ВСУ

Публичные жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов, не желающих вступать в ряды ВСУ и участвовать в "контрнаступлении" являются тревожным знаком. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.В интервью немецкому изданию Die Welt Рихтер подчеркнул, что эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что образ Украины, якобы единодушной в своем патриотизме, является верным лишь отчасти.По словам эксперта, покинувших Украину молодых людей, теоретически подпадающих под мобилизацию, довольно значительное количество, при этом депортировать из ЕС украинских мужчин, число которых достигает 600 тысяч человек, для последующей мобилизации в украинскую армию "будет непросто" с правовой точки зрения.Полковник бундесвера в отставке также добавил, что заявления Зеленского об уклонистах в какой-то степени имеют своей целью оказать давление на Запад, однако при этом они являются демонстрацией появляющихся у украинской армии проблем с личным составом.Рихтер отметил, что демографическая проблема, с которой столкнулась Украина, является очередным свидетельством, которое говорит отнюдь не в пользу затягивания боевых действий.Ранее глава правящей украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сетовал на отсутствие возможности в настоящее время заполучить обратно в страну уклонистов, выехавших с Украины по поддельным документам, однако украинские правоохранительные органы намереваются обратиться к руководству других стран с запросом об их экстрадиции.