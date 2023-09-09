Военное обозрение
Войти Регистрация

Западный военный эксперт: Жалобы Зеленского на уклонистов свидетельствуют о проблемах в ВСУ

13
Западный военный эксперт: Жалобы Зеленского на уклонистов свидетельствуют о проблемах в ВСУ

Публичные жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов, не желающих вступать в ряды ВСУ и участвовать в "контрнаступлении" являются тревожным знаком. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.


В интервью немецкому изданию Die Welt Рихтер подчеркнул, что эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что образ Украины, якобы единодушной в своем патриотизме, является верным лишь отчасти.

По словам эксперта, покинувших Украину молодых людей, теоретически подпадающих под мобилизацию, довольно значительное количество, при этом депортировать из ЕС украинских мужчин, число которых достигает 600 тысяч человек, для последующей мобилизации в украинскую армию "будет непросто" с правовой точки зрения.

Полковник бундесвера в отставке также добавил, что заявления Зеленского об уклонистах в какой-то степени имеют своей целью оказать давление на Запад, однако при этом они являются демонстрацией появляющихся у украинской армии проблем с личным составом.

Рихтер отметил, что демографическая проблема, с которой столкнулась Украина, является очередным свидетельством, которое говорит отнюдь не в пользу затягивания боевых действий.

Ранее глава правящей украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сетовал на отсутствие возможности в настоящее время заполучить обратно в страну уклонистов, выехавших с Украины по поддельным документам, однако украинские правоохранительные органы намереваются обратиться к руководству других стран с запросом об их экстрадиции.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poquello
    poquello Сегодня, 09:49
    +3
    не по теме, всегда при первом взгляде кажется что майка у обдолбыша задом наперед и наизнанку
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:53
      +3
      Все наркоманы-обдолбыши так одеваются.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:30
      +2
      Цитата: poquello
      кажется что майка у обдолбыша задом наперед и наизнанку

      Первый признак - неопрятный вид, блуждающий взгляд, потные руки, походка "на полусогнутых", неприятный запах.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:33
        +1
        Цитата: carpenter
        потные руки, походка "на полусогнутых", неприятный запах.

        Про руки и запах, это уж точно.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:56
    0
    Фотография Хазанова напомнила:

    Так же мямлить начинает.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:05
    +5
    А полковнику в отставке в башку не приходило, что людишки просто не готовы умирать не пойми за что. Если он так радеет за неньку, пусть собирает манатки и едет повоюет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:20
      +2
      Те что остались не хотят воевать.
      Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что на Украине погибло более 500 тысяч украинских военных. Она опровергла слова генсека о том, что ВСУ "постепенно завоёвывают территории". В ответ представитель блока даже не попытался опровергнуть огромную цифру убитых. Он ответил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко, Россия правильно выстроила свою оборону".

      — Вы сказали, что Украина постепенно завоёвывает территории. Но это же неправда. Погибло полмиллиона человек. Сейчас начали мобилизовывать даже ограниченно годных и больных, — заявила Дейли. — Мы находимся в кровавой войне на истощение. И просто жестоко позволить ей продолжаться.


      https://dzen.ru/a/ZPujVgj64Vr4zMFJ

      Экс-премьер Украины Николай Азаров сделал вывод, что потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек убитыми. Он считает, что рубеж потерь украинских военных уже подбирается к 450 тысячам. К концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. "Это население крупного областного центра на Украине", — сравнил Азаров. По его словам, украинские власти намеренно записывают погибших в число без вести пропавших, чтобы экономить на пособиях, полагающихся семьям убитых.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:26
      +4
      Цитата: lukash66
      Если он так радеет за неньку, пусть собирает манатки и едет повоюет.

      На русский фронт, немец не поедет, ему про Сталинград дед и отец рассказывали, но "чужой попой, давить голого ежа, всегда легче, чем своей".
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:15
    +3
    Ранее глава правящей украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сетовал на отсутствие возможности в настоящее время заполучить обратно в страну уклонистов,

    Еще один "истинный украинец" хочет загнать в "мясной наступ" не истинных украинцев. Кто только не болеет за Украину, Байден, Блинкин, Зеля, Арахамия, янки, томми, евреи, нацисты и даже прибалты, но только не украинцы
  5. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 10:37
    +1
    глава правящей украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сетовал на отсутствие возможности в настоящее время заполучить обратно в страну уклонистов, выехавших с Украины по поддельным документам, однако украинские правоохранительные органы намереваются обратиться к руководству других стран с запросом об их экстрадиции.

    Хунта прямо таки зубами щелкает, чтобы заполучить себе "мясо" на фронт.
    А ведь в основном там, в европе, строители, инженера, люди мирных специальностей. Эти труженики способны вдохнуть жизнь и отстроить разрушенную страну после войны. Они - не защитники, они - строители и рабочие. И деньги они там для своих семей зарабатывают. Они просто - мирные люди. И да - у них нет мотивации идти за хунту на смерть.
    И в ес они нужны и выгодны, потому что им платят в разы меньше, при одинаковой квалификации с гражданами местных стран. Зачем еврам их выгонять?
  6. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 10:57
    0
    что любопытно: в Украине одних только полицейских - 119000 человек. А ещё до чёртиков разных силовиков. Причём это люди, имеющие определённый уровень военной подготовки, и в массе своей до 45 лет. Однако эти силы используются не на фронте, а исключительно для отлова потенциальных "мобиков". Причём эти команды достигают и до 20 человек, в которых, кроме полицейских, состоят и из военных, обычно в равных пропорциях. Получается, на фронт выгоднее отправлять неподготовленных, немотивированных, зачастую имеющих проблемы со здоровьем, да и просто "возрастных" людей.
    И тут чисто логически подумать, к чему приведёт такой подход. Украина и так была в мировых лидерах по кол-ву полицейских на душу населения. А через годик - то будет "ну вааще". Останутся бабы, дети, старики, и куча полиции для усмирения "стада". Хотя женщин (пока только медиков) уже с 1 октября ставят на военный учёт...
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:01
      0
      Они(полицейские) или сильно "хитрые" или очень грамотные. У хитрых-"только не меня", у грамотных "как можно больше отловить скакунов".
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:01
    0
    Отчаяние с каждым днем ​​становится все более заметным.
    Гитлер 2.0. В Киеве появилась новая идея: спецслужбы хотят купить ракету «Кинжал» и пилота МиГа. Перебежчик получает два миллиона евро и паспорт ЕС.

    Кстати об украинской разведке!
    Экс-глава СБУ подтвердил в интервью The Economist, что в 2015 году было создано пятое специальное управление контрразведки СБУ. В их задачи входило внесудебное убийство пророссийских деятелей.