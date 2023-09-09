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Российский президент поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

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Российский президент поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

Сегодня в Северной Корее отмечают 75-ю годовщину образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В связи с этой знаменательной датой поздравления в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына направил президент России Владимир Путин.


В своём поздравлении Путин напомнил, что первым государством признавшим КНДР был Советский Союз и отметил, что с тех времён между странами сохраняются дружеские, добрососедские отношения.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях

- приводит слова Путина радио КНДР «Голос Кореи».



Президент России пожелал руководителю Северной Кореи крепкого здоровья, а жителям страны мира и благополучия.

Ранее ряд СМИ сообщали о вероятном приезде Ким Чен Ына в Россию в этом месяце и его встрече с Владимиром Путиным.

КНДР была образована 9 сентября 1948 года фактически как результат разногласий между СССР и США. После окончания Второй мировой войны Корейский полуостров оказался под контролем этих двух сверхдержав, которые не смогли договориться об объединении страны. В итоге образовались два государства – Республика Корея (Южная Корея) и Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея), а через пару лет началась Корейская война. Сегодня де-юре Пхеньян и Сеул продолжают оставаться в состоянии войны.
Использованы фотографии:
KCNA
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9 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная 9 сентября 2023 10:05
    +5
    Первым делом России нужно выйти из западных санкций в отношении Кореи.
    1. rocket757
      rocket757 9 сентября 2023 10:36
      0
      И санкций выйти можно, но как эти санкции выдавить из себя?
      Те, кто в санкции влез, поддержал, никуда ведь не делись! Некоторые так и сидят во власти или рядом...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 9 сентября 2023 11:37
        +1
        Вы на товарища Си Цзиньпина наезжает,ознакомьтесь с вопросом санкций?Не чего на одного Путина намекать.
  2. poquello
    poquello 9 сентября 2023 10:14
    +4
    "двух сверхдержав, которые не смогли договориться об объединении страны. В итоге образовались два государства"
    там договариваться не о чем было, американцы на подконтрольной территории коммунистов целыми деревнями уничтожали
    1. tihonmarine
      tihonmarine 9 сентября 2023 10:21
      +3
      Цитата: poquello
      американцы на подконтрольной территории коммунистов целыми деревнями уничтожали


      Так же действовали как гитлеровцы, во времена ВОВ, школа одна и та же.
  3. Doccor18
    Doccor18 9 сентября 2023 10:26
    0
    Сегодня в Северной Корее отмечают 75-ю годовщину образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В связи с этой знаменательной датой

    спешим поздравить братьев-коммунистов из Кореи!
    Омрачает этот праздник лишь то, что нет больше в мире государств, которые смогли бы подставить дружеское коммунистическое плечо братской КНДР. Держитесь.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 9 сентября 2023 10:29
    0
    Товарищ Си Цзиньпин тоже отправил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну со словами уверенности в развитии стратегических отношений.КНР кстати не воздерживалась ни когда в СБ ООН ,голосовала За введение санкций против КНДР.ООН такое дышло, чем мы тоже пользуемся.На празднование 75 летия мы отправили культурную делегацию хор имени Александрова.
  5. rocket757
    rocket757 9 сентября 2023 10:39
    +1
    Сегодня в Северной Корее отмечают 75-ю годовщину образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
    Уважения всем тем, кто хозяева в своей стране!
    Искренние поздравления и поддержка народу Кореи! soldier
  6. Cypa
    Cypa 9 сентября 2023 21:00
    +1
    С 75-й годовщиной КНДР, товарищи корейцы!