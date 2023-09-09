Российский президент поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях

Сегодня в Северной Корее отмечают 75-ю годовщину образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В связи с этой знаменательной датой поздравления в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына направил президент России Владимир Путин.В своём поздравлении Путин напомнил, что первым государством признавшим КНДР был Советский Союз и отметил, что с тех времён между странами сохраняются дружеские, добрососедские отношения.- приводит слова Путина радио КНДР «Голос Кореи».Президент России пожелал руководителю Северной Кореи крепкого здоровья, а жителям страны мира и благополучия.Ранее ряд СМИ сообщали о вероятном приезде Ким Чен Ына в Россию в этом месяце и его встрече с Владимиром Путиным.КНДР была образована 9 сентября 1948 года фактически как результат разногласий между СССР и США. После окончания Второй мировой войны Корейский полуостров оказался под контролем этих двух сверхдержав, которые не смогли договориться об объединении страны. В итоге образовались два государства – Республика Корея (Южная Корея) и Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея), а через пару лет началась Корейская война. Сегодня де-юре Пхеньян и Сеул продолжают оставаться в состоянии войны.