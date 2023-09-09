Telegram-канал сообщает о якобы захвате ВСУ новейшего танка Т-90М ВС РФ во время боев у Работино

По некоторым данным, украинские формирования в ходе боев в районе села Работино на Ореховском участке фронта на Запорожском направлении, смогли захватить новейший танк Т-90М ВС РФ. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», который освещает события специальной военной операции.
Как отмечается в сообщении Telegram-канала, экипажу танка, к сожалению, не удалось уничтожить оставляемую боевую машину. Подробности якобы осуществлённого захвата танка неизвестны. Если информация верна, то это, к сожалению, не первый танк Т-90М, который попал в руки противника.
Ранее такой же танк был захвачен во время перегруппировки российских войск на Харьковском направлении в 2022 году. Тогда захваченный Т-90М передали на вооружение 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
В то же время, отмечает Telegram-канал, потери данных танков в исправном состоянии крайне редки. Может быть, речь идет всего о нескольких известных случаях, что является ничтожным показателем, учитывая продолжительность и интенсивность вооруженного конфликта на Украине.
Танк Т-90М представляет собой модернизированную версию танка Т-90А. Эта модификация была впервые представлена публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Весной 2020 года первые танки Т-90М стали поступать в сухопутные войска ВС РФ, а с 2022 года их начали применять и в зоне боевых действий при проведении специальной военной операции.