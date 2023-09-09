Военное обозрение
Войти Регистрация

Telegram-канал сообщает о якобы захвате ВСУ новейшего танка Т-90М ВС РФ во время боев у Работино

85
Telegram-канал сообщает о якобы захвате ВСУ новейшего танка Т-90М ВС РФ во время боев у Работино

По некоторым данным, украинские формирования в ходе боев в районе села Работино на Ореховском участке фронта на Запорожском направлении, смогли захватить новейший танк Т-90М ВС РФ. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», который освещает события специальной военной операции.


Как отмечается в сообщении Telegram-канала, экипажу танка, к сожалению, не удалось уничтожить оставляемую боевую машину. Подробности якобы осуществлённого захвата танка неизвестны. Если информация верна, то это, к сожалению, не первый танк Т-90М, который попал в руки противника.

Ранее такой же танк был захвачен во время перегруппировки российских войск на Харьковском направлении в 2022 году. Тогда захваченный Т-90М передали на вооружение 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.


В то же время, отмечает Telegram-канал, потери данных танков в исправном состоянии крайне редки. Может быть, речь идет всего о нескольких известных случаях, что является ничтожным показателем, учитывая продолжительность и интенсивность вооруженного конфликта на Украине.

Танк Т-90М представляет собой модернизированную версию танка Т-90А. Эта модификация была впервые представлена публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Весной 2020 года первые танки Т-90М стали поступать в сухопутные войска ВС РФ, а с 2022 года их начали применять и в зоне боевых действий при проведении специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Военный Осведомитель", Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
85 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 10:17
    -8
    То есть функция "Сделать из танка кирпич при отстплении" получается в принципе не реализована? Я был более хорошего мнения о наших конструкторах.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 10:25
      +5
      Цитата: Vrotkompot
      То есть функция "Сделать из танка кирпич при отстплении"

      да там отступления как такового нет, фигня какая-то, опять небось в лесочке ветками прикрыли в надежде потом вывезти
      1. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 10:33
        0
        То есть в таких случаях нужно оставлять танк в работоспособном состоянии, а не вытащить какой-нибудь чип, чтобы танк с места было не сдвинуть. ЯА если сдвинуть, то он взрывал бы боекомплект? ))
        1. poquello
          poquello Сегодня, 10:43
          +3
          Цитата: Vrotkompot
          То есть в таких случаях нужно оставлять танк в работоспособном состоянии, а не вытащить какой-нибудь чип, чтобы танк с места было не сдвинуть. ЯА если сдвинуть, то он взрывал бы боекомплект? ))

          не стоят танки с боекомплектом, более того - грузят количество с небольшим запасом для решения поставленной задачи, тч пустой вероятно
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:39
        -1
        Цитата: poquello
        фигня какая-то, опять небось в лесочке ветками прикрыли в надежде потом вывезти

        Т-90М в Работино потерян, наши пытались добить Ланцетом.

        1. Кнут
          Кнут Сегодня, 13:27
          +3
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Т-90М в Работино потерян, наши пытались добить Ланцетом.

          Когда пытались добить Т-90М?
          Верхнее фото (от Запоржского фронта) с Т-90М (похоже в Накидке) еще 22 августа этого года появилось в интернете,
          На фото ниже мне кажется вообще Брэдли
      3. g1v2
        g1v2 Сегодня, 10:54
        +15
        Как показывает практика пролюбить и потерять у нас могут что угодно. Наша группа так Корд нашла, который соседний полк потерял. Уже хотели своей пехоте отдать, но потом на выходе кто-то соседям рассказал и хозяева нашлись. Номера сверили, отдали. Хотя как они его потеряли, так нам объяснить не смогли. Зато своя пехота на нас обиделась, что им не отдали.
        1. Хагалаз
          Хагалаз Сегодня, 11:22
          0
          На войне потерять и пролюбить что то дело не редкое. И в любой армии. Общеизвестный факт времён ВОВ, захват немцами наших Катюш и Т-34 целыми и невредимыми. И даже использование этих танков. Так же общеизвестно, что приобретения эти не помогли фашистам. Так и сейчас. Хотя конечно не приятно, спору нет.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:46
      +2
      Цитата: Vrotkompot
      То есть функция "Сделать из танка кирпич при отстплении" получается в принципе не реализована? Я был более хорошего мнения о наших конструкторах.

      Естественно эта функция есть. Выполнена в виде картонки и пары литров бензина/соляры. Другое дело, что не всегда ее получается применить, ибо до последнего сохраняется надежда вытащить вверенное имущество в тыл для последующего ремонта.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:35
        0
        Цитата: Escariot
        Естественно эта функция есть. Выполнена в виде картонки и пары литров бензина/соляры

        Еще один любитель "поджечь танк парой литров соляры". Расскажите-ка поподробнее, куда лить планируете, как поджигать? Ну вот очень интересно yes laughing
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 14:46
          0
          Цитата: Репеллент
          Цитата: Escariot
          Естественно эта функция есть. Выполнена в виде картонки и пары литров бензина/соляры

          Еще один любитель "поджечь танк парой литров соляры". Расскажите-ка поподробнее, куда лить планируете, как поджигать? Ну вот очень интересно yes laughing

          А вы видео от Йеменских хуситов посмотрите. Там подробная инструкция изложена.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 15:08
            0
            Цитата: Escariot
            Цитата: Репеллент
            Цитата: Escariot
            Естественно эта функция есть. Выполнена в виде картонки и пары литров бензина/соляры

            Еще один любитель "поджечь танк парой литров соляры". Расскажите-ка поподробнее, куда лить планируете, как поджигать? Ну вот очень интересно yes laughing

            А вы видео от Йеменских хуситов посмотрите. Там подробная инструкция изложена.

            Ссылку в студию. Как вы там выражаетесь-то -

            Цитата: Escariot
            Бремя доказывания лежит на утверждающие

            Во-во. Именно yes

            И да, я служил в танковых войсках, есличё wink laughing
    3. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 11:27
      +1
      Вывести из строя абсолютно все на танке и предусмотреть это в конструкции -невозможно. Электронные мозги -вполне , отдельные точные приборы -возможно , но противник все равно получит сведения и массу - о точном бронировании, проходимости, приблизительной осведомленности, электронным компонентам используемым в оборудовании и приблизительных возможностях этого оборудования ,минной устойчивости и.т.д.
      Масса сведений, короче говоря. А утащить с поля боя - утащат, благо наши танки это не "Челленджер" , куда легче..
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:17
    0
    На СВО все меньше старых Т-72, и все больше новых Т-90 .
    Подбитые и уничтоженные (дронами-камикадзе или гранатами с дронов, в основном)
    Т-90 уже не сенсация.
    Но захват целого - редкость, конечно.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 10:21
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Подбитые и уничтоженные (дронами-камикадзе или гранатами с дронов, в основном)
      Т-90 уже не сенсация.

      а у вас и данные есть, сколько уничтожено?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:30
        +1
        Цитата: poquello
        Цитата: voyaka uh
        Подбитые и уничтоженные (дронами-камикадзе или гранатами с дронов, в основном)
        Т-90 уже не сенсация.

        а у вас и данные есть, сколько уничтожено?

        На Ориксе подсчитывают потери обеих сторон ,которые зафиксированы видеосьемкой. Конечно реальные потери обеих сторон выше. Далеко не все фиксируется.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 10:39
          -1
          Цитата: Арон Заави
          На Ориксе подсчитывают потери обеих сторон ,которые зафиксированы видеосьемкой.

          Не знал. Но на https://lostarmour.info/ тоже считают.
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 10:51
            +2
            Цитата: Румaтa
            Цитата: Арон Заави
            На Ориксе подсчитывают потери обеих сторон ,которые зафиксированы видеосьемкой.

            Не знал. Но на https://lostarmour.info/ тоже считают.

            Может у меня какой-то не такой лостармор, но там считают только потери ВСУ, а вот потерь ВС РФ нет от слова совсем. Соответственно мы ни как не можем сравнить показатели этих двух сайтов.
        2. MinskFox
          MinskFox Сегодня, 10:42
          +4
          Наивный или ? Орикс - помойка которая лжет как дышет, доказательства со стороны потерь всу не учитывают от слова совсем, при указании что фото одно и тоже цифры не меняют. Так, что орикс это "серьезный источник" который считает в одну сторону.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 10:54
            -1
            Цитата: MinskFox
            Наивный или ? Орикс - помойка которая лжет как дышет, доказательства со стороны потерь всу не учитывают от слова совсем, при указании что фото одно и тоже цифры не меняют. Так, что орикс это "серьезный источник" который считает в одну сторону.

            Ну скажем так это Вам хочется, что бы так было. Но Орикс считается серьезным источником для военных аналитиков во всех странах.
            1. Уарабей
              Уарабей Сегодня, 11:06
              0
              Во всех странах - НАТО он считается серьезным?
            2. MinskFox
              MinskFox Сегодня, 11:19
              0
              Какими аналитиками? Которые недавно сказали что удивлены грамотной обороной выстроенной РФ? Или которые сказали что экономика РФ рухнет, а ракет осталось на 3 дня? Это Вам Арон так хочется, а не мне. Я лично писал и указывал на фото буков одинаковых, поменяли?- нет. указываю что танк всушный, не, не всушный. Сколько сейчас на ориксе леопардов уничтожено, 5? Да, серьезный.
            3. nik-mazur
              nik-mazur Сегодня, 11:29
              +1
              Цитата: Арон Заави
              Орикс считается серьезным источником для военных аналитиков

              Угу, а потом на основании этой, с позволения сказать, информации планируются контрнаступы за неделю до Азовского моря, а за месяц до Севастополя.
              При том, что я хоть и ни разу не аналитик, но при поверхностной проверке легко обнаружил несколько подтасовок в украинскую пользу.
              1. Escariot
                Escariot Сегодня, 13:22
                -1
                Цитата: nik-mazur
                Цитата: Арон Заави
                Орикс считается серьезным источником для военных аналитиков

                Угу, а потом на основании этой, с позволения сказать, информации планируются контрнаступы за неделю до Азовского моря, а за месяц до Севастополя.
                При том, что я хоть и ни разу не аналитик, но при поверхностной проверке легко обнаружил несколько подтасовок в украинскую пользу.

                У вас есть есть лучший источник анализа потерь российской техники? Озвучьте. Обязательно рассмотрим
                1. MinskFox
                  MinskFox Сегодня, 13:36
                  -1
                  На фоне орикса данные МО РФ выглядят сильно точнее и честнее)
                  1. Escariot
                    Escariot Сегодня, 14:47
                    -1
                    Цитата: MinskFox
                    На фоне орикса данные МО РФ выглядят сильно точнее и честнее)

                    Вот только МО проводит мало доказательств своих слов, а потери ВС РФ вообще озвучивает крайне редко.
            4. Материалист
              Материалист Сегодня, 11:49
              0
              Ну раз считается... люди безгранично много считают, но не знают и не могут обосновать
              Никаких проблем выдать нечёткий материал или подделку за желаемое, особенно когда средств проверки и необходимости этого никакой нету ни для кого, проще сразу "мнение" сформировать
              В то же время Т-90М пост-советский танк, и все его ослабленные зоны стали известны как только он появился, он не представляет из себя машину с какой-то особенной защищённостью, главное его отличие-СУО, средства наблюдения
            5. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 12:26
              -1
              Цитата: Арон Заави
              Но Орикс считается серьезным источником для военных аналитиков во всех странах.

              Хватит нести хрень про самое серьёзное...Это они давали данные о применении в САР ХО? Небось про «Членоджер» они тоже доложили, что ему равных нет, как и про F-35?
              Мы, же такие наивные...
               Показать / Скрыть текст
        3. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:23
          +2
          Цитата: Арон Заави
          На Ориксе подсчитывают потери обеих сторон

          На этом Ориксе легко и непринуждённо укротанки считают, как наши потери.
          Я даже выкладывал как-то, но лень искать.
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 12:17
            +1
            Цитата: nik-mazur
            Цитата: Арон Заави
            На Ориксе подсчитывают потери обеих сторон

            На этом Ориксе легко и непринуждённо укротанки считают, как наши потери.
            Я даже выкладывал как-то, но лень искать.

            Естественно. Никто не застрахован от ошибок. Ну разве что лостармор так не ошибается, ибо считает только в одну сторону.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:32
        -6
        Я не просматриваю каждый ролик, но в тех, что видел,
        и где есть отчетливый зум на танк с дрона-разведчика
        - больше 10, точно.
        Чтобы уничтожить танк Т-90 требуется больше авиа-гранат/мин,
        чем на другие типы. Т-90 несомненно более живуч.
        Обычно, не менее 5-6 попаданий сверху и он загорается.
        Украинский большой коптер "Баба-Яга" берет 4 гранаты.
        То есть на Т-90 нужны два налета коптера для уничтожения.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:32
          -1
          Цитата: voyaka uh
          на Т-90 нужны два налета коптера для уничтожения

          Умиляют такие расчёты. В самом начале укроэксперты тоже высчитывали сколько наших танковых армий они выкосят своими Джавелинами и Байрактарами.
        2. Материалист
          Материалист Сегодня, 11:53
          +1
          Почему 5-6, почему не 10? Каким образом здесь кол-во гранат решает в качественный рост эффекта поражения?
          Ослабленные проекции Т-90М аналогичны таковым у любого другого пост-советского танка, у него нету феноменальной защищённости как и того же Т-72Б3М обр. 2023 года
          Основа средств поражения, которые образовали основные безвозвратные потери Т-90М-ПТУРы, абсолютно заурядный случай
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 12:13
            +2
            "Почему 5-6, почему не 10? Каким образом здесь кол-во гранат решает в качественный рост эффекта поражения?"///
            ---
            Я не знаю. Я просто считал сброшенные гранаты. Так получалось. В нескольких видео. Били пока танк отчетливо не загорался.
            Я описываю не теорию (почему), а реальность этой войны.

            "безвозвратные потери Т-90М-ПТУРы, абсолютно заурядный случай"///
            ----
            Были потери Т-90 и от Джавелинов, с видеодоказательством.
            Но Джвелины иногда только повреждали башню, проламывая ее верх частично.
            Экипаж покидал танк. Потом танк добивали с дронов или артиллерией.
            1. Материалист
              Материалист Сегодня, 12:36
              0
              Если по неподвижной машине работает дрон с самопальными гранатами-это уже провал, его в любом случае уничтожат чем бы то ни было, очень часто их оставляют даже с открытыми люками-в таком случае достаточно будет одной ручной гранаты
              Джавелины и есть ПТУРы, и, как уже писал, против любого пост-советского танка или НАТОвского он работает с равным успехом, чаще всего уничтожая цель
              Бронирование всех более-менее современных танков оказывается абсолютно непредназначенным под актуальные способы ведения войны, тот же Т-90М излишен для СВО, со своей противоподкалиберной бронёй новой башни и такими же картонными бортами
      3. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 10:35
        +2
        и данные есть, сколько уничтожен

        Ресурс Oryx приводит изображения 34 уничтоженных и 3 захваченных в исправном состоянии танков Т-90М «Прорыв»

        В принципе, часть из них могут быть танками другой модификации, по ошибке принятыми за Т-90М. В том месиве трудно что-то разобрать, среди фотографий других 574 (якобы) уничтоженных и захваченных Т-72Б3
        1. poquello
          poquello Сегодня, 10:48
          -3
          Цитата: Santa Fe
          Ресурс Oryx приводит изображения 34 уничтоженных и 3 захваченных

          )
          Цитата: MinskFox
          Орикс - помойка которая лжет как дышет, доказательства со стороны потерь всу не учитывают от слова совсем, при указании что фото одно и тоже цифры не меняют.
          1. Santa Fe
            Santa Fe Сегодня, 11:27
            -2
            Орикс - помойка которая лжет как дышет

            Одну и ту же фразу перепечатываете, где реальные опровержения
            при указании что фото одно и тоже цифры не меняют.

            Примеры таких совпадений
            Конкретные случаи

            Ваши оценки погрешности в приведенных данных
            1. MinskFox
              MinskFox Сегодня, 11:50
              +3
              А давайте я не буду ничего искать, но подскажу как это сделать, не хочу здесь рекламировать какие либо сайты и каналы. Пример: немецкая САУ панцергаубитц 2000. На ориксе данные что всего одна повреждена, уничтоженных нет. Наберите в поисковике уничтожение 2000 и посмотрите сколько подтвержденных. А на ориксе ни одной не уничтожено) Неплохая такая погрешность, правда?
              1. Santa Fe
                Santa Fe Сегодня, 12:07
                -1
                нет. Наберите в поисковике уничтожение 2000 и посмотрите сколько подтвержденных

                Если «столько подтвержденных» и Вы знаете где легко их увидеть, то Вам не составит труда привести хотя бы парочку фотографий
                Неплохая такая погрешность, правда?

                Сперва приведите факты, потом будут выводы
                1. poquello
                  poquello Сегодня, 12:15
                  +1
                  Цитата: Santa Fe
                  Сперва приведите факты, потом будут выводы

                  Цитата: MinskFox
                  Пример: немецкая САУ панцергаубитц 2000. На ориксе данные что всего одна повреждена, уничтоженных нет.

                  самому то не смешно? американцы было выдавали про один покарябанный леопард, но быстро одумались
                2. MinskFox
                  MinskFox Сегодня, 12:51
                  0
                  Я вам дал инструмент, можете пользоваться можете нет, или в гугле забанили?
              2. Escariot
                Escariot Сегодня, 13:26
                -1
                Цитата: MinskFox
                А давайте я не буду ничего искать, но подскажу как это сделать, не хочу здесь рекламировать какие либо сайты и каналы. Пример: немецкая САУ панцергаубитц 2000. На ориксе данные что всего одна повреждена, уничтоженных нет. Наберите в поисковике уничтожение 2000 и посмотрите сколько подтвержденных. А на ориксе ни одной не уничтожено) Неплохая такая погрешность, правда?

                Бремя доказывания лежит на утверждающие. Давайте, раз уж вы утверждаете о неких потерях САУ Панцергаубицы 2000, то вы приведёте фото доказательства их уничтожения, а не мы будем их там где-то искать.
                1. MinskFox
                  MinskFox Сегодня, 13:33
                  0
                  Еще раз, в гугле забанили? Набираете что я написал и видите минимум 4 разных видео. А бремя доказывания на мне не лежит, чай не в суде нахожусь.
                2. Репеллент
                  Репеллент Сегодня, 14:16
                  0
                  Цитата: Escariot
                  Бремя доказывания лежит на утверждающие

                  Даже по одной этой фразе с уверенностью скажу - русский вам не родной. Откуда вы, прилестное дитя? wink
            2. poquello
              poquello Сегодня, 12:11
              0
              Цитата: Santa Fe
              Орикс - помойка которая лжет как дышет

              Одну и ту же фразу перепечатываете, где реальные опровержения

              это не моя фраза, но
              Цитата: MinskFox
              при указании что фото одно и тоже цифры не меняют

              вот это очень серьезный аргумент, собственно по этому ресурсу более говорить не о чем
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    -1
    А в районе Работино на ЛБС сохранилась растительность.Там по кадрам перед переходом опорника в чужие руки лунный пейзаж,а на фото джунгли.Мало фото ,может быть и враньём с той стороны.Верхнее фото танк в еловом лесу ,на нижнем в лиственном.
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 10:21
      +8
      точно не помню, но по-моему это фото того прошлогоднего харьковского танка.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:22
    -1
    В боеукладку заряд с механическим выключателем и дистанционным подрывом не? ¯\_(ツ)_/¯
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:30
      -10
      Сумрачный российский гений не может до этого додуматься.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 10:40
        +3
        Потом тебя лампасы ещё выноватым сделают что попортил казённое имущество.Нужно прописывать четкий алгоритм действий в таких случаях,утвердить и довести до всех, но это слишком сложно для больших погонов, слишком большая мозговая активность.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: spirit
          Нужно прописывать четкий алгоритм действий в таких случаях,утвердить и довести до всех,

          типа, ударом головой отбиваем вог итп в сторону и взводим детонатор?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:36
      +5
      Цитата: 75Сергей
      В боеукладку заряд с механическим выключателем и дистанционным подрывом не? ¯\_(ツ)_/¯

      А экипаж так и должен работать на мине с вкрученым взрывателем? Ну типа быстро ездить по пересеченной местности, стрелять и иногда испытывать внешние удары.
    3. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 10:40
      +4
      Кто и когда будет принимать решение о подрыве?
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 11:05
        +4
        Цитата: АндрейKam_Z
        Кто и когда будет принимать решение о подрыве?

        В этом-то и проблема.
        В ночь с 24 на 25 июня 1941 года командир эскадренного миноносца "Ленин", находящегося на капитальном ремонте на на заводе "Тосмаре" в Лиепае капитан-лейтенант Юрий Афанасьев решив, что существует реальная угроза захвата корабля противником, который, уже начал смыкать кольцо окружения вокруг Либавы, отдал приказ взорвать его.
        19 июля 1941 года военным трибуналом Балтийского флота капитан-лейтенант Афанасьев был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст. 193-20 п. "б" УК РСФСР (уничтожение начальником вверенного ему военного корабля) и расстрелян.
        1. Arisaka
          Arisaka Сегодня, 11:13
          +2
          Никто не хочет оказаться этим Афанасьевым. А точно враг тут? А может сейчас откинем врага? А через секунду тебя уже увозят.
        2. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 11:13
          0
          Вот и я про то же. Надо авторов таких предложений самих посадить на заряд с дистанционным подрывом у них идеи сразу в другое русло побегут. wink
          1. Arisaka
            Arisaka Сегодня, 12:58
            0
            Люди представляют себе процесс как игру, типа Hearts of Iron 4, когда ты склонился над картой и видишь: ага, враг нас окружил, гусеница слетела. На починку надо 4 часа, не успеваем. Штож...
            Как будто каждый отдельный танк знает оперативную обстановку на уровне этого самого игрока в стратегию. Я уж молчу что сидеть на картузах/зарядах и так невесело, а тут ещё бомбу прикрутят. К слову, танки противника таких устройств так же не имеют, зато есть methods of expedient destruction в случае опасности захвата. Но я особо нагуглить примеров или инструкций не смог.
  5. -sa-
    -sa- Сегодня, 10:40
    +1
    Укры могли и для злорадства фэйк в соц.сети выдриснуть.они очень любят такое. возможно это тот самый первый захваченный т90 или вообще своровали фото у наших
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +1
    Это война!
    Всякое происходит и будет происходить, надо постараться быть готовым к нему, по максимуму!
    1. poquello
      poquello Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: rocket757
      Это война!
      Всякое происходит и будет происходить,

      дык!, непонятно что за обсос здесь такой разросся
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:05
        +3
        Открытая площадка для разговора, обмен мнением... всякое могут написать.
        В принципе, это ничего не меняет... большая часть давно уже определились, размежевание произошло и ожидать чего то другого не приходится.
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 10:44
    +3
    А у нас есть трофейный леопард или челленджер?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:54
      0
      Удалось захватить в трофеи только шведскую БМП.
      Леопардов уничтожено полностью 5 штук, 10 вывезены
      на серьезный ремонт в Польшу. Еще 5 ремонтируют на Украине.
      Примерно, 50 в строю.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:23
        -3
        Цитата: voyaka uh
        Леопардов уничтожено полностью 5 штук, 10 вывезены

        Чем смотреть помойку Орикса, зашли бы на Лостармор. Там 9 сгоревших Леопардов-2 с хорошими фотографиями.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 11:48
          +1
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          зашли бы на Лостармор.

          А где там наши потери? Собственно, Лостармор - российский сайт, а "помойка" Орикс - голландский, а не украинский.
          1. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:05
            -1
            Цитата: мордвин 3
            А где там наши потери?

            А про Леопарды-2 написал. Они только у хинзиров зоне СВО. Наши потери узнаете после окончания СВО.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 13:07
              +1
              Цитата: ЖЭК-Водогрей
              Наши потери узнаете после окончания СВО.

              А на кой черт мне тогда узнавать украинские потери, если я не могу их сравнить с нашими? Голландский сайт как бы не заинтересован в преувеличении потерь противника, а вот наши - очень даже.
              - если в ответ на список своих потерь в л/с и технике дашь доклад с указанием потерь противника, которые выше в 3 и более раз - ругать никто не будет;
              - однажды в детстве я пошел на рыбалку к пруду за поселком и поймал 3 акулы, 2 кита, тонну щук и три центнера осетровых;
              - а вот Дмитрий Анатольевич верит

              Это мнение из телеграмма от полковника Шувалова.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Rom8681
      А у нас есть трофейный леопард или челленджер?

      Леопард скорее всего будет, когда начнете наступать. И Абрамс может быть если их будет много. Челенджер вряд ли просто потому что их очень мало.
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 10:45
    0
    Цитата: tralflot1832
    А в районе Работино на ЛБС сохранилась растительность.Там по кадрам перед переходом опорника в чужие руки лунный пейзаж,а на фото джунгли.Мало фото ,может быть и враньём с той стороны.Верхнее фото танк в еловом лесу ,на нижнем в лиственном.

    Верхнее фото, это просто фото такого же танка. А вот нижнее, уже из телеги, где сообщили о захвате.
  9. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 10:45
    -6
    Хахаха, перегруппировка войск в 2022, насмешили)))
  10. DZ10
    DZ10 Сегодня, 10:48
    -12
    Порочная школа советского танкостроения, к сожалению приводит к отрыву башни, и смерти экипаж
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: DZ10
      Порочная школа советского танкостроения, к сожалению приводит к отрыву башни, и смерти экипаж

      Дело в том, что танки - это лишь инструмент для исполнения стратегического замысла. И у СССР был такой замысел, что нужны были десятки тысяч машин. Вот советская промышленность и выдала серию т-64/72/80 для этих нужд. Другое дело, что для длительного конфликта относительно малой интенсивности эта техника не совсем подходит, то армии приходится воевать не тем чем нужно, а тем что есть, но это уже совсем другая история.
      1. DZ10
        DZ10 Сегодня, 12:41
        -2
        Сама идея боеукладки под ногами экипажа, я только об этом
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 13:33
          -2
          Цитата: DZ10
          Сама идея боеукладки под ногами экипажа, я только об этом

          Сравнивая автоматы тех времён окажется, что боеукладка под ногами достаточно не самый плохой вариант. Это только недавно смогли запихнуть автомат в кормовую часть башни без извращений. Другое дело что система Карусель концептуально устарела, но наша промышленность в силу своей бедности не может выдать нужную серию работоспособных танков типа Армата.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:01
    -2
    На каждой БМ-13 крепился заряд взрывчатки для самоподрыва при угрозе захвата. А боевой расчёт давал клятву погибнуть, но не отдать врагу установку. Поэтому в наши дни увидеть фронтовую «Катюшу» практически нереально. В музеях и на постаментах обычно стоят грубые макеты на послевоенных шасси различных грузовиков.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:14
      +1
      Первые совершенно исправные брошенные без бензина
      "Катюши" немцы захватили еще
      в сентябре 1941 года. Вместе с ракетами.
      Но ракеты немцев не впечатлили.
      На свой реактивный миномет "Андрюша" они сделали
      ракеты с гораздо более мощной БЧ и более точные.
      Но в дистанции выстрела проиграли.
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: Румaтa
      На каждой БМ-13 крепился заряд взрывчатки для самоподрыва при угрозе захвата. А боевой расчёт давал клятву погибнуть, но не отдать врагу установку. Поэтому в наши дни увидеть фронтовую «Катюшу» практически нереально. В музеях и на постаментах обычно стоят грубые макеты на послевоенных шасси различных грузовиков.




      Исаев, опираясь на документы и фотографии утверждает, что первая “Катюша” была захвачена немцами в августе 1941 года в ходе отражения контрудара войск Северо-Западного фронта ( 34-й армии) в районе Старой Руссы.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:19
      -1
      Цитата: Румaтa
      В музеях и на постаментах обычно стоят грубые макеты на послевоенных шасси различных грузовиков.

      Не макет.
      Поднята со дна водохранилища.
  12. certero
    certero Сегодня, 11:11
    +2
    Цитата: AdAstra
    Сумрачный российский гений не может до этого додуматься.

    Ты явно никогда не был в танке. Сидеть внутри танка в котором и так дохрена чего может взорваться Да ещё и какой-то дистанционный подрыв который может сработать просто так...
    Способы уничтожения танка давным-давно известны. Просто когда танк подбит, да под огнём противника хочется в первую очередь жизнь спасти а потом уже подрывать что-нибудь.
    Ну а сам факт остовления танка говорит о том что противник действительно наступает и захватывает территория
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:39
      -2
      Цитата: certero
      Цитата: AdAstra
      Сумрачный российский гений не может до этого додуматься.

      Ты явно никогда не был в танке. Сидеть внутри танка в котором и так дохрена чего может взорваться Да ещё и какой-то дистанционный подрыв который может сработать просто так...
      Способы уничтожения танка давным-давно известны. Просто когда танк подбит, да под огнём противника хочется в первую очередь жизнь спасти а потом уже подрывать что-нибудь.
      Ну а сам факт остовления танка говорит о том что противник действительно наступает и захватывает территория

      Тут есть ещё вопрос о том, почему танк не был добит опосля отступления. Ну экипаж понятное дело спасал свои жизни, командование надеялось эвакуировать позже, однако после того как наши войска отступили танк как минимум некоторое время является скорее недвижимым имуществом и фоном для селфи, чем реальным трофеем. К ВСУ есть инструмент в виде "армии дронов", кои закидывают наши повреждённые танки кумулятивными (и не только) гранатами, а так же FPV-дроны камикадзе. В принципе зная координаты танка его легко добить подобными системами, и это не говоря про всякие Краснополь-Д и Ланцеты.
  13. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:23
    -1
    Учитывая потерю "Прорыва" год назад ,вторая такая потеря несет большей частью имиджевый эффект , т.к все что было нужно противник (и запад) о машине мог узнать и из одного экземпляра .
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:19
    +1
    Зачем ВО пишет о ЯКОБЫ ЗАХВАТЕ?
    Или захват, или ложь о захвате.
    1. Кнут
      Кнут Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Fangaro
      Зачем ВО пишет о ЯКОБЫ ЗАХВАТЕ?

      Это наверное специально обученные люди делают свою работу,
      Во Владивостоке же поймали бывшего американсгого дипломата, который занимался подкупом российских журналистов, блогеров и т.д.
      Здесь тоже самое, один вбросил, остальные подхватили и раскручивают
  15. monetam
    monetam Сегодня, 14:31
    0
    Если это правда, то на боевое применение танка со стороны ВСУ-ЗСУ можно или не слишком рассчитывать, или рассчитывать на непродолжительное время, потому что ремонтная база там слабенькая.
    очень быстро танк превратится в эвакуационный транспортер - пока на мине сам не взорвется.