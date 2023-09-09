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Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки»

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Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки»

Формирование многополярного мира, которое, если разобраться непредвзято, своим агрессивным и глобалистским поведением на международной арене в том числе стимулирует Запад во главе с Вашингтоном, остановить уже невозможно. Мощная волна новой антиколониальной борьбы вспыхнула на Африканском континенте. Страны так называемого Глобального Юга, в том числе через различные альтернативные западным союзы и объединения, начинают играть все большую роль в международном пространстве.


Все это заставляет консервативный Запад, привыкший столетиями доминировать на большинстве континентов, со скрипом принимать новые реалии миропорядка. На недавнем саммите БРИКС, который враз увеличил количество участников объединения более чем вдвое (на очереди еще 30 стран), генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к реформированию Совбеза организации, созданной по итогам Второй мировой войны. И хотя в его речи не было конкретики, явно подразумевалось принятие в постоянные члены Совета новых стран и объединений, в том числе неподконтрольных Западу.

Дошла очередь и до клуба наиболее развитых экономически стран, известного как «Большая двадцатка» (G20). Международное агентство новостей Reuters сообщает со ссылкой на проект соответствующего заявления, что постоянным членом G20 в ближайшее время может стать Африканский союз, объединяющий 55 стран континента. Данная международная межправительственная организация была основана в 2002 году и стала правопреемником Организации африканского единства.

Решение о принятии в состав «Большой двадцатки» Африканского союза, скорее всего, будет принято на саммите глав государств G20, который проходит с 9 по 10 сентября в индийской столице Нью-Дели. Президент РФ Владимир Путин участия в мероприятии не принимает, нашу делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уже прибыл в Нью-Дели, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Отказался от поездки на саммит и председатель КНР Си Цзиньпин, причем без объяснения причин. Вместо китайского лидера в Нью-Дели приедет премьер Государственного совета (глава правительства страны) Китайской Народной Республики Ли Цян.

Политологи высказывают различные предположения по поводу демарша главы КНР: от неразрешенных разногласий Китая и Индии до конспирологической версии «сговора» Москвы и Пекина в противостоянии с Вашингтоном. Между тем в западной прессе пишут, что президент США Джо Байден, который будет участвовать в саммите G20, очень рассчитывал на личную встречу с председателем КНР.

Некоторые эксперты высказывают и альтернативную точку зрения по поводу вступления Африканского союза в клуб G20. Западные участники этого объединения откровенно стараются использовать «Большую двадцатку», как и ООН, для продавливания своих интересов. Соответственно, в Вашингтоне считают, что присутствие в объединении 55 государств Африки позволит более плотно воздействовать на их лидеров в интересах стран западной коалиции.

Кроме того, на Западе опасаются усиления БРИКС, который в перспективе может стать альтернативой не только G20, но и ООН, и даже разрушить построенную на доминировании доллара Бреттон-Вудскую финансовую систему.
Использованы фотографии:
Сайт Африканского союза
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12 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 11:03
    +1
    Кроме того, на Западе опасаются усиления БРИКС, который в перспективе может стать альтернативой не только G20, но и ООН, и даже разрушить построенную на доминировании доллара Бреттон-Вудскую финансовую систему.
    А почему бы и нет?! Насчет ООН возможно и не скоро, а вот долларовую фин систему необходимо укоротить, чтобы стала чуть повыше плинтуса.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:04
    +3
    Стесняюсь спросить - как же назовут клуб из двадцати членов, к которым присоединится еще один? Очко? А если туда войдет еще и АСЕАН, тогда как назовут? Перебор? laughing
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Стесняюсь спросить - как же назовут клуб из двадцати членов, к которым присоединится еще один? Очко? А если туда войдет еще и АСЕАН, тогда как назовут? Перебор? laughing

      просто кого-то выгнать надо
      например Канаду lol
    2. faterdom
      faterdom Сегодня, 11:33
      0
      Пока это теперь будет "Большая семидесятка".
      А у Гуттаперриша - большая стосороковка, или стосемидесятка.
      Короче, у всех будет что-то большое.
      А суверенных стран - пять: США, Россия, Китай и Иран и Индия. Вот на кого надо будет поменять решателей мира - постоянных членов СБ (ООН, или пост ООН - не знаю).
      Британия и Франция - в этом вопросе - анахронизм первой половины XX века. Они уже никогда не вернутся на ведущие позиции в мире ни политически, ни экономически.
      Бразилия еще качается - не сказать точно в какую сторону.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:07
    0
    Триумф Индии.
    Индия выходит "в группу лидеров"
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:08
    +1
    Не логично. Тогда нужно реформировать двадцатку в клуб союзов.
    Африканский, Южноамериканский, ЕС, Азиатский, БРИКС, ШОС....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    +2
    Да уж собрались в одну кучу бывшие колонизаторы и бывшие колонии.В G 21 ,будет весело.Так для примера- Мали запретила вывоз литеевой руды австралийской компании Лео Литиум на переработку.( обрушив акции последней почти на 50 %),а кто этому надоумил- китайцы ,они тоже акционеры этого рудника,подъехали с предложением вести переработку в Мали.Шах и мат.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:12
    +1
    Так то, просто количество, не всегда есть качество...
    Посмотрим, что из всего этого получится???
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:42
      +1
      Цитата: rocket757
      Так то, просто количество, не всегда есть качество...
      Посмотрим, что из всего этого получится???

      Приветствую, Виктор! hi Однозначно, будут стараться перетянуть на свои позиции. recourse завлекушки придумывать будут. Но колониальное прошлое не изменить. Посмотрим
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:37
        0
        Когда вместо завлекушек, реально выгодные предложения, разное может произойти.
        Западный блок не мелкий и у них до сих пор есть то, что может оказаться интересным, привлекательным для многих.
        Это надо понимать, учитывать, строя свои планы.
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 11:28
    +1
    Политологи высказывают различные предположения по поводу демарша главы КНР: от неразрешенных разногласий Китая и Индии до конспирологической версии «сговора» Москвы и Пекина в противостоянии с Вашингтоном.
    Предлагаю еще одну версию. Си уже встречался с бидоном, и не один раз. У него в психушках их штук 7 лежит. Че к 8му то ездить черте куда? Один фиг этот то же самое. Поздоровается с чертями, навернется, заблудиться стоя на месте и напрудит в памперсы. laughing
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 11:38
    +1
    Конечно, они озабочены усилением БРИКС, надеются, что
    .....присутствие в объединении 55 государств Африки ....

    Создаст перевес в пользу коллективного запада.