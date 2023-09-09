Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки»

Формирование многополярного мира, которое, если разобраться непредвзято, своим агрессивным и глобалистским поведением на международной арене в том числе стимулирует Запад во главе с Вашингтоном, остановить уже невозможно. Мощная волна новой антиколониальной борьбы вспыхнула на Африканском континенте. Страны так называемого Глобального Юга, в том числе через различные альтернативные западным союзы и объединения, начинают играть все большую роль в международном пространстве.
Все это заставляет консервативный Запад, привыкший столетиями доминировать на большинстве континентов, со скрипом принимать новые реалии миропорядка. На недавнем саммите БРИКС, который враз увеличил количество участников объединения более чем вдвое (на очереди еще 30 стран), генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к реформированию Совбеза организации, созданной по итогам Второй мировой войны. И хотя в его речи не было конкретики, явно подразумевалось принятие в постоянные члены Совета новых стран и объединений, в том числе неподконтрольных Западу.
Дошла очередь и до клуба наиболее развитых экономически стран, известного как «Большая двадцатка» (G20). Международное агентство новостей Reuters сообщает со ссылкой на проект соответствующего заявления, что постоянным членом G20 в ближайшее время может стать Африканский союз, объединяющий 55 стран континента. Данная международная межправительственная организация была основана в 2002 году и стала правопреемником Организации африканского единства.
Решение о принятии в состав «Большой двадцатки» Африканского союза, скорее всего, будет принято на саммите глав государств G20, который проходит с 9 по 10 сентября в индийской столице Нью-Дели. Президент РФ Владимир Путин участия в мероприятии не принимает, нашу делегацию возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уже прибыл в Нью-Дели, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Отказался от поездки на саммит и председатель КНР Си Цзиньпин, причем без объяснения причин. Вместо китайского лидера в Нью-Дели приедет премьер Государственного совета (глава правительства страны) Китайской Народной Республики Ли Цян.
Политологи высказывают различные предположения по поводу демарша главы КНР: от неразрешенных разногласий Китая и Индии до конспирологической версии «сговора» Москвы и Пекина в противостоянии с Вашингтоном. Между тем в западной прессе пишут, что президент США Джо Байден, который будет участвовать в саммите G20, очень рассчитывал на личную встречу с председателем КНР.
Некоторые эксперты высказывают и альтернативную точку зрения по поводу вступления Африканского союза в клуб G20. Западные участники этого объединения откровенно стараются использовать «Большую двадцатку», как и ООН, для продавливания своих интересов. Соответственно, в Вашингтоне считают, что присутствие в объединении 55 государств Африки позволит более плотно воздействовать на их лидеров в интересах стран западной коалиции.
Кроме того, на Западе опасаются усиления БРИКС, который в перспективе может стать альтернативой не только G20, но и ООН, и даже разрушить построенную на доминировании доллара Бреттон-Вудскую финансовую систему.