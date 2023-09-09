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Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю

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Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю

Фото https://t.me/vmtp1897



Запад надеялся задушить Россию санкциями и в первые месяцы их введения казалось, что так и будет, однако прошло вот уже более полутора лет с момента введения санкций, а страна продолжает успешно им противодействовать.

Как пишет американское издание Business Insider, несмотря на все масштабные западные санкции, Россия восстанавливает своё положение в мировой торговле. При этом издание опирается на данные Кильского института мировой экономики (Германия).

Так, отмечается, что за прошлый месяц в трёх крупнейших российских портах на Балтийском, Чёрном и Японском морях – Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке было выгружено товаров почти столько же сколько было до начала конфликта на Украине и введения санкций.

Нет точных данных, откуда поступают товары, но их количество растёт быстро, о чем свидетельствует «удивительно высокая активность» в этих портах, пишет издание.

Глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер с разочарованием заявил, что «Россия возвращается в мировую торговлю» и этому не препятствуют санкции и падение курса рубля.

При этом Институт не представил количественных данных об объемах грузов, поступающих в порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска.
Использованы фотографии:
ТГ/Морской торговый порт Владивостока
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:19
    +1
    Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю
    Санкции, ограничения и прочие козни запада, это есть/было серьёзно, заметно и отразилось на внешнеторговой деятельности России.
    Опытные специалисты говорили, что необходимо время, до года примерно, что б перестроить все, сформировать новую систему для осуществления всякой деятельности, внешнеторговой и прочее, прочее...
    Так оно и происходит.
    Мир давно уже не вертится вокруг хотелок полосатиков и их приспешников... так и пойдёт.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:33
      +4
      Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю


      Так Россия из мировой торговли и не уходила.
      Грузооборот морских портов России в 2022 году увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 841,5 млн тонн.

      https://portnews.ru/news/341725/

      Что больше чем в ранее рекордном 2019 году когда грузооборот морских портов России достиг 840,3 млн тонн.То есть 2022 год по грузообороту морских портов России рекордный с его 841,5 млн тонн.Но в этом году он тоже должен увеличиться.

      Грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн.

      https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-yanvar-iyul-2023-g

      Таблица по годам.
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:35
    -1
    Хотелось бы еще и деньги в результате торговли иметь.
    Пока деньги остаются ТАМ, это не совсем и торговля, а дань какая-то.
  3. Motorhead
    Motorhead Сегодня, 13:50
    0
    Грузооборот растёт, а это деньги-мимо кассы у капиталистов вевродурке. Вот и всё его-"с сожалением отметил".