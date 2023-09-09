Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю

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Запад надеялся задушить Россию санкциями и в первые месяцы их введения казалось, что так и будет, однако прошло вот уже более полутора лет с момента введения санкций, а страна продолжает успешно им противодействовать.Как пишет американское издание Business Insider, несмотря на все масштабные западные санкции, Россия восстанавливает своё положение в мировой торговле. При этом издание опирается на данные Кильского института мировой экономики (Германия).Так, отмечается, что за прошлый месяц в трёх крупнейших российских портах на Балтийском, Чёрном и Японском морях – Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке было выгружено товаров почти столько же сколько было до начала конфликта на Украине и введения санкций.Нет точных данных, откуда поступают товары, но их количество растёт быстро, о чем свидетельствует «удивительно высокая активность» в этих портах, пишет издание.Глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер с разочарованием заявил, что «Россия возвращается в мировую торговлю» и этому не препятствуют санкции и падение курса рубля.При этом Институт не представил количественных данных об объемах грузов, поступающих в порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска.