От подпоручика до маршала: военная карьера «герцога Победы» Армандо Диаса

Военная карьера Армандо Диаса до Первой мировой войны

«Командуйте так, как велит вам сердце, убеждайте, показывайте пример [1].»

Итальянская армия в Первой мировой войне до поражения при Капоретто

«Мне дали сломанный меч, но я заточу его снова [1].»

Армандо Диас на должности начальника Генштаба и его вклад в победу при Витторио-Венето

Карьера Диаса после окончания Великой войны

«Диас и Бадольо гарантируют, что армия, несмотря на неоспоримые симпатии к фашистам, выполнит свой долг [1].»

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