СМИ: Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном

В последние недели британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

Появилась информация, что Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном. Сейчас его периодически пытаются вывозить из украинских портов на Черном море, несмотря на выход России из зерновой сделки.Об этом сообщил ряд российских ресурсов, ссылаясь на правительство Британии.Днем ранее то же самое говорилось в материале британской газеты The Daily Telegraph. Там говорилось, что Королевские ВВС уже принимают участие в патрулировании черноморской акватории для обеспечения безопасности поставок зерна с Украины. Издание сослалось на источники, работающие в канцелярии премьер-министра страны.- утверждают авторы статьи.СМИ пишут, что Лондон якобы начал проявлять повышенную военную активность в Черноморском регионе практически сразу после выхода России из зерновой сделки, который произошел 17 июля.Сложно представить, каким образом ВВС Британии намерены защитить суда с зерном, направляющиеся из украинских портов, если россияне решат воспрепятствовать их движению. Вряд ли они решились бы силой помешать российским военным. Ведь вооруженный инцидент способен спровоцировать самые непредсказуемые сценарии, вплоть до начала военного столкновения между Россией и НАТО.