Военное обозрение
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СМИ: Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном

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СМИ: Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном

Появилась информация, что Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном. Сейчас его периодически пытаются вывозить из украинских портов на Черном море, несмотря на выход России из зерновой сделки.


Об этом сообщил ряд российских ресурсов, ссылаясь на правительство Британии.

Днем ранее то же самое говорилось в материале британской газеты The Daily Telegraph. Там говорилось, что Королевские ВВС уже принимают участие в патрулировании черноморской акватории для обеспечения безопасности поставок зерна с Украины. Издание сослалось на источники, работающие в канцелярии премьер-министра страны.

В последние недели британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

- утверждают авторы статьи.

СМИ пишут, что Лондон якобы начал проявлять повышенную военную активность в Черноморском регионе практически сразу после выхода России из зерновой сделки, который произошел 17 июля.

Сложно представить, каким образом ВВС Британии намерены защитить суда с зерном, направляющиеся из украинских портов, если россияне решат воспрепятствовать их движению. Вряд ли они решились бы силой помешать российским военным. Ведь вооруженный инцидент способен спровоцировать самые непредсказуемые сценарии, вплоть до начала военного столкновения между Россией и НАТО.
Использованы фотографии:
ВВС Великобритании
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40 комментариев
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  1. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 10:50
    +2
    Зерно для голодающих стран. Ага. Мы верим.)
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 11:05
      +6
      Ага)заблокированные российские удобрения для сельского.хоз-ва африки не дадут соврать про озабоченность запада о голодающих там детях и урожае))
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 13:51
        -3
        Цитата: -sa-
        Ага)заблокированные российские удобрения для сельского.хоз-ва африки не дадут соврать про озабоченность запада о голодающих там детях и урожае))

        Не нужно наводить тень на плетень. Российское зерно и удобрения никто в портах не блокирует. Другое дело, что запад отказывается помогать его вывозить, однако Россия вполне может и сама его вывезти. Или не может?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:24
          0
          Цитата: Escariot
          Российское зерно и удобрения никто в портах не блокирует. Другое дело, что запад отказывается помогать его вывозить

          Развертните ваше утверждение, пожалуйста.

          - что такое "никто в портах не блокирует"?
          - что такое "отказывается помогать его вывозить"?

          Спасибо yes
  2. Илия
    Илия Сегодня, 10:52
    +1
    Сложно представить, каким образом ВВС Британии намерены защитить суда с зерном, направляющиеся из украинских портов, если россияне решат воспрепятствовать их движению.
    Действительно, как они, наглы, себе это представляют! request
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:05
      +6
      Цитата: Илия
      Действительно, как они, наглы, себе это представляют!

      Они поняли, что "красные линии" это чисто виртуальный прикол Кремля.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:54
    +6
    Можно, сколько угодно отправить самолетов, но английские страховые компании отказываются страховать суда, которые планируют отправлять по- новому коридору. Для Нас важно, что-бы идущие суда на «территорию украина» не везли вооружения и амуницию.
    Не зря, Наши несколько дней подряд наносят удары по Дунайским портам.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    0
    У бодливой козы рогов то и нет, зато всего остального в достатке...
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:59
    +4
    Ну вот и бриты тоже де факто вступили в войну. Спираль конфликта раскручивается. Теперь главное, чтобы наши не отступили от заявленной блокады Украины и не пропустили транспорт с оружием.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:00
    +2
    В принципе хорошо бы проверить англичан не тонка ли кишка у ихних лётчиков. Мировой войны конечно не будет но проверить такого ли качества самолёты как Челленджер стоит. soldier
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Солдатов В.
      В принципе хорошо бы проверить англичан не тонка ли кишка у ихних лётчиков. Мировой войны конечно не будет

      Вот так мировая война и начнется, один проверил, другой ответил и пошло-поехало.....
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:47
        +1
        Маловероятно, что америкосы за наглов тут же вступяться. Глаза прикроют и будут искать "пропавший" с радаров самолёт. Или на румынов спишут
  7. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:04
    +3
    Появилась информация, что Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном. Об этом сообщил ряд российских ресурсов, ссылаясь на правительство Британии.

    Что значит появилась информация? Есть какое-то официальное заявление?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 11:49
      0
      Что значит появилась информация? Есть какое-то официальное заявление?
      Официальное заявление будет когда они уже прибудут на место и начнут сопровождение, или что они там собираются делать. А пока только слухи про ихтамнет. Впрочем как и всегда. Челенджеры то же сразу после официального заявления мгновенно телепортировались на ЛБС.
  8. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 11:08
    0
    Сложно представить, каким образом ВВС Британии намерены защитить суда с зерном, направляющиеся из украинских портов, если россияне решат воспрепятствовать их движению. Вряд ли они решились бы силой помешать российским военным. Ведь вооруженный инцидент способен спровоцировать самые непредсказуемые сценарии, вплоть до начала военного столкновения между Россией и НАТО.

    Эти бриты забыли или вообше не знают наши поговорки: "кошка скребет на свой хребет." и "кто к нам с мечем приидет - от меча и погибнет!"
    А они тут со своими самолетами расстарались!
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:02
      -2
      Бритты прекрасно видят, что у нас осталось именно "поговорить". На все прочее мы не способны.
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:23
    0
    Напоминает старый советский анекдот про слона : "Могеть то он могёт, токи хто ж ему дасть)))
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:23
    +1
    В последние недели британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

    Собьют британский самолет - война, собьют российский самолет - война.
    Как ни крути, но это произойдет и война неизбежна. НАТО пытается влезть в Черное море, учения, охрана зерновой сделки это привело к Третьей мировой войне.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 11:36
      0
      Никакой войны не будет, а если и будет то от судьбы не уйдёшь. Как уж СССР старался не воевать, но обстоятельства не преодолимой силы заставляли идти в бой. soldier
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:03
      0
      Глупость пишите. Несусветную. Ни к какой войне сбитие самолета не приведет. Только к обычной эскалации риторики.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: tihonmarine
      В последние недели британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

      Собьют британский самолет - война, собьют российский самолет - война.
      Как ни крути, но это произойдет и война неизбежна. НАТО пытается влезть в Черное море, учения, охрана зерновой сделки это привело к Третьей мировой войне.

      Как бы сказать... НАТО не особо лезет в Чёрное море, ибо уже давно там. Из 6.5 стран на побережьи черного моря (Абхазию посчитаем за половинку) 3 страны уже в НАТО (Турция, Болгария, Румыния), одна туда очень хочет (Украина) и ещё одна (Грузия) тоже бы не отказалась. Так что им даже лезть не надо.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:09
        0
        Цитата: Escariot
        Из 6.5 стран на побережьи черного моря (Абхазию посчитаем за половинку) 3 страны уже в НАТО (Турция, Болгария, Румыния), одна туда очень хочет (Украина) и ещё одна (Грузия) тоже бы не отказалась

        Икариот, перестаньте же уже эти ваши... кхм, национальные штучки laughing

        - Украина - воюет, и ей пока не светит НАТО
        - Грузия - у них, похоже, иммунитет после 8^3 выработался. Во всяком случае, поддерживать 404-ю Грузия ну вот ни разу не рвется
        - Турция - гм... интересный момент ))) В свете последних слухах о желании (НАТО) взрвать черноморские "потоки" - у Турции может вырасти большой зупп на своих партнеров по этой организации. И не один.

        Болгария, Румыния - это задворки... ну так, между прочим. Так что, повторяю - кончайте ваши фирменные штучки, не катит request laughing
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 14:30
          -1
          Цитата: Репеллент
          Цитата: Escariot
          Из 6.5 стран на побережьи черного моря (Абхазию посчитаем за половинку) 3 страны уже в НАТО (Турция, Болгария, Румыния), одна туда очень хочет (Украина) и ещё одна (Грузия) тоже бы не отказалась

          Икариот, перестаньте же уже эти ваши... кхм, национальные штучки laughing

          - Украина - воюет, и ей пока не светит НАТО
          - Грузия - у них, похоже, иммунитет после 8^3 выработался. Во всяком случае, поддерживать 404-ю Грузия ну вот ни разу не рвется
          - Турция - гм... интересный момент ))) В свете последних слухах о желании (НАТО) взрвать черноморские "потоки" - у Турции может вырасти большой зупп на своих партнеров по этой организации. И не один.

          Болгария, Румыния - это задворки... ну так, между прочим. Так что, повторяю - кончайте ваши фирменные штучки, не катит request laughing

          Вы опираетесь на слухи о подрыве турецких потоков, а яноворб про факт того, что добрая (ну или злая) половина побережья черного моря уже под НАТО, а ещё треть побережья вступят в НАТО при первой возможности. Ну и Проливы тоже под НАТО.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 14:45
            0
            Цитата: Escariot
            Вы опираетесь на слухи о подрыве турецких потоков

            Ерунда. Я говорю о том, что такие слухи существуют, и Турция просто вынуждена будет реагировать.

            Цитата: Escariot
            а яноворб про факт того

            Гм. А "janoworb" - это что? wink

            Цитата: Escariot
            добрая (ну или злая) половина побережья черного моря уже под НАТО

            От многократного повторения одной и той же глупости размер глупости увеличивается yes

            Цитата: Escariot
            а ещё треть побережья вступят в НАТО при первой возможности

            Когда свист на горе раком встанет. Не раньше request

            Цитата: Escariot
            и Проливы тоже под НАТО

            Еще раз - Турция и НАТО... там все непросто. В конце концов, Греция - тоже в НАТО laughing

            Резюме: плохо. Многословно и неубедительно.
  11. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 11:24
    0
    Если в ЧМ Россия атакует суда, укров, а ВСС,бритов ударят по нашим и получат ответку, это не попадает под 5 статью.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: Михаил Шаманов
      Если в ЧМ Россия атакует суда, укров

      Вот тут и загвостка, суда то все не под украинским флагом.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 12:08
        -1
        Вот тут и загвостка, суда то все не под украинским флагом.
        А в чем загвоздка? Уже было не однократно заявлено. Суда учавствующие или подозреваемые в перевозке оружия переданного украине или используемые для нанесения ударов беспилотниками по крыму и крымскому мосту являются участниками конфликта. Как и страны предрставившие им свой флаг. И это проблема уже этих стран, что они раздают свои флаги кому попало.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 14:00
          0
          Цитата: A2AD
          Вот тут и загвостка, суда то все не под украинским флагом.
          А в чем загвоздка? Уже было не однократно заявлено. Суда учавствующие или подозреваемые в перевозке оружия переданного украине или используемые для нанесения ударов беспилотниками по крыму и крымскому мосту являются участниками конфликта. Как и страны предрставившие им свой флаг. И это проблема уже этих стран, что они раздают свои флаги кому попало.

          Ну вы же читали конвенцию по морскому праву? Там четко написано что надобно делать, ежели судно подозревается в контрабанде оружия. В предложенные вами методы подпадают под определение агрессии от ООН. Изучайте нормативную базу.
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:37
    0
    А как они себе это видят? Будут атаковать наши досмотровые команды?
    А "Темза, сэр!" не получится устами Бэрримора?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:05
      -1
      Цитата: faterdom
      А как они себе это видят? Будут атаковать наши досмотровые команды?
      А "Темза, сэр!" не получится устами Бэрримора?

      Конечно нет. Ни каких проблем с досматровыми командами не будет. Досматривать суда на предмет контрабанды оружия - нормальная практика. Другое дело ежели эти торговые суда будут подвергаться ударам. Атака торговцев - это фактически акт пиратства и на него уже можно отвечать
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:41
    +1
    британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

    Удары по гражданским судам оставим на совести того, кто эту глупость придумал, однако дико интересно, каким образом британские самолёты предполагают предотвращать такие удары? Будут грудью кидаться на противокорабельные ракеты?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 11:59
      0
      каким образом британские самолёты предполагают предотвращать такие удары? Будут грудью кидаться на противокорабельные ракеты?
      А если это будет не ракета, а беспилотник? Атака беспилотника в нейтральных водах или над территорией 3 страны, так себе прицендент. От прямого участия в вооруженном конфликте до нападения на другое государство. Как минимум, после такого можно будет сбивать все нагличанское что летает, где бы его не застали.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:07
      -6
      Придумали это комментаторы ВО, а теперь уже диванники расчехлились до войны со всем НАТО. Наш МИД и МО собирались досматривать суда.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: nik-mazur
      британская авиация патрулирует над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам

      Удары по гражданским судам оставим на совести того, кто эту глупость придумал, однако дико интересно, каким образом британские самолёты предполагают предотвращать такие удары? Будут грудью кидаться на противокорабельные ракеты?

      Скорее угрожать применить свое оружие супротив тех, кто мешает гражданскому судоходству.
  14. Million
    Million Сегодня, 11:46
    -2
    Согласится Путин на зерновую сделку на невыгоднях для России условиях.
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:53
    -1
    Это очередная проверка наличия тестикул у нашего руководства.
    С предсказуемым результатом.
  16. Бледар
    Бледар Сегодня, 14:06
    0
    А если под взором аглицких самолетов подбить сухогруз, идущий в хохло-порт, то что будет? Рискнут бриты своим здоровьем?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:13
      -1
      Цитата: Бледар
      А если под взором аглицких самолетов подбить сухогруз, идущий в хохло-порт, то что будет? Рискнут бриты своим здоровьем?

      А ежели рискнут, то что?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:49
        0
        Цитата: Escariot
        А ежели рискнут, то что?

        Умрут красиво.
  17. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:53
    0
    Появилась информация, что Лондон объявил об отправке боевых самолетов в Черноморский регион для защиты судов с зерном+++++И самолёты отправят и корабли .А мы их керосином поливать будем?