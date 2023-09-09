Американская пресса: Вследствие лесных пожаров усилилось желание жителей Гавайев выйти из состава США

Произошедшие в августе текущего года масштабные лесные пожары на Гавайях усугубили существовавшие ранее в обществе противоречия и привели к усилению стремлений местного населения получить независимость от США.Как сообщает британское издание The Guardian, активисты из числа представителей коренных народов островов, проживающих на территории этого штата, выражают стремление к восстановлению статуса Гавайев как независимого островного государства. Таким образом они хотят сохранить их для последующих поколений.Вследствие пожаров было уничтожено значительное количество жилых домов. Более десяти тысяч гавайцев были вынуждены переселиться. При этом средняя стоимость жилья в этом штате превышает один миллион долларов.Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин подчеркнула, что у гавайских законодателей практически отсутствует какая-либо возможность смягчить для населения последствия возникшего в результате пожаров жилищного кризиса. В связи с этим, она видит единственный выход из создавшейся ситуации исключительно в возможности Гавайев получить независимость от США и самостоятельно управлять своим бюджетом.В настоящее время коренные жители Гавайев являются единственной этнической группой в США, которая не обладает какими-либо правами на самоуправление. Острова были присоединены к США вследствие произошедшего в конце XIX века инициированного американскими сахарными магнатами госпереворота. Включение королевства в состав США до сих пор воспринимается частью представителей коренных народов как аннексия.