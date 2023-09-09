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Американская пресса: Вследствие лесных пожаров усилилось желание жителей Гавайев выйти из состава США

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Американская пресса: Вследствие лесных пожаров усилилось желание жителей Гавайев выйти из состава США

Произошедшие в августе текущего года масштабные лесные пожары на Гавайях усугубили существовавшие ранее в обществе противоречия и привели к усилению стремлений местного населения получить независимость от США.


Как сообщает британское издание The Guardian, активисты из числа представителей коренных народов островов, проживающих на территории этого штата, выражают стремление к восстановлению статуса Гавайев как независимого островного государства. Таким образом они хотят сохранить их для последующих поколений.

Вследствие пожаров было уничтожено значительное количество жилых домов. Более десяти тысяч гавайцев были вынуждены переселиться. При этом средняя стоимость жилья в этом штате превышает один миллион долларов.

Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин подчеркнула, что у гавайских законодателей практически отсутствует какая-либо возможность смягчить для населения последствия возникшего в результате пожаров жилищного кризиса. В связи с этим, она видит единственный выход из создавшейся ситуации исключительно в возможности Гавайев получить независимость от США и самостоятельно управлять своим бюджетом.

В настоящее время коренные жители Гавайев являются единственной этнической группой в США, которая не обладает какими-либо правами на самоуправление. Острова были присоединены к США вследствие произошедшего в конце XIX века инициированного американскими сахарными магнатами госпереворота. Включение королевства в состав США до сих пор воспринимается частью представителей коренных народов как аннексия.
Использованы фотографии:
Wikipedia/State Farm
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    +2
    Американцам надо страдать за Украину,пусть радуются что Пёрл Харбор не полыхнул.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:16
    +9
    Безусловно, надо помочь населению Гаваев сбросить американское иго. Для начала поднять вопрос об ущемлении их прав на уровне ООН, потом рассмотреть поставки оружия
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:38
      0
      потом рассмотреть поставки оружия
      На Гаваи - один из штатов США? belay
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 12:10
      +2
      Учитывая, что Гавайи, исторически могли принадлежать России, думаю, вполне закономерно было бы предоставить им право на самоопределение и устроить гастроли музыкального коллектива.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    +3
    АмериГа, она, вроде как "рай на земле" , но не для всех...
    Это не новость, в общем то.
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:28
    +4
    Надо срочно провести референдум о вступлении Гавайев в РФ.
  5. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 11:42
    +6
    надо всячески поддержать свободоизъявление гавайцев!! Перл-Харбор тоже вывести
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:57
    0
    Чей Гаваи?
    ?????????????????????????
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:25
    +1
    ***
    — "В 1804 году, в рамках первой русской кругосветной экспедиции под руководством Н. П. Резанова, Гавайи впервые посетили русские: сюда зашли корабли «Надежда» и «Нева», под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.Уже тогда гавайцы выразили желание перейти в подданство России.
    Елизаветинская крепость или Форт Елизаветы (англ. Russian Fort Elizabeth — «Российский форт Елизаветы») — бывшая российская крепость на острове Кауаи Гавайи, построенная в 1816—1817 годах под руководством сотрудника Российско-американской компании Георга Шеффера (1779—1836) силами местных жителей. Строительство крепости являлось частью плана Шеффера по созданию на острове колонии и присоединению Гавайев к Российской империи" ...
    ***
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:28
    +2
    А это желание никогда на Гавайях не исчезало. Кстати, у них есть и правительство в изгнании, с вполне легитимным монархом, и обращение в ООН они не первый десяток лет пишут. Да и действовавшему президенту Клинтону пришлось официально признать, что Гавайи на данный момент - незаконно оккупированная территория...
    1. guest
      guest Сегодня, 12:45
      0
      Давно пора созвать какую нибудь гавайскую платформу. laughing
  9. guest
    guest Сегодня, 12:43
    +1
    Включение королевства в состав США до сих пор воспринимается частью представителей коренных народов как аннексия.

    И после этого у американцев хватает наглости обвинять нас в аннексии чего то.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:03
      +1
      Тем более это "включение" - включало выключение населения островов.
      Джеймс Кук определил численность населения Гавайев примерно в 400 тысяч человек. В 1832 году первая перепись населения на Гавайях учла всего только 130 тысяч жителей. К 1866 году численность коренного населения островов сократилась до 63 тысяч. По последней переписи 1940 года, на Гавайях оставалось лишь 14 тысяч чистокровных гавайцев и 50 тысяч лиц смешанного населения.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:32
    0
    Выйти из состава сша, неужто в состав украины попросятся? А что, им денег немеряно и техники отсыпают, хватит танками пожары завалить и горами долларов сверху засыпать для переплавки железок на металл!