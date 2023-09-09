Представители стран G20 договорились о компромиссных формулировках в вопросе украинского конфликта

В результате переговоров дипломатам, представляющим страны G20 («Большой двадцатки») все же удалось прийти к компромиссным решениям по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.Как утверждается, в ходе переговоров дипломатам удалось преодолеть имеющие место принципиальные разногласия между Российской Федерацией и рядом стран Запада. В итоге страны пришли к «компромиссным формулировкам». Если бы компромисс не был достигнут, то это угрожало бы принятию совместной декларации по итогам саммита в Индии.Источник информационного агентства утверждает, что в этом году «компромиссные формулировки» схожи с теми, что были приняты в 2022 году во время саммита «Большой двадцатки» на острове Бали в Индонезии. Теперь лидеры стран – участниц G20 должны одобрить данные формулировки.Между тем, первый заместитель помощника президента США по повросам национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о разработке американской администрацией неких формулировок по России и Украине в итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.Однако представитель американской администрации сам признал, что не уверен в поддержке этих формулировок другими странами. Соответственно, возник бы риск того, что итоговая декларация так и не будет согласована, и это серьезно угрожало бы имиджу «Большой двадцатки».Напомним, что саммит G20 проходит в Нью-Дели (Индия) 9-10 сентября. В нем участвуют представители стран «Большой двадцатки», а также девяти государств – гостей мероприятия, включая Испанию, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Сингапур, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нигерию. Российская Федерация на саммите представлена министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, президент России Владимир Путин на саммит не поехал.