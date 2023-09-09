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Представители стран G20 договорились о компромиссных формулировках в вопросе украинского конфликта

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Представители стран G20 договорились о компромиссных формулировках в вопросе украинского конфликта

В результате переговоров дипломатам, представляющим страны G20 («Большой двадцатки») все же удалось прийти к компромиссным решениям по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.


Как утверждается, в ходе переговоров дипломатам удалось преодолеть имеющие место принципиальные разногласия между Российской Федерацией и рядом стран Запада. В итоге страны пришли к «компромиссным формулировкам». Если бы компромисс не был достигнут, то это угрожало бы принятию совместной декларации по итогам саммита в Индии.

Источник информационного агентства утверждает, что в этом году «компромиссные формулировки» схожи с теми, что были приняты в 2022 году во время саммита «Большой двадцатки» на острове Бали в Индонезии. Теперь лидеры стран – участниц G20 должны одобрить данные формулировки.

Между тем, первый заместитель помощника президента США по повросам национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о разработке американской администрацией неких формулировок по России и Украине в итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Однако представитель американской администрации сам признал, что не уверен в поддержке этих формулировок другими странами. Соответственно, возник бы риск того, что итоговая декларация так и не будет согласована, и это серьезно угрожало бы имиджу «Большой двадцатки».

Напомним, что саммит G20 проходит в Нью-Дели (Индия) 9-10 сентября. В нем участвуют представители стран «Большой двадцатки», а также девяти государств – гостей мероприятия, включая Испанию, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Сингапур, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нигерию. Российская Федерация на саммите представлена министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, президент России Владимир Путин на саммит не поехал.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:39
    +3
    . В итоге страны пришли к «компромиссным формулировкам». Если бы компромисс не был достигнут, то это угрожало бы принятию совместной декларации по итогам саммита в Индии.
    Будет совместная декларация, не будет... это, что то изменит, кто то без неё прям жить не может???
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    0
    . В итоге страны пришли к «компромиссным формулировкам». Если бы компромисс не был достигнут, то это угрожало бы принятию совместной декларации по итогам саммита в Индии.
    Будет, совместная декларация, не будет... это, что то изменит, кто то без неё прям жить не может???
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:06
      +1
      В итоге страны пришли к «компромиссным формулировкам».
      "Ты мне, я тебе"! yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:16
        0
        Искусство компромисса... мир держится на нескольких условиях/определения, в. т. ч. и на умении договариваться, компромиссах.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:58
    0
    Лучше бы провели этот самит как есть(правда , а не ложь). А так , ерунда полная(а не самит) , да и Путин сделал себя невыездным . Даже на выборы не ходит.
  4. Комментарий был удален.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:02
    0
    Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
  6. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 12:23
    0
    первый заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявил о разработке американской администрацией неких формулировок по России и Украине в итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

    А амеры все "разрабатывают", стараются: до майданов - формулировки, к саммитам - анти формулировки. Интриганы, хамелеоны , фальсификаторы! Опять выкручиваются, "как уж на сковороде"!