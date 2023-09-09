Премьер-министр Армении заявил о готовности срочно обсудить с президентом Азербайджана напряженность на границе

Свою готовность провести срочное обсуждение ситуации на границе Армении и Азербайджана выразил глава армянского правительства Никол Пашинян. Об этом он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в состоявшемся телефонном разговоре, сообщает пресс-служба правительства Армении.По утверждению Пашиняна, Ереван придерживается договоренностей, которые были достигнуты 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе. Он отметил, что хочет разрешить сложившуюся ситуацию конструктивно, исключительно дипломатическими методами.Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, переброску к его границам азербайджанских войск и блокирование Лачинского коридора Азербайджаном. Макрон заявил Пашиняну, что напряженность на границах двух государств нужно снизить, на что армянский премьер и заявил о готовности срочно переговорить с азербайджанским премьер-министром.Правда, ничего конкретного по итогам данного телефонного разговора сказано не было. Макрон повторил Пашиняну дежурные фразы о необходимости уладить конфликтную ситуацию мирным путем, не допускать эскалации и решать гуманитарные вопросы. Ереван оказался заложником собственной двуличной политики, пытаясь балансировать между Россией и Западом. Нет никаких сомнений в том, что Запад, особенно на фоне куда более важного для него украинского конфликта, не станет заступаться за Армению иными способами, кроме как на словах.Ссориться с Азербайджаном и, тем более, с Турцией в данном случае никто не будет. Достаточно вспомнить, с какой легкостью скандинавские страны пожертвовали «друзьями скандинавских социалистов» - курдскими радикалами, когда зашла речь о необходимости получить одобрение вступлению Финляндии и Швеции в НАТО со стороны Анкары. Швецию, впрочем, все еще в НАТО не приняли, но от курдского движения шведские политики уже дистанцируются.