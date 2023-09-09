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Премьер-министр Армении заявил о готовности срочно обсудить с президентом Азербайджана напряженность на границе

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Премьер-министр Армении заявил о готовности срочно обсудить с президентом Азербайджана напряженность на границе

Свою готовность провести срочное обсуждение ситуации на границе Армении и Азербайджана выразил глава армянского правительства Никол Пашинян. Об этом он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в состоявшемся телефонном разговоре, сообщает пресс-служба правительства Армении.


По утверждению Пашиняна, Ереван придерживается договоренностей, которые были достигнуты 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе. Он отметил, что хочет разрешить сложившуюся ситуацию конструктивно, исключительно дипломатическими методами.

Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, переброску к его границам азербайджанских войск и блокирование Лачинского коридора Азербайджаном. Макрон заявил Пашиняну, что напряженность на границах двух государств нужно снизить, на что армянский премьер и заявил о готовности срочно переговорить с азербайджанским премьер-министром.

Правда, ничего конкретного по итогам данного телефонного разговора сказано не было. Макрон повторил Пашиняну дежурные фразы о необходимости уладить конфликтную ситуацию мирным путем, не допускать эскалации и решать гуманитарные вопросы. Ереван оказался заложником собственной двуличной политики, пытаясь балансировать между Россией и Западом. Нет никаких сомнений в том, что Запад, особенно на фоне куда более важного для него украинского конфликта, не станет заступаться за Армению иными способами, кроме как на словах.

Ссориться с Азербайджаном и, тем более, с Турцией в данном случае никто не будет. Достаточно вспомнить, с какой легкостью скандинавские страны пожертвовали «друзьями скандинавских социалистов» - курдскими радикалами, когда зашла речь о необходимости получить одобрение вступлению Финляндии и Швеции в НАТО со стороны Анкары. Швецию, впрочем, все еще в НАТО не приняли, но от курдского движения шведские политики уже дистанцируются.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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40 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:31
    +2
    Испугался остаться окончательно без армии. Вообще-то если быть честным, армян не смотря на их "древность и божественном непобедимом духе" идти против России, это не то что предательство а не благодарность! Я повторяю, не было бы России не было Армении. А судьба зараза так любит возвращаться бумерангом. Короче Паша испугался звиздюдей получить. Они явно понимают только язык силы. Так что пусть подписывает мирный договор, делим границы, миротворцы помогут оставшимся армянам адаптироваться в Азербайджанское общество или гоу хом. Другого варианта нет. Там или кулак или позор. Выбор за ними.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:36
      +2
      Чистая правда. Армяне должны помнить об этом.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:47
        +1
        Азербайджан, Армения и Иран стягивают войска к границам – возможен новый виток вооруженного конфликта между Ереваном и Баку.

        В настоящее время Азербайджан, Армения и Иран активно стягивают свои войска к сопредельным пограничным рубежам. Турция также не сидит сложа руки.


        Причем Тегеран демонстрирует крайнюю степень недовольства происходящим. Фиксируется переброска иранских войск к армянской, азербайджанской и турецкой границам.

        https://topcor.ru/39095-azerbajdzhan-armenija-i-iran-stjagivajut-vojska-k-granicam-vozmozhen-novyj-vitok-vooruzhennogo-konflikta-mezhdu-erevanom-i-baku.html
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:59
          0
          Премьер-министр Армении заявил о готовности срочно обсудить с президентом Азербайджана напряженность на границе

          Видимо американская марионетка Пашинян будет угрожать Азербайджану учениями НАТО в Р.Армения и подставой армян под военный союз с США..
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:44
      +10
      Давайте больше не будем занимать чью-то сторону и мирить их, просто молча понаблюдаем. Гонор и снобизм лечатся и лекарство это очень горькое. Заметьте, что обострение происходит по итогам переговоров и заверениям США о помощи и защите Армении на фоне антироссийских выкриков Пашиняна, а 11 сентября начинаются их совместные военные учения. Так пусть они друг другу глотки грызут, об одном прошу не втягивайтесь в эту свару, берегите российских парней.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:55
        +2
        Они не хотят подписывать мирный договор с Азербайджан и затянуть процесс делимитации. Что для этого нужно? Правильно, небольшой конфликт, но Азербайджан им устроит (если будет конфликт) ад при жизни. Все самые последние техники уже по перемитру.

        Цитата: Silver99
        об одном прошу не втягивайтесь в эту свару, берегите российских парней.

        Азербайджан за уши привёдет блудного сына обратно в Российский спутник. Гарантирую. Никто их никогда не спасал и не будет спасать кроме России.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 12:10
          +1
          не станет заступаться за Армению иными способами, кроме как на словах.
          Цитата: Azerbaijan2023
          и не будет спасать кроме России.

          Он со штатами учения проводит, думая, что они его спасут....Блажен, кто верует !
      2. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 13:47
        0
        Вы правы, лучше пускай варятся в своем соку, мы уже никак этому не поможем, и Армения своими действиями показала, что не хочет иметь никаких отношений с Россией.
        Боевые действия начнутся и Армения скорее всего прекратит существование.
      3. testerman
        testerman Сегодня, 13:53
        +1
        Там и не надо втягивать россиян. Азербайджан сам в состоянии решить вопрос до конца 2023. Главное что бы не мешали.
        1. Mol_18
          Mol_18 Сегодня, 14:34
          +1
          Азербайждан скорее всего сотрет Армению. и поведение Армении похоже на человека загнанного в угол
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 15:04
            0
            Цитата: Mol_18
            Азербайждан скорее всего сотрет Армению. и поведение Армении похоже на человека загнанного в угол

            Рассмотрим ситуацию. Понимаете если он сделает то над чем подписал в ноябре 2020 года, его живьём сожрут армяне. Он говорит своим ртом что Карабах это Азербайджан и видит как бунтуют люди, все против мира с Азербайджаном. Опять 25. Повтор сценария 2020 года. Ему опять звизды дадут, опять пол армии из остатков (10 000 в Карабахе) и 20 000 в самой Армении. Это максимальные цифры. Учитывая интенсивные полеты Грузовых самолетов Израиль - Азербайджан, везут там конкретную технику! Опять они лишаться пол армии, тем самым окончательно потеряют государственность. Они не признают НЕ МИРА , НЕ ГРАНИЦ. А раз так, то и Азербайджан не будет признавать и каждый раз у них будут забирать всё больше и больше. Я думаю будут пробивать коридор из материкового Азербайджана в свой анклав Зенгезур. Армяне его Сюник называют. Документы выше было изложено кому принадлежит это земля. Как говорил Российский журналист....раньше армянам предлагали самую широкую автономию)))) с самоуправлением но в составе Азербайджана, они отказались) Дальше им сказали давайте верните хотя бы 5 районов из 7 которые даже не Карабах и начнем мир, они сказали не фига)))) Далее они теряют все 7 районов и часть Карабаха)) говорим дадим автономию но не с самоуправлением))) они отказались))))) вы понимаете как им не повезло? Да простит меня Бог сам я не ангел, но армянам поделом. Бог не фраер, всё видит. Им же Россия на блюдочке подарила Армянскую губернию что потом стала Арменией в начале 20 века. А в середине 20 века, и центрально южную часть Азербайджана..... Жадность фраера сгубила. Им показалась и это мало...Карабах. Вот тут они просчитались. Не смогли его сожрать! Мало того расплата и карма за 2 остальных пришли. Вот в чём дело.
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 11:42
    0
    А что Пашиняну остается!? Только сдать Нагорный Карабах Азербайджану. За это его съедят живьем армяне, но зато все утихнет. good
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:54
      +3
      Задача Пашиняна развязать конфликт между Турцией и Ираном.Чтобы ликвидировать гегемонию треугольника Турция-Россия-Иран на Ближнем Востоке ,установившуюся после войн в Ираке и Сирии и переделить Ближний Восток заново ,но уже в пользу Запада.Такая задача стоит перед Пашиняном.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:13
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Задача Пашиняна развязать конфликт между Турцией и Ираном.Чтобы ликвидировать гегемонию треугольника Турция-Россия-Иран на Ближнем Востоке

        Иран не впишется в войну. Почему? Как вы представляете что Иран нападёт на Турцию или Азербайджан? Моментально на Иран нападут со всех сторон. Весь мир ждёт повода их агрессии. Во 1-ых Россия не позволит Ирану дёргатся. Это не его зона интересов когда есть Россия. Далее, к примеру России нет, а Иран нападает на Турцию. Страна НАТО. Ответка 100% будет на Иран в лице всего Запада + Пакистан + Саудиты и Катар, ОАЭ + главный игрок Израиль. Иран это знает.

        А теперь главное. Иран знает что армяне хотят СОСКОЧИТЬ! Думаете им в радость если в Армению придут Американцы и Запад? Нет. По этому и не будут за них базарится.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: Egorovich
      Только сдать Нагорный Карабах Азербайджану. За это его съедят живьем армяне

      Верно. Только если он получит опять звиздюлей и такую же картину от Ераблура (кладбище) его тоже сьедят. В любом раскладе ему звизда приснится!

    3. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 12:04
      +4
      Вы, я вижу, вообще не в теме. Нагорный Карабах давно сдан Пашиняном. Он признал суверенитет Азербайджана над всей его территорией. И этого Азербайджану мало. Ему еще нужен Зангезурский коридор (территоиия Армении), соединяющий с эксклавом Азербайджана Нахичеванью. А все, что нужно Пашиняну, так это вывод Армении из ОДКБ, вытеснение России с Южного Кавказа и замена ее США или НАТО. Для этого его и привели к власти спецслужбы Британии и США. Плевать он хотел и на Нагорный Карабах, и на Армению, и на армян, где бы они ни жили. Он сейчас зарабатывает себе богатую жизнь на Западе, где-нибудь в Швейцарии, как иуда Горбачев, или в Майами. Азербайджан и Турция пользуются антироссийской (а потому и антиармянской) политикой Пашиняна и готовятся к аннексии части территории Армении или оккупации всей Армении. Парадокс ситуации в том, что России не выгодно и сохранение режима Пашиняна и действия Азербайджана, в результате которых Турция (член НАТО, на секундочку)может выйти на Каспийское море и будет влиять на тюркоязычные народы и в самой России. При этом предоставление Азербайджану права пользования Зангезурским коридором предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Единственное, что может разрешить ситуацию в пользу России и Армении - смена режима Пашиняна на пророссийский. Но наши МИД и спецслужбы в этом отношении сильно отстают, мягко говоря, от западных. А от самих армян ждать решительных шагов по защите Армении не приходится. Они предпочитают обвинять Россию в том, что она их не защищает.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Путник_2
        А все, что нужно Пашиняну, так это вывод Армении из ОДКБ, вытеснение России с Южного Кавказа и замена ее США или НАТО.

        И как вы представляете США и остальное НАТО в Армении, когда у них нет границ ?
        А вот Армению. в составе Турции и Азербайджана, можно предвидеть и это не самый плохой вариант, чем та Армения, которая существует с 1991 года и гадит России .
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:19
        -1
        Цитата: Путник_2
        И этого Азербайджану мало. Ему еще нужен Зангезурский коридор (территоиия Армении), соединяющий с эксклавом Азербайджана Нахичеванью.

        Правильно. Это наша земля. Нас оттуда переселили.







        Армения хорошо зарекламированный проект России. Я выкладываю факты Российские. У них нет купчи на Армению, а им подавай Карабах.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 11:43
    +3
    Об этом он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону
    Он бы еще в спортлото позвонил. Ладно бы обсудил с Алиевым, на худой конец с Эдорганом. А французкий петух то тут с какого боку? Или парширяна зеля где то покусал? Теперь и этот решил все у кого попало клянчить? А где тогда нестираная майка? Без майки точно не подадут. laughing
    1. Д-восток
      Д-восток Сегодня, 11:58
      0
      Взял бы да попросил прислать Иностранный легион, чего стесняться
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:58
      +1
      Цитата: A2AD
      Ладно бы обсудил с Алиевым, на худой конец с Эдорганом. А французкий петух то тут с какого боку?

      Они хотят поменять хозяев своих. Из России на запад. Вот и всё.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 13:43
        0
        Они хотят поменять хозяев своих. Из России на запад. Вот и всё.
        Запад и есть хозяин Пашиняна, и его задача увести под него Армению как увели Украину сделать из Армении ещё одну антироссию и, возможно, антиТурцию. Старается изо всех сил посеять вражду к РФ. И НК он сдал без особого сопротивления, чтобы показать якобы наплевательское отношение РФ к своей стране и отсутствие выгод от членства в ОДКБ. Соросёнок, и этим всё сказано.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:43
    0
    Сколько "пятниц" на неделе у Пашиняна?Кто же ему теперь поверит?.....предав один раз-предаст и потом...."многовекторный".....
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:43
    0
    Армяне сами не приняли к себе Нагорный Карабах. Теперь осталось дождаться, когда Иревань отойдет Азербайджану. США далеко, а Алиев с султаном Эрдоганом рядом.
    В чем смысл существования пашиняновской Армении для России?
    Армянский коньяк уже разливают в России, а богатая армянская диаспора давно уже перебралась в Москву, поближе к Кремлю.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:52
      +2
      Цитата: Фактор
      Армянский коньяк уже разливают в России, а богатая армянская диаспора давно уже перебралась в Москву, поближе к Кремлю.

      Коньяку в России и без Армении хватает, а богатая армянская диаспора, еще после ПМВ обосновалась в США и в той же Турции, в России живут те люди которые хотели жить как люди, учиться и работать и каждый из нас имеет знакомых и друзей из армян, рожденных в России. Но вот последняя волна мигрантов из Армении, начиная после Баку и Сумгаита и до настоящего времени, это не самые лучшие представители их народа.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:06
      0
      Цитата: Фактор
      Армянский коньяк уже разливают в России

      Если увидите этот коньяк, он Азербайджанский. Попробуйте, Вам очень понравится. Вам не то что армянский, даже Хеннеси пить не захотите.

      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: Azerbaijan2023
        Попробуйте, Вам очень понравится. Вам не то что армянский, даже Хеннеси пить не захотите.

        Пробовал, зело бардзо качественный, а армянского уже после развала союза не видел. При СССР был в Питере разливной завод армянского коньяка и вин, а после развала промышленное производство коньяка, да и вин в Армении не существует. Мои друзья летчики привозят из Еревана коньяк частного производства и коньячный спирт.
        Азербайджанский коньяк повсеместно заменил армянский.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:11
          0
          Цитата: tihonmarine
          Азербайджанский коньяк повсеместно заменил армянский.

          Коньяк у нас делают давно и очень даже не плохо. Я всегда любил пить Хеннеси Х.О. Но после того как мне подарили Азербайджанский коньяк, кстати он не такой и дешевый по цене, я был очень удивлен. Мягкий аромат и вкус. Короче попробуйте...Но только экспортные варианты.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:44
    +1
    Макрон заявил Пашиняну, что напряженность на границах двух государств нужно снизить

    Допрыгался Пашинян, до проводились совместные учения с США? Ну пусть дальше проводят. Алиев ещё что-то у дурачков отожмёт.
    США ведь защитят Пашиняна от Алиева, да? А кого они когда то защищали ?
    Уже у Макрона помощь просит, а у Макрона вся Африка под ногами горит, ему не до Кольки Пашиняна. Вообщем - "карапет достукался".
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:08
      -1
      Цитата: carpenter
      Алиев ещё что-то у дурачков отожмёт.

      Однозначно. Мы им предлагали Советские карты, делим границу по Советским картам. Они отказались. Ну раз так, тогда граница будет там где нога наша солдата.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:45
    +1
    Всегда так... когда всякая мелко тень выбирает на правление собой разных... не компетентных, а то и продажных ... в общем понятно.
    ОНИ САМИ ТАКОЕ ВЫБРАЛИ, так что кушайте, не обляпайтесь теперь.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53
    +3
    А тем временем азербайджанская армия добавила ещё одну литеру на боевые машины.Ну что Пашинян помогли тебе европейские друзья в мирном урегулировании?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:02
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Ну что Пашинян помогли тебе европейские друзья в мирном урегулировании?

      Штаты сделали вид, что не заметили, Макрон (сам в дерьме) посочувствовал, у ЕС проблемы, где достать "гроши" для киевского побирушки, БРИКС как то не до армян, даже сообщество ЛГБТ молчит.
      Алиев на коне, карапет под конем.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:54
    0
    Стоит ли Путину снова их мирить?
    ?????????????????????????
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:05
      +2
      Цитата: Румaтa
      Стоит ли Путину снова их мирить?

      Мужик никогда не может мирить женщин.
      Женщин умных не бывает. Есть прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры.
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:58
    0
    Пашинян уже привязал веревку к рогам священной армянской корове и начал тянуть ее на убой..в рамках борьбы с Россией.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:07
    -2
    Главное , чтобы Путина там небыло(а то опять натаскает дрова).
    1. Алексей Гиу
      Алексей Гиу Сегодня, 13:32
      +1
      Главное, что бы у тебя печка не дымила каклостановец
  12. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:41
    0
    Кац(анян) желает сдаться? laughing (буковки, администрация сайта любит буковки не несущие смысл)
  13. Алексей Гиу
    Алексей Гиу Сегодня, 13:30
    0
    Этот "Колян" всегда был марионеткой, правда всегда небритой, поэтому с ней никто не хотел вступать в сношения!