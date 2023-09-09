Военное обозрение
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На Украине при странных обстоятельствах был убит очередной британский «волонтер»-наемник

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На Украине при странных обстоятельствах был убит очередной британский «волонтер»-наемник

Иностранные наемники гибнут на территории Украины не только в ходе боевых действий, но и, судя по всему, в результате преступлений на бытовой почве. Так, о гибели очередного британского «волонтера» - наемника сообщает пресса Соединенного королевства.


Джордан Чедвик, 31 года от роду, приехал на Украину специально для участия в боевых действиях. В прошлом мужчина с 2011 по 2015 годы служил в британской армии, то есть имел некоторую военную подготовку и опыт службы.

Британский «волонтер» вступил в ряды т.н. «Интернационального легиона» ВСУ, в котором служат наемники из самых разных стран мира. Вероятно, британский «дикий гусь» собирался убить много русских солдат, но в итоге убили его самого, и убили отнюдь не российские военнослужащие.

Тело Чедвика нашли в местном водоеме. Руки «джентльмена удачи» были связаны за спиной, что свидетельствует лишь об одном – смерть британца носила криминальный характер.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование преступления. Непонятно, из-за чего расправились над британцем – это могло быть преступление с целью ограбления, устранение из-за нежелания платить жалованье перед увольнением и даже банальная пьяная драка.

Гибель гражданина Великобритании уже подтвердили в министерстве иностранных дел королевства. 7 августа тело Чедвика доставили в Великобританию.
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23 комментария
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:50
    +11
    Зарабитчанин. Заработал, и даже получил. Теперь удовлетворен полностью.
    Интересно, отправляя на родину, руки-то развяжут?
    А вообще - зачем из водоема достали, попозже могли три ведра раков насобирать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:03
      +9
      А вот сколько волонтёров погибло при ударе по Кривому Рогу.
      Ближе к вечеру стало известно, что в атакованном ВС РФ здании в Кривом Роге проходило совещание высокопоставленных украинских военных. В момент удара в здании находились не только полицейские, а также высший офицерский состав оперативного командования «Восток» ВСУ. Появились сведения, что там уничтожено под 40 врагов и больше 50 ранено.

      https://topcor.ru/39097-vs-rf-nanesli-raketnyj-udar-po-mestu-soveschanija-vsu-v-krivom-roge.html

      В момент совещания. Много скорых - прокомментировал удар по Кривому Рогу телеграм-канала "Два майора". сети публикуют фото разрушенного во время совещания здания, от которого осталась груда кирпичей и торчащие балки. На месте удара продолжается разбор завалов, количество раненых увеличивается, а последствия обрастают подробностями.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +2
    Их дела... просто очередной гусь показал, что и плавать они как то не ах, как и все остальное прочее.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:14
      +3
      Цитата: rocket757
      ..... очередной гусь показал, что и плавать они как то не ах, как и все остальное прочее.

      А ведь на острове вырос, давние традиции мореплавания lol АХ! АХ! Британский стыд.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:33
        0
        Привет Дмитрий soldier
        Так то это даже не британская дурь, потому как оно много где есть.
        Летят перелетные... гуси, их отстреливать или топят, как в этом случае. Один фиг.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:52
    +10
    А этот прощелыга помер — прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке.— Никудышный был моряк…
    Р. Л. Стивенсон. Остров сокровищ.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:53
    +3
    Нормальная практика в расчетах с "гусями" приехавшими лично без вербовочных контор, их или убирают или грабят.
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:57
    +6
    Скорее всего получил сполна, расписался в ведомости, но донести не смог.
  6. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 11:58
    +5
    Вполне возможно - это элемент гос. политики, т.к. украинцы сами признали, что им не хватает денег на выплаты. А тут, скорее всего, наемник по бумагам получил все, что заработал.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:01
      +4
      Цитата: _КМ_
      получил все, что заработал.

      Точная формулировка ! hi И побольше бы таких, из водоемов !
  7. реалист
    реалист Сегодня, 12:04
    +4
    Господи, какой криминал, он сам наложил на себя руки, осознал глубину своего морального падения и не смог так жить дальше.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:38
      +1
      Сам связал себе ру к и, чтоб, не дай Бог, не выплыть...
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:11
    +2
    Хорошая добыча для разбойников попалась...деньги, беньги, дребеденьги...Аль-Капоне для надёжности таких ходячих кошельков ещё в тазик с бетоном утрамбовывал...чтоб не всплыли со временем.
    Пруд видать мелковат для наемника оказался.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:52
      +1
      Просто на бетон решили не тратиться
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:24
      +1
      Хорошая добыча для разбойников попалась...


      Разбойники совсем не патриотичные... request
  9. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:11
    +2
    .....руки "джентльмена удачи" были связаны за спиной ....

    Кто бы мог представить такую странную смерть wassat на суше?
  10. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:21
    +6
    Руки связаны. Это никакая не драка. Больше всего похоже, что его по излюбленной американской традиции, регулярно обновляемой в Гуантанамо, макали рожей в воду. Зачем? Да как обычно - доступ к счету трясли. Пароль от карты, естественно, тоже. Что указывает на так сказать частную инициативу. Если бы командование не желало ему платить, то тело ни за что не нашли бы.
    Это явно "боевые товарищи" постарались. Милые там у них взаимоотношения, залюбуешься...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:04
      0
      Фунты стерлингов,они всех,сближают.) Возможно,какому то рАгульку из Львовской области,на " гАрнУ машИну" не хватило. Вот он и " полюбопытствовал" у британца, пребварительно,связав руки,скотчем. Ну а дальше- то ли лужа была слишком глубокая, то ли англичанин- слишком жадным оказался.)
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:25
      0
      Это явно "боевые товарищи" постарались.

      само собой
  11. guest
    guest Сегодня, 12:22
    0
    На Украине при странных обстоятельствах был убит очередной британский «волонтер»-наемник

    Может и у нас появился наконец некий аналог Буданова? Ну а наёмнику земля стекловатой.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:23
    0
    Тело Чедвика нашли в местном водоеме. Руки «джентльмена удачи» были связаны за спиной

    Да понятно все, он как в анекдоте - голодных зайцев подкармливал) И попался деду Мазаю
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:00
    +1
    Руки связанные скотчем?.. Какое жестокое самоубийство!)
  14. bars042
    bars042 Сегодня, 13:25
    0
    А, откудава такие машинки, как на фото из заголовка, да ещё с такими Надписями: