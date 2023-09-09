Иностранные наемники гибнут на территории Украины не только в ходе боевых действий, но и, судя по всему, в результате преступлений на бытовой почве. Так, о гибели очередного британского «волонтера» - наемника сообщает пресса Соединенного королевства.Джордан Чедвик, 31 года от роду, приехал на Украину специально для участия в боевых действиях. В прошлом мужчина с 2011 по 2015 годы служил в британской армии, то есть имел некоторую военную подготовку и опыт службы.Британский «волонтер» вступил в ряды т.н. «Интернационального легиона» ВСУ, в котором служат наемники из самых разных стран мира. Вероятно, британский «дикий гусь» собирался убить много русских солдат, но в итоге убили его самого, и убили отнюдь не российские военнослужащие.Тело Чедвика нашли в местном водоеме. Руки «джентльмена удачи» были связаны за спиной, что свидетельствует лишь об одном – смерть британца носила криминальный характер.Сейчас правоохранительные органы ведут расследование преступления. Непонятно, из-за чего расправились над британцем – это могло быть преступление с целью ограбления, устранение из-за нежелания платить жалованье перед увольнением и даже банальная пьяная драка.Гибель гражданина Великобритании уже подтвердили в министерстве иностранных дел королевства. 7 августа тело Чедвика доставили в Великобританию.