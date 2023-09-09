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Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино

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Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино

Обстановка на Ореховском направлении Запорожского фронта, где 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не оставляет попыток взять под контроль село Работино и продвинуться в сторону села Вербовое, остается напряженной. Российские источники сообщают об очередных атаках украинских формирований наших позиций на высотах к югу от Работино и штурмовых действиях в направлении Новопрокоповки. Наши утюжат врага из ствольной артиллерии и РСЗО, авиация ВКС РФ активно использует ФАБы.


При этом украинское командование явно идет ва-банк на этом участке, по сути единственном, где за три с лишним месяца контрнаступления ВСУ сумели продвинуться вглубь первой линии обороны ВС РФ. Противник не жалеет снарядов, артобстрелы ведутся практически круглосуточно. Однако кардинально ЛБС здесь не изменилась, наши отражают все атаки. Одновременно российская артиллерия бьет не только по позициям врага, но и срывает переброску подкреплений, обстреливая места скопления живой силы и техники ВСУ в том же Орехово.

В последнии дни наиболее горячие участки фронта находятся в постоянном движении, некоторые позиции переходят из рук в руки несколько раз на дню. Например, на Угледарском направлении украинские войска сумели продвинуться у Новодонецкого, а у Новомайорского успешно контратаковали наши шурмовики. Противник не оставляет попыток форсировать реку Шайтанка между этими населенными пунктами. Действия врага останавливают бойцы бывшей НМ ДНР, ОБТФ «Каскад» и воины-дальневосточники.



К югу от Артемовска противник не оставляет попыток небольшими штурмовыми группами выбить наших бойцов с господствующих высот у Клещеевки, само село в данный момент полностью не контролируется ни одной из сторон. Судя по всему, силы ВСУ на этом участке изрядно порастрачены, количество накатов на наши позиции снизилось. Это позволило уже ВС РФ контратаковать как у Клещеевки, так и в районе Андреевки и Орехово-Васильевки к северо-западу от Артемовска. Российские военные уничтожают вражескую технику и артустановки, в том числе натовские, при помощи БПЛА «Ланцет».

На Луганском направлении ВС РФ продолжили наступательные действия у Новоегоровки и Синьковки. Под ударами позиции ВСУ в Белогоровке, Ямполевке, Невском, Табаевке, Кучеровке и Двуречной.

На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии атаковали у Новомихайловки, в Марьинке и на южных подступах к Авдеевке. По прифронтывым тылам и позициям противника плотно работает наша артиллерия, штурмовая и армейская авиация.

Украинский Генштаб в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино. По данным командования ВСУ, российские военные на этом участке провели успешную ротацию, перебросив дополнительные силы ВДВ. Судя по данным врага, наши сильно активизировались на всех направлениях под Артемовском, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром. Естественно, Генштаб ВСУ рапортует, что «все атаки отбиты, на некоторых участках украинские войска имели успех». Названий конкретно взятых населенных пунктов не приводится.

Тем временем откровенно «порадовала» и позабавила эстонская разведка, официально заявившая, что в ходе боев на Украине «самые важные события разворачиваются в Запорожской области». Соответствующий материал вчера был опубликован в прибалтийском онлайн-издании Delfi. И это одна из стран, которая больше всех огрызается в отношении России и Белоруссии, заявляя о неизбежном «военном вторжении» союзных сил в случае победы ВС РФ на Украине.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:46
    0
    Им придется контратаковать всей огневой мощью в районе Работино и повернуть вспять украинское наступление, иначе такие усилия по обороне будут бесполезны. В этот момент решается исход войны. Вам предстоит отбросить врага в исходные точки.
    1. corrado
      corrado Сегодня, 13:18
      +2
      Интересно, как собираются всу удерживать хоть какие-либо отбитые позиции с наступлением холодов? Времени выстраивать оборону в том же Работино никак нет. Т.е. всё что заняли придётся оставить в серой зоне и уж тем более Работино, находящеесе в низине. Тогда результат наступа склоняется к нулю. Это просто размышления. Нашим ребятам желаю стойкости воинской удачи.
      1. Kwasar9000
        Kwasar9000 Сегодня, 13:42
        -1
        Вот честно, такое впечатление, что вы в армии никогда не были! Что касается Работино, то там уже построены ДОТы и всё остальное (Работино было сдано три недели назад, зачем врут по ТВ - непонятно).
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:01
          +2
          Из чего построены ДОТы, не подскажете...
          Не то, что б верю/не верю, просто интересно как со стороны это могут описать, преподнести.
        2. lukash66
          lukash66 Сегодня, 14:11
          +4
          Цитата: Kwasar9000
          Вот честно, такое впечатление, что вы в армии никогда не были! Что касается Работино, то там уже построены ДОТы и всё остальное (Работино было сдано три недели назад, зачем врут по ТВ - непонятно).
          Какие ДОТы, из чего, что такое ДОТ Вы себе представляете? Кто и как их построил? Их там ровняют при малейшем шевелении, а тут бетономешалки, другая строительная техника, в/строители. Даже допустим готовые сооружения из бетона или какие то бронеколпаки, но их надо как то подвезти, выгрузить. Пердячим паром на руках тут никак не прокатит.
          Или в армии переслужили?
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:29
            +3
            Кстати, даже бетонные укрепления, что б стать по настоящему надёжными, должны простоять без воздействия много месяцев... никакие добавки не помогут сделать их прочным, менее чем за 3 месяца!
            Возить готовые плиты и укладывать их... на передовой, под обстрелами противника, это бред, больная фантазия. Готовые, цельные укрытия... в тылу можно, на передовой нет.
    2. Jafar
      Jafar Сегодня, 14:03
      +2
      Зачем? Когда враг вязнет в нашей обороне его легче накрыть на пока ещё неподготовленных позициях. Это ж основы - у атакующих как правило потери выше. А для РФ главное не упереться в клочки земли, а сохранить жизни наших людей
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:17
    +5
    Большой замес идет. Военные всего мира изучают его с громадным интересом.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:20
    +1
    ВСУ сумели продвинуться вглубь первой линии обороны ВС РФ.

    Каждый день СМИ РФ пишут: то сумели, то не сумели. Где правда?
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 14:06
      +1
      Где правда?

      Война - путь обмана. Правда будет описана позже
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:40
    +6
    Дык вроде как говорят это все предполье, в том числе и само Работино. До первой линии ещё км 5-6. С чего все талдычат о взятии первой полосы? Ну шароварникам то понятно, наши то что все нагнетают? Не, ну конечно, положить там наших пацанов за развалины посёлка в 30-ть домов это круто, зато ни шагу назад. Вроде как не 42ой год. Как зашли, так и выйдут. Четвёртый месяц, прошли 10 км максимум. Дык там ещё месяца на три только до первой полосы. Дальше то будет кому вторую прогрызать?
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 13:56
      +2
      Так уже и четвёртую линию обороны наши заканчивают сооружать, укропам людей и техники уж точно там не хватит, а нашим к зиме необходимо активизировать свои действия, позиционная война нам ничего хорошего в конечном итоге не принесёт.
      1. Комментарий был удален.
  5. tarakan
    tarakan Сегодня, 13:55
    +3
    Цитата: lukash66
    Дык вроде как говорят это все предполье, в том числе и само Работино. До первой линии ещё км 5-6. С чего все талдычат о взятии первой полосы? Ну шароварникам то понятно, наши то что все нагнетают? Не, ну конечно, положить там наших пацанов за развалины посёлка в 30-ть домов это круто, зато ни шагу назад. Вроде как не 42ой год. Как зашли, так и выйдут. Четвёртый месяц, прошли 10 км максимум. Дык там ещё месяца на три только до первой полосы. Дальше то будет кому вторую прогрызать?

    Не забываем про резервы РФ, в отличие от СВУ, РФ ещё их не вводило
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    +3
    Пока идут интенсивные боестолкновения, всякие достижения/потери позиций, очень временно.
    До итогов ещё далеко, а что то промежуточные временное, может изменится быстро... хотя, может и не изменится, посмотрим, короче.