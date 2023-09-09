Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино

Обстановка на Ореховском направлении Запорожского фронта, где 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не оставляет попыток взять под контроль село Работино и продвинуться в сторону села Вербовое, остается напряженной. Российские источники сообщают об очередных атаках украинских формирований наших позиций на высотах к югу от Работино и штурмовых действиях в направлении Новопрокоповки. Наши утюжат врага из ствольной артиллерии и РСЗО, авиация ВКС РФ активно использует ФАБы.
При этом украинское командование явно идет ва-банк на этом участке, по сути единственном, где за три с лишним месяца контрнаступления ВСУ сумели продвинуться вглубь первой линии обороны ВС РФ. Противник не жалеет снарядов, артобстрелы ведутся практически круглосуточно. Однако кардинально ЛБС здесь не изменилась, наши отражают все атаки. Одновременно российская артиллерия бьет не только по позициям врага, но и срывает переброску подкреплений, обстреливая места скопления живой силы и техники ВСУ в том же Орехово.
В последнии дни наиболее горячие участки фронта находятся в постоянном движении, некоторые позиции переходят из рук в руки несколько раз на дню. Например, на Угледарском направлении украинские войска сумели продвинуться у Новодонецкого, а у Новомайорского успешно контратаковали наши шурмовики. Противник не оставляет попыток форсировать реку Шайтанка между этими населенными пунктами. Действия врага останавливают бойцы бывшей НМ ДНР, ОБТФ «Каскад» и воины-дальневосточники.
К югу от Артемовска противник не оставляет попыток небольшими штурмовыми группами выбить наших бойцов с господствующих высот у Клещеевки, само село в данный момент полностью не контролируется ни одной из сторон. Судя по всему, силы ВСУ на этом участке изрядно порастрачены, количество накатов на наши позиции снизилось. Это позволило уже ВС РФ контратаковать как у Клещеевки, так и в районе Андреевки и Орехово-Васильевки к северо-западу от Артемовска. Российские военные уничтожают вражескую технику и артустановки, в том числе натовские, при помощи БПЛА «Ланцет».
На Луганском направлении ВС РФ продолжили наступательные действия у Новоегоровки и Синьковки. Под ударами позиции ВСУ в Белогоровке, Ямполевке, Невском, Табаевке, Кучеровке и Двуречной.
На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии атаковали у Новомихайловки, в Марьинке и на южных подступах к Авдеевке. По прифронтывым тылам и позициям противника плотно работает наша артиллерия, штурмовая и армейская авиация.
Украинский Генштаб в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино. По данным командования ВСУ, российские военные на этом участке провели успешную ротацию, перебросив дополнительные силы ВДВ. Судя по данным врага, наши сильно активизировались на всех направлениях под Артемовском, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром. Естественно, Генштаб ВСУ рапортует, что «все атаки отбиты, на некоторых участках украинские войска имели успех». Названий конкретно взятых населенных пунктов не приводится.
Тем временем откровенно «порадовала» и позабавила эстонская разведка, официально заявившая, что в ходе боев на Украине «самые важные события разворачиваются в Запорожской области». Соответствующий материал вчера был опубликован в прибалтийском онлайн-издании Delfi. И это одна из стран, которая больше всех огрызается в отношении России и Белоруссии, заявляя о неизбежном «военном вторжении» союзных сил в случае победы ВС РФ на Украине.