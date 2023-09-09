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Британская пресса: Цели Киева больше не совпадают с целями его западных союзников

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Британская пресса: Цели Киева больше не совпадают с целями его западных союзников

Цели, озвучиваемые киевскими властями, больше не совпадают с целями оказывающих им поддержку в вооруженном конфликте на Украине правительствами стран Запада. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.


В статье, опубликованной на интернет-портале британского телеканала Sky News, Белл отметил, что скептицизм западных союзников Киева по поводу реалистичности достижения целей Киева в конфликте, будет со временем все больше возрастать.

В западной прессе все чаще появляются открытые заявления о провале "контрнаступления" украинской армии. При этом все попытки офиса Зеленского убедить западных кураторов в якобы существовании четкого плана выглядят абсурдно.

Немецкий военный эксперт Ю.Репке заявил, что украинская армия не сможет добиться никаких успехов в процессе своего "контрнаступления". Он отметил, что в течение ближайших месяцев ВСУ не смогут значительно продвинуться вперед. При этом немецкий эксперт подчеркнул, что российские войска не утратили способность вести такую же эффективную оборону, как и ранее.

В своем начавшимся в начале июня "контрнаступлении" боевики киевского режима задействовали свои бригады, прошедшие подготовку в странах НАТО и укомплектованные западной военной техникой и вооружениями.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за время "контрнаступления" составили более 66 тысяч солдат и свыше 7,6 тысяч единиц военной техники. При этом ВСУ не удалось достичь поставленных украинским командованием целей и задач ни на одном из направлений.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:18
    +1
    Тут вычитал ,мотопехотная бригада США имеёт в штате 300 бтэров или БМП .Украинская бригада - 100.На какой успех они надеялись?Странное понимание современной войны.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:28
      +1
      tralflot1832 hi, рыцарь мог позволить себе качественный доспех и оружие, кнехт себе такого позволить не мог, с тех пор мало что изменилось.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:55
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Тут вычитал ,мотопехотная бригада США имеёт в штате 300 бтэров или БМП

      И это для ведения войны с зулусами и с парнями в тапках. Но так это же американская бригада, там за одного убитого солдата, комбрига могут под суд отдать.
      А когда у них воюют колониальные войска украинских зулусов, так их то не жалко, их можно десятками тысяч гнать на убой, никто за них и слова не скажет. Хотя если какой то "наступ" случается, спасибо говорят американскому генералу африканского происхождения.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:22
    0
    Цели Киева больше не совпадают с целями его западных союзников

    Изначально цели киевской хунты были поставлены ей западными союзниками. Наиважнейшая из них - захват Крыма и превращение его в непотопляемый авианосец НАТЫ, контроль над Чёрным морем. Вопрос Донбасса для НАТЫ второстепенный.
    Выводы из этого делайте сами.))))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      0
      А вывод какой?Из статьи-бывший военный выразил свое мнение.Тысяча других выразили мнение противоположное(причем ,из действующиз.Военных и правительственных чиновников)
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:40
      0
      Ну очень сомнительно, что запад ставил перед Украиной задачу - захват Крыма, нанесение ущерба России - да, с чем Украина успешно справляется за счёт жизней своих граждан. С таким успехом можно говорить и, что перед Украиной стоит задача захватить Москву.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:25
    +1
    Этим писунам верить, наивным надо быть, пишут что скажут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:37
      0
      Идет просто усиленная компания с трендом."скорозападсломаетс#"
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 13:36
        0
        А Запад сломается только тогда, когда украинцы закончатся. Ни днем раньше. Пока там хоть кто-нибудь остается способным держать оружие, их так и будут этим оружием снабжать.
  4. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 12:44
    0
    Немецкий военный эксперт Ю.Репке заявил

    ржу не могу, с каких это пор он стал военным экспертом?
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:18
    -1
    Этим киевским властям, прежде чем свои цели озвучивать, надо было с московскими проконсультироваться, как что лучше озвучивать. Денаци- , демили-, и чтоб никакой конкретики, понимай как хочешь, а в конце "мы победили".
    Вот и им так надо было, чтоб даже сдача Львова четко вписывалась в озвученное.
  6. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: Владимир М
    Ну очень сомнительно, что запад ставил перед Украиной задачу - захват Крыма.
    Так как раз такая задача и ставилась. И ВСУ к этому готовили западные инструктора. Об этом даже Арестович говорил сам. Украина просто не успела напасть первой.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:01
    0
    Немецкий военный эксперт Ю.Репке заявил, что украинская армия не сможет добиться никаких успехов в процессе своего "контрнаступления".

    Ну если даже такой начётчик и русофоб как Рёпке охвачен предчувствием поражения от русских - то Украине реально не на кого больше опереться в Европе. Ведь картинку мира в Европе делают СМИ. А они в унынии. Так что не быстро - но отворачиваться от укрорейха потихоньку начнут все.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    0
    в течение ближайших месяцев ВСУ не смогут значительно продвинуться вперед. При этом немецкий эксперт подчеркнул, что российские войска не утратили способность вести такую же эффективную оборону, как и ранее.
    . Эффективная оборона, это понятно, а дальше... а вот об этом говорят мало, хотя теперь уже понятно, что это самое ДАЛЬШЕ и есть самое важное!