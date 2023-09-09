Британская пресса: Цели Киева больше не совпадают с целями его западных союзников

Цели, озвучиваемые киевскими властями, больше не совпадают с целями оказывающих им поддержку в вооруженном конфликте на Украине правительствами стран Запада. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.В статье, опубликованной на интернет-портале британского телеканала Sky News, Белл отметил, что скептицизм западных союзников Киева по поводу реалистичности достижения целей Киева в конфликте, будет со временем все больше возрастать.В западной прессе все чаще появляются открытые заявления о провале "контрнаступления" украинской армии. При этом все попытки офиса Зеленского убедить западных кураторов в якобы существовании четкого плана выглядят абсурдно.Немецкий военный эксперт Ю.Репке заявил, что украинская армия не сможет добиться никаких успехов в процессе своего "контрнаступления". Он отметил, что в течение ближайших месяцев ВСУ не смогут значительно продвинуться вперед. При этом немецкий эксперт подчеркнул, что российские войска не утратили способность вести такую же эффективную оборону, как и ранее.В своем начавшимся в начале июня "контрнаступлении" боевики киевского режима задействовали свои бригады, прошедшие подготовку в странах НАТО и укомплектованные западной военной техникой и вооружениями.По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за время "контрнаступления" составили более 66 тысяч солдат и свыше 7,6 тысяч единиц военной техники. При этом ВСУ не удалось достичь поставленных украинским командованием целей и задач ни на одном из направлений.