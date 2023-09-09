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Нарендра Моди на саммите G20 впервые официально использовал название страны Бхарат вместо слова «Индия»

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Нарендра Моди на саммите G20 впервые официально использовал название страны Бхарат вместо слова «Индия»

Заявления представителей индийского руководства о том, что страна собирается избавляться от британского колониального наследия, оказались не пустым звуком. Председательствующая на данный момент в «Большой двадцатке» Индия встретила гостей саммита под новой табличкой – Бхарат. Ранее, напомним, в Нью-Дели заявляли, что в скором времени название «Индия» перестанет использоваться в официальном плане, так как не имеет местных корней. Вместо этого Индия будет использовать самоназвание Бхарат. Пока эти названия позиционируются как равнозначные.


Сегодня на саммите G20 впервые название Бхарат было использовано и озвучено официально. Премьер-министр страны Нарендра Моди появился за столом саммита за табличкой с надписью «Бхарат».



Одновременно с этим на официальной странице G20 появилась статья «Бхарат – матерь демократии», где говорится следующее:

В Бхарате, то есть в Индии, согласие людей в правительстве было частью жизни с начала письменной истории. Согласно индийскому пониманию, демократия включает в себя ценности гармонии, свободы выбора, свободы иметь множество идей, приемлемость, равенство, управление на благо народа и инклюзивность в обществе. Всё это позволяет его обычным гражданам вести достойную жизнь.

Напомним, что ранее в Дели говорили о возможном выставлении финансовых претензий Лондону за годы оккупации Индии и за вывоз невероятных объёмов индийских ценностей. Речь может идти о триллионах фунтов стерлингов. Следует пожелать Индии успеха в её борьбе с пережитками британского колониализма.
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:14
    +1
    Моди подписал соглашение с США о сервисном обслуживании на территории Индии кораблей и летательных аппаратов Пентагона,так и до создании баз не далеко.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Моди подписал соглашение с США о сервисном обслуживании на территории Индии кораблей и летательных аппаратов Пентагона,так и до создании баз не далеко.

      Ремонт это заработок. И повод получить технологии.
      Размещение баз Индии не нужно. Кто-кто, а индусы
      про колониализм знают все. Думаю не будет там баз.
      1. Комментарий был удален.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 13:22
          +1
          Демокра́тия (др.-греческий δημοκρατία — «власть народа», от δῆμος — «основная политическая и административная единица в Древней Аттике, общество граждан, проживающих на её территории и имеющих политические права», и κράτος — «власть, господство». Слово «κράτος» этимологически происходит от глагола «κρατέω», «κρατώ» который означает держать, господствовать).
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:47
            0
            Цитата: Alex777
            Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία — «власть народа», от δῆμος — «основная политическая и административная единица в Древней Аттике, общество граждан, проживающих на её территории и имеющих политические права», и κράτος — «власть, господство». Слово «κράτος» этимологически происходит от глагола «κρατέω», «κρατώ» который означает держать, господствовать).

            Про это греческое содержание понятия "демократия" забудьте как одно из "окон Овертона" в истории!
            И тогда - в рабовладельческом обществе - понятие "демократия" не распространялось на рабов, т.е. не распространялось на всех людей. Ибо рабов просто за людей не считали, а считали их вещевой собственностью как и скот.

            В логике у всякого понятия есть СОДЕРЖАНИЕ и ФОРМА (т.е. его название).
            СОДЕРЖАНИЕ понятия любого явления в обществе исторически меняется быстрее, чем его ФОРМА, т.е. его название.

            Так что о всех людях под понятием "демократия" говорить не приходится ни тогда, ни сейчас.
            Поэтому дискредитированное либералами (буржуазией) понятие "демократия" всё больше на практике заменяется размытым понятием "общечеловеческих ценностей" и безграничной "толерантности" традиционалистов к вырождающемуся меньшинству.

        2. svp67
          svp67 Сегодня, 13:39
          +1
          Цитата: Татьяна
          Оно МАСОНСКОГО происхождения

          Ага....то есть ранее, да видимо и сейчас Грецию населяют масоны... Интересная трактовка Истории
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:14
    0
    Да пусть они называют свою страну как хотят, вот Дойчляндия для всех Германия, а Молдова - Молдавия¯\_(ツ)_/¯
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: 75Сергей
      вот Дойчляндия для всех Германия

      А вот и нет... Для украинцев она Неметчина )))
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:17
    +1
    Могут называть себя как хотят. Им виднее, их право. В переводе на русский лучше бы осталось традиционное название Индия. Так удобнее. Не редактировать же все старые книги и карты.
    Ведь остался же Эверест наряду с Джомолунгмой.
    Насчёт "матери демократии" напоминает "Украина - родина слонов".
    1. Комментарий был удален.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:19
    0
    А G-20 можно назвать Камсутрой с участием Африканского союза.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 12:20
    0
    Бхарат - это древнее племя Ариев. Бхараты пришли с севера и завоевали земли, которые сейчас входят в Индию и Пакистан. По этой Империи значение слова Бхарат трансформировалось и теперь ассоциируется просто со словом Империя. Вроде так.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:57
      0
      Получается опять порабощение, раз они завоевали...
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: 75Сергей
        Получается опять порабощение, раз они завоевали...
        А покажите хоть одну страну, где этого нет...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: ASM
      Бхарат - это древнее племя Ариев.

      Ну тогда готовый конфликт с Ираном, так как Иран - страна ариев...)))
  6. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:35
    0
    в Дели говорили о возможном выставлении финансовых претензий Лондону за годы оккупации Индии и за вывоз невероятных объёмов индийских ценностей. Речь может идти о триллионах фунтов стерлингов. Следует пожелать Индии успеха в её борьбе с пережитками британского колониализма.

    Вот это ответочка....таких денег все британские острова вместе с Гибралтаром не стоят...разве, что штатики добавить...
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:40
    +1
    Цитата: Татьяна
    Слово "демократия" лучше не употреблять .

    Слово демократия лучше не употреблять именно к Индии.Множество каст,из которых не вырваться .Полтора млрд. населения,а "на поверхности 10 %. crying hi hi
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: фа2998
      Множество каст,из которых не вырваться .Полтора млрд. населения,а "на поверхности 10 %.

      Так именно это и есть САМАЯ НАСТОЯЩАЯ, прям ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Есть ДЕМОС и остальные...
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:45
    0
    И ты Индия, пардон, Бхарат! Сдалась вам эта "многовековая...демократия"? (Вставить название страны или народности в соответствии предпочтениями индивидуума).
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:29
    0
    Брахат говорите, уход от колониального наследия говорите, а как это вяжется с дружбой с сша и англией? А границы с пакистаном тоже пересматривать будем или это всё другое...?
  10. Skif3216
    Skif3216 Сегодня, 15:03
    0
    Вообще англичане из кучи разных княжеств страну собрали и назвали ее Индия. так что в принципе могут какую не будь спецоперацию замутить. Выступит новый король и заявит вы хотели деколонизацию так получайте.