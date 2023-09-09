Нарендра Моди на саммите G20 впервые официально использовал название страны Бхарат вместо слова «Индия»

В Бхарате, то есть в Индии, согласие людей в правительстве было частью жизни с начала письменной истории . Согласно индийскому пониманию, демократия включает в себя ценности гармонии, свободы выбора, свободы иметь множество идей, приемлемость, равенство, управление на благо народа и инклюзивность в обществе. Всё это позволяет его обычным гражданам вести достойную жизнь.

Заявления представителей индийского руководства о том, что страна собирается избавляться от британского колониального наследия, оказались не пустым звуком. Председательствующая на данный момент в «Большой двадцатке» Индия встретила гостей саммита под новой табличкой – Бхарат. Ранее, напомним, в Нью-Дели заявляли, что в скором времени название «Индия» перестанет использоваться в официальном плане, так как не имеет местных корней. Вместо этого Индия будет использовать самоназвание Бхарат. Пока эти названия позиционируются как равнозначные.Сегодня на саммите G20 впервые название Бхарат было использовано и озвучено официально. Премьер-министр страны Нарендра Моди появился за столом саммита за табличкой с надписью «Бхарат».Одновременно с этим на официальной странице G20 появилась статья «Бхарат – матерь демократии», где говорится следующее:Напомним, что ранее в Дели говорили о возможном выставлении финансовых претензий Лондону за годы оккупации Индии и за вывоз невероятных объёмов индийских ценностей. Речь может идти о триллионах фунтов стерлингов. Следует пожелать Индии успеха в её борьбе с пережитками британского колониализма.