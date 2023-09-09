Bloomberg: Эрдоган призывал лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку

Лидеры Группы двадцати (G20) собрались в индийской столице Нью-Дели, чтобы обсудить насущные международные дела. Среди участников саммита турецкий президент Реджеп Эрдоган.Как сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные турецкие источники, Эрдоган призвал лидеров «Большой двадцатки» содействовать возобновлению черноморской зерновой сделки. По словам президента Турции, это можно сделать, лишь выполнив требования Москвы.Издание пишет, что тема зерновой сделки обсуждается Эрдоганом на закрытых встречах с лидерами G20, которые проходят в рамках саммита. Турецкий лидер добивается принятия российских условий по сделке, в частности, переподключения Москвы к системе платежей SWIFT и страхование российского экспорта продовольствия и удобрения.Анкара пытается донести до стран Запада, что возобновить зерновое соглашение можно, только ослабив антироссийские санкции, отмечает Bloomberg.Напомним, что Эрдоган на этой неделе встречался с российским президентом в Сочи, где также обсуждалась зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля. Владимир Путин тогда заявил о готовности страны вернуться в сделку после выполнения её условий.