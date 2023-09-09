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Bloomberg: Эрдоган призывал лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку

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Bloomberg: Эрдоган призывал лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку

Лидеры Группы двадцати (G20) собрались в индийской столице Нью-Дели, чтобы обсудить насущные международные дела. Среди участников саммита турецкий президент Реджеп Эрдоган.


Как сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные турецкие источники, Эрдоган призвал лидеров «Большой двадцатки» содействовать возобновлению черноморской зерновой сделки. По словам президента Турции, это можно сделать, лишь выполнив требования Москвы.

Издание пишет, что тема зерновой сделки обсуждается Эрдоганом на закрытых встречах с лидерами G20, которые проходят в рамках саммита. Турецкий лидер добивается принятия российских условий по сделке, в частности, переподключения Москвы к системе платежей SWIFT и страхование российского экспорта продовольствия и удобрения.

Анкара пытается донести до стран Запада, что возобновить зерновое соглашение можно, только ослабив антироссийские санкции, отмечает Bloomberg.

Напомним, что Эрдоган на этой неделе встречался с российским президентом в Сочи, где также обсуждалась зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля. Владимир Путин тогда заявил о готовности страны вернуться в сделку после выполнения её условий.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    +2
    На Украине рвёт пуканы от инициатив Эрдогана по "зерновой сделке".Крайне возмущены - где слова о выводе российских войск?Прикололо фото на их сайте - типа англицкие самолёты будут прикрывать балкеры стотысячники идущие в порты Украины.Могли бы и урезать аппетит.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Могли бы и урезать аппетит.

      Двойная жадность на Украине, жадность президента иудея и жадность украинского селюка.
      Аппетит он же во время еды приходит, однако.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 12:41
    +1
    тема зерновой сделки обсуждается Эрдоганом на закрытых встречах с лидерами G20, которые проходят в рамках саммита. Турецкий лидер добивается принятия российских условий по сделке, в частности, переподключения Москвы к системе платежей SWIFT и страхование российского экспорта продовольствия и удобрения.

    Анкара пытается донести до стран Запада, что возобновить зерновое соглашение можно, только ослабив антироссийские санкции

    Бросился на амбразуру...как и обещал в Сочи...
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 12:50
      +3
      Бросился на амбразуру...как и обещал в Сочи

      На амбразуру это уж конечно через чур сильно, но за денежку готов подергаться.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 12:43
    +1
    Проглотил наживку в виде зерновой сделки. Посмотрим надолго его хватит и какой результат выйдет.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:57
    0
    По словам президента Турции, это можно сделать, лишь выполнив требования Москвы.

    Ну что же, хоть тут Эрдоган не схитрил, назвав все своими именами.
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:14
    +1
    Султан за Путина. А России нужна Победа, т.е полная ликвидация недостраны уКраины. Не совпадает, однако.
    Для России приходит время перестать миндальничать и делать вид, что нас устраивает старый миропорядок и присущие ему атрибуты типа ООН, "Большой двадцатки" и прочих изживших себя структур - по сути, глобалистских и действующих только в интересах мирового гегемона. Пора менять не только сущность миропорядка, но и его атрибутику.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: Фактор
      Султан за Путина.

      Ну это вряд-ли. Султан сам за себя ну и за Турцию. Отстаивает свои интересы просто, в данном случае, они совпадают с интересами России.
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:32
    0
    Эрдоган призывал лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку


    Не лидеров G20 призывать, а дедушку Байдена. Да и то наверняка кто-то повыше такие вопросы решает.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:33
    +1
    Вот что Сочи "животорящий" делает. Нашло на Эрдоган- хана "озарение". winked
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    -1
    Bloomberg: Эрдоган призывал лидеров G20 выполнить требования России и возобновить зерновую сделку
    . Сказал и сказал... обща ся с забугорными брехунами, смысла НЕТ.
    Искать пути дохода санкций и всех остальных препонов, забугорных, делать все по своему, так, как надо именно нам и нашим партнёрам, вот единственный разумный путь.
    Всё давно понятно.
  9. farelouz
    farelouz Сегодня, 15:04
    0
    просто был размен Армении на Украину - поживем, увидим