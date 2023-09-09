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Датские военнослужащие: Выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине

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Датские военнослужащие: Выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине

Состояние значительной части западной военной техники, передаваемой украинской армии, оставляет желать лучшего. Один из последних примеров – танки Leopard 1 А5 немецкого производства, которые были переданы Украине Данией.


Танки Leopard 1 А5 ранее находились на вооружении Королевской датской армии. Затем Дания закупила новые танки Leopard 2 A7, а от устаревающих танков Leopard 1 решила отказаться, передав их Украине. Однако состояние большинства танков было удручающим, что признают и сами датские военнослужащие.

По словам датских офицеров, для обучения украинских танковых экипажей пришлось изымать танки Leopard 1 из трех национальных музеев. Как оказалось, выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине.

На хранении танки Leopard 1 находились 19 лет. Естественно, их практически не обслуживали. Поэтому обучать украинских механиков-водителей на таких танках было очень сложно. К тому же, датская армия столкнулась с еще одной проблемой – действующие военнослужащие зачастую уже не имели опыта эксплуатации и обслуживания танков Leopard 1.

Поэтому обучением украинских танкистов занялись ветераны королевской армии. На учебном полигоне Клиц в Германии были организованы курсы подготовки украинских танковых экипажей, а в качестве инструкторов выступили временно вернувшиеся на военную службу отставные датские танкисты.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Vinding
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:30
    +1
    Ну так кто бы сомневался, Запад не любит тех кто проигрывает, Запад не любит платить за кого то, Запад не хочет платить за какую-то там Украину(которая все больше и больше наглеет) по ПРИКАЗУ Вашингтона.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:12
    +3
    Когда это запад своих рабов современным оружием, да еще в хорошем состоянии вооружал?
    Да и вообще, принцип "Что "гав"? Собак кормить не забывай!" никто не отменял)))
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: Bingo
      Когда это запад своих рабов современным оружием, да еще в хорошем состоянии вооружал?
      Да и вообще, принцип "Что "гав"? Собак кормить не забывай!" никто не отменял)))

      В целом вы правы. Перед западом не стоит задачи сбережения украинских в/сл, т.к. они просто должны умирать за его интересы, для чего им просто выдаются средства для их же гарантированной ликвидации. Запад не опасается того, что на их улицах будут проходить массовые антивоенные демонстрации т.к. во имя достижения ИХ целей гибнут НЕ ИХ подданные, а украинские солдаты, а стало быть старая техника завалявшаяся на складах для них вполне сойдёт. Перед западом так же не стоит проблема выплат пособий семьям погибших и инвалидам т.к. и это бремя ляжет на власти украины, так что дешевле украинских солдат, только солдаты папуасов.
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:16
    0
    По словам датских офицеров, для обучения украинских танковых экипажей пришлось изымать танки Leopard 1 из трех национальных музеев. Как оказалось, выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине.
    Простой пример того -кто и как относится к тому, что у него есть.
  4. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 13:21
    +3
    Сдали в утилизацию за приличные деньги хохлам,а нашим цыганам тяжести после боев тягать-подбитые танки на металлоприемку тащить.Глупо верить,что " объединенной" европе хочется расставаться с собственным оружием в угоду эфимерным целям " победы над Россией".
    Любой из них понимает,что если разделаются с медведем,то шавок потом просто проглотят и ничего америке европа не сможет противопоставить.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 13:38
    +1
    В музеях танки зачастую на ходу и участвуют в исторических смотрах и покатушках. А вот простоявшие 20 лет на базе хранения вряд-ли можно так просто завести. Тем не менее это работает в обе стороны и не каждый т-72 стоящий на хранении можно отправить завтра в бой без капремонта.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:56
    0
    С миру по танку - мертвому припарка!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    0
    Состояние значительной части западной военной техники, передаваемой украинской армии, оставляет желать лучшего.
    . Скакуасам и так сойдёт...
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:20
    0
    М60 и м48 поискать нужно.
    Остались наверное в Мексиках и Колумбиях.
    А потом Тигры с Пантерами в Бовингтоне на ходу еще