Датские военнослужащие: Выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине

Состояние значительной части западной военной техники, передаваемой украинской армии, оставляет желать лучшего. Один из последних примеров – танки Leopard 1 А5 немецкого производства, которые были переданы Украине Данией.
Танки Leopard 1 А5 ранее находились на вооружении Королевской датской армии. Затем Дания закупила новые танки Leopard 2 A7, а от устаревающих танков Leopard 1 решила отказаться, передав их Украине. Однако состояние большинства танков было удручающим, что признают и сами датские военнослужащие.
По словам датских офицеров, для обучения украинских танковых экипажей пришлось изымать танки Leopard 1 из трех национальных музеев. Как оказалось, выставленные в музеях страны танки Leopard оказались в лучшем состоянии, чем переданные Украине.
На хранении танки Leopard 1 находились 19 лет. Естественно, их практически не обслуживали. Поэтому обучать украинских механиков-водителей на таких танках было очень сложно. К тому же, датская армия столкнулась с еще одной проблемой – действующие военнослужащие зачастую уже не имели опыта эксплуатации и обслуживания танков Leopard 1.
Поэтому обучением украинских танкистов занялись ветераны королевской армии. На учебном полигоне Клиц в Германии были организованы курсы подготовки украинских танковых экипажей, а в качестве инструкторов выступили временно вернувшиеся на военную службу отставные датские танкисты.