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Журналист из США: военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики

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Журналист из США: военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики

Если бы Запад мог предоставить Украине гарантии безопасности, киевское руководство могло бы пересмотреть свои взгляды на возможные переговоры с Россией. И первым шагом могло бы стать прекращение огня.


Такое мнение высказал американский журналист Фарид Захария после своего посещения Украины в статье, опубликованной газетой The Washington Post.

«Никакой капитуляции» – это мантра, но некоторые говорят, что можно представить себе прекращение огня – поскольку Украина никогда юридически не подтверждала легитимность российского правления над частями Донбасса и Крыма – в обмен на реальные гарантии безопасности

- пишет журналист из США.

При этом он считает, что военнослужащие ВСУ могут быть более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики. Такое его мнение сформировалось под влиянием беседы с одним украинским политическим деятелем, который попросил не называть его имени.

Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса

- сказал политик.

Но он не уверен, что их мнение готовы разделить украинские военные, находящиеся на передовой, а также те, кто недавно вернулся с фронта. Собеседник журналиста предполагает, что эти люди способны подойти к данному вопросу более гибко.

По мнению Захарии, большинство украинцев поддерживают дальнейшее продолжение военных действий, но они далеко не уверены, что Запад и далее будет им в этом помогать.

Как отметил журналист, сейчас в Киеве почти ничего не напоминает о том, что в стране идет вооруженный конфликт.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:41
    +8
    Возможность мирного договора( капитуляции)- прекращение огня с украинской стороны и руки в гору.Пока в США в журналистике самонадеянные идиоты.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:42
    +9
    Какой компромисс?Руки в гору,и будет вам счастье-живы останетесь..Только не надо песен про поваров и санитаров
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 12:48
    +5
    Так было во все времена, люди которые ходят постоянно рядом со смертью начинают ценить простые законы жизни. Отсюда и рождаются негласные законы обычаи войны касающиеся раненых, воды и другие негласные договорняки.
  4. AllX_VahhaB
    AllX_VahhaB Сегодня, 12:50
    +4
    Как отметил журналист, сейчас в Киеве почти ничего не напоминает о том, что в стране идет вооруженный конфликт.

    Так надо что бы напоминало! В Москву чуть ли не каждый день беспилотники прилетают. Пора уже и по Киеву отбомбиться - разнести на хрен все генерирующие и распределяющие мощности, что-бы без электричества всю ихнюю столицу оставить!
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:53
    +2
    Вполне понятно и логично, почему руководство Украины против "прекращения огня и договорняка" - сразу жёстко станет вопрос, что делать с таким количеством всушников и нациков, так можно и жизни лишиться, они же все потянутся в Киев.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:17
      +2
      После Победы над киевской хунтой -
      Цитата: Владимир М
      - сразу жёстко станет вопрос, что делать с таким количеством всушников и нациков
  6. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:00
    +1
    был недавно опрос уж точно не прокремлёвской vox ukraine, в котором 43% украинцев и 36% укр. беженцев опровергли утверждение, что нацист. идеология не сильно распространена на украине. 29 и 35 соответственно отрицательно ответили, что майдан 2014 не был путчем. 26 и 29 подтвердили тезис, что россия борется против запада и нато на украине. 25 и 29 согласились с тем, что запад использует украину в своих интересах в войне с россией. это не считая беженцев в рф
  7. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:13
    +1
    военнослужащие ВСУ могут быть более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики.

    Вот и надо, чтоб киевские политики на передовой в окопах под огнем посидели, а то
    сейчас в Киеве почти ничего не напоминает о том, что в стране идет вооруженный конфликт

    Ну это как может быть и продолжаться?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:52
      0
      Вот и надо, чтоб киевские политики на передовой в окопах под огнем посидели,
      Не... Эдак они могут в окопах посидеть на второстепенных тихих участках. Пусть пройдут в мясных штурмах. Так сказать на острие атаки. Личным примером покажут...
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:13
    +2
    военнослужащие ВСУ могут быть более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики.

    Это первый лэвэл. Нужно дожимать на второй - желание сдаться в плен.
  9. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:17
    +7
    Какие тут могут быть компромиссы вообще? НАТОвцам нужен Крым, который им зеля пообещал, и черноморское побережье. Нашим нужно тоже самое. Тут в принципе никаких компромиссов быть не может. Какие могут быть в такой ситуации взаимные уступки?
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:29
    +9
    Если бы Запад мог предоставить Украине гарантии безопасности, киевское руководство могло бы пересмотреть свои взгляды на возможные переговоры с Россией.

    Гарантии безопасности Запада, это перемирие на несколько лет, подрастает мобилизационный фонд, накачанный фашистской пропагандой, запад вооружает до зубов украинскую армию, создают десятки линий обороны и тысячи опорников. Реванш в головах украинцев засел на сто лет вперед, армия готова, народ готов, оборона готова, поддержка НАТО готова (даже если и украина не будет ее членом). Но тут уже война будет в десятки раз жесточе, чем сегодня, да и исключать появление ядерного оружия на украине, тоже нельзя.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:32
    +3
    Опять хотим дать передышку нацистам и Западу?! Минск .....
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:38
    0
    Вывод? Всех киевских политиков в окопы! Пусть развивают в себе "готовность к компромиссу". sad
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:55
      0
      Вывод? Всех киевских политиков в окопы! Пусть развивают в себе "готовность к компромиссу". sad
      Лучше наоборот, всех нациков с фронта в киев. Пусть растолкуют своим политикам про готовность к могилизации.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:43
    0
    Вообще ничего не понятно, о чем речь?
    Нас готовят к сдаче нацистам своих позиций?!
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:43
    +1
    военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики

    За дураков нас держат снова...
    8 лет Минских договорённостей мало было для этого шага?
    Опять укронацисты и их хозяева хотят повторить этот фокус?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:58
      0
      Опять укронацисты и их хозяева хотят повторить этот фокус?
      Именно так. С фантазией у них не особо. Если раз прокатило, то зачем что то новое выдумывать? Загрузят ишака золотишком побольше, развешают лапшу погромче. И ведь может и выйти.
  15. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 13:48
    0
    военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики
    Значит их надо поменять местами: военнослужащих в Раду, а политиков из Киева в мясной штурм.
    Как отметил журналист, сейчас в Киеве почти ничего не напоминает о том, что в стране идет вооруженный конфликт.
    Что, даже периодические, пусть и не частые, прилеты Гераней/Калибров/Кинжалов не подсказывают ничего? А сирены ГО? А работа ПВО? Тоже не настораживают? А отлов мужчин военкоматами?
  16. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:03
    0
    Естественно. Умирать-то - им. А "диванникам" и "стратегам" из Киева есть куда бежать, если что.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:08
    0
    Журналист из США: военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики
    . Так зелебобики, сидя в кукуев, чем рискуют?
    Понятно, что передо, кирпич на голову, может произойти где угодно, но это и правда ДРУГОЕ. Мины, снаряды, бомба, ПУЛЯ, это там, в полях... далеко, в общем то.
  18. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 14:33
    0
    Цитата: A2AD
    Опять укронацисты и их хозяева хотят повторить этот фокус?
    Именно так. С фантазией у них не особо. Если раз прокатило, то зачем что то новое выдумывать? Загрузят ишака золотишком побольше, развешают лапшу погромче. И ведь может и выйти.

    Не думаю, что выйдет, они и по зерновой сделке думали как всегда : игра в, одни ворота...
  19. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:57
    0
    Это такая большая новость новостей?
    Разве те, кто воюет и умирает злее политиков? Политики то по тёплым креслам в безопасных столицах ютятся. А военные ихние, политиков ихних, причуды исполняют. У них так. Как у нас - не знаю.