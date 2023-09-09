Журналист из США: военнослужащие ВСУ на линии фронта более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики

«Никакой капитуляции» – это мантра, но некоторые говорят, что можно представить себе прекращение огня – поскольку Украина никогда юридически не подтверждала легитимность российского правления над частями Донбасса и Крыма – в обмен на реальные гарантии безопасности

Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса

Если бы Запад мог предоставить Украине гарантии безопасности, киевское руководство могло бы пересмотреть свои взгляды на возможные переговоры с Россией. И первым шагом могло бы стать прекращение огня.Такое мнение высказал американский журналист Фарид Захария после своего посещения Украины в статье, опубликованной газетой The Washington Post.- пишет журналист из США.При этом он считает, что военнослужащие ВСУ могут быть более готовы к компромиссу с РФ, чем киевские политики. Такое его мнение сформировалось под влиянием беседы с одним украинским политическим деятелем, который попросил не называть его имени.- сказал политик.Но он не уверен, что их мнение готовы разделить украинские военные, находящиеся на передовой, а также те, кто недавно вернулся с фронта. Собеседник журналиста предполагает, что эти люди способны подойти к данному вопросу более гибко.По мнению Захарии, большинство украинцев поддерживают дальнейшее продолжение военных действий, но они далеко не уверены, что Запад и далее будет им в этом помогать.Как отметил журналист, сейчас в Киеве почти ничего не напоминает о том, что в стране идет вооруженный конфликт.