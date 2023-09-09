Bloomberg: Французская корпорация прекратила переработку урановой руды на одном из предприятий в Нигере

Военный переворот в относительно небольшой и одной из самых беднейших в мире африкнской стране Нигер на западе континента, некогда колонии Франции, произошел 26 июля 2023 года. Тогда президент страны Мохамед Базум был смещен солдатами Национальной гвардии, к власти пришли военные под командованием генерала Абдурахамана Тчиани, который позднее возглавил переходное правительство.Сразу после прихода к власти, военные закрыли границы, отозвали полномочия всех иностранных послов и потребовали от Парижа выдворения французского посла и вывода войск. Хотя независимость Нигера была провозглашена еще в 1960 году, страна все это время оставалась под контролем бывшей метрополии.Французы имеют военные базы в Нигере, а также приложили руку к формированию национальной армии. Но более всего Парижу контроль над Нигером важен по причине наличия на территории этого государства больших запасов урановой руды. Также в стране есть железные руды, уголь, золото и другие полезные ископаемые.Все эти десятилетия Франция фактически грабила свою бывшую колонию, управляемую марионеточными властями. К примеру, Париж «закупал» урановую руду, добываемую французскими корпорациями с использованием дешевой рабочей силы местных жителей, по цене 0,8 евро за килограмм. На долю Нигера приходится пять процентов добываемого в мире урана, помимо Франции, он поставлялся в США, Китай и страны Европы, эксплуатирующие АЭС.Накануне новые власти африканской республики объявили, что теперь отпускная стоимость урана для иностранных покупателей будет составлять 200 евро за килограмм. Это почти в 250 раз дороже, чем ранее Нигер продавал это сырье для французских атомных электростанций. Кроме того, временное правительство Нигера объявило о полном прекращении с 31 июля всех поставок урана и золота во Францию.Вчера агентство Bloomberg сообщило, что французская корпорация Orano прекратила переработку урановой руды на одном из своих предприятий в Нигере и вообще намерена закрыть этот завод. Причиной остановки переработки сырья в компании назвали проблемы с логистикой, возникшие в результате введения Парижем санкций против Нигера после военного переворота.Пока что продолжаются работы на руднике группы Somair, 37 процентов которого принадлежит правительству Нигера, сообщила компания. Однако с учетом позиции новых властей и общей ситуации в стране, добыча и переработка урана и здесь может быть прекращена. К тому же, новые власти Нигера вообще могут принять решение о национализации иностранных, в первую очередь французских, компаний, работающих в стране.Переработанное в Нигере компанией Orano урановое топливо покупают в нескольких странах Европы. С учетом нарастающего энергетического кризиса в ЕС, сокращение поставок урана для европейских АЭС может привести к серьезному дефициту выработки электроэнергии, считает Bloomberg. Тогда коммунальная катастрофа в европейских государствах станет еще ощутимее, особенно в преддверии начала отопительного сезона.К слову, нынешний госпереворот в Нигере уже пятый по счету с момента обретения независимости, но именно сейчас, очевидно, страна наконец-то сумеет добиться настоящей свободы, в том числе в распоряжении своими ресурсами для блага экономики и народа.Попытка Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) под нажимом Запада организовать военную интервенцию в Нигер с целью возврата к власти «законного» президента провалилась так и не начавшись. Страны ЭКОВАС просто не сумели собрать необходимое количество военных для вторжения. При этом ряд соседних государств, где также ранее произошли антиколониальные госперевороты, пообещали военную поддержку новым властям Нигера в случае иностранной интервенции.