Военное обозрение
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Bloomberg: Французская корпорация прекратила переработку урановой руды на одном из предприятий в Нигере

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Bloomberg: Французская корпорация прекратила переработку урановой руды на одном из предприятий в Нигере

Военный переворот в относительно небольшой и одной из самых беднейших в мире африкнской стране Нигер на западе континента, некогда колонии Франции, произошел 26 июля 2023 года. Тогда президент страны Мохамед Базум был смещен солдатами Национальной гвардии, к власти пришли военные под командованием генерала Абдурахамана Тчиани, который позднее возглавил переходное правительство.


Сразу после прихода к власти, военные закрыли границы, отозвали полномочия всех иностранных послов и потребовали от Парижа выдворения французского посла и вывода войск. Хотя независимость Нигера была провозглашена еще в 1960 году, страна все это время оставалась под контролем бывшей метрополии.

Французы имеют военные базы в Нигере, а также приложили руку к формированию национальной армии. Но более всего Парижу контроль над Нигером важен по причине наличия на территории этого государства больших запасов урановой руды. Также в стране есть железные руды, уголь, золото и другие полезные ископаемые.

Все эти десятилетия Франция фактически грабила свою бывшую колонию, управляемую марионеточными властями. К примеру, Париж «закупал» урановую руду, добываемую французскими корпорациями с использованием дешевой рабочей силы местных жителей, по цене 0,8 евро за килограмм. На долю Нигера приходится пять процентов добываемого в мире урана, помимо Франции, он поставлялся в США, Китай и страны Европы, эксплуатирующие АЭС.

Накануне новые власти африканской республики объявили, что теперь отпускная стоимость урана для иностранных покупателей будет составлять 200 евро за килограмм. Это почти в 250 раз дороже, чем ранее Нигер продавал это сырье для французских атомных электростанций. Кроме того, временное правительство Нигера объявило о полном прекращении с 31 июля всех поставок урана и золота во Францию.

Вчера агентство Bloomberg сообщило, что французская корпорация Orano прекратила переработку урановой руды на одном из своих предприятий в Нигере и вообще намерена закрыть этот завод. Причиной остановки переработки сырья в компании назвали проблемы с логистикой, возникшие в результате введения Парижем санкций против Нигера после военного переворота.

Пока что продолжаются работы на руднике группы Somair, 37 процентов которого принадлежит правительству Нигера, сообщила компания. Однако с учетом позиции новых властей и общей ситуации в стране, добыча и переработка урана и здесь может быть прекращена. К тому же, новые власти Нигера вообще могут принять решение о национализации иностранных, в первую очередь французских, компаний, работающих в стране.

Переработанное в Нигере компанией Orano урановое топливо покупают в нескольких странах Европы. С учетом нарастающего энергетического кризиса в ЕС, сокращение поставок урана для европейских АЭС может привести к серьезному дефициту выработки электроэнергии, считает Bloomberg. Тогда коммунальная катастрофа в европейских государствах станет еще ощутимее, особенно в преддверии начала отопительного сезона.

К слову, нынешний госпереворот в Нигере уже пятый по счету с момента обретения независимости, но именно сейчас, очевидно, страна наконец-то сумеет добиться настоящей свободы, в том числе в распоряжении своими ресурсами для блага экономики и народа.

Попытка Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) под нажимом Запада организовать военную интервенцию в Нигер с целью возврата к власти «законного» президента провалилась так и не начавшись. Страны ЭКОВАС просто не сумели собрать необходимое количество военных для вторжения. При этом ряд соседних государств, где также ранее произошли антиколониальные госперевороты, пообещали военную поддержку новым властям Нигера в случае иностранной интервенции.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/49398294111/in/photostream/
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8 комментариев
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  1. kot423
    kot423 Сегодня, 14:34
    +2
    Совсем кисло гейропейцам становится в плане электроэнергия/отопление ... И это есть хорошо.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: kot423
      Совсем кисло гейропейцам становится в плане электроэнергия/отопление ... И это есть хорошо.

      У них же есть продвинутая зелёная энергетика, нехай греются. А то можно и у нас в Сибирях дровишек прикупить. Чай на всех леса хватит, евро по 100 за куб. И чур топорами и пилами махать им самим в телегреечках.))))
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: kot423
      Совсем кисло гейропейцам становится в плане электроэнергия/отопление ...

      Ну проблемы явные. Франция , сейчас лидер в использовании АЭС в Европе и остаться без дешевого, для них сырья... это для них очень плохо.
      Так, что ожидаю, что просто так они Нигер не отдадут.
      На долю Нигера приходится пять процентов добываемого в мире урана
      Это очень много, для столь маленькой страны
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:41
    0
    Понятно, события горяченькие!!! Кто на этом костре руки подогреет, это вопрос???
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:42
    0
    Понятно, события горяченькие!!! Кто на этом костре руки подогреет, это вопрос???
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: rocket757
      Понятно, события горяченькие!!! Кто на этом костре руки подогреет, это вопрос???

      Что то Вы даже повторяться на радостях начали)))))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:50
    0
    Откуда такая смелость у нигерцев ,просто посол КНР в Нигере выразил полную поддержку национально- экономическим проектам Нигера.Там у них у проект нефтяной трубой есть на экспорт.Не удивлюсь что произойдёт отжим у Франции её предприятий.Жаль Пригожин погиб - его тема.А так всё китайцам отойдёт в долях.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:53
    +1
    И кто теперь нигер?))))
    ____________________