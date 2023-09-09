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Минобороны РФ: нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием по стратегическим объектам противника

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Минобороны РФ: нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием по стратегическим объектам противника

Российскими военными в течение последней недели нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по стратегическим объектам противника. В результате был причинен серьезный ущерб военной инфраструктуре ВСУ.


Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В период со 2 по 9 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами

- заявил генерал.

Целями, которые успешно поразили наши военные, были средства радиотехнической разведки, предприятия по производству беспилотных катеров, топливные и оружейные склады, хранилища боеприпасов и техники, морские порты и многое другое. Отдельно стоит отметить поражение баз, где украинское командование вело подготовку своих боевиков, в том числе диверсантов из состава так называемого «Русского добровольческого корпуса».

Конашенков отметил, что в результате российских атак удалось помешать работе стратегической радиотехнической разведки противника, а также нарушить линии снабжения подразделений украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.

На разных участках фронта продолжается отражение вражеских атак. Только на Донецком направлении за неделю противником было предпринято 56 безуспешных наступательных попыток.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:51
    0
    Что толку от ударов, хоть групповых, хоть массированных если они проводятся без подготовки и проведения наступления. Полученные потери Запад компенсирует Украине и все начнется заново
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 14:38
      0
      Людскому ресурсу и вооружениям, нередко приходит конец. И так понятно, что конфликт приобрел затяжной характер.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:07
      0
      Толк в уничтожение врага, а наступлений (стремительных, охватывающих) на Украине не будет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:51
    +2
    Тут каждый день надо так бить,а не в течение недели
  3. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 13:53
    +3
    Хорошие новости, но почему мы всё выносим у них, а они стоят на фронте и не отступают? В чём причина? А если бы они столько выносили у нас то как наша оборона бы чувствовала себя....
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:52
      +2
      Как можно вынести все, если в день запускать по паре ракет по одному обьекту? А в воскресенье видимо еще и выходной устраивать. Такими темпами можно "все" выносить до китайской пасхи.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +1
    Интересно что ФАБами разнесли на о Змеиный.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:00
    +10
    Все кто пришел в ВСУ убивать русских должны быть уничтожены.
  6. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 14:36
    +1
    Сегодня с удивлением узнал, что 12.02.2023 мы нанесли удар по мосту в Затоке морским беспилотником. Мост до сих пор не действует и встал вопрос о строительстве нового моста. Молодцы армейцы! А то я намедни, пребывая в неведомости, предлагал его уничтожить к чертям собачьим, что оказывается было сделано давно Российской Армией.)
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Stalingrad2010
      Сегодня с удивлением узнал, что 12.02.2023

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