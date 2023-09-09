Минобороны РФ: нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием по стратегическим объектам противника

Российскими военными в течение последней недели нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по стратегическим объектам противника. В результате был причинен серьезный ущерб военной инфраструктуре ВСУ.
Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
В период со 2 по 9 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами
- заявил генерал.
Целями, которые успешно поразили наши военные, были средства радиотехнической разведки, предприятия по производству беспилотных катеров, топливные и оружейные склады, хранилища боеприпасов и техники, морские порты и многое другое. Отдельно стоит отметить поражение баз, где украинское командование вело подготовку своих боевиков, в том числе диверсантов из состава так называемого «Русского добровольческого корпуса».
Конашенков отметил, что в результате российских атак удалось помешать работе стратегической радиотехнической разведки противника, а также нарушить линии снабжения подразделений украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.
На разных участках фронта продолжается отражение вражеских атак. Только на Донецком направлении за неделю противником было предпринято 56 безуспешных наступательных попыток.