В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена переброска к границам с Арменией военной техники азербайджанской армии с нанесенным на ней новым символом быстрого опознавания, похожим на латинскую букву "F".Ранее уже сообщалось, что на азербайджанской технике нанесены символы, напоминающие перевернутую латинскую букву "A", что по аналогии с российской армией может означать различные направления задействования. Азербайджанские Telegram-каналы в связи с этим массово ставят символ "∀" на аватарки и призывают своих подписчиков поступать аналогичным образом. Символ "∀" используется в математической логике для обозначения квантора всеобщности.В свою очередь, власти Ирана стягивают военный контингент к границам Нахичеваньской автономии и Армении, таким образом демонстрируя готовность вмешаться в случае попытки Азербайджана оккупировать южные районы Армении.Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе продолжается на фоне кризиса, возникшего после блокировки спорных территорий Нагорного Карабаха.Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Армении в Москве Bагаршака Арутюняна, которому была передана нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями спикера армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и российской дипломатии в целом.Глава армянского правительства Никол Пашинян неоднократно выражал поддержку киевскому режиму, а также заявлял о стремлении выйти из связанных с Россией структур с тем, чтобы присоединить Армению в западные наднациональные объединения. Таким образом, армянские власти фактически сделали свой народ заложниками своей прозападной и антироссийской политики.