Сообщения о полете иранского самолета над Крымом оказались багом сервиса Flightradar24

В минувший четверг в сети начала распространяться очередная «сенсационная» новость, касающаяся Ирана и России. Ряд каналов сообщили, что из Тегерана вылетел иранский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД EP-PUS, связанный с КСИР (Корпус стражей исламской революции), маршрут которого якобы проходит над территорией Крыма в сторону Симферополя.
Данные были взяты с веб-сервиса Flightradar24, предоставляющего возможность в режиме реального времени отслеживать пути следования воздушных судов. Из них следовало, что самолет якобы пробыл на территории российского полуострова около двух часов.
Телеграм-канал «Военный Осведомитель» сразу обратил внимание на некоторую странность маршрута следования иранского самолета. Ранее этот борт уже совершал рейсы в Россию, но конечным пунктом посадки была Москва, иногда аэродромы Татарстана, но никогда не территория Крыма или других новых регионов РФ.
Владельцы канала предположили, что данные Flightradar24 могли быть результатом сбоя в системе отслеживания этого ресурса (багом). Такую версию подтверждало и отстутсвие информации о пути следования этого самолета на других аналогичных сайтах.
И вот вчера сервис Flightradar24 официально сообщил на своей странице в американской соцсети, что никакого полета иранского Ил-76ТД в Крым, а тем более посадки в Симферополе, не было. Данный трек стал результатом хакерского вмешательства в онлайн-систему сторонних пользователей.
Мы отключили источник (загрузки недостоверных данных) и продолжаем принимать дополнительные меры для предотвращения появления недостоверных данных
— говорится в заявлении Flightradar24.
Телеграм-канал «Военный Осведомитель» напоминает, что подобный случай уже был в марте 2022 года. Тогда проукраинские пользователи сервиса Flightradar24 сумели взломать систему и виртуально подняли в небо уничтоженный самими же украинскими военными крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Борт даже «совершил несколько маневров» в небе над Киевом.
Известно, что Тегеран официально не признает вхождение Крыма в состав РФ, что делает еще более очевидным невозможность отправки на полуостров иранских самолетов. В то же время, в Киеве, а следом и на Западе, продолжают обвинять власти Исламской Республики в якобы оказываемой России военной помощи. Отсюда очевидно, что фейковый полет иранского транспортника в Симферополь явно на руку пропагандистской машине режима Зеленского.