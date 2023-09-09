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Сообщения о полете иранского самолета над Крымом оказались багом сервиса Flightradar24

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Сообщения о полете иранского самолета над Крымом оказались багом сервиса Flightradar24

В минувший четверг в сети начала распространяться очередная «сенсационная» новость, касающаяся Ирана и России. Ряд каналов сообщили, что из Тегерана вылетел иранский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД EP-PUS, связанный с КСИР (Корпус стражей исламской революции), маршрут которого якобы проходит над территорией Крыма в сторону Симферополя.


Данные были взяты с веб-сервиса Flightradar24, предоставляющего возможность в режиме реального времени отслеживать пути следования воздушных судов. Из них следовало, что самолет якобы пробыл на территории российского полуострова около двух часов.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель» сразу обратил внимание на некоторую странность маршрута следования иранского самолета. Ранее этот борт уже совершал рейсы в Россию, но конечным пунктом посадки была Москва, иногда аэродромы Татарстана, но никогда не территория Крыма или других новых регионов РФ.

Владельцы канала предположили, что данные Flightradar24 могли быть результатом сбоя в системе отслеживания этого ресурса (багом). Такую версию подтверждало и отстутсвие информации о пути следования этого самолета на других аналогичных сайтах.



И вот вчера сервис Flightradar24 официально сообщил на своей странице в американской соцсети, что никакого полета иранского Ил-76ТД в Крым, а тем более посадки в Симферополе, не было. Данный трек стал результатом хакерского вмешательства в онлайн-систему сторонних пользователей.

Мы отключили источник (загрузки недостоверных данных) и продолжаем принимать дополнительные меры для предотвращения появления недостоверных данных

— говорится в заявлении Flightradar24.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель» напоминает, что подобный случай уже был в марте 2022 года. Тогда проукраинские пользователи сервиса Flightradar24 сумели взломать систему и виртуально подняли в небо уничтоженный самими же украинскими военными крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Борт даже «совершил несколько маневров» в небе над Киевом.



Известно, что Тегеран официально не признает вхождение Крыма в состав РФ, что делает еще более очевидным невозможность отправки на полуостров иранских самолетов. В то же время, в Киеве, а следом и на Западе, продолжают обвинять власти Исламской Республики в якобы оказываемой России военной помощи. Отсюда очевидно, что фейковый полет иранского транспортника в Симферополь явно на руку пропагандистской машине режима Зеленского.
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IL-76
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8 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Вчера, 15:27
    +3
    Ну прилетел и прилетел. Кому какое дело. Иран - независимая страна. Россия тоже. Может он очередную партию "Гераней" привез. Что у Kuiva должны спрашивать разрешения или "ваще" в вашингтоне?
    Пустой "сыр-бор".
  2. svp67
    svp67 Вчера, 15:31
    +1
    Известно, что Тегеран официально не признает вхождение Крыма в состав РФ, что делает еще более очевидным невозможность отправки на полуостров иранских самолетов.
    Ну да, ну да, вот США и не признает Тайвань, как самостоятельное государство...
  3. Простой
    Простой Вчера, 15:32
    +1


    ....................
    Частенько троллят.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 15:49
    -1
    Сообщения о полете иранского самолета над Крымом оказались багом сервиса Flightradar24
    или не багом а преднамеренной провокацией
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 15:57
    0
    А разве самолёту, которому разрешено лететь, нельзя лететь?
  6. BABR1950
    BABR1950 Вчера, 16:14
    0
    Г-да, пишите по русски. Баг - ошибка информационной системы. Вот так и пишите, не надо экономить. Люди не понимают - о чём идёт речь.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 16:29
      0
      Цитата: BABR1950
      Г-да, пишите по русски. Баг - ошибка информационной системы.

      давайте в крайности впадать не будем!!!
      есть еще и профильная терминология, вы попросите "винт" перевести, а вместо ксеркопии писать чего-нить другое
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 18:47
    0
    Что то я не пойму.. На фото,какой то асс, на Ил 76,на огороды садится. Вот это мастер!!