Военное обозрение
Войти Регистрация

Самолет Су-30МК2V ВВС Венесуэлы в защищающем от внешнего воздействия ангаре попал в кадр

44
Самолет Су-30МК2V ВВС Венесуэлы в защищающем от внешнего воздействия ангаре попал в кадр

В сети опубликована фотография, на которой можно увидеть расположенный на одном из военных аэродромов Венесуэлы самолет Cу-30МК2V, укрытый в специальном ангаре, способном обеспечить для машины защиту от внешнего воздействия, например от атаки беспилотника.


Несмотря на плачевное состояние экономики Венесуэлы, где, согласно сообщениям в СМИ, существуют трудности с обеспечением населения некоторыми базовыми средствами гигиены, например туалетной бумагой, Минобороны этой страны оказалось в состоянии профинансировать постройку защитных сооружений для обеспечения безопасности дислоцирующихся на военных аэродромах самолетов.

России следовало бы перенимать некоторый опыт других стран, касающийся на первый взгляд мелких, однако важных аспектов. Возведение защитных ангаров способно обезопасить расположенную на военных аэродромах дорогостоящую и редкую технику от потенциальных атак противника, что крайне немаловажно в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Существование подобных угроз ярко продемонстрировали атаки на военные аэродромы в Крыму, Энгельсе и Пскове.

Напомним, 28 июля 2006 года был заключен контракт на сумму в 1,6 миллиардов долларов, по условиям которого вооруженным силам Венесуэлы были поставлены 24 самолета Cу-30МК2V, а также вооружения, запасные части, двигатели. В условия контракта также включалось оказание технической помощи, обучение персонала и организацию сервисного обслуживания на территории этой страны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
44 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 16:01
    +2
    Какая-то сотовая структура, походящая на поликарбонат wassat Сомнительно, что эта конструкция всерьёз способна защитить от атаки ракет/БПЛА. Если только совсем легких...
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Вчера, 16:04
      +9
      Лучше бы покрышками обложили. Мне всё равно на мнение администрации сайта
    2. Харитon
      Харитon Вчера, 16:06
      +18
      Согласен, нужно посоветовать им воспользоваться нашим опытом и забить болт.
      1. Fitter65
        Fitter65 Вчера, 16:33
        -6
        Цитата: Харитon
        Согласен, нужно посоветовать им воспользоваться нашим опытом и забить болт.

        Каким вашим опытом? Американской гильотиной резать советские самолёты на полтавском аэродроме? Или от всех штатовских лизунов получать под видом "гуманитарной помощи" списанный авиахлам, который не понятно, толи сбили толи сам в воздухе развалился, толи столкнулись...
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 16:31
      +1
      Цитата: Doccor18
      Какая-то сотовая структура, походящая на поликарбонат wassat Сомнительно, что эта конструкция всерьёз способна защитить от атаки ракет/БПЛА. Если только совсем легких...

      Если какой-нибудь композит типа слоистых пластиков - то может и защитить. Дрон может легко увязнуть в таком пластике например...
    4. A2AD
      A2AD Вчера, 16:57
      +3
      Какая-то сотовая структура, походящая на поликарбонат wassat Сомнительно, что эта конструкция всерьёз способна
      От атаки не способна. А вот от наблюдения со спутника вполне. Нет наблюдения, нет и целеуказания, следовательно не будет и атаки. Хотя, открытые фронтальные части этому не способствуют. Наблюдение из космоса может вестись и на относительно больших углах. Правда в климате Венесуэлы с их 7ю дождливыми месяцами в году. Даже просто защита от дождя, уже хорошее подспорье.
      1. Аркадич
        Аркадич Вчера, 19:50
        +1
        Наблюдение из космоса может вестись и на относительно больших углах.

        Вы ошибаетесь чем больше угол отличается от 90 тем сильнее происходит оптическое искажение из-за атмосферы. Под собой бывает не разобрать, что за объект, а под углом и подавно. Из-за этого и стараются увеличить группировку спутников.
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 21:25
          +1
          В России подобная защита (как минимум) везде и всегда актуальна:,
          если не защита от беспилотника, то хотя бы от природных осадков (дождь, снег, град и тд). В любом случае, гораздо лучшие условия для обслуживания самолёта, чем на открытом воздухе. А хорошее обслуживание самолётов - тут и жизнь пилотов и продолжительность безаварийной эксплуатации самой техники
    5. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 20:58
      +1
      У меня вот вопрос, почему нищая Венесуэла строит укрытия для самолетов, а богатая Россия нет? И самолет ведь одинаковые, нашего производства!
      1. kventinasd
        kventinasd Вчера, 22:23
        +1
        Цитата: Михаил-Иванов
        У меня вот вопрос, почему нищая Венесуэла строит укрытия для самолетов, а богатая Россия нет?

        Потому что нефте-доходы у Венесуэллы для народа, а в России для Сечиных и Миллеров.
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:06
    +16
    Это не капонир и даже не ангар, даже не обвалованная стоянка. Такая арка продуваемая ветром даже от дождя и снега не защитит.
    Настоящий капонир ВВС СССР:
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 16:20
      +3
      От дождя защитит, думаю они в Венесуэле частные гости и ремонтникам вряд ли охота в сезон дождей ковыряться на улице. А вот насчет снега в Венесуэле не уверен
      1. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 16:26
        +1
        Цитата: alexoff
        А вот насчет снега в Венесуэле не уверен

        Выпадает, немного и редко. Последний раз в октябре прошлого года...
      2. A2AD
        A2AD Вчера, 17:01
        0
        А вот насчет снега в Венесуэле не уверен
        В Венесуэле снега нет. По крайней мере на высотах ниже 2500-3000 Там круглый год температура 20+. Но есть 5 относительно сухих месяца. И 7 месяцев дождей через день да каждый день.
    2. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 16:26
      0
      Цитата: Румaтa
      Это не капонир и даже не ангар, даже не обвалованная стоянка. Такая арка продуваемая ветром даже от дождя и снега не защитит.
      Настоящий капонир ВВС СССР:

      Тоже об этом подумал. Автор статьи про настоящие капониры даже не слышал.
    3. Fitter65
      Fitter65 Вчера, 17:16
      +4
      Цитата: Румaтa
      Настоящий капонир ВВС СССР:

      А кто вам сказал что ЭТО капонир? Это согласно даже википедии
      Арочное укрытие (арочное отсыпное сооружение) — стационарное железобетонное укрытие (сокращённо ЖБУ) предназначено для защиты авиационной техники на местах стоянки от поражающего воздействия средств поражения противника, а также от воздействия атмосферных/погодных условий. ЖБУ использовались для размещения, технического обслуживания, снаряжения, заправки и запуска двигателей самолётов фронтовой авиации (ФА) типа МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-24 и других — схожих размеров, а также любой другой крупногабаритной техники.
      Для более крупных летательных аппаратов — дальних и стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев, самолётов военно-транспортной авиации и тому подобных боевых машин арочные укрытия, как правило, не строят ввиду их огромных размеров и соответствующей стоимости. Иногда данные сооружения некоторые называют «ангарами» и «капонирами», что является ошибкой.
      Вот это сооружение называется на аэродромном жаргоне АРКОЙ. А это "арка" из личного
      Обратите внимание на створки откатных ворот, и на каком расстоянии они находятся от самой арки. Если что то они не цельно литые. на металлическую ферму прикрепляются правильно порезанные ж/б плиты...

      А так арка смотрится изнутри., Эти типа ворота. на самом деле газоотводы/газоходы, Для запуска двигателей в укрытии
      В общем чем арочное сооружение, и обваловка стоянки самолётов, или одиночного укрытия для летательного аппарата я ещё слава богу помню... К чему мой комментарий? Не знаешь - не трынди на балалайке!
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 20:59
      0
      А почему СССР строил укрытия и считал это правильным, а мы сейчас при современных технологиях и материалах не строим?
      Стоимость самолета, который может быть поврежден, не сопоставима со стоимостью беспилотника!
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 21:52
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        А почему СССР строил укрытия и считал это правильным, а мы сейчас при современных технологиях и материалах не строим?
        . Менеджеры. Распределяют деньги в меру своего разумения. А вот с разумением - проблемы ....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:06
    +8
    1981- 83 г ГСВГ все военные самолёты на аэродромах на которые я прилетел и улетал Аэрофлотом- стояли в бетонных бункерах с земляной отсыпкой по верху.Прилетаю в Тверь на дембель - десятки самолётов стоят под открытым небом как по ленеечке.Бросилось сразу в глаза.На известных мне военных аэродромах - максимум капониры.Не понятна ВВС РФ нелюбовь к укрытиям самолётов хотя бы быстровозводимых.Пора отходить от концепции ,что война против России может быть только ядерная и военная авиация это расходный материал на неделю.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 16:20
      +6
      Цитата: tralflot1832
      1981- 83 г ГСВГ все военные самолёты на аэродромах на которые я прилетел и улетал Аэрофлотом- стояли в бетонных бункерах с земляной отсыпкой по верху.Прилетаю в Тверь на дембель - десятки самолётов стоят под открытым небом как по ленеечке.Бросилось сразу в глаза.На известных мне военных аэродромах - максимум капониры.Не понятна ВВС РФ нелюбовь к укрытиям самолётов хотя бы быстровозводимых.Пора отходить от концепции ,что война против России может быть только ядерная и военная авиация это расходный материал на неделю.

      В 1969 году даже капониров не было! И это в 60-и км от границы с Китаем! Правда, наш полк АН-12 рассредоточили, и при том самолеты стояли далеко друг от друга! А вот полк ТУ-16, которые тоже базировались на нашем аэродроме( или мы на их) стоял как по линеечке! Можно было с одного захода, одной авиационной пушкой уничтожить весь полк!
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 17:52
      +1
      Тралфлот, помните, как гражданские рейсы,из Североморска, вылетали? Привозили пассажиров и детей по всему военному аэродрому,отлавливали. Им же интересно, военные самолеты посмотреть.))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 18:19
        +1
        Андрей Николаевич.Я только помню что у Мурманска до аэропорта Мурмаши был аэродром Аэрофлота Килп- Явр,совместного базирования. В 2000 х во время ремонта ВПП Мурмаши ,гражданские рейсы принимал военный аэродром Североморск -3,там где палубная авиация СФ базируется.
  4. alexoff
    alexoff Вчера, 16:07
    0
    Никакие подобные новости не заставят МО РФ что-то делать на аэродромах кроме обкладывания покрышками и окапывания капонирами
  5. dementor873
    dementor873 Вчера, 16:12
    +3
    Цитата: Румaтa
    Это не капонир и даже не ангар, даже не обвалованная стоянка. Такая арка продуваемая ветром даже от дождя и снега не защитит.
    Настоящий капонир ВВС СССР:

    А еще в СССР была настоящая колбаса и дешевый бензин.
    1. koramax81
      koramax81 Вчера, 16:19
      -7
      А еще в СССР была убогая легкая промышленность. А так да - колбаса была, но не в последние годы
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Вчера, 16:43
        +9
        Цитата: koramax81
        А еще в СССР была убогая легкая промышленность. А так да - колбаса была, но не в последние годы

        Вот мне интересно просто стало.
        А что вы знаете про промышленность СССР?
        Первый искуственный спутник Земли.
        Первый человек в космосе.
        Первый атомный ледокол.
        И можно много перечислять!
        Вот вам пример. Купил в 1969 году, сразу после дембеля, электрический утюг с терморегулятором, производства НЭВЗа, Новочеркасского электровозостроительного завода в подарок маме! Царство небесное ей! А утюг по наследству перешел мне.
        И по сей день работает исправно! Жена уже поменяла наверно с десяток "современных", а советский работает!
        Второй пример. Сыну подарили электробритву Агидель, год не помню какой был, а врать не хочу. Бритва со знаком качества. Брился сын, потом привез мне, на пап, ты любишь такую. Бреюсь, ничего не меняли в ней, а годков ей примерно 35-40.
        Найдите мне такую или такой из современных моделей!
        А вы там что то про промышленность изволили сказать. laughing
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 16:43
        +11
        Цитата: koramax81
        А еще в СССР была убогая легкая промышленность.

        Это вам Путин сказал? А он не сказал, что в СССР выпускали весь ассортимент товаров для населения. Были недостатки и некая зашоренность от западной моды. Но зато детская одежда и обувь стоили в разы дешевле одежды (товаров) для взрослых.
        А ещё в СССР сделали много чего на годы врерёд и нынешняя буржуазия не может даже близко догнать темпы этого производства - лёгкого и тяжёлого...
        1. Аркадич
          Аркадич Вчера, 19:22
          0
          Первый искуственный спутник Земли.
          Первый человек в космосе.
          Первый атомный ледокол.

          Это не лёгкая промышленность.
          То что техника 70-90 работала годами и десятилетиями это был мировой тренд, вспомните моторы-миллионники.
          СССР выпускали весь ассортимент товаров для населения.

          Не спорю весь вопрос только в качестве и разнообразии товаров. Про торговлю с нагрузкой помните?
          нынешняя буржуазия не может даже близко догнать темпы этого производства - лёгкого и тяжёлого...

          Вот тут вы совсем не правы, достаточно посмотреть статистику темпов роста ВВП СССР, ведь именно с 70 мы и сели на нефтяную иглу, чем США и воспользовалось.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:04
      -1
      Колбасу и другие деликатесы официально Угольников похоронил с парадом на Красной площади))) laughing
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:25
    +2
    Даже Венесуэла закрывает свои самолеты от атак дронов. Ну нигде самолеты не стоят под открытым небом... кроме одной страны laughing
    1. svp67
      svp67 Вчера, 16:39
      +6
      Цитата: Петр_Колдунов
      Ну нигде самолеты не стоят под открытым небом... кроме одной страны

      Как же Вы правы... Только вот не пойму, это "одна страна", это США?

      Или Британия?


      А может Франция?



      Вот теряюсь в догадках, подскажите...
      1. ColdWind
        ColdWind Вчера, 16:52
        +9
        1. Какое нам дело до бритешей и янки?
        2. Самолетам на ваших фото что-то угрожает?
        3. Когда есть угроза моментально возводятся необходимые укрытия. В том числе мобильные ангары.

        1. svp67
          svp67 Вчера, 19:04
          +1
          Цитата: ColdWind
          . Какое нам дело до бритешей и янки?

          Вы только мой комментарий прочли? А предыдущего автора, на который я давал ответ читали? Вот это вот:
          Цитата: Петр_Колдунов
          Ну нигде самолеты не стоят под открытым небом... кроме одной страны
        2. Комментарий был удален.
  7. svp67
    svp67 Вчера, 16:32
    +2
    Несмотря на плачевное состояние экономики Венесуэлы,
    Да потому и выделены деньги, что их немного и надо БЕРЕЧЬ дорогущее военное имущество
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Вчера, 16:38
      +2
      Наши начали шинами самолеты обкладывать.

  8. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 16:34
    +1
    Не такая уж и высокая цена укрытия для самолёта-истребителя в сравнении с его стоимостью.
    Цитата: dementor873
    А еще в СССР была настоящая колбаса и дешевый бензин.

    А ещё в СССР не строили дворцов на наворованные деньги открыто нагло, стоимостью в миллиарды рублей...И никто же не спросит, откуда такая неслыханная роскошь. Как тут не вспомнить:
     Показать / Скрыть текст
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:24
      0
      Ещё как строили на ворованные деньги в Сочи,видел один такой дворец в Сочи в 1988 году,тогда да он смотрелся,а сейчас это нелеквид.Только под снос.А говорили что в него вбухали 1 млн рублей.
      1. nPuBaTuP
        nPuBaTuP Вчера, 18:58
        -1
        А не подскажеш, где именно в Сочи ты такое видел?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 19:31
          -1
          Начните с обращения свой вопрос.У меня в паспорте стоит место рождения : Сочи . laughing
  9. ximkim
    ximkim Вчера, 17:12
    +3
    Цитата: svp67
    Цитата: Петр_Колдунов
    Ну нигде самолеты не стоят под открытым небом... кроме одной страны

    Как же Вы правы... Только вот не пойму, это "одна страна", это США?

    Или Британия?


    А может Франция?



    Вот теряюсь в догадках, подскажите...

    Если туда прилетит дрон , то ту страну потом ждут ковровые бомбардировки.
  10. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 17:15
    +9
    Отсутствие ангаров для самолётов ВКС России - это не позор, это предательство и преступление!!!
  11. Федька
    Федька Вчера, 19:50
    0
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: koramax81
    А еще в СССР была убогая легкая промышленность.

    Это вам Путин сказал? А он не сказал, что в СССР выпускали весь ассортимент товаров для населения. Были недостатки и некая зашоренность от западной моды. Но зато детская одежда и обувь стоили в разы дешевле одежды (товаров) для взрослых.
    А ещё в СССР сделали много чего на годы врерёд и нынешняя буржуазия не может даже близко догнать темпы этого производства - лёгкого и тяжёлого...

    У меня вот спортивная форма производство китай. Бензотриммер, мотоблок, велосипед, мотоцикл и многое другое тоже китай. Хотелось бы купить что то российское, но их нет в продаже. Хотя уже и не пользуюсь колонки S-90?, усилитель пульсар,магнитофон Астра до сех пор в рабочем состоянии..
  12. nordscout
    nordscout Вчера, 20:54
    0
    А у нас, зато, туалетной бумаги "навалом", на любой вкус... И Венесуэла, нам, не указ.... Нашли на кого кивать... Взамен "порушенным," дронами ВСУ, летательным аппаратам, построим другие. Бюджет создания одного самолёта значительно больше бюджета создания поликарбонатного защитного укрытия. Что от бюджета защитного сооружения можно "отпилить"? Бабьи слёзы....
  13. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 22:05
    0
    Подумаешь, вон наши даже маскировочными сетками не закрывают, потому что презирают врага и его вшивые дроны с погаными ракетами. "Пусть они нас, эта, бояться" (с) профессор Выбегалло