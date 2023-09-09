Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключала зерновую сделку

Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш ранее предложил российскому руководству в письме, направленном в МИД России, подумать о возвращении к участию в черноморской инициативе в обмен на частичное выполнение условий в отношении РФ. В Москве сочли, что такой вариант нашу страну не устраивает.Об этом заявил глава официальный представитель президентской администрации Дмитрий Песков.- отметил он.Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключила зерновую сделку. В частности, одним из них было подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Причем речь шла именно о самом финансовом учреждении, а не о каком-либо из его дочерних предприятий, подключить которое предлагал Гутерриш, чтобы Россия вернулась в сделку.Песков отметил, что у нашей страны есть полное право не изучать содержимое новых предложений и выслушивать очередные обещания, а просто дождаться, когда условия предыдущих договоренностей наконец-то будут выполнены.Ранее генсек ООН заявлял, что возглавляемая им международная организация готова выполнить свои обязательства в отношении России в полном объеме. Но пока что этого не произошло.О письме, в котором содержатся предложения Гутерриша к Москве, сообщало немецкое издание Bild. Его адресатом был министр иностранных дел России Сергей Лавров.