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Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключала зерновую сделку

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Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключала зерновую сделку

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш ранее предложил российскому руководству в письме, направленном в МИД России, подумать о возвращении к участию в черноморской инициативе в обмен на частичное выполнение условий в отношении РФ. В Москве сочли, что такой вариант нашу страну не устраивает.


Об этом заявил глава официальный представитель президентской администрации Дмитрий Песков.

Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей

- отметил он.

Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключила зерновую сделку. В частности, одним из них было подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Причем речь шла именно о самом финансовом учреждении, а не о каком-либо из его дочерних предприятий, подключить которое предлагал Гутерриш, чтобы Россия вернулась в сделку.

Песков отметил, что у нашей страны есть полное право не изучать содержимое новых предложений и выслушивать очередные обещания, а просто дождаться, когда условия предыдущих договоренностей наконец-то будут выполнены.

Ранее генсек ООН заявлял, что возглавляемая им международная организация готова выполнить свои обязательства в отношении России в полном объеме. Но пока что этого не произошло.

О письме, в котором содержатся предложения Гутерриша к Москве, сообщало немецкое издание Bild. Его адресатом был министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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23 комментария
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Вчера, 15:49
    -5
    шо таке,у кремля, таки появились яйца.......
    1. Fangaro
      Fangaro Вчера, 15:56
      -3
      Завезли в буфет при пресс секретариате.
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 16:12
      0
      Цитата: yuri bakster
      шо таке,у кремля, таки появились яйца.......

      Нет. Были бы яйца, Кремль потребовал бы сначала предоплату, возможность вывезти всё, что не вывез, компенсации убытков и лишь потом рассмотреть условия новой сделки.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 17:02
        -4
        Неужели скоро потребуют вернуть "навозцев"в камеры под Донецком... belay what
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 16:25
      -4
      Цитата: yuri bakster
      шо таке,у кремля, таки появились яйца.......

      Зубы нарезались.. laughing
    4. Гардамир
      Гардамир Вчера, 17:26
      +1
      Яйца, это если бы Россия освободила Одессу и качала аммиак, как ей хочется. А слово сделка это не про яйца. В Кремле изо всех сил не хотят сделать Россию великой.
    5. Fitter65
      Fitter65 Вчера, 17:27
      -3
      Цитата: yuri bakster
      шо таке,у кремля, таки появились яйца.......

      Нет они просто предложили отсосать у ёжика...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:52
    +5
    Отстаём,на G 20 единогласно проголосовали за продление " черноморской интциативы",только надо выполнить формулу России ,утром деньги вечером стулья ,по всем пунктам.
    1. Юра
      Юра Вчера, 17:14
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключила зерновую сделку. В частности, одним из них было подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Причем речь шла именно о самом финансовом учреждении, а не о каком-либо из его дочерних предприятий, подключить которое предлагал Гутерриш, чтобы Россия вернулась в сделку.

      Вот тут интересный момент
      Глава пресс-службы Кремля напомнил генсеку ООН, на каких условиях Россия заключила зерновую сделку. В частности, одним из них было подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Причем речь шла именно о самом финансовом учреждении, а не о каком-либо из его дочерних предприятий, подключить которое предлагал Гутерриш, чтобы Россия вернулась в сделку.
      То есть для того чтобы подключить Россельхоз банк к SWIFT надо отменять санкции в отношении его, а это первый камешек который может вызвать лавину, этого то и боятся США и еврошавки, то есть боятся потерять лицо откатив назад и как следствие получить ещё большие проблемы от набравшихся смелости стран в антиколониальной борьбе "тэк сазать" .
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 15:54
    +12
    Ну наконец-то вспомнили, что вообще разговаривать о продаже надо только когда покупатель оплатил товар. Ни в одном например магазине ничего не продадут, пока покупатель на кассе не оплатил, неужто такая сложная мысль? У уверения "ща-ща, деньги будут, но не все и сильно потом" -никого не интересуют
  4. Fangaro
    Fangaro Вчера, 15:55
    0
    Почему глава пресс-службы не требует успешного завершения СВО?
    Как про зерно, нефть и газ, так сразу выступление.
    Как какие проблемы в войсках, или с генералами, или с безопасностью, так пресс-служба сразу не при делах. Как начать драку, так политики решения принимают, а как про потери, так это военные, а политики не в курсах.
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 17:49
      +1
      Цитата: Fangaro
      Почему глава пресс-службы не требует успешного завершения СВО?
      Как про зерно, нефть и газ, так сразу выступление.
      Как какие проблемы в войсках, или с генералами, или с безопасностью, так пресс-служба сразу не при делах. Как начать драку, так политики решения принимают, а как про потери, так это военные, а политики не в курсах.

      Эка вы его полномочия расширили и статус приподняли!!!
      Пресс секретарь, по своей должности вообще ничего требовать не может, а может только комментировать. С кого и, главное, с "какого бодуна" он должен требовать завершения СВО? belay
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 15:56
    +8
    чего ООН может гарантировать и выполнить?!
    SWIFT им не подконтролен, торговля в европе то же
    к чему вообще это словоблудие, ООН не может в данной сделки ни чего гарантировать или обещать, в лучшем случае донести бумажку с нашими требованиями до адресата
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 16:01
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      чего ООН может гарантировать и выполнить?!

      Да, Турецкий, от ЖИВОГО от тебя толку мало(с)
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 19:02
      0
      чего ООН может гарантировать и выполнить?!
      SWIFT им не подконтролен, торговля в европе то же
      к чему вообще это словоблудие, ООН не может в данной сделки ни чего гарантировать или обещать, в лучшем случае донести бумажку с нашими требованиями до адресата
      Видимо по этому, на письмо Гутерриша и ответил штатный пургомет. Он то же ни чего не может гарантировать, и ни кто ему не подконтролен. В общем они друг друга стоят. laughing
  6. Уарабей
    Уарабей Вчера, 16:01
    +5
    Офигеть они бОрзые. Договаривались на условиях, которые были не выполнены с их стороны, а сейчас они хотят кинуть подачку и выполнить их частично, но всё равно не полностью? Что у этих людей в головах? Там двойные стандарты и лицемерие, с молоком матери впитывают что ли?
  7. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:07
    +2
    что у нашей страны есть полное право не изучать содержимое новых предложений и выслушивать очередные обещания,

    Об этом нужно было говорить еще в прошлом году. Но хорошо, если сейчас дошло.
  8. dementor873
    dementor873 Вчера, 16:16
    -3
    Цитата: yuri bakster
    шо таке,у кремля, таки появились яйца.......

    Просто аммиакопровод взорвали, Абрамовичу больше не доверяют, вот и поменьше у олигархов теперь рычагов, так как в них нет заинтересованности.
  9. Bombaher
    Bombaher Вчера, 16:44
    +1
    "О письме, в котором содержатся предложения Гутерриша к Москве, сообщало немецкое издание Bild. Его адресатом был министр иностранных дел России Сергей Лавров."

    Песков: "Не знаю, что там гутариш Сергею написал, мы не в курсе. Президент у нас ВВП.
  10. Дилетант
    Дилетант Вчера, 16:47
    -3
    А почему обращение Генсека ООН вообще комментирует Песков? Он уже что, вместо президента?
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Вчера, 17:05
      0
      А кто такие вообще ООН, пентосовский обком выходного дня, ассоциация специалистов по этике в разрезе про-американской идеологии. Эта организация изжила себя еще во времена Иракской агрессии. Как они только не погибли все от вещества в принесенной пробирке.
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 19:06
      0
      А почему обращение Генсека ООН вообще комментирует Песков? Он уже что, вместо президента?
      А кто такой вообще этот генсек оон? Он вообще хоть на что-то влияет и от него хоть что-то зависит? Или так, просто шестерка на побегушках? От кого обращение, соответственно такой и ответ от штатного пургомета. Их уровень +/- равный. Так что с точки зрения политесса - все норм.
  11. Бензорез
    Бензорез Вчера, 20:23
    -1
    Да . На каких условиях была сделана сделка?
    Понятия не имею на каких, но сердцем чую- не на этих.
    Или- не на тех... love