Обнародована итоговая декларации саммита G20 в Индии, включая спорные вопросы украинского конфликта

К столице Индии Нью-Дели сегодня было приковано внимание всех мировых СМИ, так как здесь собрались лидеры так называемой «Большой двадцатки» (G20).
G20 включает в себя крупнейшие экономики мира, как западные, так и восточные, и две организации Африканский (с сегодняшнего дня) и Европейский союзы.
Очевидно, что при таком пестром составе прийти к какому-то единому мнению является совсем нелегкой задачей. Несмотря на это, по итогам саммита G20 в Нью-Дели удалось принять декларацию, о чем сообщил индийский премьер Нарендра Моди.
Одним из спорных вопросов, по которому долго не могли прийти к согласию, была Украина. И всё же итоговая декларации саммита G20 была принята и опубликована.
Что касается пунктов, так или иначе касающихся Украины, то главный из них звучит так:
G20 в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества
Кроме того, лидеры «двадцатки» поддержали принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет и призвали соблюдать устав ООН.
Ещё один важный пункт декларации содержит признание членов G20 решающего значения «мирного разрешения конфликтов и диалога».
Лидеры G20 поддержали необходимость осуществления черноморской зерновой сделки, правда и здесь не обошлось без недомолвок. Часть членов G20 выступила за полное соблюдение всех пунктов, включая обязательства в отношении РФ, а страны Запада посчитали, что зерновая сделка должна учитывать интересы исключительно Украины и самого Запада. в G20 также выступили против «применения ядерного оружия или соответствующих угроз».