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Обнародована итоговая декларации саммита G20 в Индии, включая спорные вопросы украинского конфликта

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Обнародована итоговая декларации саммита G20 в Индии, включая спорные вопросы украинского конфликта

К столице Индии Нью-Дели сегодня было приковано внимание всех мировых СМИ, так как здесь собрались лидеры так называемой «Большой двадцатки» (G20).


G20 включает в себя крупнейшие экономики мира, как западные, так и восточные, и две организации Африканский (с сегодняшнего дня) и Европейский союзы.

Очевидно, что при таком пестром составе прийти к какому-то единому мнению является совсем нелегкой задачей. Несмотря на это, по итогам саммита G20 в Нью-Дели удалось принять декларацию, о чем сообщил индийский премьер Нарендра Моди.

Одним из спорных вопросов, по которому долго не могли прийти к согласию, была Украина. И всё же итоговая декларации саммита G20 была принята и опубликована.

Что касается пунктов, так или иначе касающихся Украины, то главный из них звучит так:

G20 в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества

Кроме того, лидеры «двадцатки» поддержали принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет и призвали соблюдать устав ООН.

Ещё один важный пункт декларации содержит признание членов G20 решающего значения «мирного разрешения конфликтов и диалога».

Лидеры G20 поддержали необходимость осуществления черноморской зерновой сделки, правда и здесь не обошлось без недомолвок. Часть членов G20 выступила за полное соблюдение всех пунктов, включая обязательства в отношении РФ, а страны Запада посчитали, что зерновая сделка должна учитывать интересы исключительно Украины и самого Запада. в G20 также выступили против «применения ядерного оружия или соответствующих угроз».
Использованы фотографии:
www.prabhatkhabar.com
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24 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:19
    +2
    Так Россия и действует согласно устава ООН,ничем его не нарушая.К нам новые области присоединились согласно результов референдумов.Территориальная целостность соблюдается.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 16:53
      +3
      Ещё один важный пункт декларации содержит признание членов G20 решающего значения «мирного разрешения конфликтов и диалога».


      Ага, winked скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

    2. Кронос
      Кронос Вчера, 16:57
      -23
      Где в уставе ООН есть разрешения начала спеопераций без одобрения ООН ?
      1. Хорон
        Хорон Вчера, 17:07
        +17
        Цитата: Кронос
        Где в уставе ООН есть разрешения начала спеопераций без одобрения ООН ?

        Прецедент: югославия, сирия, ливия.
      2. svp67
        svp67 Вчера, 17:07
        +12
        Цитата: Кронос
        Где в уставе ООН есть разрешения начала спеопераций без одобрения ООН ?

        Читайте Устав ООН. Россия, как правопреемница СССР, который являлся одним из основателей ООН, согласно ему ИМЕЕТ ПРАВО применять все средства для поддержания мира и мирового правопорядка, САМОСТОЯТЕЛЬНО, до вынесения решения СовБеза ООН, где Россия имеет право "ветто".
        К слову, этим положением уже не раз пользовались США, Англия и Франция.
      3. Ныробский
        Ныробский Вчера, 17:35
        +6
        Цитата: Кронос
        Где в уставе ООН есть разрешения начала спеопераций без одобрения ООН ?

        В Уставе ООН в ст. 106 и 107 указывается на то, что страны победительницы во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания, Китай) имеют право на применение силы в отношении тех, кто пытается пересмотреть итоги войны. Для этого любая из этих стран должна лишь уведомить остальные страны победительницы, но получать их согласие не обязана.
        К тому же в пост военном периоде с 1945 года есть достаточно прецедентов военного вмешательства в дела других государств, созданных США, которые не были осуждены ООН, а стало быть есть и прецедентное право. Или вы считаете - "То что позволено Юпитеру, не позволено быку"
        1. SHURAVI
          SHURAVI Вчера, 23:15
          +1
          ПЯТЬ БАЛЛОВ, Ныробский (Дмитрий)!!! yes
      4. guest
        guest Вчера, 17:40
        +5
        Цитата: Кронос
        Где в уставе ООН есть разрешения начала спеопераций без одобрения ООН ?

        И почему ты этот вопрос не задал Клинтону 30, Бушу 20 и Обаме 12 лет назад?
      5. mitlantecutli_zen
        mitlantecutli_zen Сегодня, 00:42
        0
        En el mismo lugar de donde USA saca conclusiones para hacer en el mundo lo que le da la gana.
    3. DMB_95
      DMB_95 Вчера, 17:23
      -6
      Цитата: tralflot1832
      Так Россия и действует согласно устава ООН,ничем его не нарушая.К нам новые области присоединились согласно результов референдумов.Территориальная целостность соблюдается.

      Зачем оправдываться и перед кем ? Россия сама для себя главный авторитет и закон . Все последние годы нас отучали верить хоть кому-то , вот только на зачем Лавров туда попёрся ? После позорного кидалова на мирных переговорах в Турции по укроине и с "зерновой сделкой" , Лаврова давно нужно менять на ястреба . Ну а под такими результатами Ж-20 нельзя было ставить подпись от России . Ещё и ВТО вспомнили - только его нам не хватает сейчас ..
  2. Елис_С
    Елис_С Вчера, 16:24
    +1
    Лидеры G20 поддержали необходимость осуществления черноморской зерновой сделки, правда и здесь не обошлось без недомолвок. Часть членов G20 выступила за полное соблюдение всех пунктов, включая обязательства в отношении РФ, а страны Запада посчитали, что зерновая сделка должна учитывать интересы исключительно Украины и самого Запада

    Прямо "лебедь, рак да щука"...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 16:30
    +1
    за все хорошее, против всего плохого, НИ О ЧЕМ
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 16:58
      +1
      Все важные решения принимаются вдвоем.А не скопом,на каком то пикнике для избранных.Туда еще кэвээнщик с гастролью не притащился,была бы умора..
      1. guest
        guest Вчера, 17:42
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Туда еще кэвээнщик с гастролью не притащился,была бы умора..

        Ну так он сыграл бы на рояле. laughing lol lol
        1. БМП-2
          БМП-2 Вчера, 19:36
          0
          На рояле играть - это уже вчерашний день. Ему надо расширять свой репертуар: например, мог хотя бы в ящик сыграть! laughing
  4. Ясная
    Ясная Вчера, 16:57
    0
    Одним из спорных вопросов, по которому долго не могли прийти к согласию, была Украина. И всё же итоговая декларации саммита G20 была принята и опубликована.

    Ну, так из декларации понятно, что к согласию так и не пришли no
    G20 в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества
  5. БГфен
    БГфен Вчера, 17:01
    -3
    Надо прекращат ету безумие. Китай надо поискат другой пут для решения своих икономических проблем, а не через разрушения России и ЕС.
  6. Хорон
    Хорон Вчера, 17:05
    +7
    Когда ссср раздирали сепаратистские представители западных интересов, никто не вспомнил о территориальной целостности. Да и ту же югославию раздербанили никто не заикался про территориальную целостность, зато прикрывались свободой выбора.
    1. Russian_Ninja
      Russian_Ninja Вчера, 22:02
      0
      Ну справедливости ради возможность выхода республик из СССР действительно был, да и население не сказать что сильно сопротивлялось этим событиям, да и в любом случае уже выросло новое поколение, которое не шибко хочет объединения (у нас какая-то двойственность - вроде все знают, что Россия кормила других, но всё равно хочется кого-то присоединить и кормить).
      Увы, не всё решается юридически в мире

      Но вот когда у нас с Чечнёй проблемы появились, я вот уверен - все решили, что так и должно быть
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:50
    +2
    Понятно, надо ПОБЕЖДАТЬ... тогда многие сделают разумные, правильные выводы. А те, до кого не дойдёт... да фиг на них.
  8. urik62
    urik62 Вчера, 18:14
    0
    Почему на фото два флага Аргентины и какой-то ещё непонятный флаг, но нет флагов Австралии и США
    Может кто-нибудь объяснить?
    1. БМП-2
      БМП-2 Вчера, 19:42
      0
      Видимо им предложили выступить под нейтральным флагом, но они решили не нарушать традиций, и выбрали Аргентину! lol
  9. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 18:20
    0
    Кроме того, лидеры «двадцатки» поддержали принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет и призвали соблюдать устав ООН.
    Несмотря на некоторую уклончивость формулировки, её смысл вполне понятен...
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:58
    -1
    Сборище болтунов. Собираются непонятно зачем, фоткаются, публикуют пресс-релиз ни о чем и разъезжаются по домам. В принципе, и большая семерка в том же ключе проводит саммиты, но они хотя бы гадят другим и санкции вводят, которые правда не работают. А двадцатка и вовсе ничего не решает.
    Не даром Си и Путин туда не поехали, нет там мазы что-то порешать. БРИКС более реальная возможность собираться для принятия решений. Хотя и атм много проблем...