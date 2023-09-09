«Ключевой партнер Украины в Азии»: глава МИД Японии прибыл в Киев

Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси прибыл с визитом в Киев. Здесь он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Об этом руководитель киевского режима сообщил на своей странице в социальной сети.Стороны обсудили предстоящее заключение двустороннего японо-украинского соглашения о гарантиях безопасности. Япония, как и другие страны-участницы «Большой семерки», пообещала подписать такой документ с киевскими властями.Зеленский заявил, что это государство – ключевой партнер Украины в Азии.- написал он.С момента начала российской спецоперации глава японского министерства иностранных дел побывал на Украине первый раз. Все остальные его коллеги из стран G7 сделали это раньше него. Речь идет о главах дипломатических ведомств входящих в «Большую семерку» Соединенных Штатов, Британии, Франции, ФРГ, Италии и Канады.До Хаяси в Киеве в этом году успел побывать другой высокопоставленный гость из Токио – глава японского правительства Фумио Кисида, который приезжал на Украину в марте.А вскоре после этого Япония стала хозяйкой очередного саммита G7, который прошел в Хиросиме. Украинская тема на этом мероприятии была одной из самых главных. Собравшиеся приняли решение оказывать максимальную финансовую, политическую, военную и другую поддержку Киеву. Помимо этого, члены «семерки» обсудили рычаги давления на тех, кто помогает России.