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«Ключевой партнер Украины в Азии»: глава МИД Японии прибыл в Киев

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«Ключевой партнер Украины в Азии»: глава МИД Японии прибыл в Киев

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси прибыл с визитом в Киев. Здесь он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Об этом руководитель киевского режима сообщил на своей странице в социальной сети.

Стороны обсудили предстоящее заключение двустороннего японо-украинского соглашения о гарантиях безопасности. Япония, как и другие страны-участницы «Большой семерки», пообещала подписать такой документ с киевскими властями.


Зеленский заявил, что это государство – ключевой партнер Украины в Азии.

Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину

- написал он.

С момента начала российской спецоперации глава японского министерства иностранных дел побывал на Украине первый раз. Все остальные его коллеги из стран G7 сделали это раньше него. Речь идет о главах дипломатических ведомств входящих в «Большую семерку» Соединенных Штатов, Британии, Франции, ФРГ, Италии и Канады.

До Хаяси в Киеве в этом году успел побывать другой высокопоставленный гость из Токио – глава японского правительства Фумио Кисида, который приезжал на Украину в марте.

А вскоре после этого Япония стала хозяйкой очередного саммита G7, который прошел в Хиросиме. Украинская тема на этом мероприятии была одной из самых главных. Собравшиеся приняли решение оказывать максимальную финансовую, политическую, военную и другую поддержку Киеву. Помимо этого, члены «семерки» обсудили рычаги давления на тех, кто помогает России.
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23 комментария
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  1. A2AD
    A2AD Вчера, 17:16
    -5
    Интерестно, может хотя бы КНР этим возмутиться и хоть какую то ноту пошлет. А то у нашего мида язык явно между булок застрял наглухо.
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 17:46
      +3
      Возмутятся чему ? Это право Японии поддерживать отношение с кем они хотят.
      1. Sevastiec
        Sevastiec Вчера, 18:08
        +2
        Как там насчёт прав не знаю, скорее кабала. Похоже, отношения они поддерживают ни с кем хотят, а с кем хозяин прикажет.
        Всегда интересовала Япония в культурном и историческом плане. Во что они превратились под пятой амеров, вызывает чувство крайнего изумления.
        1. Кронос
          Кронос Вчера, 18:24
          +1
          И во что ? Технологически развитая и экономически страна.
        2. Ясная
          Ясная Вчера, 19:31
          +1
          Цитата: Sevastiec
          Всегда интересовала Япония в культурном и историческом плане. Во что они превратились под пятой амеров, вызывает чувство крайнего изумления.

          winked
          Позвал русский украинца в японский ресторан.
          Сидят, обедают, и тут бац: Русский отбирает у украинца часть суши.
        3. Николай Ганапольский
          Николай Ганапольский Вчера, 23:43
          0
          Во что они превратились под пятой амеров


          В стабильно 3-4 экономику мира последних двадцати лет, лидирующую в производстве автомобилей и сложных электроприборов. А при всех ограничивающих их армию факторах, еще и умудрились всего за 10 последних лет построить 4 вертолетоносца, напомните, сколько за последние 30 лет таких кораблей построила Россия.
      2. A2AD
        A2AD Вчера, 18:11
        0
        А право России делать на своей территории что захотим. Че ж тогда япошки возмущаются?
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 19:00
      0
      Ни Хаяси себе! Целый Ёсимаса приехал...
      И что это им всем даст?

      А до этого премьер Фумио Кисида приезжал, чтобы перебить новость встречи Путина и Си... В тот же день пожаловал, только об этом иностранная пресса тогда и писала.
      А китайская пресса на тот визит отреагировала и заявила, что пока по-настоящему большие люди общаются, мелочевка изо всех сил тщетно тужится догнать! wassat
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:17
      0
      На фото к статье два импотента. Один ведет войну на уничтожение своей страны, второй воду радиактивную в море сливает. И оба полные марионетки матрасов. Нет ничего удивительного в том. что два этих урода встретились. Другой вопрос, что у них не может быть никаких совместных дел. Где сейчас Украина и где Япония в технологическом плане. Про экономику я уже и вовсе промолчу...
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 17:17
    +4
    Интересно,сколько японцев знает про существование "вукраины" ???
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 17:46
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Интересно,сколько японцев знает про существование "вукраины" ???

      Был где то весной опрос, у них опрос, получилось каждый 20-й японец знает про Украину, а где находится ответило несколько японцев.
  3. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:20
    0
    Это какой-то беспредел! Ездиют как к себе на дачу.
    Что это за зал заседаний? На букнкер непохоже. Мариинский, дом Городецкого, охвиз Прэзыдэнта? Кинжалом их 3 раза.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:17
      0
      Их вроде двое?))) Хотя, может еще кто подойдет, пока Кинжалы летят))) laughing
  4. km-21
    km-21 Вчера, 17:25
    +1
    Во время Второй Мировой войны Япония была главным противником США. Потом американцы сбросили на нее две атомные бомбы, и Япония стала преданным другом США.

    Украина на вялотекущей войне уже потеряла около полумиллиона молодых жизней. Может быть было бы гуманней убить несколько десятков тысяч киевлян чтобы одним - двумя убедительными ударами завершить эту бессмысленную бойню?
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 18:14
      -1
      Может быть было бы гуманней убить несколько десятков тысяч киевлян чтобы одним - двумя убедительными ударами завершить эту бессмысленную бойню?
      Было бы, если б у кого то были бы фаберже. А так, остается только помалкивать в тряпочку.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:19
      0
      Я этот вариант вижу как единственно верный. Более того, одна бабушка из Лисичанска, которая аж в Польше побывала из-за этой войны, так мне и сказала: Если Путин решил воевать, то надо было жахнуть один раз по Киеву и все бы быстро закончилось. А так столько людей страдает...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:27
    +1
    А что дают Украине эти вояжёры с своими гарантиями безопасности? Главный игрок по гарантиям по безопасности для Украины это Россия. Зе не вкурсе что Япония ( как её не гнали с проектов Сахалин 1 и 2 ) оплачивает утилизацию режима Зе ,покупая у нас нефть и СПГ.Таможенные пошлины идут в бюджет России.Слабо признать Японию спонсором СВО. lol
  6. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 17:42
    +2
    Стороны обсудили предстоящее заключение двустороннего японо-украинского соглашения о гарантиях безопасности.

    Что то напоминает как Берлин-Рим-Токио, хотя из этой троицы, живым вышел только японский император. И какая может быть безопасность за 8 000 км. Мозги у обоих клоунов на бекрень.
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:57
    0
    Ключевой партнер Украины в Азии»: глава МИД Японии прибыл в Киев
    . Ну да, партнёр... донор, так точнее будет.
  8. Bingo
    Bingo Вчера, 18:34
    +1
    И только Япония не посылала Селянского к его польскому коллеге)))
  9. faterdom
    faterdom Вчера, 18:42
    -1
    Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси прибыл

    Это искаженное японским произношением "япона мама ничего себе"?
  10. Василий12
    Василий12 Вчера, 18:44
    -1
    Страна убийц, воров, лжецов и подонков приехала к родным по духу уродам.
  11. Sancheas
    Sancheas Вчера, 19:37
    -1
    Интересно, хоть пару десятков винтовок Арисака выцыганил у японца?