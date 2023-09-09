Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине признали годным к воинской службе инвалида без кисти руки

45
На Украине признали годным к воинской службе инвалида без кисти руки

На Украине медицинская комиссия военкомата признала годным к воинской службе жителя города Шостка Сумской области, у которого отсутствует кисть руки.

Сотрудников военкомата не смутило наличие у мужчины второй группы инвалидности — у него с детства отсутствует кисть (анатомическая кукса), а также анатомическое повреждение глаза, что негативным образом отражается на качестве зрения.

Несмотря на видимые невооруженным взглядом явные признаки инвалидности, мужчине была вручена повестка, с которой он прибыл в военкомат, предоставив членам медицинской комиссии все медицинские документы. Однако там ему заявили, что все его справки "ничего не значат".

В итоге медкомиссия признала украинца без кисти руки и с дефектами зрения годным к воинской службе, при этом отметив, что в армии он будет задействован на "легких работах".

Также сообщается, что, согласно внесенным киевским режимом изменениям в формально действующее на Украине законодательство, граждане, которых медицинская комиссия признала непригодными к военной службе, теперь будут обязаны ежегодно прибывать в военкомат для прохождения повторной комиссии. При этом указывается, что военнообязанные могут отказаться от мобилизации, однако в этом случае понесут наказание.

На фоне значительных потерь украинской армии в ходе "контрнаступления" мобилизация на Украине принимает практически тотальный характер. Киевский режим законодательно расширил перечень граждан, пригодных к воинской службе. Украинские военкомы получили возможность мобилизовать больных туберкулезом, ВИЧ, имеющих психические отклонения, а также некоторые категории женщин.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
45 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 19:33
    +5
    На Украине признали годным к воинской службе инвалида без кисти руки
    recourse Чеку зубами выдернуть можно. feel Хотя, если задача освободить территорию Руины, под Израиль, то вполне логичный шаг. request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:41
      +4
      Этв чеку не то что зубами,а и рукой надо приложить усилия..Если без этой хохмы
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 19:48
        +9
        Често говоря - надоели такие новости с Незалежной.
        Зачем такое печатать?
        Повезёт этому инвалиду - останется в тылу бумажки сортировать. Не повезёт - ну и ... без разницы что с ним.
    2. Умник
      Умник Вчера, 20:37
      +2
      Ноги ведь на месте? Первым побежит на минное поле в качестве машины разминирования
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 20:59
        0
        Цитата: Умник
        Ноги ведь на месте? Первым побежит на минное поле в качестве машины разминирования

        А потом вот так?(х/ф "Алита- боевой ангел")
    3. bk0010
      bk0010 Вчера, 20:56
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Чеку зубами выдернуть можно.
      Очень не советую, это просто киношный прикол, ИМХО.
      1. Above_name
        Above_name Вчера, 21:23
        0
        "Захочешь жыдь, не так раскорячивси".
    4. AVA77
      AVA77 Вчера, 21:30
      0
      Так то, я бы не советовал игратса с чекой и своими зубами, улыбка возможно будет как у этого смайлика wassat Да и гранату без чеки когда зубы хряснут вполне можно уронить.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 22:03
        0
        Цитата: AVA77
        ... я бы не советовал игратса с чекой и своими зубами...

        Навеяло:

        Цитата: Анекдот
        - Можно ли сесть голым задом на ежа?
        - Можно, в трех случаях: если зад чужой, если ёж бритый, и если Родина прикажет

        Чеку из гранаты зубами? Да можно попробовать... только предварительно разогнув и тщательно выровняв усики. Чего, как я понимаю, в кино не делают. Значит, врут yes request
    5. Ил-18
      Ил-18 Вчера, 21:51
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Чеку зубами выдернуть можно

      Да? А зубы останутся во рту или чека в гранате? Попробуйте.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:35
    +10
    А может не будем раздувать эту тему,вопрос только к психо больным ,короткое психопомешательство.Это как ?Если посмотреть видео ночных тусовок в Киеве, у мужиков железобетонная бронь на жопе от призывов ВСУ.Призывают тех кто ходил с кострюлями на голове на майдан.Другие на майдан не ходили ,а считали гривни в отличие кастрюлеголовых на улицах..
    Они все психическибольные ,выбор не велик.
  3. Виталий161
    Виталий161 Вчера, 19:35
    +1
    ну это абсурд уже, если оно так как в статье описано
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:42
      -4
      Статья анонимная,без ссылки.Ну,да ладно,пропаганда,она такая
    2. parabyd
      parabyd Вчера, 20:46
      +2
      И привет тем, кто тут кричит, мол их ещё много, миллионов N легко наберут....
  4. mark1
    mark1 Вчера, 19:39
    +1
    На Украине признали годным к воинской службе инвалида без кисти руки

    А вот если привязать к предплечью шашку...
  5. Пленник
    Пленник Вчера, 19:40
    +6
    А что? Ноги есть будет сапёром. Одноразовым. Вот твари жидобандеровские, к своим как к скотам относятся! Хотя какие они им свои? Так- мясо.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 19:44
      +3
      А что? Ноги есть будет сапёром. Одноразовым.
      Почему одноразовым? Может не сразу обе ноги оторвет? Сперва одну, потом на костылях другую. Потом еще ж и ползти сможет. Может быть аж трех разовым сапером. Нормальные то с 404 давно уже правдами/неправдами свалили. Остались только бандеровские ждуны. Этот то же видать хотел на пособии в хатескраю отсидеться. Не фартануло.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 19:48
      +2
      Если свои против не выступают-заслужили.
  6. Уарабей
    Уарабей Вчера, 19:41
    +6
    ""....граждане, которых медицинская комиссия признала непригодными к военной службе, теперь будут обязаны ежегодно прибывать в военкомат для прохождения повторной комиссии. ""
    Грубо говоря, на уклонистах, теперь можно будет зарабатывать постоянно. Теперь это будут не разовые сборы взяток, а ежегодные. Отличный бизнес кто-то там себе придумал.
  7. Комментарий был удален.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 19:52
    +1
    А психов уже набрали в батальон имени Кащенко? Раньше психические атаки видел только в исполнении белогвардейцев в фильме Чапаев)))
  9. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:54
    +3
    Скоро начнут брать тотально кварталами ,всех подряд и детей и кошек,и лежачих инвалидов. Зашли в квартиру или дом,кого нашли,всех забрали на войну.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 20:30
      +2
      Скоро начнут брать тотально кварталами ,всех подряд и детей и кошек,и лежачих инвалидов.
      Кошки в отличии от упоротых бандеросвиней животные умные. Они разбегуться по кустам еще до того как за ними из военкоматов придут. Их вообще фиг заставишь что то делать, если они этого не хотят.
    2. bk0010
      bk0010 Вчера, 20:58
      0
      Цитата: Бережливый
      Скоро начнут брать тотально кварталами
      Может тогда до них дойдет, что надо срочно создавать отряды самообороны и уничтожать банды военкоматчиков, причем лучше превентивно.
  10. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Вчера, 19:58
    +2
    работа и правда несложная - добежать до минного поля и обезвредить собой мину. Ноги у него есть.
  11. lis-ik
    lis-ik Вчера, 20:07
    -3
    А при прошлой мобилизации у нас разьве таких случаев не было? Помнится нашумевший случай и без ноги не глядя призвали.
  12. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:10
    0
    В итоге медкомиссия признала украинца без кисти руки и с дефектами зрения годным к воинской службе, при этом отметив, что в армии он будет задействован на "легких работах".
    Полностью согласен - годен! Может сидеть в ГШ ВФУ на телефоне и отдавать приказы. Номера можно и одной рукой наощупь набирать, а на голову гарнитуру повесить.
  13. Грац
    Грац Вчера, 20:10
    +1
    ему можно имплантировать туда саблю и послать в рукопашную одев в вышиванку и шаровары!
    Психическая атака wassat
  14. Tim666
    Tim666 Вчера, 20:44
    -1
    Это их дела. Тем более что военкомат уже включил заднюю, ежу понятно что военкомам план выполнять надо, но и денег то хоцца...
    Мне вот интересно какого лешего в РФ бензин дорожает? Когда про это на на ВО статью запилят. Неужто объяснят снижением курса рубля- так от доллара же вроде отвязались, он скоро рухнет, все отлично...
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 21:01
    +1
    На Украине признали годным к воинской службе инвалида без кисти руки

    "Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями
    трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала
    перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной
    фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его
    пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на
    минуту не переставая, кричал на всю улицу: "На Белград! На
    Белград!""
  16. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 21:01
    0
    Мы не должны дискриминировать людей с ограниченными возможностями. Он может сражаться с помощью пистолета или размешивать еду половником. Короче говоря, проявив немного воображения, вы сможете найти то, что сможете сделать laughing
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 21:25
      0
      Цитата: Decimalegio
      Мы не должны дискриминировать людей с ограниченными возможностями. Он может сражаться с помощью пистолета или размешивать еду половником. Короче говоря, проявив немного воображения, вы сможете найти то, что сможете сделать laughing

      Просто сам по себе факт призыва в армию однорукого инвалида противоречит здравому смыслу.
      Хотя если страной управляют "безголовые", то стоит ли удивляться тому, что призывают безруких.
  17. nordscout
    nordscout Вчера, 21:02
    0
    И что на хуторян напали! Ну нет у солдата одной кисти руки, зато другая есть и вполне, ей можно метать гранату или отстреливаться из пистолета.... Вот в плен сдаться будет сложно... Могут неправильно понять жест поднятых "рук вверх" без одной кисти... Могут счесть за хитрость и.......
  18. Above_name
    Above_name Вчера, 21:06
    0
    "все его справки "ничего не значат".
    Такида, там полстраны, включая хохлогенералов живут без мозгов, и мормыль.
  19. Bingo
    Bingo Вчера, 21:21
    0
    Гранату можно и в зубах носить) В одну сторону сбегает, а там зубы больше и не понадобятся
  20. Путник_2
    Путник_2 Вчера, 21:41
    0
    И шо? Вин мае протез, яким вин усе робить.
  21. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 21:41
    0
    Если это правда... о все это уже начинает походить на агонию весны 1945 года.
  22. alexoff
    alexoff Вчера, 22:07
    -1
    Приделают к культе бензопилу или кулемет
  23. belovvladimir
    belovvladimir Вчера, 22:13
    0
    В итоге медкомиссия признала украинца без кисти руки и с дефектами зрения годным к воинской службе, при этом отметив, что в армии он будет задействован на "легких работах".

    В итоге, все из состава медкомисии трухнули и решили избавиться от населения, даже инвалидов на фронт, лиш-бы самим в кабинетах остаться и на фронт не идти, всё ради Зе и своих продажных шкур, вот всех вас уродоврежимакиевского утилизировать!
  24. Cypa
    Cypa Вчера, 22:22
    0
    Скоро будут одни всадники без головы
  25. Nord11
    Nord11 Вчера, 22:40
    0
    Сгодятся хлопцы минные поля вытаптывать, заодно можно на инвалидных сэкономить..
  26. Eug
    Eug Вчера, 22:42
    0
    Если реально стали призывать с туберкулезом, ВИЧ, гепатитом и т.д. - при острейшей нехватке мед.обеспечения
    эпидемии не за горами...
  27. opuonmed
    opuonmed Вчера, 22:48
    -1
    у зели и у киевского режима план уничтожить украинцев полностью по приказу запада разделяй и властвуй запад столкнул благодаря киевскому режиму славян между собой киевский режим вмести с элитой украины продал народ украины за бабки и жилье в западных странах ! РФ победит и откроет всем украинцем глаза кто их истинный враг !
  28. new.a.d
    new.a.d Вчера, 23:22
    0
    Попали украинцы. Вот что значит фашизм - сами друг друга на смерть отправляют! Такого нигде в мире нет!
  29. mavrus
    mavrus Сегодня, 00:17
    0
    Классика...
    "Есть ли у вас указательный палец на правой руке?"
  30. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 00:38
    0
    Медкомиссия признала украинца без кисти руки и с дефектами зрения годным к воинской службе

    ***
    — Ему дадут парабеллум ...
    ***