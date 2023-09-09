На Украине медицинская комиссия военкомата признала годным к воинской службе жителя города Шостка Сумской области, у которого отсутствует кисть руки.Сотрудников военкомата не смутило наличие у мужчины второй группы инвалидности — у него с детства отсутствует кисть (анатомическая кукса), а также анатомическое повреждение глаза, что негативным образом отражается на качестве зрения.Несмотря на видимые невооруженным взглядом явные признаки инвалидности, мужчине была вручена повестка, с которой он прибыл в военкомат, предоставив членам медицинской комиссии все медицинские документы. Однако там ему заявили, что все его справки "ничего не значат".В итоге медкомиссия признала украинца без кисти руки и с дефектами зрения годным к воинской службе, при этом отметив, что в армии он будет задействован на "легких работах".Также сообщается, что, согласно внесенным киевским режимом изменениям в формально действующее на Украине законодательство, граждане, которых медицинская комиссия признала непригодными к военной службе, теперь будут обязаны ежегодно прибывать в военкомат для прохождения повторной комиссии. При этом указывается, что военнообязанные могут отказаться от мобилизации, однако в этом случае понесут наказание.На фоне значительных потерь украинской армии в ходе "контрнаступления" мобилизация на Украине принимает практически тотальный характер. Киевский режим законодательно расширил перечень граждан, пригодных к воинской службе. Украинские военкомы получили возможность мобилизовать больных туберкулезом, ВИЧ, имеющих психические отклонения, а также некоторые категории женщин.