Военное обозрение
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Президент Украины заявил о якобы предстоящих зимой новых ударах ВС РФ по энергосистеме страны

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Президент Украины заявил о якобы предстоящих зимой новых ударах ВС РФ по энергосистеме страны

В преддверии наступления нового отопительного сезона в Киеве на самом верху обеспокоились дальнейшим разрушением энергосистемы страны в результате возобновления массированных российских ударов высокоточным оружием по объектам энергетики.


Со специальным заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что зимой ВС РФ якобы всенепременно продолжат атаковать ракетами и дронами-камикадзе энергосистему страны. По его словам, такими данными располагает украинская военная разведка.

Президент сообщил, что главе МВД поручено максимально подготовить сектор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к возможным блэк-аутам. ГСЧС необходимо не только усилить работу в холодное время года, но и выстроить каналы информирования населения о мерах защиты.

Но главным, что должно хотя бы минимизировать ущерб энергосистеме от российских воздушных атак, должны стать новые поставки Западом средств ПВО, в какой раз повторил свои мечты Зеленский.

Есть очередная договоренность, Украина получит больше «Гепардов» (немецкая зенитная самоходная установка) для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов

— рассказал глава киевского режима.

Ранее в сети появилась информация, что госкорпорация «Укрэнерго» рассматривает варианты пассивной защиты критически важных объектов. В частности, предполагается закрывать подстанции и другие важные энергообъекты бетонными плитами. Для безопасности сетей предложено осуществить прокладку подземных электрических кабелей, взамен воздушных ЛЭП. Последнее очень критично оценивают эксперты. На Украине просто нет технических возможностей, да и финансов, как и времени, дабы увести под землю значительную часть сетевых энергокоммуникаций.

Еще в июле депутат Верховной рады, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил, что зимой страну ждет неминуемый энергетический коллапс. И произойдет он даже без нанесения ВС РФ новых ударов по объектам энергосистемы.

К настоящему времени частично или полностью уничтожены 26 крупных подстанций, чинить их просто нечем. Более того, некому и заниматься ремонтом, в силу того, что большинство работников РЭС были отправлены на фронт в ходе перманентной мобилизации. А иностранные компании, которые могли бы участвовать в восстановлении украинской энергетики, боятся за своих специалистов, добавил нардеп.

Не добавило оптимизма и сообщение министра энергетики Украины Германа Галущенко, который рассказал, что в результате 271 попадания в объекты энергоструктуры российских ракет и дронов в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года потеряно пятьдесят процентов энергосистемы, включая генерацию и систему передачи. Часть из них восстановлению не подлежат, добавил министр.
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64 комментария
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  1. BARKAS
    BARKAS Вчера, 17:36
    +13
    Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 17:41
      -20
      Цитата: BARKAS
      Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.

      А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 17:53
        +6
        Почитайте Военную Доктрину РФ.
        ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 18:02
          +10
          Хм..Как наша Военная Доктрина помогла мирным жителям под Брянском,Белгородом,Курском?При ударах по Москве,аэродромам со стратегической и дальней авиацией?
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 18:10
            +6
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: BARKAS
            Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.

            А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.

            Они по любому полетят, независимо от наших действий.
            Не ракеты и беспилотники - так диверсанты.
            Они уже действуют. И железные дороги подрывают, и ЛЭП с трубопроводами минируют, и демонстративные теракты в городах устраивают.
        2. lis-ik
          lis-ik Вчера, 18:23
          +4
          Цитата: Румaтa
          Почитайте Военную Доктрину РФ.
          ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

          А чего толку? Не уверен,что ядерный ответ будет.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 18:44
            0
            Я молю Господа Бога о том, чтобы не было ядерной войны.
            1. Mavrikiy
              Mavrikiy Вчера, 19:23
              0
              Цитата: Николай Иванов_5
              Я молю Господа Бога о том, чтобы не было ядерной войны.

              На бога надейся, а сам не плошай. foolИ понимай, мы боремся со всем Западом, а вторая половина мира стоит и варежку разинула, смотрит что у нас получится. request А получится хрень, Пакистан и ЮК поставляют ВСУ снаряды 155 мм, ВСУ вместо потерянных орудий получает замену. А мы своим орудиям стволы уже расстреляли. Вдарим, конечно не по УК (если конечно не накосячит), "весь мир в труху, но потом." recourse
      2. 75Сергей
        75Сергей Вчера, 17:57
        +2
        Нас не запугаешь, пофиг! Мы 90-е пережили, не замерзнем!
      3. Дилетант
        Дилетант Вчера, 17:59
        -1
        Вроде американцы решили их дать Украине.

        Одно еврейское лобби обещает ракеты, другое уже нас пугает. Мы уже совсем боимся.
        p.s. По неподтвержденным слухам палестинцы начали искать клады. А в тех кладах не самодельные Кассамы, а вполне заводские "Нонеймы".
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 18:05
          -5
          Цитата: Дилетант
          Вроде американцы решили их дать Украине.

          Одно еврейское лобби обещает ракеты, другое уже нас пугает. Мы уже совсем боимся.
          Вам лично видимо нечего опасаться.

          p.s. По неподтвержденным слухам палестинцы начали искать клады. А в тех кладах не самодельные Кассамы, а вполне заводские "Нонеймы".

          Вы отстали на 15 лет с этими угрозами.
      4. Hwostatij
        Hwostatij Вчера, 18:04
        +2
        А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.

        А толку такие ништяки на энергообъекты тратить? Я вот на одной подстанции около Токмака работал - туда 3 хаймарса прилетело. Ничего, восстановили. А ATACMS в товарных количествах когда ещё будет? Да если и будет - больше для пиара
      5. Грац
        Грац Вчера, 18:06
        +1
        таки если сирийские патриоты выпустят по американской базе несколько залпов из рсзо, или патриоты в нигере?что то давно крушений поездов в сша не происходило, не порядок, ну там с токсичной химией вблизи городов
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 19:09
          0
          Грац .Крушение поездов в США и технологические аврии в СМИ России стали неинтересны,у нас своих проблем хватает.А так поезда идут под откос ,НПЗ взрываются с подозрительным постоянством! В США до сих пор в ходу деревянные шпалы. Наверно американские партизаны.
      6. SovAr238A
        SovAr238A Вчера, 18:47
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: BARKAS
        Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.

        А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.

        Выносить Украину подчистую.
        Друго варианта уже нет.
        И мы и они перерубил Рубикон.
        Началась война или мы их, или они нас.
        Арон, я вас читаю уже много лет.
        Но ситуация сейчас действительно такая.
        Вы, хоть раз, давали слабину арабам?
        Нет.
        Вы бились "наотмаш", ибо вам никогда невозможно было что то потерять.
        Горе проигравшим.
        Мы тоже понимаем, что если мы сейчас проиграем, нас просто разорвут на 5 удельных княжеств, с запретом армии, и Польша будет у границ Москвы. Вы думаете, что я паникер, но я вот реально виду, что правнуки нацистов во власти в Германии и у них реваншизм... что полякам за последние 30 лет снова внедрили про великую Ржечь Посполиту.
        Они сразу начнут отрывать куски.
        Тут сейчас стоит вопрос о выживании государства российского.
        Всякие тупые урякалки, которые боготворят Искандера, Посейдона, и прочую ересь, не понимающие ничего в технологиях и управлении, ситуации в стране и в мире, идут лесом. Они первые переобуются в прыжке.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 19:10
          -1
          Цитата: SovAr238A
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: BARKAS
          Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.

          А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.

          Выносить Украину подчистую.
          Друго варианта уже нет.
          И мы и они перерубил Рубикон.
          Началась война или мы их, или они нас.
          Арон, я вас читаю уже много лет.
          Но ситуация сейчас действительно такая.
          Вы, хоть раз, давали слабину арабам?
          Нет.
          Вы бились "наотмаш", ибо вам никогда невозможно было что то потерять.
          Горе проигравшим.
          Мы тоже понимаем, что если мы сейчас проиграем, нас просто разорвут на 5 удельных княжеств, с запретом армии, и Польша будет у границ Москвы. Вы думаете, что я паникер, но я вот реально виду, что правнуки нацистов во власти в Германии и у них реваншизм... что полякам за последние 30 лет снова внедрили про великую Ржечь Посполиту.
          Они сразу начнут отрывать куски.
          Тут сейчас стоит вопрос о выживании государства российского.
          Всякие тупые урякалки, которые боготворят Искандера, Посейдона, и прочую ересь, не понимающие ничего в технологиях и управлении, ситуации в стране и в мире, идут лесом. Они первые переобуются в прыжке.

          Однако жутковатую картину Вы нарисовали. Мне кажется Вы сгущаете краски.
        2. Керенский
          Керенский Вчера, 21:25
          +3
          И мы и они перерубил Рубикон.

          Чего?! Они-то ладно, им можно. Но мы-то как речку перерубить ухитрились!?
          ЕГЭ?
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 21:40
            0
            Цитата: Керенский
            И мы и они перерубил Рубикон.

            Чего?! Они-то ладно, им можно. Но мы-то как речку перерубить ухитрились!?
            ЕГЭ?

            Ну, попутал чел речку с Гордиевым узлом... бывает. Суббота, вечер request laughing
      7. osp
        osp Вчера, 18:49
        +1
        Так атаки на Крымский мост и аэродромы стратегической авиации это и была та ситуация казус-бели - как минимум повод для официального объявления войны.
        Потом по Кремлю прилетело.
        И что ?
        Утерлись!
      8. частное лицо
        частное лицо Вчера, 19:36
        +1
        А если по российским электростанциям полетят ATACMS?

        Что вполне возможно ведь атакуют же аэродромы которые хоть как то но защищают, а эл.подстанции которых тьма тьмущая такая цель.
        1. osp
          osp Вчера, 19:44
          +1
          Так при ударе таких ракет или дронов по военному аэродрому уничтожается техника на миллиарды долларов.
          А при ударе по подстанции может быть уничтожен 1-2 старых трансформатора которых сразу же заменят резервной схемой.
          Какой смысл такие ракеты им тратить на такие цели ?

          Если и появится - бить будут по серьезным вещам.
          1. частное лицо
            частное лицо Вчера, 21:46
            0
            А при ударе по подстанции может быть уничтожен 1-2 старых трансформатора которых сразу же заменят резервной схемой.

            Ну вы шутник . Вы представляете что такое замена трансформатора ? И где его взять, а нужно сразу два ? И кстати у нас в России ещё много тр-ров производства краины стоят на подстанциях.
            1. osp
              osp Сегодня, 00:05
              0
              Есть резервные подстанции которые включают если вышла из строя основная.
              Например на больницу идут два кабеля 6 кВ с двух независимых подстанций.
              Если один кабель не даст мощность , она пойдет с другого кабеля и питающие подстанции не связаны между собой.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:41
      +1
      Таки надо было делать.Не прерываясь.
    3. Sevastiec
      Sevastiec Вчера, 18:04
      +2
      Действительно. Как будто это что-то плохое.
  2. bambr731
    bambr731 Вчера, 17:41
    -1
    Со специальным заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что зимой ВС РФ якобы всенепременно продолжат атаковать ракетами и дронами-камикадзе энергосистему страны.

    Факт, что будут. Это и ёжику понятно, а то разведка ему доложила
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 18:26
      +5
      Мне хочется жить, когда человечество выйдет на иной уровень развития в котором не будет места для насилия, вражды и войн. Сегодня в отличие от нас Западный мир представляет самую худшую часть человечества, которая создает и провоцирует войны. Западный мир остановился давно в развитии, деградирует и несет тьму с невежеством.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 17:44
    +1
    В частности, предполагается закрывать подстанции и другие важные энергообъекты бетонными плитами. Для безопасности сетей предложено осуществить прокладку подземных электрических кабелей, взамен воздушных ЛЭП.


    Ну про бетонные плиты понятно, - это чтобы лучше развалить объект! Мало того, что ракета прилетит, еще и кусками бетона все развалит вокруг!
    А вот про подземные кабели - это интересно. Кто же у хо хлов придумал такой оригинальный способ положить себе в карман огромаадную сумму! laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:45
    +3
    Идиот Зе ,не понял ,что цель ударов по энергосистеме Украины МО РФ ,чтобы страна Украина превратилась не в экспортёра Элэнергии а в импортёр.Сколько деньгов ЕС мы обнулили в их проектах ?
  5. Rage66
    Rage66 Вчера, 17:51
    +3
    Конечно удары будут. Их будет даже больше, чем предсказал зеля soldier
  6. Дилетант
    Дилетант Вчера, 17:51
    -2
    заявил о якобы предстоящих зимой новых ударах ВС РФ по энергосистеме страны

    Почему якобы? Обязательно предстоящих. Или кто-то кому-то опять чего-то пообещал?
  7. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:54
    +1
    К настоящему времени частично или полностью уничтожены 26 крупных подстанций

    На это раз нужно бить не по "под", а по станциям.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 20:42
      -2
      Нельзя, братский же народ будет страдать.
      1. A2AD
        A2AD Вчера, 23:43
        -1
        Нельзя, братский же народ будет страдать.
        Так нет же. Братский народ не пострадает. Подохнут одни бандеровцы. А братья давным давно от туда уже свалили. Так что гасить нужно все и всех. И чем больше тем лучше.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:56
    +2
    Сие будет видно потом... Как к этому относится... а вот это, у нас, неоднозначно, не смотря на все то, что творили свидомые на Донбассе, с его жителями.
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Вчера, 18:06
    +6
    Ты прсмотри,как красиво попрошайки обставили,типа,РФ просто так хреначила их,про мост уже и забыли...
  10. Bingo
    Bingo Вчера, 18:09
    +1
    Проблема в том, что вся армия РФ для разрушения энергосетей - никогда не сделает столько, сколько для этого сделал Селянский, Выпрошенко, или прочие "кровосиси" типа Юща)))
  11. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Вчера, 18:16
    0
    Бить нужно по -украинским АЭС, чтоб пришлось их заглушить. Москву все равно обвиняют в обстреле своей запорожской АЭС, так что терять нечего. А удары по-подстанциям - все равно, что "калибрами" по-воробьям. Расход высокоточных боеприпасов впустую
    1. osp
      osp Вчера, 18:56
      -5
      Скорее всего это автоматический повод для ввода войск НАТО на Украину, уже официального с санкции ООН и МАГАТЭ.
      Поводов найдут миллион.
      Или как минимум закрытие неба над всей Украиной силами авиации НАТО.

      Сейчас вывоз зерна стала прикрывать пока что одна британская авиация в частном порядке что летает над Черным морем ежедневно.
      Так что запасемся терпением, смотрим что дальше - после падения обломков дрона в Румынии уже и США собираются присоединится.
      1. БойКот
        БойКот Вчера, 19:16
        +2
        Сейчас вывоз зерна стала прикрывать пока что одна британская авиация в частном порядке что летает над Черным морем ежедневно.
        чего только люди не придумают! В одном предложении четыре ложных утверждения - это постараться надо!
        1. osp
          osp Вчера, 19:52
          +1
          А вот тут новость: https://topwar.ru/225722-smi-london-objavil-ob-otpravke-boevyh-samoletov-v-chernomorskij-region-dlja-zaschity-sudov-s-zernom.html
          И да, на Флайтрадаре многое видно что там давно летают все кому не лень.
          Иногда сразу по 5-7 летаьельных аппаратов включая БПЛА стратегической разведки.
          Это только те что демонстративно.
          А наверняка еще есть и другие , с выключенными ответчиками которые себя не показывают.
      2. A2AD
        A2AD Вчера, 23:47
        -2
        Скорее всего это автоматический повод для ввода войск НАТО на Украину, уже официального с санкции ООН и МАГАТЭ.
        А кто такие эти оон и магате? Какая у них армия, сколько ядерного оружия? И где они были во время агрессии против югославии? Весь мир в курсе, что они никто и звать их никак. Всем плевать на этих мелких тараканов. Они ни чего не могут и ни чего не значат.
        1. osp
          osp Сегодня, 00:06
          0
          Так есть НАТО и США.
          Для ООН и МАГАТЭ эти ребята всегда выпишут любую бумажку или вовсе обойдутся без оной.
          Сила права заменена правом силы.
  12. bandabas
    bandabas Вчера, 18:19
    +1
    В «Укрэнерго» сидят однозначно дефективные менегеры. Кабелями сделать энергообеспечение... Ну ну. Дешевле и эффективней секвестировать население на фронте.
  13. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 18:23
    0
    тут не нужно удивляться, если мы хотим победить то необходимо уничтожать инфраструктуру противника
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 18:39
      +2
      Цитата: incoggnoto
      если мы хотим победить то необходимо...

      ...доверить ковать победу смелым и грамотным полководцам, а не ждунам, находящимся неизвестно где...
  14. SovAr238A
    SovAr238A Вчера, 18:39
    -1
    Энергосистема должна быть уничтожена.
    Первые удары по Югославии, были как раз по объектам энергетики и их распределения.
    Энергоузлы, крупные подстанции, узлы коммутации газо и нефтепроводов.
    И только потом по штабам, мостам, военной инфраструктуре.
    Именно это полностью сломило систему обороны Югославии.
    Почему наши генералы настолько тупые, что бы этого не понимать?
    Не знаю.
    Наверно Конашенков им платит, что бы получать деньги за каждое выступление.
    Ибо если бы сделали так, как было в Югославии, Конашенков бы прекратил своё вещание год назад, словами, что наши войска взяли Львов....
    1. osp
      osp Вчера, 19:18
      +3
      Ну Вы как с другой планеты, элементарного не видите.
      Путину нужен был человек у руля Украины который бы признал Крым российским , выполнил Минские соглашения и пообещал России какой-то там вне блоковый статус Украины.
      То есть Азаров или Медведчук которых и планировали посадить в Киев в феврале-марте прошлого года.

      Ожидая что украинские силовики или разбегутся или перейдут на нашу сторону , части Росгвардии что вошли в Киевскую область со стороны Белоруссии захватят все важные здания в Киеве безо всякого сопротивления.
      Потом новый президент Украины отдает приказ ВСУ сложить оружие и наступает мир-дружба.

      Потому никто и не думал что придется воевать да и так и так долго.
      Потому пошло столько Росгвардии и подразделений ВДВ на легко бронированной которые попадали в засады и уничтожались.
      Потому и не трогали гражданскую инфраструктуры вообще чтобы не настроить против себя население.
  15. Уарабей
    Уарабей Вчера, 18:53
    +4
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: BARKAS
    Тот случай когда клоуна разочаровывать не надо а так и сделать.

    А если по российским электростанциям полетят ATACMS? Вроде американцы решили их дать Украине.

    Так вот если бы американцы ничего не давали Украине и не лезли в её дела, глядишь и на Украину бы сейчас ничего не летело.
  16. Igor1915
    Igor1915 Вчера, 18:53
    0
    Думаю как и все остальное будет предметом торга - вы бьете по крымский мост и Москве - мы бьём по энергетике
  17. Наган
    Наган Вчера, 18:58
    +4
    Еще в 2014 ванговали тут, что стóит к зиме отключить 404 газ, и на том бандеровская влада кончится. Ну и?
  18. osp
    osp Вчера, 19:08
    +4
    А почему украинская энергосистема устояла прошлый раз ?
    По крайне мере киевское кольцо.

    На Севере Украины есть одна давно неработающая печально известная АЭС.
    Но не работает она именно только как АЭС, а как подстанция распределительного/понижающего типа/повышающего типа она работает всегда - все ОРУ действующее.
    Там есть автотрансформаторы 750/330 кВ и 330/110 кв.
    Через сеть 750 кВ есть выход на польскую энергосистему через ОРУ Хмельницкой АЭС. И соответственно возможность сосать электроэнергию с Евросоюза.
    Потом на автотрансформаторах ЧАЭС эти 750 кВ могут понижаться на 330 кВ и 110 кВ чтобы уже по нескольким ЛЭП пойти на Киев по обводным схемам.
    Или же электроэнергия 110 кВ и 330 кВ с нескольких маленьких ТЭЦ и ГЭС может попасть на ОРУ ЧАЭС и превратится в 750 кВ , откуда на 1-2 ЛЭП идти на Киев как прямо так и в обход.

    Вообщем все возможные схемы не перечесть. Этот старый атомный "неработающий" друг им всякий раз приходил на помощь - это очень важный узел их энергосистемы по части снабжения Киева и не только.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 23:55
      -1
      Вообщем все возможные схемы не перечесть.
      Да схем то на самом деле не так и много. Это если бить по ключевым узлам. А если долбить оконечные подстанции, как делалось до этого, то так то конечно можно тянуть резину очень долго. Тут вопрос в другом, кто в кремле запрещает наносить удары по ключевым узлам? Кто изменник и предатель?
      1. osp
        osp Сегодня, 00:11
        0
        Бить по ЛЭП бесполезно - они чинятся за считанные часы.
        Подстанций 110 кВ и 35 кВ которые питают основных потребителей там чертова куча.
        Половина стоит в резерве , половина даже не загружена на всю мощность.
        Да и сбивают они как "Герани" так и ракеты в последнее время с появлением западных ЗРК.
        Не все конечно, но половину или около того.
  19. mark1
    mark1 Вчера, 19:27
    0
    Суровые годы уходят
    Борьбы за "свободу" страны!
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны...
    Сказал президент Украины
  20. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:36
    +1
    До зимы ещё жить да жить надо.
    Откуда президенту UA- заранее известно кто, куда и чем ударит?
    А, вдруг- не ударит? Что скорей всего.
    Как это всё остоелозило уже...
  21. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 19:52
    0
    Главное в мороз выбивать когда отопление запустят чтобы -насосы вода в трубах замерзнет -трубы.
  22. Жеребливый
    Жеребливый Вчера, 20:03
    +2
    Не надо быть такими кровожадными. На этих территориях останутся жить люди - и в их отношении России важно сохранить пропагандистский козырь. Да, нехорошо вышло, сотни тысяч укокошили, кучу всего раздолбали - но России пришлось это сделать, Украина её вынудила.
    За полтора года чётко проглядывается закономерность: ужесточение мер происходит после того, как чубаноидам удаётся что-то чувствительное. Если бы Россия сразу вмазала бы по всем казармам, положила бы десятки тысяч - Украина, наверное, сразу бы сдалась, но для России это было бы политическое поражение на десятилетия. А так, лягушка сварится, не заметив повышения температуры.
    Что касается конкретно энергосистемы, она может крякнуться и без нашей дальнейшей помощи - слишком многое на честном слове. Можно, если осторожно, прибить объекты возле АЭС - тогда и генерация встанет. Но кому это потом устранять, и как долго?
    В общем, в именуемом СВО процессе действуют два правила: ХСВ (украинцы сами виноваты) и ХББ (украинцам будет больнее). Не хотят умнеть - им же хуже.
    1. begemot20091
      begemot20091 Вчера, 20:58
      0
      А надо вообще катком пройти до Львова. Снести Киевскую ГЭС, Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую АЭС
    2. Russian_Ninja
      Russian_Ninja Вчера, 21:55
      0
      Мне думается, что всё совершенно наоборот: если бы сразу вдарили (не обязательно по казармам) то может и сопротивления было меньше + неожиданность + всё равно многие были без лютой вражды к России, а вот при растягивании конфликта жертвы тоже растягиваются и возможно людям легче пережить 1000 смертей разово, чем 100 но растянутых на 10 дней.
      С другой стороны сейчас об этом рассуждать бессмысленно- мне кажется мой вариант был маловероятен - нас не сильно любили и так, так что не смирились бы
      1. El13
        El13 Вчера, 23:23
        0
        Вы правильно пишите, но задача как раз растянуть всё по времени и не гадить понапрасну... Энергетику выбили ровно настолько, чтобы запаса по ЗИПу не осталось и остановились с этим... странно, не находите?
    3. A2AD
      A2AD Сегодня, 00:00
      0
      На этих территориях останутся жить люди - и в их отношении России важно сохранить пропагандистский козырь.
      А зачем России это стадо бандеровских свиней? Всех поголовно выдавить в европы, пусть поляки их кормят. А тех кто будет оказывать сопротивление и продолжать вести войну, тех нужно просто уничтожать. Враг есть враг.
  23. Nord11
    Nord11 Вчера, 22:44
    +1
    Ну если ударить по ТЭЦ, ГЭС, ПХГ и мостам, то щирым точно до весны не дожить. Вот только перед этим границу надо тщательно заминировать..
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 00:04
      0
      Вот только перед этим границу надо тщательно заминировать.
      А на погран перехрдах поставить зенитки на прямую наводку. Ибо бандеровское отребье наверняка переобуется в "повора и водители" и ломанется в Россию погреться. Тут их и надо всех к бандере отправлять, всем скопом. Бандеросвиньи в России не нужны. А других там уже и нет.