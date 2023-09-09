Президент Украины заявил о якобы предстоящих зимой новых ударах ВС РФ по энергосистеме страны

Есть очередная договоренность, Украина получит больше «Гепардов» (немецкая зенитная самоходная установка) для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов

В преддверии наступления нового отопительного сезона в Киеве на самом верху обеспокоились дальнейшим разрушением энергосистемы страны в результате возобновления массированных российских ударов высокоточным оружием по объектам энергетики.Со специальным заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что зимой ВС РФ якобы всенепременно продолжат атаковать ракетами и дронами -камикадзе энергосистему страны. По его словам, такими данными располагает украинская военная разведка.Президент сообщил, что главе МВД поручено максимально подготовить сектор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к возможным блэк-аутам. ГСЧС необходимо не только усилить работу в холодное время года, но и выстроить каналы информирования населения о мерах защиты.Но главным, что должно хотя бы минимизировать ущерб энергосистеме от российских воздушных атак, должны стать новые поставки Западом средств ПВО, в какой раз повторил свои мечты Зеленский.— рассказал глава киевского режима.Ранее в сети появилась информация, что госкорпорация «Укрэнерго» рассматривает варианты пассивной защиты критически важных объектов. В частности, предполагается закрывать подстанции и другие важные энергообъекты бетонными плитами. Для безопасности сетей предложено осуществить прокладку подземных электрических кабелей, взамен воздушных ЛЭП. Последнее очень критично оценивают эксперты. На Украине просто нет технических возможностей, да и финансов, как и времени, дабы увести под землю значительную часть сетевых энергокоммуникаций.Еще в июле депутат Верховной рады, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил, что зимой страну ждет неминуемый энергетический коллапс. И произойдет он даже без нанесения ВС РФ новых ударов по объектам энергосистемы.К настоящему времени частично или полностью уничтожены 26 крупных подстанций, чинить их просто нечем. Более того, некому и заниматься ремонтом, в силу того, что большинство работников РЭС были отправлены на фронт в ходе перманентной мобилизации. А иностранные компании, которые могли бы участвовать в восстановлении украинской энергетики, боятся за своих специалистов, добавил нардеп.Не добавило оптимизма и сообщение министра энергетики Украины Германа Галущенко, который рассказал, что в результате 271 попадания в объекты энергоструктуры российских ракет и дронов в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года потеряно пятьдесят процентов энергосистемы, включая генерацию и систему передачи. Часть из них восстановлению не подлежат, добавил министр.