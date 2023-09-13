О необходимости формирования артиллерийских группировок изоляции района боевых действий



Спустя более чем 100 лет позиционная война вернулась

Позиционный тупик

Изоляция района боевых действий и позиционный фронт



И.р.б.д. достигается нанесением ударов по резервам пр-ка в местах сосредоточения и на марше, узлам шос. и жел. дорог, мостам и переправам, аэродромам, КП, узлам связи объед. и соед., базам снабжения и др. объектам. Воспрещение подхода резервов, срыва или существ. ограничение манёвра пр-ка силами и средствами в зоне боевых действий, перебросок его боевой техники и средств материально-техн. обеспечения из тыла или с др. участков фронта; одна из боевых задач такт. авиации И.р.б.д. достигается нанесением ударов по резервам пр-ка в местах сосредоточения и на марше, узлам шос. и жел. дорог, мостам и переправам, аэродромам, КП, узлам связи объед. и соед., базам снабжения и др. объектам.

Артиллерия особого назначения

«В Краснодарском крае сформирована 52-я артиллерийская бригада Воздушно-десантных войск. На вооружении бригады буксируемые 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б».

В Ленинградской области сформирована 17-я артиллерийская бригада большой мощности. На вооружении бригады состоят тяжелые самоходные орудия 2С7М «Малка» и 2С4 «Тюльпан». По озвученным планам Минобороны РФ, будет сформировано пять подобных бригад».

Материальная часть артиллерии



Боевая машина комплекса «Торнадо-С», фото: НПО «Сплав»



Боевая машина комплекса «Ураган», фото: «Википедия»

Модель применения



Российский БЛА вертикального взлёта и посадки «Аякс-400» в ходе закрытой части «Дронницы-2023». Такой аппарат способен обеспечить разведку на глубину в несколько десятков километров и не нуждается ни в пусковой катапульте, ни в парашюте. Но для разведки на глубину 100 и более километров его не хватит. Фото: КЦПН



Статический показ БЛА с подвешенными FPV-дронами в первый день «Дронницы-2023». Через день он будет летать, выполнять отцеп средств поражения, ретранслировать радиосигнал с них и на них, а команды РЭБ и РЭР на земле будут пытаться с ними бороться. К боевому применению, правда, эта машина на тот момент не была готова. Фото автора.



Противотанковая мина ПТМ-3

Беспилотная авиация в составе ракетно-артиллерийского формирования



Украинские военные готовят к боевому вылету «Бабу Ягу» – тяжелый коптер с 82-мм минами в качестве оружия. У наших войск такого пока нет, по крайней мере, массово, но получить недолго, было бы желание.

Подход к определению штатов

Некоторые выводы