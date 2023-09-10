Броня крепка: в России и Белоруссии отмечается День танкиста

Сегодня не только в России, но и в союзной нам Белоруссии свой профессиональный праздник отмечают танкисты, ветераны танковых войск и все, кто связан с производством этих грозных боевых машин.
В России первый танк был создан на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, и в августе 1920 года прошел успешные испытания. В последующие годы была сформирована необходимая техническая и материальная база, ставшая основой для дальнейшего развития танковых войск.
К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии уже стоял солидный танковый парк, основу которого составляли легкие танки: Т-26, БТ, принятые на вооружение в декабре 1939 года средние танки Т-34 и тяжелые КВ-1. О легендарной «тридцатичетверке» не имеет смысла даже писать, этот танк стал и остается символом победы советских солдат над немецко-фашистской Германией и ее союзниками.
Сегодня Танковые войска Вооруженных Сил России, как род войск в Сухопутных войсках ВС РФ, являются главной ударной силой этих войск и мощным средством вооруженной борьбы. Они предназначены для решения наиболее важных задач в различных видах военных (боевых) действий.
Профессиональный праздник военных танкистов в СССР был учрежден буквально сразу после окончания Великой Отечественной войны, в которой советская броня оказалась намного крепче казавшихся всему миру непобедимых «Тигров» и «Пантер» вермахта. В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, да и всей военной истории человечества. В следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска Советской армии прорвали оборону противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.
В честь заслуг танкистов в достижении Победы в ходе самой кровопролитной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года был учрежден День танкиста. С 1980 года этот профессиональный праздник отмечается каждое второе воскресенье сентября.
А ведь еще не так давно в экспертных кругах и среди некоторых военных стратегов было популярно мнение, что тяжелая бронетехника перестала играть важную роль в современных боевых действиях, как это было, например, в годы Второй мировой войны. Европейские страны НАТО в последние десятилетия после окончания холодной войны практически свернули программы разработки и производство ОБТ, отдавая предпочтение более легкой бронированной технике.
Однако конфликт на Украине показал, что танки по-прежнему играют важнейшую, а порою решающую роль в современных сражениях, как при наступлении, так и в обороне.
При этом предприятия российского ВПК даже в трудные 90-е годы прошлого столетия в основном сумели сохранить производственные мощности, а главное, преемственность инженерной школы, что сейчас позволяет поставлять сотни боевых машин, как новых, так и модернизированных советских, Вооруженным силам РФ. Даже на Западе признают, что наша оборонка способна выпускать не менее 700 танков в год, включая новейшие «Арматы», первый в мире ОБТ со встроенной динамической защитой Т-80, современные Т-90 «Прорыв», а также глубоко модернизированные советские Т-72Б3. Последних, кстати, в России на консервации насчитывается около семи тысяч единиц.
Конечно, в современных военных кампаниях масштабные танковые сражения, подобные Курской битве, практически исключены. Как, впрочем, редкостью являются и так называемые «танковые дуэли», о которых так много рассуждали всяческие эксперты перед поставкой натовской бронетехники Киеву. Однако, это не умаляет огромную роль тяжелой бронетехники, задействованной как в обороне, так и при наступлениях. Что подтверждают многочисленные эпизоды боев на украинском фронте. Особенно важно отметить, что часто решаю роль в победе над противником играет мужество и профессионализм российских танкистов.
Достаточно вспомнить облетевшие весь мир видеокадры сражения нашего танка Т-80 «Алеша», экипаж которого ни секунды не мешкая вступил в бой с превосходящими силами противника и уничтожил восемь единиц бронетехники врага. При этом наш танк не получил ни одного повреждения, что говорит, в частности, о слабой подготовке украинских экипажей. И таких примеров грамотных действий экипажей российских бронемашин в ходе спецоперации немало, просто не все они попадают в кадр.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих-танкистов Вооруженных сил России и Белоруссии, ветеранов, обслуживающий персонал, инженеров и рабочих оборонных предприятий, производящих грозные боевые машины, с профессиональным праздником. Благодаря вам наша страна побеждала и вновь победит в схватке с любым врагом, будучи под надежной защитой брони и мастерских действий отважных танковых экипажей.