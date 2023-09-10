Военное обозрение
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Броня крепка: в России и Белоруссии отмечается День танкиста

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Броня крепка: в России и Белоруссии отмечается День танкиста

Сегодня не только в России, но и в союзной нам Белоруссии свой профессиональный праздник отмечают танкисты, ветераны танковых войск и все, кто связан с производством этих грозных боевых машин.


В России первый танк был создан на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, и в августе 1920 года прошел успешные испытания. В последующие годы была сформирована необходимая техническая и материальная база, ставшая основой для дальнейшего развития танковых войск.

К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии уже стоял солидный танковый парк, основу которого составляли легкие танки: Т-26, БТ, принятые на вооружение в декабре 1939 года средние танки Т-34 и тяжелые КВ-1. О легендарной «тридцатичетверке» не имеет смысла даже писать, этот танк стал и остается символом победы советских солдат над немецко-фашистской Германией и ее союзниками.



Сегодня Танковые войска Вооруженных Сил России, как род войск в Сухопутных войсках ВС РФ, являются главной ударной силой этих войск и мощным средством вооруженной борьбы. Они предназначены для решения наиболее важных задач в различных видах военных (боевых) действий.

Профессиональный праздник военных танкистов в СССР был учрежден буквально сразу после окончания Великой Отечественной войны, в которой советская броня оказалась намного крепче казавшихся всему миру непобедимых «Тигров» и «Пантер» вермахта. В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, да и всей военной истории человечества. В следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска Советской армии прорвали оборону противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.

В честь заслуг танкистов в достижении Победы в ходе самой кровопролитной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года был учрежден День танкиста. С 1980 года этот профессиональный праздник отмечается каждое второе воскресенье сентября.

А ведь еще не так давно в экспертных кругах и среди некоторых военных стратегов было популярно мнение, что тяжелая бронетехника перестала играть важную роль в современных боевых действиях, как это было, например, в годы Второй мировой войны. Европейские страны НАТО в последние десятилетия после окончания холодной войны практически свернули программы разработки и производство ОБТ, отдавая предпочтение более легкой бронированной технике.

Однако конфликт на Украине показал, что танки по-прежнему играют важнейшую, а порою решающую роль в современных сражениях, как при наступлении, так и в обороне.

При этом предприятия российского ВПК даже в трудные 90-е годы прошлого столетия в основном сумели сохранить производственные мощности, а главное, преемственность инженерной школы, что сейчас позволяет поставлять сотни боевых машин, как новых, так и модернизированных советских, Вооруженным силам РФ. Даже на Западе признают, что наша оборонка способна выпускать не менее 700 танков в год, включая новейшие «Арматы», первый в мире ОБТ со встроенной динамической защитой Т-80, современные Т-90 «Прорыв», а также глубоко модернизированные советские Т-72Б3. Последних, кстати, в России на консервации насчитывается около семи тысяч единиц.

Конечно, в современных военных кампаниях масштабные танковые сражения, подобные Курской битве, практически исключены. Как, впрочем, редкостью являются и так называемые «танковые дуэли», о которых так много рассуждали всяческие эксперты перед поставкой натовской бронетехники Киеву. Однако, это не умаляет огромную роль тяжелой бронетехники, задействованной как в обороне, так и при наступлениях. Что подтверждают многочисленные эпизоды боев на украинском фронте. Особенно важно отметить, что часто решаю роль в победе над противником играет мужество и профессионализм российских танкистов.



Достаточно вспомнить облетевшие весь мир видеокадры сражения нашего танка Т-80 «Алеша», экипаж которого ни секунды не мешкая вступил в бой с превосходящими силами противника и уничтожил восемь единиц бронетехники врага. При этом наш танк не получил ни одного повреждения, что говорит, в частности, о слабой подготовке украинских экипажей. И таких примеров грамотных действий экипажей российских бронемашин в ходе спецоперации немало, просто не все они попадают в кадр.



Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих-танкистов Вооруженных сил России и Белоруссии, ветеранов, обслуживающий персонал, инженеров и рабочих оборонных предприятий, производящих грозные боевые машины, с профессиональным праздником. Благодаря вам наша страна побеждала и вновь победит в схватке с любым врагом, будучи под надежной защитой брони и мастерских действий отважных танковых экипажей.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:03
    +12
    ***
    — С Праздником!
    ---
    — «Повезло вам, вы - танкисты! Весь мир посмотрите!»...



    "Броня крепка, и танки наши быстры,
    И наши люди мужества полны
    Вперёд идут российские танкисты -
    Своей великой Родины сыны" ...
    ***
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 05:49
      +5
      Присоединяюсь ко всем поздравлениям, без мазуты никуда!))) good drinks hi
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:08
      +6
      Нелегка танкиста служба,
      Но на то он и мужик.
      Чтобы жизнь отдать за дружбу
      Он сдаваться не привык!
      И за наш военный праздник,
      День Танкиста наших стран,
      Я как застарелый бражник,
      Тяпну водочки стакан! yes
      ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ!
    3. bya965
      bya965 Сегодня, 07:53
      +3
      С праздником дорогие товарищи!!!
      Вперёд идут российские танкисты -

      Начало песни 1939 года, а то Хрущев порезал, потом россияне
      Броня крепка, и танки наши бы́стры,
      И наши люди мужества полны́:
      В строю стоя́т советские танкисты —
      Своей великой Родины сыны.

      (Припев)
      Гремя огнём, сверкая блеском стали
      Пойдут машины в яростный поход,
      Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
      И Первый маршал в бой нас поведёт!
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 05:13
    +9
    С Праздником, танкисты!!!

    И в настоящее время, во время СВО, появилось много Героев России танкистов! Здоровья и благополучия!
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 05:16
    +7
    Поздравляю!!! От пехоты, от души!!! good drinks soldier

    Моему однокласснику, в память:
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:04
    +6
    Герой России Данильченко Николай Иванович 200 омсбр лейтенант командир танкового взвода .Будем помнить вечно.

    В танковых дуэлях экипаж под командованием Николая Ивановича уничтожил 8 танков врага,мужику было всего 23 года!!!
  5. алексеев
    алексеев Сегодня, 07:56
    +2
    С праздником, товарищи танкисты и к ним примкнувшие граждане! drinks
    Всем здоровья, счастья и скорейшей победы на врагом!
  6. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 08:01
    +3
    С Праздником!!!
    Успехов в выполнении боевых задач.
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 08:13
    +1
    С Праздником!!!
    Чтоб не говорили,а поле боя всё равно держится на танках!!!
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: НСВ
      С Праздником!!!
      Чтоб не говорили,а поле боя всё равно держится на танках!!!

      Поле боя держится на взаимодействии родов войск. Пехоте без без поддержки танков, артиллерии, авиации - тяжело. Танкам без пехоты жарко что в городе, что в поле.
      Причиндалами меряются молодые чижи пёстропопые, те кто пороха понюхал, уважают друг-друга (роды войск), победа - в единстве и взаимодействии. yes