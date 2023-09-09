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ВС РФ удалось вернуть утраченные ранее позиции и расширить зону контроля на Времевском выступе

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ВС РФ удалось вернуть утраченные ранее позиции и расширить зону контроля на Времевском выступе

По состоянию на вечер субботы, 9 сентября, ситуация на фронтах в рамках специальной военной операции на Украине остается без существенных изменений. Боестолкновения носят преимущественно позиционный характер. Все попытки противника атаковать успешно отражаются подразделениями российской армии.


На Запорожском направлении сохраняется преимущественно стабильная ситуация. Наиболее активные боевые действия на этом участке фронта продолжают вестись в районе населенного пункта Работино. Значительная часть этого поселка, несмотря на все попытки установить свой контроль, остается в серой зоне. К востоку от Работино продолжаются боестолкновения в направлении высот между Работино и Вербовым, а также в направлении находящегося под контролем ВС РФ Вербового. Противник безуспешно пытается прорвать фронт на этом участке.



В районе Времьевского выступа продолжаются позиционные бои возле населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Продвинуться южнее противнику не удается. В районе населенного пункта Приютного российским войскам в результате контратаки удалось вернуть часть утраченных ранее позиций и посадок в районе поселка, тем самым существенно расширив зону контроля.

На артемовском направлении противник продолжает интенсивные атаки на Клещеевку. В настоящее время боевикам киевского режима удалось взять под свой контроль южную часть поселка. ВС РФ контратакуют. Продолжаются ожесточенные бои в районе села Андреевка, часть которого находится в серой зоне, и находящейся под контролем ВС РФ Курдюмовки. К исходу своего летнего наступления противник пытается захватить хотя бы один поселок в районе Артемовска.



На купянском направлении подразделения российской армии продолжают оказывать давление на оборонительную линию противника к востоку от Оскола. За последние сутки ВС РФ удалось занять еще несколько опорных пунктов, переброшенные туда части украинской теробороны несут тяжелые потери. Чтобы избежать прорыва фронта противник вынужден перебрасывать на этот участок линии боевого соприкосновения оставшиеся у него резервы. В районе Купянска продолжаются бои за Синьковку (сообщения о взятии поселка пока преждевременны) и в лесном массиве к западу от Синьковки в направлении Кисловки.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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22 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 19:38
    +1
    Суровикина в строй возвратить -командующим СВО, а МО обеспечением пусть занимается, за провалы в котором отвечает по законам военного времени. request А то на пенсию добровольно с кормушки не слезут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:45
      -5
      Суровикин один против Системы сделать в одиночку ничего не может.А МО и обеспечение?Улыбнуло(горький сарказм)
      1. Бережливый
        Бережливый Вчера, 19:57
        +2
        Это плохо что всё без изменений. Это значит что всуки имеют возможность подтянуть резервы,и продолжать наступление...
    2. Комментарий был удален.
  2. Uno
    Uno Вчера, 19:49
    +5
    Спасибо автору, я так понимаю теперь тут будут писать что времьевский выступ, это тоже выступ но в другую сторону?
    1. Лешак
      Лешак Вчера, 19:52
      +1
      Как говорят бойцы - времьевская впуклость. Если в двух словах - на западном фронте без перемен.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 19:50
    +2
    Кто бы в этом сомневался! украинец попал в ловушку, где его методично уничтожают. До первой линии обороны он так и не дошел, хотя в прессе уже вторую "прорвал")))
    Стратегического значения утраченные деревни не имеют, а количество уничтоженной техники и живой силы противника ему в скором времени аукнется отступлением не только на Запорожье, но и в Харьковской области.
    На мой взгляд, нам надо выждать пока спадет зеленка. После этого упростится задача выйти из Кременского леса, что позволит осадить Северск и в итоге развалить весь Донецкий фронт...
    1. Аркадич
      Аркадич Вчера, 20:01
      +6
      На мой взгляд, нам надо выждать пока спадет зеленка.

      К тому времени установится дождливая погода, со всеми вытекающими, а отсутствие зелени играет на руку не только нам, но и ВСУ.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 20:49
        -2
        Проанализируйте действия наших войск до лета 2022 года. Посмотрите на карту, отметьте территории которые были взяты! Без учета тех, что заняли в первые дни, когда противник не успел среагировать. И вы поймете, что наше наступление затормозила зеленка. Один Шервудский лес чего стоил.
        Нам будет на руку, если спадет листва. за счет преимущества в артиллерии и авиации мы можем разнести основные опорники хохла, а это уже позволит наступать. Наша задача выйти на линию по реке Оскол на первом этапе и выйти из Кременского леса, чтобы поджать фронт на Донбассе.
        1. DenD
          DenD Вчера, 22:28
          +2
          "зелёнка" вещь тяжелая, кому она поможет, а для кого станет могилой неразобрать. При условии, схода листвы, на первый план выходят дроны-разведчики. А это значит, что сконцентрироваться сколько нибудь значимые силы, невозможно. И ещё, как заметили выше, дожди, распутица маневренности не добавит +вокруг минные поля и не только наши.
    2. пешик
      пешик Вчера, 20:09
      -3
      Та вы шо) - они там будут 12 лет ещё уничтожать укровояк (3 миллиона - по 200 тыс. в год) и только потом наши вперёд пойдут. Сказано ведь было ранее - 15 лет будет СВО.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:29
      0
      Вы то сами в это верите?Или просто перепечатали чью то агитку?
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Вчера, 20:20
    -8
    В Марьинке говорят Ахмат, которые сила, сдали все позиции и откатились на позиции 2022 года.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 20:49
      +1
      А другие говорят, что осталось 150 метров Марьинки под ВСУ... Подождём, узнаем правду
  5. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Вчера, 20:27
    -7
    Цитата: Mavrikiy
    Суровикина в строй возвратить -командующим СВО, а МО обеспечением пусть занимается, за провалы в котором отвечает по законам военного времени. request А то на пенсию добровольно с кормушки не слезут.

    Суровикин уже всё, отработанный материал.... Ни чем примечательным не отметился
  6. igorlvov
    igorlvov Вчера, 20:45
    +2
    В результате нескольких атак украинские формирования смогли занять два дома на северо-востоке Новомайорского за рекой Шайтанка. ВСУ засели в подвале, и по ним идёт массированный огонь артиллерии ВС РФ.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:52
    +5
    А может диванные комментаторы рот закроют,каждый день мы имеем потери и отнюдь не санитарные!Мужики бьются как могут ,через не могу и они знают что мы победим.Если бы не была встроена горизонталь командование - солдат ,мы бы уже посыпались как лето - осень 2022 года.Уверяю вас все эти телеграмщики,военные корреспонденты,Ходаковский не владеют полной информацией.Опять воинская часть которая только собирается на ротацию ,во всю ведёт бои.То что сказано блогерами с нашей стороны надо 10 раз перепроверить,при перепроверке упираешешься мВ местную военную цензуру и это правильно.Я говорю о в/ч с северов ,как наиболее близких для меня.
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 21:21
      +1
      Ну то есть правильно создавать ложную позитивную картину ?
  8. opuonmed
    opuonmed Вчера, 22:08
    0
    надо тылы всу уничтожать любые хоть фуры хоть жд хоть пром зоны и тп и тд !
  9. Фактор
    Фактор Вчера, 22:12
    +2
    Наши отошли из Андреевки! Клещеевка почти оставлена.

    Наши ВДВ бьются, но численное превосходство не за нами. Нужна ротация и резервы. Десантники должны штурмовать, а не обороняться. "Вагнер" брал, а Герасимов с Шойгу сдают позиции.

    Соледарское направление: продвижение укроВермахта у Андреевки. На юго-западе от Бахмута украинские формирования продолжают пробиваться к железнодорожному полотну: после прохода к северо-восточной окраине Клещеевки ВСУ ударили у Андреевки. В результате ожесточенных боёв подразделения противника смогли вытеснить бойцов российской армии из села.

    По некоторым данным, линия контроля ВС РФ проходит по ж/д ветке. Косвенно это подтверждается активностью украинских разведгрупп к северу от Курдюмовки. Отряды на бронемашинах двигаются к северу от российского укрепрайона, чего не могло бы быть в случае присутствия ВС РФ в Андреевке.
    В Клещеевке также идут столкновения. Подразделения ВС РФ удерживают северо-восточную окраину и пытаются контратаковать. До железнодорожного пути расстояние составляет около 400 метров, что всего 15-20 домов.
  10. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Вчера, 22:43
    +1
    Цитата: Фактор
    Наши отошли из Андреевки! Клещеевка почти оставлена.

    Наши ВДВ бьются, но численное превосходство не за нами. Нужна ротация и резервы. Десантники должны штурмовать, а не обороняться. "Вагнер" брал, а Герасимов с Шойгу сдают позиции.

    Соледарское направление: продвижение укроВермахта у Андреевки. На юго-западе от Бахмута украинские формирования продолжают пробиваться к железнодорожному полотну: после прохода к северо-восточной окраине Клещеевки ВСУ ударили у Андреевки. В результате ожесточенных боёв подразделения противника смогли вытеснить бойцов российской армии из села.

    По некоторым данным, линия контроля ВС РФ проходит по ж/д ветке. Косвенно это подтверждается активностью украинских разведгрупп к северу от Курдюмовки. Отряды на бронемашинах двигаются к северу от российского укрепрайона, чего не могло бы быть в случае присутствия ВС РФ в Андреевке.
    В Клещеевке также идут столкновения. Подразделения ВС РФ удерживают северо-восточную окраину и пытаются контратаковать. До железнодорожного пути расстояние составляет около 400 метров, что всего 15-20 домов.

    Да да слышали мы все эти нарративы.... Шойгу, Герасимов во всём виноваты, украинцы уже в Крыму.... ЧВК Власов единственные кто умел воевать и т.д
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 23:19
    0
    Это очень хорошая новость, и если этот путь продолжится, отрицая территориальные достижения Украины, какими бы незначительными они ни были, украинское наступление закончится первым.
  12. guest
    guest Сегодня, 00:19
    -1
    ВС РФ удалось вернуть утраченные ранее позиции

    И какие же позиции удалось вернуть?