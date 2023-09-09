ВС РФ удалось вернуть утраченные ранее позиции и расширить зону контроля на Времевском выступе

По состоянию на вечер субботы, 9 сентября, ситуация на фронтах в рамках специальной военной операции на Украине остается без существенных изменений. Боестолкновения носят преимущественно позиционный характер. Все попытки противника атаковать успешно отражаются подразделениями российской армии.На Запорожском направлении сохраняется преимущественно стабильная ситуация. Наиболее активные боевые действия на этом участке фронта продолжают вестись в районе населенного пункта Работино. Значительная часть этого поселка, несмотря на все попытки установить свой контроль, остается в серой зоне. К востоку от Работино продолжаются боестолкновения в направлении высот между Работино и Вербовым, а также в направлении находящегося под контролем ВС РФ Вербового. Противник безуспешно пытается прорвать фронт на этом участке.В районе Времьевского выступа продолжаются позиционные бои возле населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Продвинуться южнее противнику не удается. В районе населенного пункта Приютного российским войскам в результате контратаки удалось вернуть часть утраченных ранее позиций и посадок в районе поселка, тем самым существенно расширив зону контроля.На артемовском направлении противник продолжает интенсивные атаки на Клещеевку. В настоящее время боевикам киевского режима удалось взять под свой контроль южную часть поселка. ВС РФ контратакуют. Продолжаются ожесточенные бои в районе села Андреевка, часть которого находится в серой зоне, и находящейся под контролем ВС РФ Курдюмовки. К исходу своего летнего наступления противник пытается захватить хотя бы один поселок в районе Артемовска.На купянском направлении подразделения российской армии продолжают оказывать давление на оборонительную линию противника к востоку от Оскола. За последние сутки ВС РФ удалось занять еще несколько опорных пунктов, переброшенные туда части украинской теробороны несут тяжелые потери. Чтобы избежать прорыва фронта противник вынужден перебрасывать на этот участок линии боевого соприкосновения оставшиеся у него резервы. В районе Купянска продолжаются бои за Синьковку (сообщения о взятии поселка пока преждевременны) и в лесном массиве к западу от Синьковки в направлении Кисловки.