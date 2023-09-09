Если бы украинская делегация присутствовала на саммите «Большой двадцатки» в Индии, участники саммита лучше бы поняли ситуацию.

Украинская «дипломатия» пробила очередное дно. Киевский режим не устроила итоговая декларация саммита «Большой двадцатки». Причём не устроила так, что в МИД Украины решили просто-напросто её исправить на свой лад, хотя, как прекрасно известно, Украина не только никакого отношения не имеет к G20, но и её руководство не было приглашено на саммит в Дели.Во внешнеполитическом ведомстве Украины решили, что имеют все полномочия на публикацию итоговой декларации G20 от своего имени. В итоге украинские «дипломаты» выдали документ, где красным внесены «правки» в текст декларации «Большой двадцатки».Среди прочих правок – понятия «украинский вооружённыё конфликт» и «война на Украине» киевский режим заменил на «российская агрессия против Украины» и «агрессивная война России против Украины».Также в МИД «незалежной» заявили, что G20 «нечем гордиться, так как на саммит не была приглашена украинская делегация».МИД Украины:Напомним, что по итогам саммита была принята декларация, в которой не было единого подхода по украинскому конфликту. Если США и их сателлиты настаивали на осуждении России и необходимости введения тотальных санкций против нашей страны, то страны Глобального юга предпочли от таких формулировок отказаться и призвать к завершению вооружённого противостояния.