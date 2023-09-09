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В МИД Украины «исправили» итоговую декларацию саммита G20 и заявили, что «Большой двадцатке» нечем гордиться

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В МИД Украины «исправили» итоговую декларацию саммита G20 и заявили, что «Большой двадцатке» нечем гордиться

Украинская «дипломатия» пробила очередное дно. Киевский режим не устроила итоговая декларация саммита «Большой двадцатки». Причём не устроила так, что в МИД Украины решили просто-напросто её исправить на свой лад, хотя, как прекрасно известно, Украина не только никакого отношения не имеет к G20, но и её руководство не было приглашено на саммит в Дели.


Во внешнеполитическом ведомстве Украины решили, что имеют все полномочия на публикацию итоговой декларации G20 от своего имени. В итоге украинские «дипломаты» выдали документ, где красным внесены «правки» в текст декларации «Большой двадцатки».

Среди прочих правок – понятия «украинский вооружённыё конфликт» и «война на Украине» киевский режим заменил на «российская агрессия против Украины» и «агрессивная война России против Украины».

Также в МИД «незалежной» заявили, что G20 «нечем гордиться, так как на саммит не была приглашена украинская делегация».



МИД Украины:

Если бы украинская делегация присутствовала на саммите «Большой двадцатки» в Индии, участники саммита лучше бы поняли ситуацию.

Напомним, что по итогам саммита была принята декларация, в которой не было единого подхода по украинскому конфликту. Если США и их сателлиты настаивали на осуждении России и необходимости введения тотальных санкций против нашей страны, то страны Глобального юга предпочли от таких формулировок отказаться и призвать к завершению вооружённого противостояния.
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22 комментария
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  1. Виталий161
    Виталий161 Вчера, 20:47
    +16
    опять х@хлов мордой в помойное ведро окунули lol я счастлив
    1. Наган
      Наган Сегодня, 00:31
      0
      Цитата: Виталий161
      опять х@хлов мордой в помойное ведро окунули lol я счастлив

      А надо бы в сортир. И не сливной, а попроще, доска с очком над выгребной ямой.
  2. Enceladus
    Enceladus Вчера, 20:52
    +3
    окраина достигла дна.... но тут снизу постучал мид wassat
    1. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 20:53
      +4
      да им постоянно снизу стучат и стучат, там дна то нет похоже laughing
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:53
    +5
    Когда я вижу рожу Кулебы, я вообще начинаю сомневаться что он умеет читать. Возможно, они там в хохлятском МИДе что-то не так прочли...
    И второй момент, а какое значение для членов двадцатки имеет Украина?
    1. kventinasd
      kventinasd Вчера, 22:19
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Когда я вижу рожу Кулебы, я вообще начинаю сомневаться что он умеет читать.

      Так и есть. А что ещё может делать существо, которое всю свою молодость похмелялось в макдональдсе?
      1. Наган
        Наган Сегодня, 00:33
        0
        Цитата: kventinasd
        А что ещё может делать существо, которое всю свою молодость похмелялось в макдональдсе?

        С Вашего позволения, чем? В McDonald's из напитков только кока-кола, а крепкого ничего нет, даже кофе.
  4. christian revuelta
    christian revuelta Вчера, 21:02
    +13
    Unbelievably childish ... those nazi idiots are complete cretins
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:11
      +6
      Мужик, не знаю кто ты по национальности, но насчет идиотов нацистов, которые размышляют как малые дети, ты точно прав! Жму руку! Уверен, что в мире большинство людей адекватные и настроенные на взамовыгодное существование. А уничтожать свою страну - это удел недоумков. украинец перепрыгнул даже Пол Пота, который истребил миллионы своих сограждан в Камбодже...
  5. gmss
    gmss Вчера, 21:07
    +4
    закажите этому шлимазлу большую картошку фри, а то с бодуна его мысли генерирует спинной мозг negative
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:15
    +2
    Этих гамодрилов убивает то ,что они на G 20 нюхали порох от наших Гераней,их даже на порог не пустили ,как не пытался G7 .Наш МИД провёл хорошую работу.Но мы ожидаем большего,посольства понизить до уровня консульств ,так запад против.Кроме Исландии.
  7. Егоза
    Егоза Вчера, 21:20
    +2
    Нет слов! Одни выражения! Судя по красным исправлениям, Кулеба всем выставил "единицу!" )))
    1. gsev
      gsev Вчера, 23:48
      0
      Цитата: Егоза
      Нет слов! Одни выражения! Судя по красным исправлениям, Кулеба всем выставил "единицу!"

      Красными чернилами Кулеба расписал провалы украинско-американской дипломатии ярко выделив то, чего не смогли добиться дипломаты западных стран при согласовании итоговой декларации G-20.
  8. Бывший солдат
    Бывший солдат Вчера, 21:37
    +2
    Эту декларацию правленую красными украинскими чернилами Кулеба может засунуть себе в известное место. am
    1. Наган
      Наган Сегодня, 00:41
      0
      Цитата: Бывший солдат
      Эту декларацию правленую красными украинскими чернилами Кулеба может засунуть себе в известное место. am

      В то место правильнее засунуть кол, да так, чтоб из пасти вышел. И лучше всего осиновый.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 21:37
    +1
    Шаровары знают, что на сегодня они любимая жена/проститутка англосаксов и поэтому временами теряют берега. Вот мне интересно, когда все закончится удастся ли верхушке салорейха прожить долго в забугориях, в которые они непременно ломанутся после окончания войны?
  10. Bingo
    Bingo Вчера, 21:40
    +2
    Незнакомые слова исправили просто - уже даже на языке хозяина, английском - ничего не понимают. Закономерная деградация. Вообще-то строго по Гитлеру, что украинцы должны считать до 20, уметь написать свое имя и знать ПДД, чтоб не бросаться под машины оккупационной администрации
  11. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Вчера, 21:40
    +1
    На что только не пойдет руководство исчезающего государства, чтобы продлить свою агонию. Все вокруг прекрасно понимают что Украины уже нет. Сегодня они пропускают через мясорубку свою армию, а завтра побегут на Запад.
  12. Napayz
    Napayz Вчера, 22:01
    0
    Мидовцам и иже с ними 404 и ездить ни на какие международные встречи не надо - итоговые документы они сами сочинят "на раз" ))))
  13. Bingo
    Bingo Вчера, 22:17
    +2
    На Украине нашли ахиллесову пяту... И немедленно скурили ее
  14. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 22:49
    +1
    Это что-то новенькое в международных отношениях. До такой дури еще никто не додумывался.
    Это уровень КВН, где одни шутят - другие смеются.
    1. guest
      guest Вчера, 23:49
      0
      Цитата: Neo-9947
      Это уровень КВН, где одни шутят - другие смеются.

      Ну так квартал 95 там страной управляет.