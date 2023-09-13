Военное обозрение
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Где завтра будем брать снаряды? В Северной Корее?

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Где завтра будем брать снаряды? В Северной Корее?

Начать хотелось бы с печальной новости из города Энгельс Саратовской области. 9-й ремзавод, за который бился его бывший директор полковник Шинкаренко, за ввод в строй которого на благо нашей армии ратовали не одним материалом мы и другие не менее неравнодушные СМИ – продан.


Да, этой фотографией начиналась не одна статья в защиту завода, но увы. 9-й ЦАРЗ продан.

Продан очень уважаемым в определенных кругах людям из весьма высоких кругов власти. И тут ничего уже не поделать, видимо, им нужнее площади, нежели завод, который мог ремонтировать БМП и МТ-ЛБ. Действительно, а чего их ремонтировать, старые бронебазы, если у нас на заводах они выпекаются со скоростью «Жигулей» в советские времена? Сарказм, конечно, если кто не понял.

В общем жаль. Завод оказался не нужен ни ГАБТУ в частности, ни Минобороны в целом. Что теперь там будет – это отдельный вопрос, но точно не ремзавод военной техники, потому что всех, кто мог ремзаводить, торжественно проводили под марш «Всем спасибо, все свободны».

Но возможно (не сарказм!) это и к лучшему.

Ведь запустить завод, чтобы он работал «как в старые добрые времена» - это очень непросто. Я сейчас направлю ваш взгляд на такую вроде бы незаметную деталь, как станочную базу.


Вот казалось бы – станок. Возьмем, например, токарный, на котором точат болванки для снарядов. Я не умею в станки, честно признаюсь, и строить из себя эксперта не буду, но даже я со своим уровнем понимаю, что чем старее и изношеннее станок, тем больше допуски по выдаваемой им продукции. И тут начинаешь понимать критику от артиллеристов из СВО, которые четко говорят, что снаряды 90-х годов лучше современных, предвоенных. Логично, прошло 30 лет, станки изрядно выработали ресурс. А кто и как их ремонтировал – это третий вопрос.

Думаю, что в комментариях у нас найдется некоторое количество людей, сведущих в теме и они меня дополнят. Потому что тему морального и физического износа я поднимать не буду, она так, на втором плане постоит, а мы поговорим о несколько другой теме, которая возникает после того, как тема износа встанет во всей красе.

Тема замены оборудования



И вот здесь у нас имеются все признаки наступающей катастрофы, потому что сегодня российским производителям покупать станки… не на что! Причем ужас в том, что еще и особо нечего купить на это самое не на что.

Начинаем переводить?

Как-то у нас в стране, как обычно, под патриотические бравурные марши и оптимистичные такие интервью лиц из всех эшелонов власти было объявлено ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Такая мощная государственная программа… Стартовала она в 2014 году и была ознаменована выделением триллионов рублей на это самое импортозамещение, выходом Постановлений, Решений Правительства, утверждением Государственных Программ…

Ну вы помните, все свелось к переклеиванию стикеров с китайских на российские.

А уже в мае 2022 года министр экономического развития Решетников для тех в Госдуме, кто так и не понял с 2014 года, объяснил, что термин «импортозамещение», который означает переход от импорта необходимой продукции к ее самостоятельному производству, устарел, и «импортозамещением» является и замена европейского импорта китайским или турецким.

Вот и мы тоже должны понять: не обязательно выпускать самим, просто можно купить там, где продадут. Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Суринам, Гана, Папуа и так далее по списку.

Но вот снаряды своего калибра, 152,4-мм, придется делать самим. Их, кроме Северной Кореи, вряд ли кто-то еще производит. А для этого нужны станки, ведь вполне логично, что если военная промышленность страны работает в режиме, как если бы страна вела войну (а кто сказал, что СВО потребляет меньше снарядов, чем война?), то и снарядов нужно выпускать, как на войне. Чтобы не было снарядных бунтов, вызванных снарядным голодом, или, как его теперь принято называть, «ограничениями» в артиллерийской стрельбе.

Логично, правда? Чтобы не приходилось отправлять в атаку людей, подкрепив ее «артподготовкой» из четырех выпущенных снарядов, надо, чтобы этих снарядов было… ну как в 1945 году под Кенигсбергом.

А для этого нужны станки. Точнее, они там, где можно импортозамещать, импортируя незасанкционированное, станки есть, но они как станки – не очень.

Мировой лидер станкопрома сегодня, естественно, Китай. Но это в количественном плане. То есть, в КНР выпускается больше всего в мире оборудования. Но так как база, с которой начинали инженеры КНР, была отнюдь не самая лучшая (советская), то и результат копирования советской техники, помноженный на китайское качество, дает… Правильно, много оборудования качеством среднего и ниже, к тому же не очень ресурсного. То есть – недолговечного.

Тут все очень логично. Если оборудование не обладает длительным эксплуатационным ресурсом, значит, его просто надо чаще менять.

Я столкнулся с этим еще когда трудился на заводе по выпуску шприцев. Так вышло, что у нас использовались шикарные немецкие ТПА фирмы «Demag» («Гансы), китайские Yizumi («Изюм») и хмельницкие ТПА, привести прозвище которых сейчас непозволительно. Но «соседи» реально давали половину объема, видимо, потому что по простоте душевной не знали таких понятий как «ресурс» и «техническое обслуживание». А ремонт украинского ТПА – это как ремонт «Жигулей» в гараже. Не очень мучительно и возможно при помощи подручных средств. «Гансы» сами считали, сколько циклов они отработали и просто вставали в ожидании инженерного вмешательства. Надо, не надо – а извольте сменить антифриз, форсунки, направляющие и так далее. «Изюмы» просто ломались постоянно, у них была «фишка» в постоянно скачущем давлении впрыска. И сделать с этим так наши инженеры ничего не смогли.

Конечно, с тех пор китайское станкостроение очень сильно продвинулось вперед, это бесспорно, китайцы вообще в этом плане молодцы, мало того, что заставили копии работать почти прилично, так еще и свои разработки начинают внедрять. Но спросите любого производственника, и он вам поставит китайские станки туда, в конец списка, предпочтя что угодно из Европы.

А что произошло у нас?


А у нас произошло следующее: купить нечего и не на что.

Торгово-промышленная палата дает такие цифры: в прошлом году около 55% предприятий, планирующих замену обрабатывающей базы (станков) хотели бы купить технику европейских производителей.

Да, сложно с покупкой, через посредников, еще сложнее с доставкой, через пятые руки, но понимали все и тем не менее, хотели купить приличное оборудование. Вот вам и патриотизм, вот вам и возможность купить «доступные аналоги».

Но подчеркну: кто работал на немецком оборудовании, об индийском или китайском мечтать не станет.

В 2023 году доля желающих совершить аналогичные приобретения упала до 9%. Одновременно выросло количество желающих приобрести российское оборудование, с 45% до 53%. Патриотично? Вроде бы да. На самом деле не столько патриотизм, сколько финансы.

Чтобы купить станок через «задний кирильцо» у европейцев, нужно что? Нет, не связи даже. Нужны доллары. Или евро. Это для начала. А рубль, который уронили вдвое, при пересчете на доллар/евро дает сами понимаете, какую плачевную картину. Рублей потребуется в два раза больше, чем раньше. То есть, просто может не хватить.

Тут, конечно, рисуются банки. Наше стадо кровососов не упустит возможности прокредитовать производителей. Но вот беда – помимо уроненного рубля, упавшего вниз, выросла ключевая ставка. Всего ничего, на 2,5%, но кредиты тут же ощутимо подорожали. Банки делают минорные лица и, скрывая улыбку (привет, Сбер!) с сожалением говорят на тему того, что они тут не причем. Это все государственный регулятор.

В итоге деньги зло, но зла не хватает


И обращение к отечественным производителям оборудования тоже дело непростое. Как пример могу привести одного из двух в нашем городе производителей сельскохозяйственной техники. Очередь уже на три года вперед расписана, не успевают они выпускать столько своих агрегатов, сколько есть желающих купить. Раньше было сложнее, мешали всякие немцы-голландцы, теперь просто раздолье. Из конкурентов – белорусы и китайцы. Работы валом, не хватает только производственных мощностей, чтобы отоварить всех желающих сразу.


Но это хорошо, когда есть отечественные аналоги, пусть и через какое-то время стояния в очереди. Но что делать, когда их нет? Тогда остается только искать подходящее по цене у доступных производителей оборудования.

Была бы Индия таким производителем – было бы здорово. Миллиарды этих рупий, которые зависли там за российскую нефть, можно было бы обратить в станки. Но увы, индусы не блещут в этом плане совершенно, да и торговать предпочитают за доллары. Впрочем, все то же самое относится и к Китаю.

В итоге ситуация не очень именно с финансовой точки зрения. Рубль подешевел вдвое, кредиты подорожали. Количество желающих продать российским заводам необходимое оборудование уменьшилось пропорционально плюс санкции.

Слушайте, а ведь буквально недавно по историческим меркам, в 1990 году, тогда еще Советский Союз держал уверенное третье место в мире вслед за США и Германией по количеству производимых станков. Тройка мировых лидеров – это сильно.

Сейчас некоторые могут сказать, что количество – это одно, а качество – другое. Да, конечно, мы отставали от немцев и американцев, но из более чем 250 000 металлообрабатывающих станков, которые были выпущены в СССР в 1990 году почти 30 000 были уже с числовым программным управлением.

И наши станки, ни с ЧПУ, и более простые, они прекрасно шли на экспорт. Да, не в страны G7, но шли.

А вот буквально через пять лет, к 1995 году, доля станков с ЧПУ в ассортименте российского станкостроения упала практически до нулевой отметки. Сказалось начавшееся планомерное уничтожение радиоэлектронной промышленности СССР. Но другие станки, пусть и простые, выпускать не перестали. И эти станки находили своего потребителя, так как реально были точными и ремонтопригодными, с огромным ресурсом.

Однако бравурный процесс «вставания с колен» почему-то добил станкостроительную отрасль России к 2010 году. Было ликвидировано более 50 станкостроительных заводов, а уцелевшие значительно снизили ассортимент выпускаемой продукции. Зачем, мы же все могли купить за нефтегазодоллары…

А теперь как бы все. Европейская лавочка прикрыта, а если что-то и можно купить, то в сравнении с недалеким 2020 годом все стоит дороже. Рубль, подешевевший на 42%, подскочившая стоимость кредитов, оплата услуг посредников и доставка через территории третьих стран – все это увеличило стоимость необходимого оборудования в 2-3 раза.

В итоге фактически покупать станки стало не на что. Рассчитывать на помощь государства, у которого все деньги уходят на войну бессмысленно. А менять станочный парк все равно придется.


«Массовая замена станков российскими предприятиями ожидается в ближайшие три-пять лет. … капитального изменения структуры рынка и спроса на станки не предвидится из-за сохранения текущего технологического уклада. Спросом будут пользоваться токарные, фрезерные и шлифовальные станки».

Так оценил перспективу директор по развитию хорошо известной нам компании «РТ-Капитал» (входит в Ростех) Евгений Балекин.

А снаряды, ракеты и патроны все равно нужны. Войне, знаете ли, нет дела до станочного парка и его состояния. Армии нужны боеприпасы. Конечно, это больше, чем позор, покупать боеприпасы у стран-изгоев Ирана и Северной Кореи, но за полновесные доллары и оружейные технологии они поделятся.

Понятно, что сегодня перед оставшимися в строю предприятиями ВПК поставлены задачи удвоить, а лучше утроить выпуск боеприпасов. Ну хорошо, две смены. Третья сомнительна, поскольку культ «Я чё, совсем тупой, к станку пойти» сработал в предыдущие годы вполне роскошно. К станку почти никто не хочет. На всех обрабатывающих заводах дикая нехватка кадров и где их взять – вопрос.


И даже миграционная политика не поможет. Если наши вставать к станку не хотят, то приехавшие не могут по причине неумения.


Но и проблема замены парка тоже не отменяется. Работающие в усиленном режиме «Очень надо» станки, вполне ожидаемо, начнут выходить из строя, требовать ремонта и замены. То есть, европейские и американское оборудование уже заранее можно списывать. Что остается?

Конечно, очень надеюсь, что все это не затронет авиационную промышленность, где весьма важна точность. Но и отрасль по производству боеприпасов не менее важна, потому что именно на этом и стоит армия – на достаточном (хотя на войне достаточно не бывает никогда) количестве боеприпасов.

И когда предприятия, производящие боеприпасы, начнут срывать ГОЗ из-за того, что их станочный парк напрочь изношен, кто будет виноват? Конечно, директора заводов, которые не обеспечили своевременную замену и ремонт парка оборудования. Но никак не наши сверхуважаемые банкиры и финансисты. Они-то как раз все делают абсолютно правильно.

Что ж, будем рассчитывать на Северную Корею.


Фото для иллюстрации взяты из цехов Ленинградского механического и Ульяновского патронного заводов
Автор:
Использованы фотографии:
spb.zoon.ru, waroffline.org, foursquare.com, ulpravda.ru
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115 комментариев
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  1. 123_123
    123_123 Сегодня, 04:55
    +13
    Да, все верно, цены поднялись, а свое станкостроение очень сегментарно, малообъемно и недостаточно к сожалению
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:13
      +10
      Печальная статья... Неужели все похерили?

      Вот к чему приводит капитализм!

      Станкостроение нужно. Наше, российское.

      Помню, в детстве друзья родителей приезжали. Дарили красивые записные книжки "Станкоимпорт", которые не уступают качеством сегодняшней полиграфии. Ежедневники были на английском и немецком - работал тогда маркетинг. И было, что продавать за рубеж.

      А сейчас... Да, придётся у корейцев покупать. Северных.

      Олигархов надо раскулачивать.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 06:53
        +19
        Вы совершенно не в теме, что нам нужно.

        12 сентября:
        "Путин поручил IT-компаниям и властям обратить внимание на киберспорт и поддержать его;"

        29 августа:
        "Председатель правительства провел стратегическую сессию, посвященную развитию туризма в стране....Результат достигнут как за счет привлечения инвесторов, так и через господдержку, которая оказывается компаниям в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" . На его реализацию в последние два года из бюджета направили свыше 100 миллиардов рублей."

        100 миллиардов на "индустрию гостеприимства" в стране, ведущей "экзистенциальную битву с Западом".
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 08:17
          +3
          Цитата: Борис Сергеев
          Вы совершенно не в теме, что нам нужно.

          Это точно. А без этого не оценить всю широту замыслов.
          Цитата: Борис Сергеев
          12 сентября:
          "Путин поручил IT-компаниям и властям обратить внимание на киберспорт и поддержать его;"

          Эта тема очень актуальна на текущий момент. Можно даже сказать - злободневна! Победы в кибер-чемпионатах обеспечат приток так необходимой сейчас валюты в страну.
          Цитата: Борис Сергеев
          29 августа:
          "Председатель правительства провел стратегическую сессию, посвященную развитию туризма в стране....

          Тренированный турист способен унести в своем рюкзаке до 30-40 кг. запчастей и комплектующих для импортного оборудования.
          А то, что доллар подорожал, так это, ежу понятно, гениальный ход нашего правительства по снижению зависимости от доллара нашей экономики. Такой дорогой доллар нам просто не по карману. Это, не побоюсь этого слова, удар под дых ФРС США и всему мировому империализму.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:59
        +9
        Цитата: Ilya-spb
        А сейчас... Да, придётся у корейцев покупать. Северных.

        Помню, было еще на первом сроке одного невольника на галерах. Упоминание Северной Кореи было только ругательным, а производственные успехи соседнего гиганта оправдывали тем, что китайцы пашут почти за бесплатно. И мы смотрели на них с высока.

        И как все поменялось! Теперь С. Корея - это хорошо. Они подставят свое плечо нашей супердержаве в непростой ситуации! А китайский рабочий уже давно не работает за тарелку риса. У него зарплата почти в два раза выше, чем у россиянина. По последним данным, средняя по Китаю - 133 тысячи в переводе на рубли.
        1. smart fellow
          smart fellow Сегодня, 07:37
          +3
          По последним данным, средняя по Китаю - 133 тысячи в переводе на рубли.

          Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова в одной из последних передач "Восточная шкатулка" сказал, что около $1200 по Китаю и $1700-$1800 в крупных городах. Китайские овощи и фрукты по качеству стали лучше, но по цене значительно подросли и дороже чем из Средней Азии.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 08:40
            +3
            Зарплаты (в долларах) в Китае постоянно и уверенно растут начиная с 90-х. Видно, что экономика развивается. А у нас был скачок роста зарплат в нулевых после ямы в 90-х (эффект низкой базы и восстановление после кризиса). И потом рост зарплат в долларах прекратился. Стагнация. У нас и ВВП не растет. А если растет, то рост ниже среднемировых значений. То есть лихие 90-е завершились годами долгого застоя. Восстановление не переросло в период развития. Оно остановилось.
          2. Essex62
            Essex62 Сегодня, 08:50
            -3
            Такая з/п у не более 20 процентов работяг в Китае. Пропаганда и ложь,так- же как и в РФ ,по статистике,средняя по стране- живи от пуза. За грошик пашет китаец,по 12- 15 часов в сутки. Сказки надсмотрщиков из "К"ПК. И если в РФ никто не принуждает,можешь выжить, твоё дело не работай,в Китае обязанность пахать на буржуя.
      3. Realing
        Realing Сегодня, 08:16
        -3
        Ну конечно, ведь в США/Китае/Германии/южной Корее и т.д. Давно наступил социализм. Не капитализм надо винить, а олигархат, который вместе со своим президентом пилит старые заводы и не создает ничего нового. У какого количества людей отжали бизнес, который они создавали не на наследии? Евросеть, магнит, Юкос, Тинькофф.
        1. Essex62
          Essex62 Сегодня, 08:56
          0
          Социализм наличие буржуя- захребетника,частной собственности на средства производства и недра ,как и узаконенное социальное неравенство не предусматривает.
      4. Жнец
        Жнец Сегодня, 08:32
        +1
        Станкостроение нужно. Наше, российское.

        В условиях рыночной экономики нужно то, что выгодно и приносит прибыль владельцам. Никто из предпринимателей и бизнесменов не будет закупать, строить, налаживать то, что нерентабельно и не принесёт прибыли.
        Стоит ли ругать за это банкиров и бизнес. Какие правила жизни в гос-ве, так и живём.
        Нет привлекательных условий для производства- будут покупать за границей или вообще не ввязываться в это. Лучше бензин за границу подороже продавать с газом.
        А как вы хотели. В капитализме только так!
        И по поводу качества станков, европа с японией древних лет нас опережает с технологиями в силу того, что у них климат лучше и им не пришлось защищаться от азиатских дикарей, типа гуннов и монголов. Нас же мочили все кому не лень, грабили, уводили в рабство население. какое уж тут технологическое развитие, не околеть бы зимой.
      5. tralmaster
        tralmaster Сегодня, 08:42
        -2
        А ты у Скоморохова найди хоть одну позитивную статью. Специалист во всех отрослях от трусов до ракет.
      6. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 09:18
        0
        Олигархи сами кого угодно раскулачат. Все пишут, говорят: "Президент поручил, президент указал". На то он президент, чтобы указывать. Но вы не забывайте, что во власти одни капиталисты и ничего не будет сделано на перспективу. НИЧЕГО. Пока государство не заставляет капиталиста делать что-то для будущего, он делать ничего не будет, ибо не выгодно вкладываться в новое, не выгодно вкладываться в модернизацию тому, кто думает критериями сиюминутной прибыли и что будет завтра его не волнует. Главное, что он получит прибыль сегодня.
        Северная Корея работает на будущее и поэтому у ней производства может то, что не могут в РФ. Там есть кадры и желание работать на завтра, для будущего. И это несмотря на жуткий сырьевой "голод".
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:56
    +15
    Что ж, будем рассчитывать на Северную Корею.
    Вам не стыдно, господа !?
    (Товарищами вы никогда не были!) am
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:55
      0
      Вся власть Советам!

      Цитата: Uncle Lee
      Вам не стыдно, господа !?

      Ей? Нет! "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт."



      Сахип'задовна подняла ключевую ставку до 12%, а реально производственники кредиты получают под 20-25% т.е. у нас производство (не только снарядов) становится не рентабельным... Кстати, в эту пятницу она опять собирается поднять ключевую ставку, что бы окончательно убить всё производство в России, оставить народ без работы и погнать его на свержение Путина. И нет у нас на неё управы... Её сам господин из-за лужи благословил...
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Сегодня, 08:02
        -1
        Я как француз вижу, что здесь есть дискуссия, это хорошо.
        Но если Путин падет, для нас может быть хуже...
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:11
          0
          Цитата: zorglub bulgroz
          Я как француз...
          Но если Путин падет, для нас может быть хуже...

          Для франсузов? laughing
          1. zorglub bulgroz
            zorglub bulgroz Сегодня, 08:23
            +2
            Западная «смена режима» носит обоюдоострый характер.
            PS Я захожу на этот форум, потому что уровень выше и меньше обид, чем здесь :о
            Тексты перевожу в googletrad и проверяю на deepl!!!! lol
            1. Boris55
              Boris55 Сегодня, 08:35
              -2
              Цитата: zorglub bulgroz
              Западная «смена режима» носит обоюдоострый характер.

              Вопрос смены "режима" в России - это не вопрос смены фамилии руководителя страны. Это вопрос быть России колонией Запада (Востока) или нет. Это вопрос будем мы жить в джунглях или сами построим свой Рай на своей земле на принципах справедливости.

              Путин строит независимое, самостоятельное государство. Набиулина и пр. хотят и дальше служить хозяину и им без разницы какому - западному или восточному. Они, кроме как торговать Родиной, ни чего другого делать не умеют.
    2. Sovetskiy
      Sovetskiy Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Вам не стыдно, господа !?

      Если у нас к/ф "Ширли-Мырли" как национальная идея в масштабах всей страны, к кому призыв? lol
  3. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 04:59
    +11
    Мигранты еду к нам за лучшей жизнью, а не за смертью токарем или фрезеровщиком на любом заводе на территории РФ. Военнопленные так же более половины сменной выработки давать за 8-ь часов не будут, ибо не для того в плен сдавались.
    Хорошие станки на заводах заняты на двести лет вперёд. Вакантны лишь станки где больше трёх месяцев даже алиментщики работать не хотят.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:05
      +4
      Ну а для чего они к Киму ездили? Дадут им пшеницы, технологии которых нет у них,и они поставят и будут производить сколько нужно снарядов, в капитализме живём же.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 06:15
        +10
        в капитализме живём же.
        Кажется при переходе из социализма в капитализм Россия заблудилась
        1. Тихий Дон
          Тихий Дон Сегодня, 06:35
          +12
          Цитата: Гардамир
          в капитализме живём же.
          Кажется при переходе из социализма в капитализм Россия заблудилась

          Да нет , не заблудилась , а заняла отведенное ей место в мировой капиталистической системе .Оно , это место , вам не нравится ? Так это ваши проблемы ..
        2. 2112vda
          2112vda Сегодня, 06:45
          +7
          Россия не заблудилась, а целенаправленно выполнила акт инволюции, то бишь регресса. Если образно, это всё равно что корова через инволюцию превратилась в какого ни будь ящера трицератопса. На первый взгляд всё есть, рога есть, хвост есть, четыре ноги тоже есть. А то что молоко не даёт, ну извините, вы этого сами хотели, потому как импортное молоко вкуснее. В общем, за что боролись на то и напоролись. У нас, на одном заводе, была мобилизационная линия из импортных станков по выпуску двигателей для БМП. Бывший владелец приказал порезать резаками всё оборудование и сдать в металлолом, что и было сделано. Владелец сей был депутатом и членом партии "Справедливая Россия". Так что не удивляйтесь, в России даже не дикий, а какой-то пещерно-хищнический капитализм. У руля бывшие пламенные члены КПСС.
          1. Наган
            Наган Сегодня, 07:02
            +1
            Цитата: 2112vda
            на одном заводе, была мобилизационная линия из импортных станков по выпуску двигателей для БМП. Бывший владелец приказал порезать резаками всё оборудование и сдать в металлолом, что и было сделано.

            Вот тут и вспомнишь товарища Сталина и товарища Берия. И тех многих безымянных чекистов, которые трудились в расстрельных подвалах.
            1. Русский ватник
              Русский ватник Сегодня, 07:44
              +4
              Родственник рассказывал занимательную историю. Работает в организации , располагающейся на территории завода, который выпускал стойки для шасси истребителей. Началось типа СВО. Сидят, никого не трогают. Заваливают генерал и полковник. Спрашивают, где им разместить заказ на те же стойки. Парни объясняют что нигде, эти гении военных заказов смущены. У них в бумагах этот завод до сих пор работает. Печально.
          2. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 07:57
            +4
            Уж не Медведев ли- пламенный член? Или Путин, искавший в начале 90-х "запасной аэродром"? Или Чубайс, ныне "Моше Израилевич" на нелегальном положении? Пламенных коммунистов положили ещё в 1993, остались "партбилетчики".
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:02
    +20
    Тут на днях Шпаковский обличал большевиков, что они, о ужас, за валюту для станков 6 тыщ тонн одного Рембрандта буржуям продали, дёшево. Большевики плохие и безграмотные, само собой, но вот эту нынешнюю то порнуху как назвать?!
    1. Александр Куксин
      Александр Куксин Сегодня, 07:59
      -2
      Ну вообще-то разбазаривание культурного российского достояния существенной роли в развитии промышленного потенциала советской России не сыграл. Действительно культурные ценности которые собирали веками наши предки продавались за бесценок и разворовывались. Лет двадцать назад я внимательно изучал этот вопрос. В инете можно найти массу работ по данному вопросу.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:17
        0
        Цитата: Александр Куксин
        Ну вообще-то разбазаривание культурного российского достояния существенной роли в развитии промышленного потенциала советской России не сыграл.

        Не надо, даже цифры Шпаковского говорят что Эрмитаж помог купить минимум два завода масштаба ЧТЗ.
        Цитата: Александр Куксин
        Действительно культурные ценности которые собирали веками наши предки продавались за бесценок и разворовывались. Лет двадцать назад я внимательно изучал этот вопрос.
        Лет двадцать назад вы изучали то, что лет тридцать назад разворовывались и сбывались за бесценок?
    2. AUL
      AUL Сегодня, 08:02
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Большевики плохие и безграмотные, само собой, но вот эту нынешнюю то порнуху как назвать?!

      Ну, уж во всяком случае, это не капитализм. Капиталисты и раньше делали хорошие станки(и не только) и нам продавали, да и теперь у них в этом плане всё путём. А то, что у нас сейчас, я не знаю, как назвать цензурно. Если очень приблизительно - то бандитский беспредел. Но это очень мягко.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:05
    +17
    Все верно сказал Роман!
    Есть знакомый, у которого приличный цех со станками. ВСЕ без исключения еще советского производства! У него ( знакомого) трудится человек 10-12 токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков. И крутятся они как могут на этих изношенных станках! А крутиться надо. Это единственный такой цех на весь район! Конечно не считая сельхозпредприятий(совхозов), и предприятий ж. д. транспорта.
    Вот такая ситуация, заказов много, а выполнять практически не на чем! И крутятся эти спецы, как могут. Они и токаря, они же и слесаря по ремонту своего станочного парка!
    Ну а купить такому предприятию что то за границей - это вообще фантастика!
    И сколько таких обескровленных предприятий по России?!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:16
      +3
      Сказал автор много , проникновенно и правильно однако маленькое уточнение - наточить корпусов снарядов это одно однако из болванки надо сделать снаряд и вот автор даже не помянул о выпуске взрывателей . Автор не упомянул что сн7аряд надо снарядить взрывчаткой , на базе снаряжательной . Словом опять весь разговор в одно уткнулся - скапитализм , менеджорики эффектноумстенно дефектные и святое для скапитализма - прибыль и или украсть не попавшись .
  6. marchcat
    marchcat Сегодня, 05:05
    +13
    Такое впечатление, что у нас всё перевёрнуто вверх дном. В почёте дармоеды а не тот кто производит реальный продукт. am
    1. ANB
      ANB Сегодня, 08:06
      -1
      . В почёте дармоеды а не тот кто производит реальный продукт.

      Так в этом и заключается смысл капитализма. В 1991 те, кто поддержали Ельцина (в основном только Москва), думали, что они и будут много получающими дармоедами.
  7. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 05:13
    +12
    Хорошая статья. Но очень большая. Не дочитал, но смысл и так понятен. Если кому-то не нравятся законы, принимаемые конкретными людьми и/или их приятелями, то почему почти везде опять выбрали Едро? Получается, что всё опять прекрасно
    1. Комментарий был удален.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 05:56
      +8
      почему почти везде опять выбрали Едро? Получается, что всё опять прекрасно

      И опять выберут путина, по той же самой причине. А то что за 20 лет его сидения добито все, чего начинали добивать при алкаше так это мелочи, правда.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 07:24
        +3
        Цитата: Dimy4
        И опять выберут путина

        Не стройте иллюзий на этот счет. Никаких реальных выборов в стране давно нет
        1. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 07:43
          0
          Не стройте иллюзий на этот счет. Никаких реальных выборов в стране давно нет

          Да я в курсе, просто как-то надо назвать эту клоунаду, по матерному нельзя, заругают (а хочется если честно).
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:33
      +2
      Цитата: AC130 Ganship
      то почему почти везде опять выбрали Едро? Получается, что всё опять прекрасно

      Во-первых, выбирали не ЕДРО, а конкретных людей (это не выборы депутатов ГД).
      Во-вторых, в оппозиционных партиях на сегодня нет тех «вождей», ради которых стоит менять шило на мыло.
      В-третьих, (как уже отмечал) когда «правдорубы стреляют лосей» неустановленным образом, а имеющие популярность люди (хотя бы - Николай Бондаренко) задвигаются на задний план в угоду «Володиных», или получают непогашенную судимость, чтобы «не иметь права участвовать в президентской избирательной кампании» (как Николай Платошкин) и за него никто не борется всем имеющимся ресурсом, что-то слабо верится в этот «коммунизм» с лицом СТАРОГО, ДЕРЕВЕНСКОГО ПАРТОРГА.
  8. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 05:29
    +7
    В заголовке, второй вопросительный знак лишний... "Где завтра будем брать снаряды? В Северной Корее."

    А вообще, проблема известная и наболевшая... чтобы её решить, нужно желание государства в первую очередь т.е. создание программы по возрождению отечественного станкостроения/выделение финансирования и особый контроль со стороны правительства и президента.

    Ведь можно попробовать наладить выпуск пусть и устаревших, но своих станков (может быть какие то заводы не все добили, и тех. документация/возможности по выпуску сохранились) и параллельно с этим пытаться создать новое поколение станков.. но главное чтобы у государства было такое желание.

    Точно так же проблема с полупроводниками и чипами, ВВП много говорит про технологический суверенитет, про то что нужно развивать свои технологии и не от кого не зависеть и т.д. но как то не особо активно идёт импортозамещение в этой сфере, придумана бальная система по которой китайские товары стали считать отечественными... а Российская промышленность не особо активно, пытается наладить выпуск (к примеру) тех же процессоров Эльбрус... пускай и на более устаревшем тех.процессе но зато свои!

    И вообще не видно желания ВВП и нашей верхушки активно развивать именно такие технологии, много слов а дел практически нет... можно ведь поставить приоритет, с контролем президента создания определенных технологии (раз в России по другому никак) но этого не делают... на форумах объясняют что дорого и нерентабельно, и мы просто купим в Азии ту же продукцию, получше) а когда тема касается именно развития России как государства то ВВП сразу отнекивается, мол продукцию нам продадут, а вот технологиями делиться никто не будет... так наверное стоит в России именно технологии разрабатывать и пытаться делать отечественную продукцию (пускай и похуже) разве нет ?

    Полупроводники/чипы/станки - всё это может быть очень дорого и не окупится с точки зрения затрат, но имхо в стране появятся свои технологии, и обменять деньги от продажи природных ресурсов на Российские технологии, которые останутся в стране и которые будут развиваться (+ тем самым обеспечат России технологический суверенитет) того стоит.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:11
      +1
      Да балабол он...или вы за 20 лет не поняли request
    2. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 07:16
      +1
      А это все та же, навязанная нам, либеральная экономика. С ее примитивным понятием рентабельности, когда, если ты назавтра не "отбил" вложенное, то это "нерентабельно". Но такое может работать только в торговле, но никак не в развитиии новых отраслей или воссоздании имевшихся, и, тем более, науки. Я уже не говорю про то, что даже нерентабельное производство может быть жизненно необходимо государству в целом. Типа той же микроэлектроники - в рамках страны она никогда не будет рентабельной, а выход на внешние рынки потребует на порядки больших вложений.
  9. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:30
    +8
    Не буду говорить за все советские станки,но куйбышевский станкозавод продавал станки с ЧПУ в Данию.Слишком мы любим всем хвалиться. Летчик посадил самолет в пшеничном поле.Он достоин всяческих похвал.Но подвиги в мирное время покрывают чью то безалаберность.Об этом молчок.Сейчас появляются новые наши станки.Но цены!!! А ведь раньше было обязанностью сменить старые станки на новые. Иза это премию давали.И что самое важное потребитель от внедрения нового никак финансово не страдал.Хорошая статья.Нужная.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:23
      +1
      Цитата: Николай Малюгин
      Но подвиги в мирное время покрывают чью-то безалаберность.

      ...или заведомо преступную политику развития экономики...
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 06:59
      +3
      Не буду говорить за все советские станки

      В молодые годы - трудился на родном Кировском заводе, вот как раз на ЧПУ.. Они у нас были трёх типов - полностью Мицубиси, Ивановские станки с немецкой электроникой, и - полностью наши завода им. Свердлова. Да - буржуйская электроника поражала удобством и красивостью, старались конечно на ней работать. Но - и на свердловских станках изготовлялись отнюдь не самые простые детали, и не могу сказать что с ними - было как-то ощутимо больше геморрою, особенно если приноровиться к особенностям незатейливого отечественного интерфейса. Так что - умели делать сложные станки-то, умели. С электроникой конечно не ах было, но не настолько, чтобы уж совсем провал был такой, что нельзя использовать.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:15
        +1
        Цитата: paul3390
        ЧПУ

        Видел токарные станки, кажется, рязанские, но с болгарской электроникой...
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 07:31
          +1
          Собственно - если с ивановских станков откручивался крайне удобный переносной монитор, то вся разница в управлении была в том, что на немецком пульте данные набирались на сенсорной панели, а на свердловских - архаическими колёсиками с цифирью. Да - неудобно, но не так часто это и делать приходилось. Суть же была одинакова. Заправил ленту с программой, вставил в барабан инструменты по тех.карте, заготовку на столе выставил, набрал стартовые команды, и можешь идти курить.
          1. Luminman
            Luminman Сегодня, 07:50
            0
            Цитата: paul3390
            Заправил ленту с программой

            Еще в школе практику проходил на УПК - детали к станку подносил, ничего больше школьнику не доверяли... А разве в советское время станки Мицубиси у нас были? Вроде как, товары двойного назначения к экспорту в СССР были запрещены...
        2. Шмель_3
          Шмель_3 Сегодня, 07:54
          +1
          Luminman, как правило, на токарных станках были болгарские привода. Были и советские, но мене надёжные. На токарных станках, 16К20 Красный пролетарий, выпускали детали с чистотой поверхности 14 класса ( значение rz не помню) . Стойки были НЦ-31, НЦ-80. НЦ-31 по простоте и надёжности не имели себе равных.
          1. alebdun2000
            alebdun2000 Сегодня, 09:18
            0
            Работал с болгарскими приводами. Kemek, kemron так чтоли назывались
      2. AUL
        AUL Сегодня, 08:20
        +1
        Ну, и у нас были вполне приличные стойки ЧПУ. Размер-2М, 2Р22, другие какие-то... Даже для ивановских многокоординатных обрабатывающих центров что-то ваяли.
        А один мой знакомый даже сообразил у себя на кухне ЧПУ для самогонного аппарата. Сам - на работу, а процесс идет! Правда, потом его соседи заложили, пострадал мужик сильно.
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 08:33
          0
          Цитата: AUL
          у себя на кухне ЧПУ для самогонного аппарата

          Ничего сложного - датчик температуры и отсечной клапан. Приобретается на AliEpress. У меня точно такой же на кухне стоит... wink
          1. Шмель_3
            Шмель_3 Сегодня, 09:01
            0
            Luminman, в 70-80 годах прошлого столетия, Ali не было от слова совсем. Сами изготовляли! Станков Mitsubishi, я не видел, были стойки этой фирмы: типа панели, экраны.Железо было нашим. Стойки 2Р22, тоже были, но в малом количестве. В основном НЦ-31 или НЦ-80. ЕМНИП НЦ-80 изготовляли в Курске. Мой друг, ездил туда, за госсчет. Он был родом из Курска, вот ездил решать вопросы, ну родителей проведать.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:36
    +6

    И вот здесь у нас имеются все признаки наступающей катастрофы, потому что сегодня российским производителям покупать станки… не на что! Причем ужас в том, что еще и особо нечего купить на это самое не на что.

    Об этой проблеме на ВО говорили несколько лет назад...много раз.
    Вот сейчас она встала со всей остротой перед грядущими испытаниями нашей страны.
    Я надеялся что СКОЛКОВО и РОСНАНО дадут толчок к развитию передового станкостроения в России...вместо этого слышу речи президента что он удивлён бегству Чубайса и что в РОСНАНО финансовая дыра... request... каково.
    Прогресса в этой области в России не наблюдается.
    А современные станки как я посмотрел видео их работы это уже заоблачные возможности в изготовлении сложнейших деталей за короткое...простому токарю и фрезеровщику такое на простых станках не под силу.
    1. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 07:03
      +5
      Окаывается вы наивный человек. Сколково изначально планировалось как выставка-продажа российских талантов за рубеж. Иначе зачем там была такая масса представителей ведущих компаний. Удобно же, сами собираются в одно место, провел кастинг и, забирай себе. Да еще можно и идеями поживиться.
      А про Роснано давно было сказано, что Чубайса туда поставили, чтобы мы, не дай бог, что-нибудь серьезное не создали.
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 08:12
      +1
      Леха, дело в том, что нужны разные станки и ЧПУ и универсальные. Для того чтобы изготовить одну шестерню, нет смысла использовать ЧПУ. А чтобы нарезать 3-х заходный червяк, нужен очень умелый токарь. Не знаю, остались ли сейчас опытные термисты, которые могли по искре определить марку стали и соответственно закалить делать.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 08:37
        0
        Цитата: Шмель_3
        Не знаю, остались ли сейчас, которые могли по искре определить марку стали

        В этом нет ничего сложного. Когда-то и я такое умел...
        1. Шмель_3
          Шмель_3 Сегодня, 09:09
          0
          Так вопрос в том, что есть ли такие специалисты сейчас?
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:40
    +6
    Что ж, будем рассчитывать на Северную Корею.
     А санкции в отношении неё Россия отменила?
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:25
      +7
      Цитата: parusnik
      А санкции в отношении неё Россия отменила?

      Сказали, никак нельзя. Дескать, тут же из ООН выгонят! Правда, не сказали, кто гнать будет и зачем нам эта ООН.
  12. Комментарий был удален.
  13. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 05:58
    +8
    Автор совсем не слышит руководство страны. Вам же русским языком сказали, что милитаризировать экономику мы не будем категорически. Видимо, развивать торговлю. Вот и ответ на все вопоосы.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:12
      +1
      Автор совсем не слышит руководство страны. Вам же русским языком сказали, что милитаризировать экономику мы не будем категорически.
      good hi
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:26
      +6
      Цитата: У.Ченый
      Вам же русским языком сказали, что милитаризировать экономику мы не будем категорически.

      А зачем тогда СВО начинали? (((
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:30
        +2
        Цитата: Егоза
        А зачем тогда СВО начинали?

        Чтобы с Западом воевать! И за одно проверить себя на прочность в условиях адовых санкций... Президент молодец! Знает что делать.
      2. AUL
        AUL Сегодня, 08:25
        +2
        Цитата: Егоза
        А зачем тогда СВО начинали? (((

        Нужна была "маленькая победоносная война". Но не продумали как следует.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:50
      +1
      Цитата: У.Ченый
      Автор совсем не слышит руководство страны. Вам же русским языком сказали, что милитаризировать экономику мы не будем категорически. Видимо, развивать торговлю. Вот и ответ на все вопоосы.

      Тут ты не прав. Дело в том, что импортозамещение идёт по всем фронтам, а не только по линии МО. В результате нашей стране неожиданно стало нужно гораздо больше и гражданской продукции своего производства, а станочный парк на это не рассчитан. Ежели сейчас отнять эти производственные мощности у гражданского машиностроения то экономика может помереть совсем. В качестве примера, раньше на эксплуатируемые мною машины ставили немецкие компрессора (и не только компрессора, а много чего). Сейчас понятное дело что санкции и поставок нет. Заказали в Челябинске. Вроде осилили сделать некий эрзац, который более менее работает - и на том спасибо. А вы предлагаете милитаризацию, а значит перенаправить производственные мощности Челябинского завода на производство военной продукции. А кто нам будет компрессора делать?
  14. dementor873
    dementor873 Сегодня, 06:03
    +7
    Цитата: У.Ченый
    Автор совсем не слышит руководство страны. Вам же русским языком сказали, что милитаризировать экономику мы не будем категорически. Видимо, развивать торговлю. Вот и ответ на все вопоосы.

    Ну судя по заявлениям Лаврова и Пу развивать мы будем индийскую экономику, где уже скопилось 40млрд долларов, а вывести мы их не можем из-за их законодательства. Сказали, мы вам когда-нибудь предоставим перспективные области нашей экономики, куда вы сможете инвестировать. По 1 млрд зелени каждый месяц там добавляется, так что скоро мы подарим еще 300млрд, но уже Индии.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:25
      0
      у Индии отношения с Англами - намного теснее чем с кем бы то еще в мире.. при этом они никогда не выступали даже формально - против друг друга в последние десятки лет.. а экономически Индия является вторым по величине источником ПИИ в Великобритании, то есть экономика Индии - одна из опор экономики англов и они ну очень тесно связаны..
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:05
    +9
    . Банки делают минорные лица и, скрывая улыбку (привет, Сбер!) с сожалением говорят на тему того, что они тут не причем. Это все государственный регулятор.

    Кровососы банки не при чем, так как выросла ключевая ставка и они вынуждены задирать грабительские проценты.
    ЦБ тем более не причем, так как выросла инфляция и грохнулся рубль, Набиуллина просто вынуждена (по ее словам) задирать ключевую ставку...
    Все у нас не причем в нашей нерадужной ситуации. А Путин так мимо проходил. Вчера (на форуме) просто излучал благополучие. Вселял надежду в светлое будущее, которое я жду еще с Майских указов.
  16. АА17
    АА17 Сегодня, 06:06
    +10
    .
    ...кто будет виноват?


    Всё, что описано в статье это объективная реальность. Люди облечённые Властью принимают решения, которые для них целесообразны в данный момент времени. Что тут поделаешь, они так видят реальность.
    Послушал вчера Президента. Общий посыл. Всё хорошо. Правительство, ЦБ действуют профессионально. Страна идёт ...(Даже не знаю куда идёт. Может быть к капитализму с человеческим лицом. Кавычки ставить не стал, потому что некоторые люди думают, что так и будет. Вон уже заикнулись об обязательном страховании гражданами своего жилья в недалёком будущем.)

    После прочтения статьи не было никаких эмоций, всё уже перегорело. Кто переживает за разрушенную промышленность? Только те кто жил в СССР, только те кто строил эти заводы. Скорбят по уничтоженным промышленным предприятиям только те, кто на них работал. Нынешняя молодёжь не переживает. Они даже не знают, что на месте Торгового Центра когда то было мощное современное предприятие по выпуску той или иной продукции. Время моего поколения уходит. На днях похоронили очередного одногруппника. 60 лет. До пенсии не дожил. Печально.
  17. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:15
    +3
    Но никак не наши сверхуважаемые банкиры и финансисты. Они-то как раз все делают абсолютно правильно.

    Что ж, будем рассчитывать на Северную Корею
    Большая Россия не может, там дикий капитализм, а маленькая Корея может, хоть у них голодно, но социализм. Всё идёт к тому, что жертвы и усилия народа напрасны, капиталисту нее выгодно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: carpenter
      Но никак не наши сверхуважаемые банкиры и финансисты. Они-то как раз все делают абсолютно правильно.

      Что ж, будем рассчитывать на Северную Корею
      Большая Россия не может, там дикий капитализм, а маленькая Корея может, хоть у них голодно, но социализм. Всё идёт к тому, что жертвы и усилия народа напрасны, капиталисту нее выгодно.

      Мы не знаем реальных цыфр произ снарядов в Серверной Корее и РФ. Скорее всего производство в КНДР очень небольшое. А вот в запасах есть пару миллионов снарядов 60х годов производства (возможно даже из СССР), кои КНДР будет утилизировать поставляя нашей армии, да ещё на этом неплохо подзаработает.
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:19
    +6
    Чтобы купить станок через «задний кирильцо» у европейцев, нужно что?

    Выгнать нахрен дефективных «товароведов» и «бухгалтеров», и разобраться, на каком основании ресурсы страны обогащают ВОРОВ и для чего и на каком основании эти ВОРЫ поднимают цены на тарифы (электроэнергия, топливо)...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:02
      +5
      Пишите уж сразу выводы - Советскую власть возвращать срочно надо. Ибо с ЭТИМИ - ничего хорошего для страны и народа впереди железно не проглядывается..
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 07:05
      +4
      ...для чего и на каком основании эти ВОРЫ поднимают цены на тарифы (электроэнергия, топливо)

      Соляра по 64 руб, кошмар! Привет, как говорится, колхозам (к примеру), те которые еще живы, скоро подохнете! Правительство об этом позаботится.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:37
        +1
        Потому что любого капиталиста интересует только ПРИБЫЛЬ. И ничего более. Неважно, каким путём она получена и каковы последствия её получения. Такова сама суть капитализма.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 07:58
          0
          Цитата: paul3390
          Потому что любого капиталиста интересует только ПРИБЫЛЬ. И ничего более. Неважно, каким путём она получена и каковы последствия её получения. Такова сама суть капитализма.

          Жадность - это биологическая особенность присущая всем живым организмам, ну а прибыль - это только способ удовлетворения данной потребности.
  19. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 06:24
    -2
    как сказал артиллерист в ВОВ,снарядов стало хватать после 9 мая 1945гг
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 06:59
      +1
      При всём уважении, отец воевал в артиллерии. С лета 1943 г. снарядный голод перевернулся: мы - тратили и не могли потратить, немцы - экономили и не хватало.
  20. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:27
    +3
    Засиделось наше благословение общество в ожидании пришествия "доброго Барина"...
    И похоже, что дождётся. Придёт он! Как говорится "Грядёт!.... "

    Только не с Запада, а с Востока.
  21. Дважды майор
    Дважды майор Сегодня, 06:29
    +2
    Производство средств производства, бывшая промышленность группы А, у нас в загоне десятилетия.
  22. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:30
    +3
    Заводы эти должны были управляться министерством обороны, под их руководством. Видимо проблема идет от министерства обороны. Зачем было сдавать эти заводы в чьюто собственность для разграбления? Стоило начаться войне как потребовался ремонт техники. Тут все очевидно. Что такие заводы надо консервировать на время мирной жизни.
    Про т-80 говорили что много жрет авиационного топлива и перестали выпускать, а что по факту, оказалось что за счет двигателя маневренность лучше. танк Алеша подбил 8 вражеских машин за счет маневренности. Опять недоработки министерства обороны, в том числе и по БМП которые они считали что бронированные они им не нужны, что они все с десатных самолетов будут сбрасывать да надо что они им плавали. По итогу покажите где они нужны как плавающее средство? И чем не лучше пантоны ?
    Заводы накопили долгов и их закрыли по банкротству всех станки продали так по всей россии сейчас.
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:32
    +2
    Савёловский станкостроительный завод ухандокали, теперь на его месте "технопарк".
  24. Петров-Александр_1Сергеевич
    Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 06:37
    +2
    Чтобы не приходилось отправлять в атаку людей, подкрепив ее «артподготовкой» из четырех выпущенных снарядов, надо,

    Вы так говорите, как будто это заботит тех, кто пишет потом красивые отчёты, что де всё есть всё в полном наличии и тд, что бы их прочитавшие написали в свою очередь такие же по итогам, а приехавшая проверка подтвердила правильность написанного.
  25. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:42
    +1
    Давно было сказано: с "ними" ничего хорошего нам не светит .
    А, жаль, ведь мы- могли бы...
  26. Eug
    Eug Сегодня, 06:50
    +3
    Хорошая статья. У меня товарищ промышляет уже довольно давно восстановлением и модернизацией советских ЭКСПОРТНЫХ станков, ввозя их из-за границы. С его слов - на готовый станок всегда есть нехилый спрос. Но он уже ориентируется не на металлообработку, а на точное литье с минимальными доработками, иногда и вовсе без них, и на спекание порошков. Я бы назвал это "короткой" (на несколько операций) роботизированной линией, как по мне, именно для снарядов (без взрывателей, это отдельная тема) они очень даже. Технически они довольно просты, при изготовлении к ним оснастки нужна не очень длинная цепочка точных операций. Не вижу проблем в создании подобных. Но - очень многое из происходящего сейчас в России попахивает, причем довольно дурно, имитацией деятельности... а банки работают не для создания национального достояния, а для облегчения ограбления бОльшей части
    народа ...
  27. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 06:57
    +3
    Один вопрос: при чьём руководстве в стране было уничтожено станкостроение, машиностроение, медицина, образование, перерабатывающая промышленность и тд...? Кто за это ответит и когда? Или народ спросить ни с кого не может, способен только дифирамбы великому руководителю петь и спокойно выражать 182%-ную поддержку?
  28. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:58
    +1
    Артиллерийские снаряды по своей сути не являются сверхточным по изготовлению изделием, и по конструкции достаточно просты. Для их изготовления достаточно подключить любые заводы с обычными станками. Вспомните военные кадры где снаряды делают женщины и подростки.
    Другой выход, если не хватает собственного производства, это выкупить на пример снарядный завод в КНДР в собственность России, и там производить боеприпасы. И корейцы чисты в поставках снарядов и нам польза. Кстати так поступает Украина, она даже отправляет на производство на Западе своих специалистов и рабочих. soldier
    1. Комментарий был удален.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Артиллерийские снаряды по своей сути не являются сверхточным по изготовлению изделием, и по конструкции достаточно просты. Для их изготовления достаточно подключить любые заводы с обычными станками. Вспомните военные кадры где снаряды делают женщины и подростки.
      Другой выход, если не хватает собственного производства, это выкупить на пример снарядный завод в КНДР в собственность России, и там производить боеприпасы. И корейцы чисты в поставках снарядов и нам польза. Кстати так поступает Украина, она даже отправляет на производство на Западе своих специалистов и рабочих. soldier

      Американские снаряды точны потому что у них есть корректор курса М1156. И этот корректор курса стоит в раз 20 больше чем сам снаряд.
      Ну и конечно же КНДР не даст вам ничего выкупить. Мы с покупкой недвижимости и земли в Абхазии то справиться не можем, а тут стратегическое предприятие суверенной КНДР. А вот продать нам старые советские снаряды за хрустящую валюту - это пожалуйста.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 08:34
        -1
        Вам евреям всё видней из Израиля. Может вы и правы. Вы Украине за хрустящую валюту 155 артиллерийские снаряды поставили? Или бесплатно из ненависти к России?
        Но как то мы сами всё решим с корейцами.. hi
    3. AUL
      AUL Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Артиллерийские снаряды по своей сути не являются сверхточным по изготовлению изделием, и по конструкции достаточно просты.
      Но к каждому(кроме "лома") снаряду прилагается взрыватель. Он не Бог весть какой сложности продукт, но от него требуется высочайшая надежность, чего при массовом(миллионы штук) производстве добиться достаточно сложно.
  29. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 07:21
    -1
    Пролюбили всё,что только можно.Но Светлоликий - гений и альтернативы ему нет.И на верху знают,что делать,да,охранота?
  30. Чёрный кот
    Чёрный кот Сегодня, 07:25
    +2
    Насчёт китайских станков автор не прав. У них есть станки, способные нормально конкурировать с американскими и европейскими. Советская база была более 30 лет назад, они давно шагнули в новый век. А вот по нашей станкостроительной отрасли увы всё так. Я не знаю, может где и осталось что-то, но большинство переклеивают бирки или по лицензии собирают и устанавливают готовое оборудование.
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 07:49
      +1
      Да, но китайское качество имеет немецкую цену!
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: Чёрный кот
      У них есть станки, способные нормально конкурировать с американскими и европейскими.

      Ну не знаю. Наши вон пытаются сейчас китай покупать, вроде бы та же фабрика, что у Гаврика, но вот труба пониже, и дым пожиже ощутимо. В общем, китай замороченнее в эксплуатации и не выходит на паспорт
  31. Румит
    Румит Сегодня, 07:40
    +1
    Чтож действительно печально, единственное на что я надеюсь так это на то что теперь то действительно начнется развитие отечественной промышленности,а спрос поможет,это моя единственная надежда,вроде с теми же самолётами это постепенно пришло,а вот с микрочипами станками и т.д
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Румит
      единственное на что я надеюсь так это на то что теперь то действительно начнется развитие отечественной промышленности

      Война всегда к этому подталкивает. Я тоже на это надеюсь...
  32. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 07:44
    +3
    Комментарии на ВО как отдельный вид искусства:
    - из-за проклятого капитализма у нас нет станков!!1
    Тем временем капиталисты в США, Германии и т.д. просто производят лучшие в мире станки.

    Вот что в головах у людей? Когда в мыслях совершенно без противоречий сосуществуют две или более противоположные идеи (я здоров, но поехали в больницу) это достаточно надёжный признак шизофрении. Но чтоб сойти с ума, нужно этот ум иметь для начала. А тут как-то не похоже, если честно
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: kenpachi
      Вот что в головах у людей? Когда в мыслях совершенно без противоречий сосуществуют две или более противоположные идеи (я здоров, но поехали в больницу) это достаточно надёжный признак шизофрении.

      А может, вместо того, чтобы диагнозы ставить, разобраться сперва, что люди, говоря о капитализме, имеют ввиду российскую его "инкарнацию"? Или Вы думаете, что капитализм - это универсальное понятие для любой страны? И что если в США, Германии капитализм, и у нас капитализм, так и условия он создает одинаковые?:))))
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 08:19
        -1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: kenpachi
        Вот что в головах у людей? Когда в мыслях совершенно без противоречий сосуществуют две или более противоположные идеи (я здоров, но поехали в больницу) это достаточно надёжный признак шизофрении.

        А может, вместо того, чтобы диагнозы ставить, разобраться сперва, что люди, говоря о капитализме, имеют ввиду российскую его "инкарнацию"? Или Вы думаете, что капитализм - это универсальное понятие для любой страны? И что если в США, Германии капитализм, и у нас капитализм, так и условия он создает одинаковые?:))))

        Т.е. проблема не в общественном строе, а в русских, кои его извратили? А вы самом не русофоб?
    2. alebdun2000
      alebdun2000 Сегодня, 09:03
      0
      Да так и есть, ведь мужик пьяный кого бьёт первого, это жену , она слабее и сдачи не даст. Так и наши , все беды на капитализм валят а не на кривых людей у власти, капитализм промолчит ....а власть отлупит
  33. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
    +1
    Цитата: У.Ченый
    Чубайса туда поставили, чтобы мы, не дай бог, что-нибудь серьезное не создали.

    Ну так он и создал...финансовую дыру...теперь требует от граждан России покаяния перед Западом...цинизм этого человека просто зашкаливает.
  34. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 08:05
    0
    Удивительно, что ж к станку никто не хочет?
  35. Александр Куксин
    Александр Куксин Сегодня, 08:22
    +2
    Задам вопрос! Скажите, кто знает, сколько вы знаете хлеборобов, шахтеров, рабочих, сталеваров и весь тот рабочий люд, который кормит и одевает нас отдыхающих в отпуске на Мальдивах, Дубае, имеющие особняки в Италии или Испании? Там где отдыхаю медийные и чиновные захребетники трудового народа? А мы удивляемся куда подевались токари и слесари! Вот когда наши институты начнут за первые три года выпускать рабочих ЧПУ, а потом ещё три года инженеров эксплуатационников и ещё три года инженеров с учёным складом ума, то тогда можно о чем-то говорить. А медийных захребетников поставят в такие условия при котором выживать будут самые талантливые, а не всякие милохины. А сегодня простого токаря в городе найти сложно... одни трубодуры кругом!
  36. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:25
    0
    Если это проблема почему ей не озаботились до начала сво ? Если до начала такой проблемы не было а потом появилась то у неё есть имя и фамилия и в статье тогда нужно их называть. Это не наводнение/ землетрясение за это кто-то конкретно отвечает.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: Igor1915
      Если это проблема почему ей не озаботились до начала сво ? Если до начала такой проблемы не было а потом появилась то у неё есть имя и фамилия и в статье тогда нужно их называть. Это не наводнение/ землетрясение за это кто-то конкретно отвечает.

      Ну вы даёте. Большинство читателей данного портала прекрасно осведомлены о проблемах в промышленности, обороне, экономике и политике страны и в тоже время были весьма рады началу СВО не смотря на все эти казалось бы очевидные проблемы. Людям даже в голову не приходит мысль о том, что СВО надобно было начинать только ПОСЛЕ решения всех этих проблем, а ни как не до. Руководство страны - тоже люди и тоже могут ошибаться.
  37. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:30
    0
    Цитата: АА17
    На днях похоронили очередного одногруппника. 60 лет. До пенсии не дожил. Печально

    Полагаю с поднятием возраста выхода на пенсию будущих пенсионеров до неё доживут немногие... request
    Грустно и печально на все это смотреть...какое будущее ждёт нашу молодёжь... recourse
  38. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:42
    0
    В начале 90х немцы скучали по всей России аывезенные после войны станки для возврата взад. Помню одно. Они говорили, что чем старше станина, тем лучше.
  39. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 08:47
    0
    Все как в песне " до основанья и затем,мы наш ну и.т.д.,как бы цинично не звучало работать скоро не кому будет ( одни воюют,другие в бегах,третьи офисный планктон) и тем не менее всё равно победим! yes
  40. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 08:58
    0
    Помню в Канаде с мужиком встретился , он наладчик ЧПУ станков Makino, а сам с Ленинградского станкостроительного . Так вот этот завод кучу станков экспортировал в Канаду. Железо, как он сказал, до сих пор работает это 30 лет, электронику поменяли сразу. Я сам в начале 90х на АЗТМ работал, получали станки с России и много, привода на тиристорах, это жопа...летели они часто, но чувствовалось что они есть и их много производят...а потом развал и хаос. Сейчас у России нету средств производства , я не понимаю на что она надеется в борьбе с западом
  41. Million
    Million Сегодня, 09:08
    0
    А у нас произошло следующее: купить нечего и не на что.

    Причина всего этого сидит в Кремле.
    Его бы народ на руках носил,если бы он хоть что то делал хорошего для России,а не для корешей своих.
  42. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 09:12
    0
    Купить в Корее для конфликта в 3 года разумнее , чем с надоывом запустить мощности к 2,5 года конфликта, а потом через год закрыть...
  43. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:17
    0
    Цитата: Русский ватник
    Родственник рассказывал занимательную историю. Работает в организации , располагающейся на территории завода, который выпускал стойки для шасси истребителей. Началось типа СВО. Сидят, никого не трогают. Заваливают генерал и полковник. Спрашивают, где им разместить заказ на те же стойки. Парни объясняют что нигде, эти гении военных заказов смущены. У них в бумагах этот завод до сих пор работает. Печально.

    Генерал и полковник - заваливают? История неплохо зайдёт под бутылку-другую. Но здесь-то зачем балаган устраивать?