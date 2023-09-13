Где завтра будем брать снаряды? В Северной Корее?

Тема замены оборудования

А что произошло у нас?

В итоге деньги зло, но зла не хватает

«Массовая замена станков российскими предприятиями ожидается в ближайшие три-пять лет. … капитального изменения структуры рынка и спроса на станки не предвидится из-за сохранения текущего технологического уклада. Спросом будут пользоваться токарные, фрезерные и шлифовальные станки».

Фото для иллюстрации взяты из цехов Ленинградского механического и Ульяновского патронного заводов