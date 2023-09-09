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Западные чиновники: Россия выпускает как минимум вдвое больше танков и боеприпасов, чем прогнозировалось

57
Западные чиновники: Россия выпускает как минимум вдвое больше танков и боеприпасов, чем прогнозировалось

Западные СМИ со ссылкой на источники в руководящих кругах стран Запада пишут о том, что изначальные оценки по производственным возможностям России в сфере оборонно-промышленного комплекса оказались неверными.


Информационная служба Reuters со ссылкой на чиновников публикует материал, в котором говорится о том, что Россия выпускает танков и боеприпасов как минимум вдвое больше того, что изначально прогнозировали эксперты на Западе.

Из статьи:

До 2025 года Россия, вероятно, сможет довести производство снарядов до 2 млн в год. Правда, это не соответствует потребностям России, так как в прошлом году российская армия израсходовала 10-11 млн снарядов различного калибра.

При этом констатируется, что при продолжении конфликта производство оружия и боеприпасов в России будет только нарастать.

Ранее в СМИ приводилась информация о том, что Европейский союз суммарно за год производит 250-300 тысяч снарядов и не более 40-50 танков. Россия уже сейчас производит не менее двух сотен танков. При этом в нашей стране ранее проходила информация о том, что только за 2023 года в войска будет поставлено не менее 1000 танков различных модификаций.
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57 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Вчера, 21:02
    +12
    Европа начинает понимать: влипли, очкарики!
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Вчера, 21:34
      +5
      Последние 10 лет Европа спала безбедно, полные животы, полные кошельки, больше их ничего не интересовало. Теперь они в шоке, потому что обнаруживают, что должны проснуться, потому что война на пороге, их оружейные склады пусты, а на улицах бушуют черные и коричневые захватчики.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 21:51
      +6
      Цитата: faterdom
      Европа начинает понимать: влипли, очкарики!

      Как бы статья немного о другом.
      https://www.reuters.com/world/europe/russia-ramps-up-artillery-production-still-falling-short-western-official-says-2023-09-09/
      1. Комментарий был удален.
      2. cmax
        cmax Вчера, 23:36
        0
        Цитата: Арон Заави
        Как бы статья немного о другом.
        https://www.reuters.com/world/europe/russia-ramps-up-artillery-production-still-falling-short-western-official-says-2023-09-09/

        Да, действительно, акцент статьи совершенно другой. И особенно радоваться нам нечего.
      3. Decimalegio
        Decimalegio Вчера, 23:53
        +3
        С началом войны солидный сайт превратился в рупор ерунды. Но меня бесит то, что дежурный автор считает читателя идиотом, который не проверяет оригинал статьи. Мне кажется, патриотическое воспитание не сильно отличается от пропаганды negative
  2. parabyd
    parabyd Вчера, 21:02
    0
    200, вроде, только Т-90, ещё как минимум столько же новых Т-72, плюс ремонт и модернизация с хранения. И того получится обозначенные Путиным 1500 танков за год.

    Стрелков говорил что-то про выпуск 6млн.снарядов в год и жаловался, что это 70% от потребности...
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 21:22
      -3
      Цитата: parabyd
      Стрелков говорил что-то про выпуск 6млн.снарядов в год и жаловался, что это 70% от потребности...

      так как в прошлом году российская армия израсходовала 10-11 млн снарядов различного калибра.

      6/11=0,55. Где-то так. Стрелков, как всегда прав.
      1. Александр Кочурков
        Александр Кочурков Вчера, 22:15
        +8
        А кто такой Стрелков? Младший офицер с непомерными амбициями? Он знает сколько и чего выпускает промышленность? Эпоха постправды, каждый п***т как может, а благодарная публика внимает. Противно, ей Богу....
        1. cmax
          cmax Сегодня, 00:10
          -2
          Цитата: Александр Кочурков
          А кто такой Стрелков? Младший офицер с непомерными амбициями? Он знает сколько и чего выпускает промышленность? Эпоха постправды, каждый п***т как может, а благодарная публика внимает. Противно, ей Богу....

          В отличии от Вас, Стрелков имел свои источники в армии, которые сообщали о реальном, а не лубочном состоянии армии. Результат полутора лет войны перед вами. Ни Ровно, ни Одессы, ни Черновцы и даже Запорожье с Херсоном не просматривается в перспективе.
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 00:30
            +2
            Цитата: cmax
            Стрелков имел свои источники в армии

            Статьи УК РФ о разглашение и незаконном сборе секретной информации ни кто не отменял. И если бы были реальные источники, а не высосанная из пальца информация, то эти источники уже бы сели лет на 5, как и сам Стрелков.
  3. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Вчера, 21:02
    -16
    только за 2023 года в войска будет поставлено не менее 1000 танков различных модификаций.

    Вот интересно, какие модификации имеется ввиду.... Т54?
  4. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 21:04
    +5
    Замечательно, а ещё более замечательно, что в ход пошли бомбы ФАБ1500, и слухи ходят, что ФАБ3000 уже выпустили и продолжают выпускать в очень товарных количествах, с нетерпением жду, как начнут применять.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 21:06
      +15
      Цитата: Сергей3
      в ход пошли бомбы ФАБ1500

      Они и раньше "шли". А сейчас пошли они же, но с перламутровыми пуго... тьфу крылышками yes
      1. Сергей3
        Сергей3 Вчера, 21:15
        +4
        А сейчас пошли они же, но с перламутровыми пуго... тьфу крылышками

        Я имел в виду, что эти самые, с перламутровыми крылышками берут не со старых советских складов, а ежедневно выпускают их абсолютно новыми по нескольку штук в день и уже довольно долго по времени, но пока не тратили совершенно. Так сто скоро будем в телеграме созерцать красивое!
        1. Седов
          Седов Вчера, 22:05
          +2
          Это к новости о том, что Зеленский с приходом холодов ожидает нанесения ударов по их энергетике. Там трёшки очень пригодятся.
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 22:30
            +3
            Цитата: Седов
            Там трёшки очень пригодятся.

            По энергетике надо бомбить в глубине территории.
            Но то, что после трешки чинить будет нечего - факт.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 23:22
              +2
              Цитата: Alex777
              По энергетике надо бомбить в глубине территории.

              бомбить нужно не по энергетике, а по логистике, промышленность у них и так на нуле, рем мастерские запитают от мобильных генераторов
      2. михаилл
        михаилл Вчера, 21:22
        +2
        Цитата: Репеллент
        крылышками yes

        Российский комплект переоборудования свободнопадающих бомб в планирующие изначально универсален. И до калибра 3000 рассчитан.
        И в принципе может любую трофейную бомбу использовать или просто нести контейнер с гуманитаркой для партизан, и даже парочку парашютистов-десантников.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 21:45
          +1
          Цитата: михаилл
          Российский комплект переоборудования свободнопадающих бомб в планирующие изначально универсален. И до калибра 3000 рассчитан

          Хорошо, коли так. Не понимаю лишь одного - как по мне, как минимум площадь крылушек должна бы различаться для 500, 1500 и 3000. ИМХО, да yes
          1. роман66
            роман66 Вчера, 22:31
            +1
            Тёзка! hi
            должна бы различаться для 500, 1500 и 3000

            Однозначно!!!
            1. Репеллент
              Репеллент Вчера, 22:34
              0
              Цитата: роман66
              Тёзка! hi
              должна бы различаться для 500, 1500 и 3000

              Однозначно!!!

              Привет. Ну, и славно. А то я уж было сомневаться начал winked laughing
        2. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 22:07
          +2
          Цитата: михаилл
          Российский комплект переоборудования свободнопадающих бомб в планирующие изначально универсален. И до калибра 3000 рассчитан.

          Вообще-то писали, что под 1500 пришлось разрабатывать с нуля, потому что были какие-то сложности.
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 21:15
      +3
      Цитата: Сергей3
      с нетерпением жду, как начнут применять

      54 - это год создания. Потом Хрущёв решил, что если есть АО, то она не нужна.(((
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 21:22
        +1
        Цитата: Румaтa
        Потом Хрущёв решил, что если есть АО, то она не нужна.(((

        И тут успел нагадить! (((
      2. михаилл
        михаилл Вчера, 21:58
        +3
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Сергей3
        с нетерпением жду, как начнут применять

        54 - это год создания. Потом Хрущёв решил, что если есть АО, то она не нужна.(((

        А вот и правильно Хрущев в этом случае решил. При КВО ФАБ-9000 в 200метров на полигоне- пять ФАБ-1500 решат ту же задачу с меньшими затратами на логистику, да и на производство тоже.
        А вот если КВО до 20-30 метров сократить, то уже калибр 9000 заиграет другими красками. И ТЯО в принципе не очень то и нужно будет.(вот какой Хрущ был прозорливый)))).
  5. Scipio
    Scipio Вчера, 21:05
    +4
    Эх.... Другие бы сферы в государстве так же эффективно работали....
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 21:39
      +4
      Цитата: Scipio
      Другие бы сферы в государстве так же эффективно работали.

      Для этого нужно из демократического рынка перейти в социальный рынок (что это я и сам не знаю) где работа такая же эффективная как и в демократии, но повёрнутая к обычным людям, а не элитным.
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 22:05
        -5
        Цитата: Irokez
        Для этого нужно из демократического рынка перейти в социальный рынок

        "Вихри враждебные веют над нами,
        Темные силы нас злобно гнетут.......Марш, марш вперед,
        Рабочий народ!"
        Сначала хотел слова великой песни немножко перефразировать и "Рабочий народ" заменить на "быдлячий народ". Но не решился.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 23:24
          0
          Цитата: михаилл
          и "Рабочий народ" заменить на "быдлячий народ". Но не решился.

          ну почему ж не решились?!!!
          вы именно это и сделали
          1. михаилл
            михаилл Сегодня, 00:41
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            вы именно это и сделали

            И видимо задел глубинные струны, где причудливо переплетается современный капитализм(если не сказать империализм) с остатками социализма и КПРФ(не к ночи ету зомби вспоминать).
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:08
    +5
    Я на ресурсе уже писал, что на Западе вооружение производят частники и им нужен стабильный заказ на годы вперед, тогда они начнут организовывать производство. Сейчас США даже не могут Стингеры производить, потому что нет квалифицированных рабочих.
    У нас в этом сегменте все наоборот - подход государственный. Мы выделяем деньги из бюджета и поддерживаем производителей льготными кредитами и другими способами. Поэтому мы лет на пять их будем опережать в этом вопросе! И я молчу о том, что у нас еще есть новейшие виды вооружений, которых нет ни у немцев, ни у французов, ни у американцев, не говоря уже о зачуханых англичанах!
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 21:43
      +1
      Если у власти в штатах стоит военное лобби, то от государства они будут получать столько сколько запросят. Маск в пример с бездонным финансированием.
      1. DenD
        DenD Вчера, 22:49
        +1
        Маск, отдельная песня. Этот товарищ может быть полезен как для военных (интернет, связь), так и для гражданских (интернет, связь+доставка грузов к МКС+космический туризм). Так что тут он в своём роде-уникален. Жаль что у нас нет такой компании со столь широким спектром применения космоса. Г-ну Рогозину и иже с ним привет горячий.
  7. Above_name
    Above_name Вчера, 21:14
    +7
    Опять Россия не оправдала их прогнозы, кляти москали!
    1. cmax
      cmax Вчера, 23:40
      +1
      Цитата: Above_name
      Опять Россия не оправдала их прогнозы, кляти москали!

      Вы статью в оригинале почитайте, а потом пишите.
  8. Румaтa
    Румaтa Вчера, 21:17
    +5
    По снарядам. Важно, что одна высокоточка эквивалентна сотни чугуниев.
    1. Комментарий был удален.
    2. MainJet88
      MainJet88 Вчера, 21:41
      +2
      Особенно если надо бить по площадям?
      По траншеям например, по железнодорожным станциям?
      Это микроскопом гвозди забивать называется.
      Оружие разное, задачи разные для него.
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 22:33
        0
        Цитата: MainJet88
        Особенно если надо бить по площадям?

        Не нужно бить по площадям! Это расход сотен тыс. снарядов впустую.
        Без комментариев:
        1. MainJet88
          MainJet88 Вчера, 22:44
          +3
          Вот именно по этой же причине в начале прошлого века старые генералы так противились внедрению автоматического оружия.
          Если бы так думали все, пулеметов не было бы совсем, а каждый боец был бы вооружен снайперской винтовкой)))
        2. Репеллент
          Репеллент Вчера, 22:57
          0
          Цитата: Румaтa
          Без комментариев

          Для комментариев надо бы мозгов, извините. Термины типа "огневой вал" вам, я понимаю, неизвестны. Учите матчасть negative
    3. Irokez
      Irokez Вчера, 21:47
      +2
      С бурным развитием электроники и допиливанием программ ИИ (Искусственный Интеллект) можно ожидать, что чугуний может уйти на второй план и высокоточное оружие снаряды, бомбы, БПЛА, и даже вероятно мелкие калибры будут очень эффективны работая по принципу "выстрелил - забыл".
      Вот это и будет война дронов и роботов.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:21
        0
        Цитата: Irokez
        Вот это и будет война дронов и роботов.

        Только в войне дронов и роботов гибнуть, увы, будут люди.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 23:26
        0
        Цитата: Irokez
        Вот это и будет война дронов и роботов.

        с одной концепцией современной войны уже жидко обгадились, теперь очередь а второй, пока "простой пехотный Ваня" не займет город можете дронами хоть залетаться
  9. Bingo
    Bingo Вчера, 21:36
    +5
    Эдак они начнут подозревать, что бог на стороне больших батальонов, или что например артиллерия, не способная даже в теории разрушить фортификацию противника и артиллерию противника привести к молчанию - нафиг не нужна ни в обороне, ни в контрнаступлении. Единичными артиллерийскими дуэлями погоду не сделаешь, а потому дорогие, а потому единичные Топоры-Хаймарсы-Цезари ВСЕГДА проиграют залпу пары десятков Градов, к которым в любой момент можно добавить кучу ствольной - и абзац любым позициям, бери их хоть голыми руками. Почему "супертехника" НАТО массово горит в контрнахрюке? А как она не будет гореть, если их гонят без огневого прикрытия на неподавленную оборону? С голым пузом на линию Мажино немцы те же почему не перли?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 00:20
      +1
      Единичными артиллерийскими дуэлями погоду не сделаешь

      При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части. (с)
  10. Фактор
    Фактор Вчера, 21:50
    +1


    Всё это замечательно. Но контрбатарейную борьбу мы пока в горячих точках проигрываем.

    Наличие у ВСУ дальнобойных 155-мм САУ и гаубиц (включая французские CEASAR, шведские FH77BW L52 Archer, а также польские Krab, чешские Zuzana-2 и украинские 2С22 «Богдана») зачастую дает противнику весомое контрбатарейное превосходство. Наши 152-мм орудия САУ «Мста-СМ» и «Гиацинт-С» обеспечивают дальность ведения огня максимум до 37 км.

    На этом фоне имеющиеся в распоряжении противника вышеперечисленные длинноствольные 155-мм орудия могут с расположенных на удалении 40 — 55 км огневых позиций осуществлять практически беспрепятственное огневое воздействие по нашей артиллерии как кассетными снарядами M864, так и активно-реактивными управляемыми снарядами типа «Эскалибур».

    В данной ситуации эффективное подавление активности артиллерии противника может быть достигнуто лишь благодаря регулярной работе расчётов БПЛА-«камикадзе» «Ланцет-3М», действующих в едином информационном поле с воздушными беспилотными и пилотируемыми средствами оптико-электронной и радиолокационной разведки, что получается реализовать далеко не всегда.

    В итоге, передовые опорные пункты российской оказываются под долговременным огневым воздействием противника без возможности молниеносного контрбатарейного ответа.

    Как итог, пришлось оставить ключевое село Работино.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:17
      +4
      Цитата: Фактор
      Наличие у ВСУ дальнобойных 155-мм САУ и гаубиц (включая французские CEASAR, шведские FH77BW L52 Archer, а также польские Krab, чешские Zuzana-2 и украинские 2С22 «Богдана») зачастую дает противнику весомое контрбатарейное превосходство

      Вам уже ответили, вчера. Читайте:

      Цитата: bk316
      Да не более дальнобойная у нее арта. С чего вообще разошелся этот миф?

      Основа их артиллерии это наши же (советские ) 2с1, 2c3, 2c19
      А в буксируемом варианте Д-30 и 2a65

      У нас такие же, но у нас еще достаточно 2a36 и 2с5 и они самое то для контрбатарейки.

      Если же говорить о иностранщине, то более всего поставили М109,777 и крабов. Они ничуть не дальнобойнее. Конечно если эскалибуром стрелять, то да. Но каждый выстрел будет соизмерим с ценой целой нашей гаубицы.

      Любой может зайти и посмотреть ТТХ. Но эхсперды почему-то сравнивают наш чугуний с их газогенераторами или вообще с активно реактивными.

      Нет конечно есть m109a7, вот только их в 404 не поставляли

      Дополнение (специальные благодарности камраду nik-mazur):
       Мышью тынц!

      Вот как-то так yes
      1. parabyd
        parabyd Вчера, 22:54
        +1
        И надо добавить вишенкой на торте заявленное количество уничтоженной артиллерии противника на Запорожском направлении.

        Заявлено МО: враг сосредоточил на Запорожском направлении 360 артиллерийских систем. За последнюю неделю уничтожено 67 из них... Да, наверное, привирают. Но тем не менее
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 00:28
      0
      Наличие у ВСУ дальнобойных 155-мм САУ и гаубиц

      Чегой это? У того же Арчера заявленная дальность обычным ОФС - 30 км. У остальных - не шибко больше. А спец.снаряды различного толка - стоят немерянно, и как следствие - их по определению не может быть много.

      Физику - её не обманешь. Дальность можно увеличить либо за счёт длинны ствола, либо увеличения заряда, либо шаманскими танцами вокруг снаряда. Стволы уже достигли максимально разумной длинны, заряд тоже тоннами не навесишь, ибо это тут же сказывается на весе орудия и живучести стволов, напальцованные снаряды тянут как мерседес каждый. Так что - ЧЮДА нет, и не предвидится.. Увы вам. Как и раньше - всё решает арт.разведка целей и - количество орудий на километр фронта. Всё остальное - лишь приятные доп.опции.
  11. D-Master
    D-Master Вчера, 21:57
    +1
    Прогнозы еврочиновниковникогда не сбываются, по причине клинического идиотизма и снобизма в высшей степени. Они рассчитывали, что Россия рухнет в течение 3-х недель после отключения от свифта. Рассчитывали, что запретив экспорт нефти в Европу, мы вымрем от голода и тд. А мы все никак да никак. Еврочиновник вообще уже воспринимается как существо, точное как компас, но смотреть нужно в диаметрально противоположную сторону.
  12. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 22:49
    -1
    ФАБы активно утилизировали лет 12-13 назад по причине якобы невозможности использования и хранения.
    Рвали под Тверю почти год.
    А сейчас наверное бы пригодились. Хотя бы в Сирии
  13. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 23:18
    0
    Единственный тип новых танков, который выпускается - это Т-90.
    200 штук в год.
    Остальное - модернизации строевых Т-72 и Т-80 и с хранения.

    При этом средние месячные потери танков в рос.армии - 30-40 в месяц.
    Чтобы компенсировать их, выпуск годовой должен быть примерно 400 в год.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 23:22
      0
      Цитата: voyaka uh
      Единственный тип новых танков, который выпускается - это Т-90. 200 штук в год. Остальное - модернизации строевых Т-72 и Т-80 и с хранения

      Завидовать грешно yes
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 00:08
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Единственный тип новых танков, который выпускается - это Т-90.

      А в НАТО новых танков не выпускается ВООБЩЕ, и давно!
  14. gmss
    gmss Вчера, 23:19
    +1
    в целом да, но немного поправлю -
    Цитата: parabyd
    200, вроде, только Т-90, ещё как минимум столько же новых Т-72, плюс ремонт и модернизация с хранения...

    производства новых т72 нет и не имеет смысла, так как есть т90 - дальнейшее развитие т72.
    модернизация старых т72 (в своем большинстве это т72б) до т72б3м вполне неплохо повышает ттх до уровня т90а, но никак т90м. хотя в любом случае машина очень хорошая и их на бхвт еще приличное количество.
    зы. с доводкой т80б до т80бвм тоже неплохо получается. хоть их на порядок меньше и сами по себе специфичны - в итоге тоже не плохая машинка получилась)
  15. AlexWar
    AlexWar Вчера, 23:35
    0
    План поставок танков 1500 штук. Планы в России привыкли выполнять. И даже перевыполняют
    Техники у России предостаточно
    Аэродромы как то защищать надо
    Расход боеприпасов велик что для России что и для украины, только украина от западных поставок зависит.
    Ситуация на украине зависит от выборов в США
    На украине по моему уже проблемы с мобилизацией. Мужиков забирают работать скоро не кому будет на заводах
    Где то еще писали что наши переделывают ракеты Гранит по наземным целям, правда или нет не знаю.
    Еще в 1983 году на вооружении флота появились крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Машины размером с истребитель МиГ-21 устанавливали на тяжелые атомные крейсера 1144 проекта типа «Петр Великий» и атомные подводные лодки проекта 949А «Антей».
  16. faterdom
    faterdom Сегодня, 00:36
    -1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: faterdom
    Европа начинает понимать: влипли, очкарики!

    Как бы статья немного о другом.
    https://www.reuters.com/world/europe/russia-ramps-up-artillery-production-still-falling-short-western-official-says-2023-09-09/

    Если в прошлом году израсходовали 11 миллионов,это не означает, что в 25-м будет тоже 11. Там уже может не быть целей для снарядов в таком количестве, тем более, что эти 11 не были израсходованы очень уж эффективно.
    Тут Запад еще не расчухал, но решено принять на вооружение "Коалицию", сократив ей испытательные забеги.
    А она в товарных количествах, в руках опытных артиллеристов да с опытной авиакорректировкой дронами может эти 2 млн применить так что те прошлогодние 11 млн сладким сном покажутся.
    И еще, пока они считают, что ошиблись только в два раза, а если в три или четыре?
    И...сколько могут они на данный момент, ведь Украина тоже за прошлый и этот год выпустила весь свой боезапас, и половину НАТОвского?
    И еще момент: Украина уже употребила всю свою почти тысячу "Точек-У", а где наши, снятые с вооружения эти комплексы, которых поболе было? Уничтожены? Или таки где-то ждут своего часа?