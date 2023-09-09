Западные чиновники: Россия выпускает как минимум вдвое больше танков и боеприпасов, чем прогнозировалось

До 2025 года Россия, вероятно, сможет довести производство снарядов до 2 млн в год. Правда, это не соответствует потребностям России, так как в прошлом году российская армия израсходовала 10-11 млн снарядов различного калибра.

Западные СМИ со ссылкой на источники в руководящих кругах стран Запада пишут о том, что изначальные оценки по производственным возможностям России в сфере оборонно-промышленного комплекса оказались неверными.Информационная служба Reuters со ссылкой на чиновников публикует материал, в котором говорится о том, что Россия выпускает танков и боеприпасов как минимум вдвое больше того, что изначально прогнозировали эксперты на Западе.Из статьи:При этом констатируется, что при продолжении конфликта производство оружия и боеприпасов в России будет только нарастать.Ранее в СМИ приводилась информация о том, что Европейский союз суммарно за год производит 250-300 тысяч снарядов и не более 40-50 танков. Россия уже сейчас производит не менее двух сотен танков. При этом в нашей стране ранее проходила информация о том, что только за 2023 года в войска будет поставлено не менее 1000 танков различных модификаций.