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Сообщается о серии взрывов в Киеве и нескольких областях Украины после ночной атаки российских беспилотников

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Сообщается о серии взрывов в Киеве и нескольких областях Украины после ночной атаки российских беспилотников

Ночь с субботы на воскресенье снова стала для Украины беспокойной, в ночном небе гудели моторы "шахид-мопедов". Российские войска нанесли удар сразу по нескольким регионам, включая украинскую столицу. Об этом пишут российские и украинские ресурсы.


Россия снова нанесла ночной удар по Украине, целью стали стратегические объекты противника. Сирены воздушной тревоги работали в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, сообщается о взрывах, также что-то взрывалось и в районе Краматорска. По предварительной информации, в атаке приняли участие дроны-камикадзе типа "Герань", о применении крылатых и баллистических ракет пока информации нет.

Хорошо "прилетело" по Киеву, там прозвучала серия мощных взрывов, в нескольких районах города возникли большие пожары. Киевская военно-гражданская администрация подтверждает появление над городом российских беспилотников, но утверждает, что все они были сбиты "самой эффективной в мире" украинской противовоздушной обороной. Мэр Киева Кличко заверил, что ни один беспилотник до цели не долетел, а возникшие пожары являются результатом падения обломков от сбитых дронов.

На данный момент известно о взрывах и пожарах в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева, это подтверждают жители украинской столицы.

Украинский Генштаб пока молчит, утреннего отчета о "сбитых" "Шахедах" пока нет, поэтому точно сказать, сколько дронов-камикадзе участвовало в налете на Украину, сказать невозможно. С большой вероятностью можно предсказать, что отчет не сильно будет отличаться от заявлений Кличко. Как всегда, ПВО ВСУ "сбила все".
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:28
    +4
    С большой вероятностью можно предсказать, что отчет не сильно будет отличаться от заявлений Кличко. Как всегда, ПВО ВСУ "сбила все".

    smile Ну что тут можно сказать об конкретной информации в статье для простых обывателей.
    Был налет Гераней, что то где то взорвалось, про налет ракет ничего неизвестно...укронацики заявляют об отражении атак... вот и все.
    Вывод... в тумане войны ничего не видно...все покрыто мраком словесного и информационного мусора.
    1. PN
      PN Сегодня, 06:41
      +1
      И чуть ли не каждую ночь в Киеве бомбят стратегические объекты. Мне кажется стратегические объекты там уже закончились, в ход пошли склады да сарайки...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 06:41
      +2
      Вывод... в тумане войны ничего не видно...все покрыто мраком словесного и информационного мусора.

      А на что там смотреть? Кличко скоро расскажет, как они своими военными объектами все наши "Герани" и крылатые ракеты посбивали... В общем, всё как всегда... Главное всё равно что-то горит... Как там у детей - "Гори, гори ясно, чтобы не погасло..."
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 06:42
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну что тут можно сказать об конкретной информации в статье для простых обывателей.

      Просто обобщённая новость, ни о чём но для галочки.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 06:45
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вывод... в тумане войны ничего не видно...все покрыто мраком словесного и информационного мусора.

      Тогда хоть почитаем что пишет (Рыбарь)
      После прохода к северо-восточной окраине Клещеевки ВСУ ударили у Андреевки. В результате ожесточенных боёв подразделения противника смогли вытеснить бойцов российской армии из села.
      По некоторым данным, линия контроля ВС РФ проходит по ж/д ветке. Косвенно это подтверждается активностью украинских разведгрупп к северу от Курдюмовки. Отряды на бронемашинах двигаются к северу от российского укрепрайона, чего не могло бы быть в случае присутствия ВС РФ в Андреевке.
      В Клещеевке также идут столкновения. Подразделения ВС РФ удерживают северо-восточную окраину и пытаются контратаковать. До железнодорожного пути расстояние составляет около 400 метров, что всего 15-20 домов.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
        0
        Гораздо интереснее информация об отражении недавней атаки на Крымский мост.
        Там все в деталях и понятно как развивались события. smile
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:20
        0
        Рыбарь не меняется. Всё так же любит посмаковать проблемы ВС РФ и закрыть глаза на проблемы и провалы в ВСУ. Наверное, и админов своего канала из РДК всё ещё держит.

        И сделаем выводы, что ни одного села за 3 с лишним месяца наступления ВСУ на том направлении так и не взяли....

        Можно рассматривать это как продолжение Бахмутской мясорубки. С занятием Бахмута она просто не закончилась. Теперь ВСУ лезут в неё снова, пытаясь взять уже укреплённые ВС РФ позиции под постоянным огнём и по заминированным полям.

        Ну вот и славненько. Пусть продолжают
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:38
    +2
    Особенно мне нравится в статье:
    Украинский Генштаб пока молчит, утреннего отчета о "сбитых" "Шахедах" пока нет, поэтому точно сказать, сколько дронов-камикадзе участвовало в налете на Украину, сказать невозможно.

    Этот перл автора сделал моё утро wassat
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:39
    +1
    в нескольких районах города возникли большие пожары.- тут воображение рисует чуть ли не наполовину выгоревший Киев. На самом деле именно "больших пожаров" от Гераней не бывает, заряды там небольшие, по горючим объектам бьют, но не так уж часто, цели достаточно локальные и скромные.
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:24
    +2
    Зачем ресурс ретранслирует пропаганду врага? Кличко и прочие после каждого налёта рассказывают байки про всемогущую укроПВО.