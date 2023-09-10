Сообщается о серии взрывов в Киеве и нескольких областях Украины после ночной атаки российских беспилотников

Ночь с субботы на воскресенье снова стала для Украины беспокойной, в ночном небе гудели моторы "шахид-мопедов". Российские войска нанесли удар сразу по нескольким регионам, включая украинскую столицу. Об этом пишут российские и украинские ресурсы.
Россия снова нанесла ночной удар по Украине, целью стали стратегические объекты противника. Сирены воздушной тревоги работали в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, сообщается о взрывах, также что-то взрывалось и в районе Краматорска. По предварительной информации, в атаке приняли участие дроны-камикадзе типа "Герань", о применении крылатых и баллистических ракет пока информации нет.
Хорошо "прилетело" по Киеву, там прозвучала серия мощных взрывов, в нескольких районах города возникли большие пожары. Киевская военно-гражданская администрация подтверждает появление над городом российских беспилотников, но утверждает, что все они были сбиты "самой эффективной в мире" украинской противовоздушной обороной. Мэр Киева Кличко заверил, что ни один беспилотник до цели не долетел, а возникшие пожары являются результатом падения обломков от сбитых дронов.
На данный момент известно о взрывах и пожарах в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева, это подтверждают жители украинской столицы.
Украинский Генштаб пока молчит, утреннего отчета о "сбитых" "Шахедах" пока нет, поэтому точно сказать, сколько дронов-камикадзе участвовало в налете на Украину, сказать невозможно. С большой вероятностью можно предсказать, что отчет не сильно будет отличаться от заявлений Кличко. Как всегда, ПВО ВСУ "сбила все".