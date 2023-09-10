Главный защитник прав человека на Украине призвал СНБО отменить статус ограниченно годных к военной службе

Например, в силу своего здоровья он (гражданин) непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но ведь он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься айти.

Что такое защита прав человека по-украински? Ответ на этот вопрос косвенно даёт человек по имени Дмитрий Лубинец, за которым числится должность украинского омбудсмена.По словам чиновника, призванного права человека защищать, наступил момент, когда нужно отменить статус ограниченной годности к военной службе. Он с инициативой о такой отмене обратился в СНБО. Вряд ли это была его личная инициатива, но факта полной деградации системы защиты прав человека на Украине это никак не отменяет.Украинский, простите, омбудсмен заявил, что украинские граждане должны делиться на две категории: либо годные к военной службе, либо непригодные.Главный защитник прав человека на Украине:По заявлению Лубинца, в СНБО рассмотрят его предложение о ликвидации в законодательстве Украины понятия "ограниченно пригоден".Факт подготовки почвы для, по сути, возможной тотатальной мобилизации на Украине Лубинец прикрывает громкими словами о якобы борьбе с коррупцией, когда украинцам ставят "неправильные диагнозы".Ранее украинское военное ведомство распрорялилось привлекать к военной службе и ограниченно годных. Активно привлекаются уже и женщины.