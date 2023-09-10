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Главный защитник прав человека на Украине призвал СНБО отменить статус ограниченно годных к военной службе

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Главный защитник прав человека на Украине призвал СНБО отменить статус ограниченно годных к военной службе

Что такое защита прав человека по-украински? Ответ на этот вопрос косвенно даёт человек по имени Дмитрий Лубинец, за которым числится должность украинского омбудсмена.


По словам чиновника, призванного права человека защищать, наступил момент, когда нужно отменить статус ограниченной годности к военной службе. Он с инициативой о такой отмене обратился в СНБО. Вряд ли это была его личная инициатива, но факта полной деградации системы защиты прав человека на Украине это никак не отменяет.

Украинский, простите, омбудсмен заявил, что украинские граждане должны делиться на две категории: либо годные к военной службе, либо непригодные.

Главный защитник прав человека на Украине:

Например, в силу своего здоровья он (гражданин) непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но ведь он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься айти.

По заявлению Лубинца, в СНБО рассмотрят его предложение о ликвидации в законодательстве Украины понятия "ограниченно пригоден".

Факт подготовки почвы для, по сути, возможной тотатальной мобилизации на Украине Лубинец прикрывает громкими словами о якобы борьбе с коррупцией, когда украинцам ставят "неправильные диагнозы".

Ранее украинское военное ведомство распрорялилось привлекать к военной службе и ограниченно годных. Активно привлекаются уже и женщины.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:00
    0
    ....а потом эти годные переквалифицируются либо в утилизированных, либо в пленных (если правильный выбор сделают)....
    третьего - не дано.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 07:20
      +1
      "ограниченно пригоден" - в Европе это страшно не толерантно... Уж если пригоден к "могилизации", значит пригоден и ко всему остальному... Продолжайте в том же духе... Вам же сказали до последнего украинца - значит до последнего... Ну а свято место - пусто не бывает...
      1. Комментарий был удален.
    2. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 07:27
      +1
      Вот как раз и есть третье, когда пропал безвести и не надо платить, не семье не самому инвалиду, киевский режим будет в плюсе, нет человека нет денег
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:29
        0
        Да я этот момент как то по умолчанию в первую категорию отнес.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:02
    0
    А что тут такого?Да,страна воюет.За какие интересы и цели-вопрос другой.И людской потенциал приходится использовать.У нас во взводе,срочная служба 82-84 годы МВО был боец,стрелок по должности.Уксзательный палец на правой руке не гнулся.Ничего страшного,на полигоне со стрельбой у него было все в порядке
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:08
      +2
      у нас на срочной был и без кисти - травмировался во время службы. он упросил чтобы дали дослужить. такой вот сознательный был. ему год оставался когда травмировался. по его дурости.

      в наряды естественно не назначался. так, чисто дохаживал в форме оставшийся срок службы....
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:09
    0
    Главный защитник прав человека на Украине призвал СНБО отменить статус ограниченно годных к военной службе

    Представляю себе картину когда безрукие и безногие Миколы и Тарасы на передке в атаку пойдут...а сзади их будут подбирать нацики с Азова с автоматами наперевес. belay
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:27
      +1
      их и подбирать не будут - на ВО же и писали что захистников заставляют подписывать согласие что их тела никто с ЛБС забирать не будет
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:27
    +2
    Например, в силу своего здоровья он (гражданин) непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но ведь он может быть в штабе

    ***


    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:30
      +2
      Он до сих пор улыбается что ли с тех пор как их там обстрелом накрыли??
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:44
    +2
    Покойный Гашек страдает: был бы жив его Швейк засиял бы новыми красками.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 07:47
    +1
    Странно, что не ссылаются на то, что статус "ограниченно годен" ограничивает право "ограниченно годного" быть мобилизованным. Это было бы логичным для "защитника прав"....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:52
      +1
      Зато членовредительством теперь заниматься бессмысленно - всё-равно мобилизуют.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:09
        0
        Пора начинать вредить члены у военкомов и таких вот защитников прав и свобод
        1. Наган
          Наган Сегодня, 08:28
          0
          Цитата: parabyd
          Пора начинать вредить члены у военкомов и таких вот защитников прав и свобод

          В смысле, отрывать с корнем, чтоб больше подобные ... индивидуумы не рождались?
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 08:10
    0
    Правильно мыслит!!!Нам только на руку,чтоб вообще не осталось ни одного свиноголового!!!Уже раз Хрущ амнистировал,теперь вот....