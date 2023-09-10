Три украинских катера с десантом на борту уничтожены в районе острова Змеиный

Морская авиация Черноморского флота сорвала очередную попытку Киева высадить на побережье Крыма диверсионную группу, катера с украинским десантом были уничтожены в районе острова Змеиный. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.
Согласно сообщению, три украинских быстроходных катера Willard Sea Force были обнаружены северо-восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, катера держали курс в сторону Крымского полуострова. На плавсредствах находились десантные группы, количество человек не уточняется. На перехват были направлены самолеты морской авиации Черноморского флота, которые уничтожили все три катера. Подробности не сообщаются.
Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья
- говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это уже не первое уничтожение украинских катеров при попытке высадиться в Крыму, не этой неделе Су-30СМ и Су-24М из состава морской авиации уничтожили четыре катера с десантом в количестве 50 человек, также при движении в сторону Крыма.
В Киеве уничтожение катеров и потерю личного состава не признают заявляя, что ничего не было, все катера на месте, а личный состав находится по месту дислокации. Нынешний власти Украины вообще не признают потерь, зато любой, даже небольшой успех, раздувают до "великой перемоги", заявляя об этом во всеуслышание. Так что подтверждения от украинской стороны потопления еще трех катеров мы вряд ли дождемся.