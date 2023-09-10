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Три украинских катера с десантом на борту уничтожены в районе острова Змеиный

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Три украинских катера с десантом на борту уничтожены в районе острова Змеиный

Морская авиация Черноморского флота сорвала очередную попытку Киева высадить на побережье Крыма диверсионную группу, катера с украинским десантом были уничтожены в районе острова Змеиный. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.


Согласно сообщению, три украинских быстроходных катера Willard Sea Force были обнаружены северо-восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, катера держали курс в сторону Крымского полуострова. На плавсредствах находились десантные группы, количество человек не уточняется. На перехват были направлены самолеты морской авиации Черноморского флота, которые уничтожили все три катера. Подробности не сообщаются.

Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья

- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первое уничтожение украинских катеров при попытке высадиться в Крыму, не этой неделе Су-30СМ и Су-24М из состава морской авиации уничтожили четыре катера с десантом в количестве 50 человек, также при движении в сторону Крыма.

В Киеве уничтожение катеров и потерю личного состава не признают заявляя, что ничего не было, все катера на месте, а личный состав находится по месту дислокации. Нынешний власти Украины вообще не признают потерь, зато любой, даже небольшой успех, раздувают до "великой перемоги", заявляя об этом во всеуслышание. Так что подтверждения от украинской стороны потопления еще трех катеров мы вряд ли дождемся.
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18 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:16
    +2
    Нам бы тоже хотелось посмотреть, как их уничтожали и сколько боевиков осталось живыми на плаву в тёплых водах Черного моря. Будет ли их кто-нибудь спасать и как? "Темна украинская ночь,...а сало надо перепрятать". lol
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:15
      +1
      Однако мне никак не понять желание высадиться в Крыму, преодолев 200 км акватории Черного моря, если считать от любого берега пока ещё Украины. То, что это дорога в один конец и даже если получится дойти минимум за 3-4 часа ходу, то где спрятать катер, чтобы вернуться назад?
      Высадка с гражданского судна, если верить нашей блокаде после прекращения зерновой сделки, вроде бы маловероятна. Или все-таки ходят эти суда не смотря на наш запрет?
      Другой вариант с буровых платформ в этом месте моря. Наши СМИ как-то умалчивают, кто их контролирует. То, что они заглушены и не работают писали, но есть ли на них хоть какой-то персонал охраны, или приходи кто хочет?
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:22
      0
      Ну, раз "подтверждения от украинской стороны не дождёмся", то логично получить подтверждение от своей стороны. Ещё во времена ВОВ стояли фото-кино фиксаторы результатов на самолётах, а сейчас - и подавно, так, что логично предположить что есть видео фиксация поражений " плавсредств" или... "джентльменам верят на слово"?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:16
    -7
    Тут одна проблема, с этими реальными-нереальными десантами и их уничтожениями: нет убедительных видео и фото подтверждений.
    Понятно, что при таких вот военных операциях видеофиксация не есть основное занятие летчиков и иных причастных.
    Но, с другой стороны, тогда МО Украины может в голос все отрицать.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:03
      +5
      Кого-то просто избаловало МО видео с ланцетов, орионов и прочих дронов. Теперь вертим хвостом и обижаемся, как малые дети, когда не показали наглядно, как аж целый взвод разом на дно отправили.

      Этот вам всё же не шоу, а война. Хотите верьте, хотите нет, дело ваше.
      1. Huggi
        Huggi Сегодня, 08:15
        +3
        Это называется информационная война, где видео=бой с вражеской пропагандой.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:17
    +7
    самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ,

    В Голливуде фильмы с несущимися катерами с спецназом на борту круто смотрятся...а в реальности вон оно как бывает...прилетел друг-волшебник и оставил в подарок эскимо...теперь эти спецы на американских катерах рыб в Чёрном море кормят.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:21
    +5
    раз не было значит их семьи смертных не получат......
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:59
      +2
      Верно. А о то что хлопец чубатый пропал и домашним не пишет, так он "в Турции прячется"- "дезеЛтир". Хохлятская экономика должна быть экономной. Иначе на какие деньги будут шиковать детишки бандеровской верхушки?
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
    +1
    Цитата: monetam
    нет убедительных видео и фото подтверждений.

    Жалко конечно что нет...но предоставлять такую информацию в открытый доступ не всегда желательно на войне...противник не должен видеть как происходит его уничтожение его элитной десантуры, smile чтобы не делал определённые выводы для последующего рейда.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:25
    +2
    Не признают.Все правильно.Эти спец операции с диверсантами подготавливает ведомство Буданова и как мы уже видели и слышали "Зе и МО ВСУ"даже не в курсе.Почерк везде и в Крыму и в Брянской обл,один спец службы США и Великобритании,а последние и сами участвуют в руковобстве операциями.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:25
    +3
    Сбылась мечта идиотов увидеть остров Змеиный и умереть.И не важно от чего они умерли от очереди из 30 мм пушки или от ФАБов.В течении дня ждём подтверждения от ФБ.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:27
    +2
    Интересно сколько их осталось у них на "складах", сколько еще прислали "калош"?
    Помнится ранее, две лодки Willard Sea Force 11M, три Willard Sea Force 540, три Willard Sea Force 7M были переданы конкретно ВМСУ в 2009-2010 годах. Две Sea Force 7М были на борту Сагайдачного.
    В начале 2015 года в помощь, США передали ВМСУ еще Willard Sea Force 730 (3 шт.) и Sea Force 11M(2 шт.). Считается что до СВО быстроходные лодки (катера) хранились на территории 801-го отряда 73 центра, интересно наши этот "центр" бомбили?
    В начале 2021 года ВМСУ было передано еще 10 надувных лодок типа Metal Shark's 7M RIB. На переданных надувных лодках Zodiac они навряд ли бы доплыли от о. Змеиный до Крымского берега.

    Интересен источник информации, пока все кивают на Рыбаря...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
    +1
    Цитата: Михаил Маслов
    Почерк везде и в Крыму и в Брянской обл,один спец службы США и Великобритании,а последние и сами участвуют в руковобстве операциями.

    В Румынии наворачивали круги самолёты ДРЛО, после этого пошла атака на Крымский мост...тут уже без труда можно понять что подключились к атаке британцы и американцы. smile
    Почерк как говорится не изменишь ничем.
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:29
    +3
    Удивляет маниакальное желание Киева высадить кого-то на крымский песок. Понятно же, что такой десант всё равно обречён. Немцы вот во ВМВ поумнее были: когда их рейдер затонул у берегов Австралии, экипаж в две сотни высадился на берег, но не стал фотографироваться или штурмовать страну, а спокойно сдался властям.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:34
      +1
      Немцы всегда прагматиками были.
      Ничего удивительного что сразу сдались. Роммелевцы тоже не сильно геройствовали в Африке, когда прижало.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:31
    +2
    От о.Змеиный до м.Тарханкут примерно 180 км. по прямой. И это на моторной лодке?
  12. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:06
    -5
    Журналюги всё время пытаются на кого-то пальцем показать. Пропагандисты корявые.
    "Так что подтверждения от украинской стороны потопления еще трех катеров мы вряд ли дождемся".
    Ну так сами покажите подтверждение. А то так можно и по 10 катеров с личным составом топить ежедневно.