Минобороны получило новую партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М

Сегодня мы отмечаем День танкиста с особым трепетом и гордостью, так как наша работа по производству современных боевых машин крайне важна для Отечества. Если раньше бронетехника Уралвагонзавода восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев

Российские военные получили очередную партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, поставку техники обеспечил "Уралвагонзавод" в рамках гособоронзаказа.УВЗ завершил выполнение трехгодичного госконтракта на изготовление и поставку в войска модернизированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, отправив последнюю партию военным как раз к Дню танкиста. Как отметили на предприятии, данные машины крайне необходимы в зоне спецоперации для эвакуации техники с поля боя и других работ. Сколько машин в партии не уточняется.- заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.БРЭМ-1М – модернизированный вариант БРЭМ-1, принятой на вооружение в 1975 году. Принята на вооружение в 2013 году, с 2016 года поставляется в войска. Данная версия БРЭМ разработана на базе танка Т-90, предназначена для сопровождения подразделений, на вооружении которых находятся танки Т-72, Т-80 и Т-90. Главная задача - техническое обеспечение и эвакуация танков и другой бронетехники с поля боя. В оснащение БРЭМ-1М входит гидравлический кран, лебедка, электросварочный аппарат. На вооружении - пулемет калибра 12,7 мм на открытой турели.Как уже сообщалось, БРЭМ-1М могут использоваться и в гражданских целях, в частности для восстановления разрушенной инфраструктуры. В отличие от предшественника БРЭМ-1, на модернизированной машине установлена лебедка с повышенным до 35 тс тяговым усилием, а также гидравлический кран с увеличенной до 20 тонн грузоподъемностью.