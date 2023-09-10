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Опасаясь мятежа, премьер Армении снял с должности главу Службы государственной охраны

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Опасаясь мятежа, премьер Армении снял с должности главу Службы государственной охраны

Изображение носит иллюстрационный характер



Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, опасается отстранения от власти своим же ближайшим окружением. Об этом заявляют армянские источники информации.

Напомним, что ситуация в республике значительным образом накалилась, и противники Пашиняна обвинили главу правительства в том, что тот собирается сдать интересы страны и Нагорного Карабаха (Республики Арцах).

В связи с опасениями военного мятежа Пашинян принял решение поменять руководство Службы госохраны (армянский аналог российской ФСО).

Стало известно о том, что от занимается должности освобождён глава этой структуры Саргис Ованнисян.

В опубликованном правительственной пресс-службой документе за подписью Пашиняна сообщается о том, что исполнять обязанности руководителя СГО будет генерал Артур Гаспарян.

Таким образом, премьер-министр Армении, на днях обвинивший Россию в том, что наша страна якобы оказывает недостаточную помощь армянскому государству в плане безопасности, решил убрать главу службы, который был назначен на эту должность относительно недавно – в конце апреля.

Напомним, что ранее Пашинян анонсировал смену курса Армении в том плане, что она теперь не будет рассчитывать только на российскую поддержку. После этого было объявлено о в скором времени стартующих армяно-американских военных учениях. Для справки: Армения - член ОДКБ.
Использованы фотографии:
сайт премьера Армении
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21 комментарий
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  1. Joker62
    Joker62 Сегодня, 08:17
    +4
    Опасаясь мятежа, премьер Армении снял с должности главу Службы государственной охраны

    У Николы Пашиняна развилась паранойя...
    Ему пора в клинику Кащенко...
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 09:04
      0
      А нету давно такой психушки crying

      Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева города Москвы была основана в 1894 году на средства меценатов по инициативе головы города Н. А. Алексеева и до 1992 года носила имя главного врача больницы – П. П. Кащенко, а в 1994 году больнице возвращено прежнее название - им. Н. А. Алексеева.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:06
      +2
      Цитата: Joker62
      Опасаясь мятежа, премьер Армении снял с должности главу Службы государственной охраны

      У Николы Пашиняна развилась паранойя...
      Ему пора в клинику Кащенко...

      Ему пора в ванную комнату и при этом не забыть длинный шарфик, а то на мочалке вешаться неудобно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:20
    +2
    Исполнять обязанности руководителя СГО будет генерал Артур Гаспарян

    ***
    — Армена надо было,Армена ...


    ***
    1. ButchCassidy
      ButchCassidy Сегодня, 08:27
      +4
      Армен, как и многие другие армяне, повесят Пашиняна на как собаку. Он враг всего армянства, вступивший в сговор с британцами и турками. У него две задачи - сдать Ар..цах и выдавить Россию из региона. Если с первой он почти справился, то, надеюсь, со второй он обломает зубы
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 09:24
        0
        Цитата: ButchCassidy
        У него две задачи - сдать Ар..цах и выдавить Россию из региона.


        С Арцахом там вопрос сложнее.... допустим, сейчас к власти приходит полностью пророссийский кандидат, который за углубление связей с Россией и всё в таком духе) в то же время, Азербайджан при поддержке Турции решает провести операцию, по полному контролю над Карабахом....

        Какие наши действия ? Готова ли Россия вести Вооруженные силы, для подавления Азербайджана, а вместе с ним и его кураторов из НАТО (т.к. мало того что Турция член НАТО, но и есть мнения что за Турцией стоит Великобритания, которая хочет вытеснить нас с региона, чужими руками... + Эрдоган, явно заинтересован в увеличение влияния Турции в регионе, а после вытеснения России из региона, влияние Турции в мире, ещё больше возрастёт).

        К тому же в разборки может влезть Иран, который не устроит, увеличение влияния Турции - считай НАТО в регионе.... поэтому там все довольно сложно).
  3. al3x
    al3x Сегодня, 08:24
    +3
    Ссышь, когда страшно. Да, Николка? То-то же.
  4. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 08:24
    +5
    Пускай ссытся и боится за свою жизнь. Правильно боится - он и его семейка натворили столько, что гореть ему в аду, а его род проклят до 7-го колена.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:28
    0
    Тварищ Вагнер, где Ты: ау, приходи..
  6. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 08:29
    +6
    Метания таракана по расскаленной плите !
    Странно,что гордые армяне не разглядели в нем мужчинку с низкой социальной ответственностью....
  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:34
    0
    Да уж, проблема для нас, которую не решить наскоком, как было в Казахстане. Там Токаев сам выступил в роли просителя, а здесь, похоже, эта гни...а успела хорошо зачистить все властные структуры, не без помощи США. Тут даже нет общей границы между государствами и в случае чего, Грузия полностью закроет все пути подхода к Армении. Иран тоже вряд ли позволит стать коридором для незаконных операций против Пашиняна. Неужели и тут нас переиграли и даже военная база в Гюмри не поможет? Хотя после триумфального переизбрания Пашиняна, когда он добровольно подал в отставку в связи с разгромом Карабаха, стало понятно, насколько далеки от реальности все наши былые представления о братском армянском народе, которому деваться некуда от России.
    Похоже, будем "выравнивать границу по переднему краю" - модный термин в текущей обстановке, когда приходится отступать. request
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:36
    +2
    Для армян наступают совсем не простые времена. Время выбора. Положение у них может оказаться даже хуже чему цеевропников.
    Крыса Пашинян со своим выводком собирается расплеваться с нами, Азербайджан потирает ручки в ожидании- вдруг Россия выведет своих миротворцев, Ирану опять же эти натовские поползновения в Армении не в масть. Соросовская крыса может в такие ужасы ввергнуть армян, турецкий геноцид покажется наказанием родителей за двойку по арифметике. sad
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:39
    +2
    Армения по пути украины идет связавшись с американцами, там возможна гражданская война
  10. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 08:43
    0
    Далее последует выход Армении из ОДКБ и интеграция с НАТО. Разумеется, Армения не станет членом альянса, но в этом и нет никакого смысла. Двусторонние программы сотрудничества способны обеспечить выполнение интересов англосаксов в регионе более эффективно, чем бюрократическая процедура принятия Армении в НАТО. В стране будут созданы американские и французские базы (учения уже проходят).
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:47
      +3
      Цитата: igorlvov
      Далее последует выход Армении из ОДКБ

      не сильно пострадает ОДКБ

      Эту страну ждёт вассалство.
  11. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 08:46
    0
    Уважаемая администрация

    Напомним, что ситуация в республике значительным образом накалилась, и противники Пашиняна обвинили главу правительства в том, что тот собирается сдать интересы страны и Нагорного Карабаха (Республики Арцах).


    Вы зачем так пишите? Какая Республика? Они не признали а вы пишите? Зачем умышленно портите отношения? Вас же читают. Арцах откуда взялся? Не делайте так.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:00
    0
    Напомним, что ранее Пашинян анонсировал смену курса Армении в том плане, что она теперь не будет рассчитывать только на российскую поддержку. После этого было объявлено о в скором времени стартующих армяно-американских военных учениях. Для справки: Армения - член ОДКБ.
    Всегда мечтал увидеть Пашиняна без бороды... winked
  13. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 09:06
    +1
    Он пытается разжечь войну, получил в НАТО задание и исполняет. Держится за кресло всеми выступающими частями тела, даже после того как по сути проиграл прошлые боестолкновения. В прошлый раз решил ОДКБ устроить второй фронт на пустом месте, похоронил кучу своего народа. А уж как армию строит - специально для отторжения земель. Нет чтобы жить достойно и мирно...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:11
      0
      Цитата: Last centurion
      Нет чтобы жить достойно и мирно...

      Так то бы да, но дело в том, что ПАШИНЯН и ДОСТОИНСТВО это несовместимые понятия. yes
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:21
    0
    сообщается о том, что исполнять обязанности руководителя СГО будет генерал Артур Гаспарян.

    laughing Еще говорят, что в России количество генералов несоразмерно велико на численность рядового состава (сотрудников).
    Если не ошибаюсь, действующий директор ФСО России на момент назначения на должность имел воинское звание полковника и на момент назначения было присвоено звание генерал-майора (было в 2018).
    В Армении сразу полного генерала назначили... Опять же, если не ошибаюсь, в Армении пока еще высший командный состав аналогичен РФ.
    Вот в Молдавии тоже генералов полных немало, как в Украине адмиралов от адмирала флота!!! до одного-двух вице и пяти контриков... laughing
  15. мачете
    мачете Сегодня, 09:21
    0
    " Брат " Саакашвили . Забродила голова у Пашиняна .