Опасаясь мятежа, премьер Армении снял с должности главу Службы государственной охраны

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, опасается отстранения от власти своим же ближайшим окружением. Об этом заявляют армянские источники информации.Напомним, что ситуация в республике значительным образом накалилась, и противники Пашиняна обвинили главу правительства в том, что тот собирается сдать интересы страны и Нагорного Карабаха (Республики Арцах).В связи с опасениями военного мятежа Пашинян принял решение поменять руководство Службы госохраны (армянский аналог российской ФСО).Стало известно о том, что от занимается должности освобождён глава этой структуры Саргис Ованнисян.В опубликованном правительственной пресс-службой документе за подписью Пашиняна сообщается о том, что исполнять обязанности руководителя СГО будет генерал Артур Гаспарян.Таким образом, премьер-министр Армении, на днях обвинивший Россию в том, что наша страна якобы оказывает недостаточную помощь армянскому государству в плане безопасности, решил убрать главу службы, который был назначен на эту должность относительно недавно – в конце апреля.Напомним, что ранее Пашинян анонсировал смену курса Армении в том плане, что она теперь не будет рассчитывать только на российскую поддержку. После этого было объявлено о в скором времени стартующих армяно-американских военных учениях. Для справки: Армения - член ОДКБ.